Změny v pojištění vkladů: Více pohodlí, delší ochrana a jistota i u velkých částek

Nejpíš víte, že vaše peníze v bance jsou ze zákona pojištěné. V Česku si to správně myslí zhruba 3/4 lidí ve věku 18–65 let, ale přesto roste skupina těch, kteří si úplně jistí nejsou. Vyplývá to z průzkumu Garančního systému finančního trhu (GSFT), který si nechal v červnu 2025 zpracovat. Přitom právě v době problémů banky je dobré přesně vědět, na co máte nárok a jak se ke svým penězům dostanete.
Největší zkoušku důvěry si lidé mohli vyzkoušet v únoru 2022. Pád Sberbank znamenal historicky největší výplatu náhrad, kdy GSFT vyplatil přes 26 miliard korun více než 121 000 lidí a sám obdržel zpět přes 95 % pohledávek. Nově přitom byla soudem schválena další vlna výplaty z insolvenčního řízení se Sberbank, takže zpět získá další 4 % pohledávek. Šlo o tzv. učebnicový run na banku, kdy zdravá, řádně fungující banka z důvodů geopolitických příčin a následné paniky klientů během několika desítek hodin padla. Mimochodem, o více než 180 mil. korun se nikdo nepřihlásil (číslo je aktualizováno ke dni publikace tototo článku).
Problém Sberbank měl však i pozitivní dopady na legislativu a procesy. GSFT si musel vyzkoušet ještě neprošlapané cesty. Typicky šlo o postupy při výplatě náhrad vkladů u účtů, kdy insolvenční správce bance oznámil, že vlastníkem peněz na účtu a zároveň majitelem účtu je insolvenční dlužník v oddlužení. Důsledkem byly podněty k úpravě zákona o bankách, které byly předány Ministerstvu financí a část situací bude ještě řešena úpravami na evropské úrovni.
Pro všechny klienty s pojištěnými vklady tak máme dobrou zprávu. Pokud by došlo k dalšímu plnění náhrad ze strany GSFT, v následujících letech váš čeká několik příjemných změn, které zvýší váš komfort a posílí ochranu vašich peněz.
Proces pojištění vkladů totiž prochází napříč všemi zeměmi EU/EHP reformou, která bude mít pozitivní dopady na všechny vkladatele. Nebude to ale hned, hlavní změny přijdou až v roce 2028:
Konečný text reformy se má v Úředním věstníku EU objevit na přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2026. Od té chvíle poběží 24měsíční transpoziční lhůta. Česká legislativa by tedy měla být účinná zhruba v 1. pololetí 2028, zejména novela zákona o bankách a zákona o ozdravných postupech a řešení krize, vysvětlila na dotaz Měšce pravděpodobný začátek novinek Renata Kadlecová, výkonná ředitelka GSFT.
Dá se proto očekávat, že zásadní změny popisované v tomto článku začnou platit v průběhu roku 2028. V nadpisech je proto automaticky označujeme začátkem roku a znaménkem plus, tj. 2028+.
2026: Digitalizace výplaty náhrad: peníze si vyzvednete i z domova
Ještě nedávno jste si pro peníze z pojištění vkladů museli zpravidla dojít osobně na pobočku tzv. vyplácející banky. V dřívějším rozhovoru pro Měšec.cz Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka GSFT, prozradila, že se chystá řešení pro vzálenou výplatu náhrad vkladů.
V současné době máme vypsanou veřejnou zakázku, ve které vybíráme novou vyplácející banku. Veřejnou zakázku vyhlašujeme vždy jednou za čtyři roky, neboť se při uzavírání rámcových smluv řídíme zákonem o zadávání veřejných zakázek. V podmínkách této veřejné zakázky je stanoven požadavek, aby banka umožnila ověření totožnosti klienta dálkovým způsobem, ať už s využitím platformy Bank ID, či obdobného způsobu řešení, který bude srovnatelně bezpečný, řekla v rozhovoru Kadlecová.
GSFT svůj příslib splnil. Už v době publikace článku se můžete ověřit bankovní identitou přes BankID a výplatu náhrady vyřídit plně online na webu vyplácející banky, v tomto případě Komerční banky. Celý systém náhrad přes Bank ID funguje na webu vyplácející banky. Jde o vlastní iniciativu GSFT, která s níže uvedenými, připravovanými body evropské reformy nesouvisí.
Proces je velmi jednoduchý: zadáte číslo účtu, kam mají peníze přijít, a po ověření vaší totožnosti se náhrada odešle na tento účet. Svoji totožnost ověříte plně online.
Pro vás to znamená, že v případě pádu banky nebudete muset stát frontu na pobočce ani nikam cestovat, nebo si s bankou dopisovat s ověřenými dokumenty – všechno vyřídíte z domova. Tradiční možnosti (osobní návštěva pobočky, korespondenční žádost nebo plná moc pro jinou osobu) ale zůstávají zachované.
Důležité
Novinka je určena pouze pro české občany, tj. držitele českých identifikačních dokladů. Ostatní nadále musejí osobně na pobočku vyplácející banky.
Zároveň je klíčové, abyste měli zřízenou bankovní identitu, a to u jiné než zkrachovalé banky.
2028+: Vyšší ochrana dočasně vysokých zůstatků
Možná jste právě prodali byt, dostali vypořádání dědictví nebo vám na účet přišly peníze z pojistného plnění. Najednou máte na účtu výrazně víc, než je standardní limit 100 000 € – a logicky vás napadne, co když zrovna teď banka zkrachuje. Právě pro tyto situace existuje režim dočasně vysokých zůstatků. Ten se v následujících letech posílí:
- Minimální limit pojištění těchto zůstatků se zvýší na 500 000 € (cca 12,1 mil. Kč).
- Doba, po kterou budete mít tuto vyšší ochranu, se prodlouží na 6 měsíců (dnes 3 měsíce).
Pro vás to znamená, že když vám na účet jednorázově dorazí velká částka (typicky z prodeje nemovitosti určené k bydlení, z dědictví, pojistného plnění), máte delší čas na to, abyste peníze bezpečně přerozdělili nebo investovali – a zároveň máte po tuto dobu pojištěno výrazně více, než je běžný limit.
I náš tuzemský limit se výrazně zvýší. Na kolik přesně, bude na rozhodnutí Ministerstva financí a následně poslanců. A ano, limit bude stanoven minimálně ve výši 500 000 € s tím, že dočasně vysoké zůstatky budou chráněny po dobu 6 měsíců, komentuje změny Renata Kadlecová.
Důležité
Limit 500 000 € je uveden jako minimální. O skutečné výši limitu rozhodují evropské státy samostatně a v některých státech tak může být i výrazně vyšší, vždy však min. 500 000 €.
Každá země může stanovit nejen výši limitu, ale také různé limity pro různé typy dočasně vysokých zůstatků. Samozřejmě platí, že minimální úroveň limitu stanovená ve výši 500 000 € musí být dodržena. Maximální výše limitu je evropskou legislativu stanovena pouze pro transakce se soukromými nemovitostmi, a to ve výši 2,5 mil.€ (cca 60,66 mil. Kč). Pojistná ochrana bude pro dočasně vysoké zůstatky v celé EU sjednocena na dobu 6 měsíců. Proces rozhodování v EU státech je na úplném začátku a rozhodnutí jednotlivých zemí EU zatím není k dispozici, vysvětluje Kadlecová.
2028+: Oddělený limit pro peníze svěřené nebankovním institucím
Čím dál častěji využíváme různé investiční platformy, fintechy nebo jiné nebankovní finanční instituce. Tyto subjekty vaše peníze často ukládají na účet v některé bance „ve váš prospěch“. A tady dosud vznikal problém: pojištění se sčítalo s vaším vlastním účtem u stejné banky.
Příklad: Pokud zkrachovala např. ABC Banka, u které jste měli účet, a zároveň u této banky měla účet nebankovní společnost, které jste svěřili své peníze, limit byl jen jeden = stále šlo o jednu banku.
A to se má také změnit:
- Vklady, které za vás drží nebankovní instituce na účtu v bance, budou mít samostatný pojištěný limit
- a nebudou se sčítat s penězi, které máte na „svém“ účtu u téže banky.
Další příklad: Pokud máte u ABC Banky na osobním účtu 90 000 € a investiční platforma u stejné ABC Banky vaším jménem drží dalších 50 000 €, dnes se tyto částky sčítají a do zákonného pojištěného limitu 100 000 € se vejde jen část. Po změně se budou posuzovat zvlášť, což pro vás znamená vyšší reálnou míru ochrany.
2028+: Delší lhůta na vyzvednutí náhrady
V době publikace článku máte na vyzvednutí náhrady pojištěného vkladu 3 roky od začátku výplaty. Ne každý ale situaci řeší hned – zvlášť u menších částek nebo pokud jde o dědice, kteří se o existenci účtu dozvědí později.
I to se změní a po schválení reformy:
- budete mít na uplatnění nároku 5 let,
- stejná lhůta bude platit v celé EU/EHP.
Prakticky to pro vás znamená mnohem víc času a menší riziko, že nárok „prošvihnete“, pokud se například o krachu instituce dozvíte se zpožděním.
2028+: Peníze z pojištění vkladů na záchranu banky
Ne každá banka, která se dostane do problémů, musí nutně skončit konkurzem a plošnou výplatou náhrad. V EU se proto aktualizuje rámec pro tzv. krizové řešení bank (BRRD, SRMR).
Co to pro vás znamená v praxi:
- Ve vybraných případech bude možné banku zachránit tak, aby dál fungovala a vy jste měli nepřerušený přístup ke svým penězům,
- prostředky z pojištění vkladů bude možné flexibilněji použít jako součást řešení krize – ale jen za přísných podmínek, aby nevznikal morální hazard a aby první ztráty nesli vždy akcionáři a nezajištění věřitelé, tedy ne vy jako pojištění vkladatelé.
V praxi to znamená, že regulátor trhu, v Česku je to ČNB, získá více možností, jak v takové krizi může zasáhnout. Cílem je, aby i menší a regionální banky bylo možné řešit koordinovaně na úrovni EU – tak, aby pro vás byl dopad co nejmenší a aby náklady nenesli daňoví poplatníci.
Má to jednu hlavní podmínku: musí existovat veřejný zájem na záchraně banky, přitom ale může jít i o malou nebo střední banku.
Důležité
Když se mají použít peníze z Fondu pojištění vkladů na záchranu banky, platí jedno základní pravidlo: pro fond to nesmí být dražší než varianta, při které by banka zkrachovala a fond by musel všem vyplatit náhrady pojištěných vkladů.
Výhoda řešení krize oproti klasickému krachu banky je pro vás i finanční trh jasná: banka může dál fungovat a vy máte pořád přístup ke svým penězům a službám banky.
Co zůstává beze změn
Nemění se základní pojištěný limit a rychlost výplaty náhrad. Základní principy pojištění vkladů zůstávají stejné:
- Vaše vklady jsou pojištěny do 100 000 € na 1 osobu u 1 instituce,
- výplata náhrad začne nejpozději 7 pracovních dní od okamžiku, kdy ČNB rozhodne, že instituce není schopna dostát svým závazkům nebo krachuje.
Podle dat GSFT tento limit pokrývá přibližně 96 % vkladatelů v EU a v Česku dokonce kolem 98 %.
Nemění se ani tzv. superpriorita Garančního systému v insolvenčním řízení. To je proces, kdy v případě úpadku banky se pohledávky Garančního systému (tedy to, co vyplatil na náhradách vkladů) uspokojují před ostatními věřiteli.
Pro vás to znamená, že systém pojištění vkladů je dlouhodobě udržitelný: když Garanční systém vyplatí náhrady, má velmi dobrou šanci velkou část peněz získat zpět z majetku zkrachovalé instituce
Změny v kostce
- Už platí: Výplatu náhrad vkladů vyřídíte online přes bankovní identitu.
- Připravuje se: U dočasně vysokých zůstatků (prodej bytu, dědictví…) se chystá zvýšení limitu a po dobu 6 měsíců bude pojištěno min. 500 000 € v rámci celé EU/EHP.
- Připravuje se: Peníze, které za vás na účtu v bance drží nebankovní instituce (investiční platformy apod.), budou mít oddělený pojištěný limit.
- Připravuje se: Na vyzvednutí náhrady budete mít 5 let místo dnešních 3.