Snížení podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikace, která vláda plánuje na příští rok, se možná nakonec některých žadatelů nedotkne. Kritizované změny by se nemusely týkat osob od 52 let, podpory při rekvalifikaci a také žadatelů o podporu bez předchozích příjmů (např. rodiče malých dětí nebo pečující osoby). U těch by se naopak mohly podmínky nakonec oproti současnosti zlepšit.
Protože původní úpravy ještě ani neplatí a už se chystají další změny, projdeme si vše popořadě od toho, co platí nyní, přes to, co se navrhovalo původně až k nejčerstvějším změnám.
Jaká pravidla platí nyní
Od letošního ledna došlo k úpravám pravidel platných pro podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Předchozí vláda Petra Fialy např. navýšila podporu v nezaměstnanosti v prvních měsících podpůrčí doby na 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku či vyměřovacího základu (dále jen „předchozí výdělky“).
Upravila také pravidla pro pokles výše podpory dle věku (ačkoli i nadále platí, že rychlost poklesu dávky závisí na věku). Nově už se také neaplikuje snížená sazba pro podporu v případě, že jste odešli z práce sami např. proto, že vám už nevyhovovala.
|Věk
|Délka podpůrčí doby
|Výše podpory v nezaměstnanosti
|do 52 let
|5 měsíců
|80 % první 2 měsíce
50 % další 2 měsíce
40 % poslední 1 měsíc
|od 52 let do 57 let
|8 měsíců
|80 % první 3 měsíce
50 % další 3 měsíce
40 % poslední 2 měsíce
|nad 57 let
|11 měsíců
|80 % první 3 měsíce
50 % další 3 měsíce
40 % dalších 5 měsíců
Vyšší je od letošního roku také sazba u podpory při rekvalifikaci (80 % předchozích výdělků). Maximální podpora v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci činí nejvýše 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku.
Výše podpory u lidí bez předchozího příjmu (např. osoby po rodičovské nebo neformálně pečující o osoby blízké) se zvýšila na 40 % průměrné mzdy v předchozím roce v prvních dvou měsících a na 20 % průměrné mzdy v dalších dvou měsících. Uchazeči nad 52 let věku získávají vyšší podporu v prvních 3 měsících (40 %) a další 3 měsíce pobírají 20 %. Po zbylou dobu podpůrčí doby všichni uchazeči pobírají 15 % průměrné mzdy.
Vyšší podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci měla za cíl pomoci rozhýbat rigidní pracovní trh, usnadnit lidem změnu místa a firmám zajistit nové lidi.
Původní návrh změn od roku 2027
Současná vláda však rozhodla o tom, že na podpoře v nezaměstnanosti ušetří. Schválila tak mimo klasickou novelizaci a bez připomínkování přílepek k novele zákona o zaměstnanosti. Ten opět podporu v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci snižuje pro žadatele s předchozím příjmem i bez něj.
Dávka má podle návrhu v prvních dvou měsících klesnout z 80 % předchozích výdělků zpět na původních 65 % s tím, že maximálně může dosáhnout 60 % průměrné mzdy (namísto současných 80 %). V dalších dvou měsících by měla podpora dosáhnout 50 % výdělku a poté klesnout na 45 % (místo současných 40 %).
Ačkoli délka podpůrčí doby podle věku by se nezměnila, procentní sazba podpory by byla nastavena shodně pro všechny věkové skupiny, takže pokles dávky by se v závislosti na délce jejího pobírání vyvíjel u všech stejně. Na to by doplatili starší lidé. Žadatelům od 52 let by se zkrátila první dvě období pobírání vyšší úrovně dávky a déle by naopak pobírali tu nejnižší úroveň dávky. Navzdory tomu, že si v praxi takové osoby hledají práci hůře a déle.
|Věk
|Délka podpůrčí doby
|Výše podpory v nezaměstnanosti
|do 52 let
|5 měsíců
|65 % první 2 měsíce
50 % další 2 měsíce
45 % poslední 1 měsíc
|od 52 let do 57 let
|8 měsíců
|65 % první 2 měsíce
50 % další 2 měsíce
45 % poslední 4 měsíce
|nad 57 let
|11 měsíců
|65 % první 3 měsíce
50 % další 3 měsíce
45 % dalších 7 měsíců
Sazba pro výpočet podpory při rekvalifikaci se měla dle původního návrhu snížit na 60 % předchozích výdělků a maximální výše podpory při rekvalifikaci pak na 60 % průměrné mzdy.
Žadatelé bez předchozích příjmů (např. rodiče malých dětí a další pečující) by pobírali v prvních dvou měsících podporu ve výši 30 % průměrné mzdy (nyní 40 %), v dalších dvou měsících 20 % a po zbývající dobu 15 %. Podpora při rekvalifikaci by se u těchto osob snížila ze 40 % na 25 % průměrné mzdy.
Podle Juchelky změny měly státnímu rozpočtu ušetřit částku kolem 5 mld. Kč. Krok však vyvolal kritiku ze strany zaměstnavatelů i odborů. Nesouhlasilo ani koaliční SPD, o odbornících na trh práce ani nemluvě.
Je to krátkozraké, střílíme se do vlastní nohy: Odborníci hodnotí chystané snížení podpory v nezaměstnanosti
Kompromisní návrh změn s mírnějšími pravidly
Proto plánuje vláda nakonec přistoupit na kompromis a u některých skupin žadatelů podporu snižovat nebude. Podle pozměňovacího návrhu poslanců ANO se nebudou oproti původnímu návrhu změn pravidla zpřísňovat pro osoby starší 52 let s poukazem na to, že už tak na trhu práce čelí výrazně vyšší míře zranitelnosti. Podpora v první fázi podpůrčí doby tedy zůstane ve výši 80 % předchozích výdělků a první dvě fáze podpůrčí doby s vyšší úrovní dávky budou tříměsíční.
Zaměstnanci ve věkové kategorii nad 52 let často narážejí na specifické bariéry, jako je nižší flexibilita při změně oboru, delší doba hledání nového uplatnění nebo přetrvávající předsudky ze strany zaměstnavatelů. Zachováním čerpání vyšší procentní sazby po delší část podpůrčí doby u podpory v nezaměstnanosti se minimalizuje riziko jejich propadu do dlouhodobé nezaměstnanosti či sociální tísně, vysvětlují autoři návrhu.
Stávající výše procentní sazba (80 % předchozích výdělků) má podle návrhu zůstat zachována také u podpory při rekvalifikaci vč. ponechání maximální možné výše rekvalifikace do 80 % průměrné mzdy,
aby bylo i nadále zabezpečeno stabilní a motivující prostředí pro úspěšný proces rekvalifikace a efektivní návrat uchazečů o zaměstnání k aktivnímu pracovnímu životu.
U osob bez předchozích příjmů (rodiče dětí, neformálně pečující apod.) počítá kompromisní nejnovější návrh dokonce s vyšší sazbou než platí nyní, a to v první a druhé fázi podpůrčí doby. Sazba za první dva měsíce (resp. tři měsíce u lidí nad 52 let) by vzrostla na 45 % průměrné mzdy (nyní 40 %) a pro další dva měsíce (resp. tři měsíce pro osoby nad 52 let) by se zvýšila na 30 % průměrné mzdy (nyní 20 %). Po zbytek doby by podpora činila, tak jako nyní, 15 % průměrné mzdy.
Tato změna se aplikuje plošně napříč všemi věkovými kategoriemi těchto uchazečů o zaměstnání a všemi skupinami s náhradní dobou zaměstnání, čímž se jednotně nastavuje míra jejich hmotné podpory při vstupu či návratu na trh práce, navrhují autoři kompromisního návrhu s tím, že osobám bez předchozích příjmů také navrhují zachovat stávající výši podpory při rekvalifikaci (40 % průměrné mzdy) bez ohledu na věkovou kategorii.
Z původního návrhu by zůstala v platnosti nižší hranice pro maximální výši podpory v nezaměstnanosti na úrovni 60 % průměrné mzdy. V řeči čísel to znamená, že místo současné maximální možné částky ve výši 38 537 Kč by podle nových pravidel (při letošní průměrné mzdě) mohla podpora vyšplhat nejvýše na 28 903 Kč.
|Věk žadatele o podporu
|Výše podpory v nezaměstnanosti 2026
|Výše podpory, původní návrh pro r. 2027
|Kompromisní návrh pro r. 2027
|
do 52 let ( podpora 5 měsíců)
|
80 % první 2 měsíce,
50 % další 2 měsíce,
40 % poslední 1 měsíc
|
65 % první 2 měsíce,
50 % další 2 měsíce,
45 % poslední 1 měsíc
|
65 % první 2 měsíce,
50 % další 2 měsíce,
40 % poslední 1 měsíc
|od 52 let do 57 let (podpora 8 měsíců)
|
80 % první 3 měsíce,
50 % další 3 měsíce,
40 % zbylé 2 měsíce
|
65 % první 2 měsíce,
50 % další 2 měsíce,
45 % poslední 4 měsíce
|
80 % první 3 měsíce,
50 % další 3 měsíce,
40 % zbylé 2 měsíce
|nad 57 let (podpora 11 měsíců)
|
80 % první 3 měsíce,
50 % další 3 měsíce,
40 % zbylých 5 měsíců
|
65 % první 2 měsíce,
50 % další 2 měsíce,
45 % posledních 7 měsíců
|
80 % první 3 měsíce,
50 % další 3 měsíce,
40 % posledních 5 měsíců
Zmírnění podmínek by vyšlo státní rozpočet navíc asi na jednu dodatečnou miliardu korun, takže po kompromisních změnách by snížení podpor státní kase ušetřilo asi 4 mld. Kč.
Novelizaci čeká teprve druhé čtení ve Sněmovně. Není proto zatím jisté, zda stihne projít legislativním procesem, aby mohla začít platit od začátku roku 2027.