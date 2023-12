Změny v daních 2024: Které z nich vás ovlivní už při nadcházejícím přiznání a zúčtování daní?

Příští rok přinese několik změn, které ovlivní daňové přiznání. Mnohým ale může zamotat hlavu jejich účinnost. Platí-li od roku 2024, budou se tedy vztahovat už na daňové přiznání nebo zúčtování daní příští rok, nebo se změny vztahují až na příjmy za rok 2024 a dál?

Zrušení slevy za školkovné

Daňovou slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení si mohou odečítat rodiče do výše reálných plateb za tzv. školkovné. Maximálně však do limitu, který odpovídá minimální mzdě za daný rok. Pro příjmy za rok 2023 je možné odečíst slevu maximálně do výše 17 300 Kč. Ale znovu připomínáme, jde jen o maximální limit. Reálně si můžete odečíst od daně jen tolik, kolik jste za školkovné opravdu zaplatili. Nárok na slevu je nutné prokázat potvrzením od provozovatele zařízení.

Tato sleva se od roku 2024 ruší. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury tento benefit stejně uplatňovali hlavně středně- až vysokopříjmové skupiny obyvatel, protože ty nízkopříjmové ji nemohly využít pro nízký základ daně. Školkovné je proto dobrým příkladem toho, že daňové nástroje nejsou vždy nejvhodnějším nástrojem realizace sociální politiky, uvedl při představení změn konsolidačního balíčku ministr financí.

Daňovou slevu tedy naposledy můžete uplatnit pro příjmy za letošní rok, až budete během příštího roku podávat daňové přiznání nebo si necháte od zaměstnavatele vyhotovit zúčtování daní.

Nová podmínka u daňové slevy na vyživovanou manželku

Příští rok přinese změnu i u daňové slevy na vyživovanou manželku, jejíž příjmy za předchozí rok nepřesáhly hranici 68 tis. Kč. Limit příjmů zůstane stejný, stejně jako druh příjmů, které se započítávají a které ne.





Nově ale přibude pro vznik nároku na slevu nová podmínka. Sleva lze uplatnit pouze za dobu, kdy poplatník žije ve společné domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem, maximálně však do doby, než dítě dovrší 3 let věku, řekl nám Jan Mašek, daňový poradce společnosti KODAP Liberec. Připomněl také, že v kalendářním roce narození a dosažení 3 let věku dítěte (tedy v letech, kdy je nárok na slevu splněn jen po část roku) se uplatní 1/12 slevy v každém měsíci, kdy jsou splněny podmínky. Rozhodný stav je v tomto případě k prvnímu dni měsíce.

Nová podmínka týkající se věku dítěte, o které vyživovaná manželka či manžel pečuje, platí na příjmy od roku 2024. Poprvé se tedy v praxi uplatní až v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování daní v roce 2025 (za příjmy roku 2024).

Zrušení daňové slevy na studenta

Další rušenou daňovou slevou je ta na studenta. Je určena pro ty, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem a ještě nedosáhli 26 let. O dva roky déle si mohou slevu odečítat od daně studenti na doktorském studiu prezenční formou. Sleva náleží za měsíce, ve kterých jste byli studenty na jejich počátku (naposledy tedy za měsíc, ve kterém jste studovali a dosáhli jste 26, resp. 28 let). Ještě u příjmů za rok 2023 se dá odečíst sleva ve výši 4020 Kč za rok.

I v tomto případě podle Stanjury na využití slevy paradoxně dosáhli jen ti, kteří mají při studiu vyšší příjmy. Těm ostatním totiž (zhruba do výdělků 17 100 Kč měsíčně) zdanění eliminuje v plné míře sleva na poplatníka.

Daňová sleva je od roku 2024 zrušená, ale na příjmy za rok 2023 (tedy v roce 2024) si ji ještě uplatníte.

Zrušení odpočtu za příspěvky odborům

Jedním z možných odpočtů od základu daně je i ten za příspěvky odborové organizaci. Dá se odečítat do částky odpovídající 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do 3000 Kč. Nárok se prokazuje potvrzením od odborové organizace.

Tento odpočet se pro příjmy od roku 2024 ruší. Naposledy ho tedy můžete uplatnit za příjmy za letošní rok v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem nebo při podání daňového přiznání v roce 2024.

Zrušení odpočtu za další vzdělávání

Od roku 2024 končí také možnost odečíst si od základu daně úhradu zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání. A to do částky 10 000 Kč. Pro osoby se zdravotním postižením platí limit ve výši 13 000 Kč, pro osoby s těžkým zdravotním postižením pak ve výši 15 000 Kč. Nárok je prokazován potvrzením o platbě za zkoušku.





Odpočet naposledy uplatníte na základ daně vzešlý z příjmů za letošní rok, tedy při zúčtování daní zaměstnavatelem nebo v rámci daňového přiznání, jež budete podávat roce 2024.

Nový limit u zaměstnaneckých benefitů

Ke změnám dojde také v oblasti zdanění zaměstnaneckých benefitů. Konsolidační balíček původně počítal s úplným zrušením osvobození příjmů zaměstnance poskytovaných ve formě zaměstnaneckých benefitů (dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů), nakonec se od roku 2024 osvobození jen zastropuje. Jde například o benefity v oblasti sportu, vzdělávání, kultury či zdraví, které budou od roku 2024 osvobozené od daně do výše poloviny průměrné mzdy pro daný rok.

Tento limit bude sledován na roční bázi a při jeho překročení dochází ke zdanění příjmů u zaměstnance v té částce, která přesáhla stanovený limit. Částky překračující tento limit budou podléhat nejen odvodům daně ze závislé činnosti, ale také odvodům sociálního a zdravotního pojištění, upřesnil pro server Měšec.cz Jan Kašpar, daňový poradce společnosti KODAP Liberec.

Limit zaměstnaneckých benefitů bude platit až na příjmy od roku 2024, takže na benefity za rok 2023 se ještě aplikovat nebude.

Vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob pro více lidí

Vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob, která činí 23 %, bude nově platit pro zaměstnance s měsíčním příjmem ve výši trojnásobku průměrné mzdy (ročně 36násobek průměrné mzdy pro daný rok).

Nyní přitom platí, že druhá sazba se aplikuje na poplatníky, kteří mají měsíční příjem ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy (48násobek průměrné mzdy pro roční příjmy). Nálepku vysokopříjmového poplatníka tak získá více lidí.

Přísnější limit pro vyšší sazbu daně platí pro příjmy od roku 2024. V daňovém přiznání podávaném příští rok (za příjmy roku 2023) se ještě uplatní původní vyšší limity.

Limit pro bezúplatná plnění

Fyzické osoby si od základu daně mohou odečíst určitá bezúplatná plnění (dary), pokud jejich celková hodnota dosahuje minimálně 1000 Kč nebo je vyšší než 2 % základu daně. Obvykle je možné dary odečítat do 15 % částky základu daně. Kvůli válce na Ukrajině se však prodloužila výjimka, která platila pro předchozí roky, nejdříve kvůli koronavirové epidemii a poté právě kvůli Ukrajině. Nyní je tedy ještě možné odečítat dary v rámci navýšeného limitu, do 30 % základu daně.

Výjimka je (v současné době) naposledy schválena pro rok 2023. Zvýšený limit tedy můžete použít i na příjmy za rok 2023 v daňovém přiznání nebo při zúčtování daní v roce 2024.

Změny u odpočtu za spoření na stáří

V roce 2024 dojde ke sjednocení limitu pro odpočet od základu daně pro platby na spoření na důchod ve III. pilíři s limitem na životní pojištění (uznatelné jsou varianty kromě čistě rizikového). Platby na penzijko a životko půjdou uplatnit a od základu daně odečíst do částky 48 tis. Kč s tím, že kromě těchto produktů do limitu budete moci nově promítnout také platby na další tzv. podporované produkty spoření na stáří. Ty budou zejména z oblasti investic, vejdou-li se do definice tzv. dlouhodobého investičního produktu (DIP). A nově půjdou prostřednictvím tohoto produktu odečíst od základu daně také platby na tzv. pojištění dlouhodobé péče.

Analogicky se změní i pravidla pro daňovou podporu u příspěvků od zaměstnavatele. Ty budou i nadále osvobozeny od daně do limitu 50 tis. Kč. Nově se však daňové výhody budou vztahovat právě i na spoření prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu.

Nová pravidla se budou vztahovat na příjmy a odpočty za rok 2024. U příjmů za letošní rok (tedy v rámci zúčtování daní nebo u daňového přiznání podávaného v roce 2024) se bude postupovat podle původních pravidel.

Navyšování minimálních záloh na důchodové pojištění už od ledna

Připomeňme také, že od roku 2024 si budou muset OSVČ, které platí minimální zálohy na důchodové pojištění, navýšit platby už za leden. Pravidla se tak sjednotí se zdravotním pojištěním, u kterého se navyšují minimální zálohy od ledna už v současnosti.

Dále budou moci vzrůst zálohy ještě po podání Přehledu. Zálohu na důchodové pojištění v nové výši budou OSVČ platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podaly Přehled.

Vyšší odvody na důchodové pojištění pro OSVČ

Když už jsme u záloh na důchodové pojištění, nemůžeme opomenout, že od roku 2024 dojde k jejich výraznému navýšení pro OSVČ. Platit to bude zejména pro OSVČ, jež platí minimální zálohy, protože minimální vyměřovací základ, ze kterého musí OSVČ zálohy vypočíst, se nově bude stanovovat jako 30 % průměrné mzdy (dosud 25 %). Limit pro minimální vyměřovací základ se navíc zvýší i od roku 2025 a 2026, vždy o dalších 5 %.

Kromě toho se bude vyměřovací základ z reálných příjmů u důchodového pojištění stanovovat jako 55 % daňového základu (dosud 50 %).