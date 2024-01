Změny a novinky v roce 2024 v kostce

Stejně jako každý rok i letos přinášíme souhrn změn, které přinese rok 2024 a které ovlivní vaši peněženku.

Zaměstnání

Autor: Depositphotos

Vyšší minimální mzda

Minimální mzda se od ledna zvyšuje o 1600 Kč na 18 900 Kč. K navýšení dojde i u některých úrovní zaručené mzdy. Ta určuje nejnižší možné ohodnocení za práci s ohledem na její složitost, odpovědnost a namáhavost a dělí profese dle této logiky do osmi skupin. Krom první skupiny, jejíž minimální výdělek je stanovován právě prostřednictvím minimální mzdy, dojde k růstu nejnižšího možného výdělku také ve druhé, třetí a osmé skupině prací.

Navrhovaný růst minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručených mezd pro rok 2024 Skupina prací Nejnižší úrovně zaručené mzdy v Kč/hodinu Nejnižší úrovně zaručené mzdy v Kč/měsíc Rozdíly oproti současnosti v Kč 1. 112,50 Kč 18 900 Kč 1600 Kč 2. 116,10 Kč 19 500 Kč 1600 Kč 3. 126,80 Kč 21 300 Kč 1600 Kč 4. 129,80 Kč 21 800 Kč 0 5. 143,30 Kč 24 100 Kč 0 6. 158,20 Kč 26 600 Kč 0 7. 174,70 Kč 29 400 Kč 0 8. 225 Kč 37 800 Kč 3200 Kč

Zdroj: MPSV

Nemocenské pojištění zaměstnanců

Konsolidační balíček znovu zavádí nemocenské pojištění placené přímo zaměstnanci, a to ve výši 0,6 %.





Vývoj sazeb nemocenského pojištění u zaměstnanců a zaměstnavatelů Sazby nemocenského pojištění Do roku 2008 V období od 2009 do 30. 6. 2019 Od 1. 7. 2019 Od roku 2024 Zaměstnavatel 3,3 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % Zaměstnanec 1,1 % 0 0 0,6 %

Zdroj: Ministerstvo financí

Nová výše redukčních hranic pro dávky nemocenského pojištění

Nemocenské a další dávky nemocenského pojištění se pravidelně zvyšují v závislosti na valorizaci tzv. redukčních hranic:

1. redukční hranice se zvyšuje od 1. 1. 2024 na 1466 Kč,

2. redukční hranice činí 2199 Kč,

3. redukční hranice se zvyšuje na 4397 Kč.

Nová výše redukčních hranic platí i pro výpočet dávek nemocenského pojištění pro OSVČ.

Změny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti

Dohody o provedení práce (DPP) a o pracovní činnosti (DPČ), tak jak jsme je znali doposud, v podstatě skončily. Tato forma zaměstnaneckého vztahu, která byla doposud využívána pro svoji jednoduchost, se od počátku letošního přiblížila pravidlům pro hlavní pracovní poměr.

Drobné změny začaly platit už v říjnu 2023.





Zaměstnavatelé vám nyní musí předat do 7 dnů od započetí práce na DPP nebo DPČ informační dokument, který popisuje vaše práva.

Dále vám musí umožnit, abyste v pracovní době navštívili lékaře.

Můžete požádat zaměstnavatele o převedení na pracovní poměr. Podmínkou je, že jste v rámci uplynulých 12 měsíců odpracovali v souhrnu nejméně 180 dní. Lhůta 12 měsíců se týká měsíců jdoucích po sobě, nejde tedy o kalendářní rok od začátku ledna do konce prosince.

Zaměstnavatel vám musí nejméně 3 dny před započetím práce předložit pracovní rozvrh.

Pokud dostanete od zaměstnavatele výpověď, máte právo požádat o její zdůvodnění a zaměstnavatel je povinen vám do 1 měsíce odpovědět.

Další změny začaly platit nyní od 1. ledna 2024.

Od 1. ledna 2024 máte jako „dohodář“ (na DPP i DPČ) právo na dovolenou, pokud odpracujete více než 80 hodin a váš smluvní vztah překročí hranici 28 pracovních dnů.

A další výrazné novinky přijdou v průběhu roku, pravděpodobně od července.

Od 1. července 2024 se dohod o provedení práce (DPP) začnou týkat odvody na zdravotní a sociální pojištění, a to v případě, kdy překročíte výši příjmu 10 992 Kč u jednoho zaměstnavatele, nebo 17 587 Kč , pokud pracujete na DPP pro více zaměstnavatelů.

u jednoho zaměstnavatele, nebo , pokud pracujete na DPP pro více zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé budou mít od 1. července 2024 povinnost hlásit dohody do registru České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a každý měsíc budou reportovat, kolik jste si vydělali. Pokud ČSSZ zjistí, že jste některý z limitů překročili, pak budete muset zpětně doplatit svou část povinných odvodů a stejně tak i vaši zaměstnavatelé.

Vyšší náhrada příjmu při pracovní neschopnosti

Obdobně, jako se redukuje výdělek při výpočtu nemocenské, upravuje se také průměrný hodinový výdělek při stanovení výše náhrady mzdy za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Ten se také nezohledňuje celý, ale snižuje se podle hodinových redukčních hranic, které však musíte dopočítat, neb je nenajdete ve Sbírce zákonů.

Získají se tak, že se redukční hranice (denního vyměřovacího základu) pro výpočet nemocenského a dalších nemocenských dávek násobí koeficientem 0,175 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

1. redukční hranice je nově 256,55 Kč namísto dosavadních 235,38 Kč, přičemž se z uvedené části (částky) hodinového příjmu (do této hranice) započte 90 %,

2. redukční hranice 384,83 Kč namísto stávajících 352,98 Kč. Z příjmu přesahujícího 1. redukční hranici až do hodnoty 2. redukční hranice se započte 60 %.

3. redukční hranice 769,48 Kč oproti dosavadním 705,78 Kč, přičemž se z částky přesahující 2. redukční hranici až do částky ve výši 3. redukční hranice započte 30 %.

Částka nad třetí redukční hranici se nezapočítává a nezohledňuje.

Vyšší zahraniční stravné a diety

Od 1. ledna 2024 dochází ke změnám v sazbách zahraničního stravného, které povinně vyplácí zaměstnavatel, když vás vyšle pracovat mimo ČR.

Země Měna Sazba v roce 2023 Sazba pro rok 2024 Andorra

EUR

45

50

Arménie

EUR

40

45

Černá Hora

EUR

35

40

Egypt

EUR

45

50

Estonsko

EUR

40

45

Ghana

EUR

50

55

Gruzie

EUR

40

45

Hongkong

EUR

45

50

Chorvatsko

EUR

40

45

Irák

EUR

45

50

Island

EUR

60

65

Kypr

EUR

40

45

Lichtenštejnsko

CHF

65

70

Lotyšsko

EUR

40

45

Lucembursko

EUR

50

55

Maďarsko

EUR

40

45

Maroko

EUR

45

50

Norsko

EUR

60

65

Peru

USD

50

52

Severní Makedonie

EUR

35

40

Španělsko

EUR

45

50

Švédsko

EUR

60

65



Snížení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců

Ke změnám dojde u zaměstnaneckých benefitů (dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů), kde dochází od roku 2024 k zastropování osvobození od daně. Jde například o benefity v oblasti sportu, vzdělávání, kultury či zdraví, ale i příspěvek na knihy nebo zájezd či rekreaci, které jsou nově osvobozené od daně do výše poloviny průměrné mzdy pro daný rok (pro rok 2024 jde tedy o částku 21 983 Kč).

Změny u příspěvků na stravování

Konsolidační balíček od 1. ledna 2024 sjednocuje příspěvky zaměstnavatele na stravu zaměstnanců. Nyní pojem „příspěvek na stravování“ zahrnuje jak stravenky, jídlo zajištěné na pracovišti i stravenkový paušál. Jedná se o část příjmu zaměstnance, která je osvobozena od daně, pokud během směny odpracoval aspoň 3 hodiny a nevznikl mu během ní nárok na stravné v rámci cestovních náhrad.

Osvobození od daně je u zaměstnanců limitováno do 70 % horní hranice stravného, které zaměstnavatel může poskytnout při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pokud zaměstnanec pracuje více než 11 hodin, může mu zaměstnavatel poskytnout i druhý stravenkový paušál. Jestliže zaměstnavatel poskytne příspěvek, který překročí zmíněný limit, bude tato nadlimitní část příjmem, jenž vám zaměstnavatel musí zdanit a odvést z něj pojistné.

V souvislosti se stravováním zaměstnanců ještě zmiňme, že došlo ke zrušení osvobození u nadlimitních stravenek, které mohly být, na rozdíl od stravenkového paušálu, poskytovány bez limitu. To mohlo znamenat i benefit ve výši několika tisíc Kč denně (tzv. manažerské stravenky).

Změny u zdanění při využití firemního vozu k osobním účelům

Změny nastávají také u danění firemních vozů, které používáte i pro soukromé účely. Platí, že se jedná o nepeněžní příjem, který zaměstnavatel zdaňuje 1 % ze vstupní ceny vozu za každý měsíc, minimální částka je 1000 Kč. Pokud dostanete od zaměstnavatele nízkoemisní vůz (míněno vůz, který nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší), pak se daní pouze 0,5 % jeho pořizovací ceny za měsíc.

Novinku přináší konsolidační balíček, který zavádí pojem bezemisní vozidlo využívající pro svůj pohon elektrickou energii či vodík, případně nemá žádné emise CO2. V tom případě zaměstnavatel tento příjem zdaní částkou pouze 0,25 % ze vstupní ceny vozu za každý měsíc.

Jestliže máte od zaměstnavatele k dispozici více vozů i pro soukromé účely, pak se daň odvádí ve výši daného procenta z nejvyšší vstupní ceny jednotlivých vozů. Pokud můžete používat více vozů najednou během jednoho měsíce, pak bude nepeněžní příjem součet částek které odpovídají výši daného procenta vstupní ceny každého vozu, které máte k užívání.

Snižuje se náhrada paušálních výdajů za home office

Už od října 2023 mohou lidé, kteří pracují z domova, dostávat od zaměstnavatele náhradu nákladů, které nějako souvisí s jejich prací. Paušální částka, kterou stanovuje vyhláška, se nyní od ledna 2024 lehce sníží.

Zatímco v říjnu činila 4,60 Kč za hodinu, pro rok 2024 je stanovena na 4,45 Kč. Po zaokrouhlení vychází částka na 4,50 Kč.

Daně

Většinu změn v oblasti daní přinesl konsolidační balíček.

Změny u daňových slev

Změny se dotknou řady daňových slev. Od roku 2024 dochází ke zrušení:

daňové slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovné),

daňové slevy na studenta.

U daňové slevy na vyživovanou manželku/manžela přibude podmínka pro nárok na její uplatnění. Ten, na koho se sleva vztahuje, musí pro uplatnění slevy pečovat o dítě do 3 let.

Změny u odpočtů od základu daně

Kromě zrušení daňových slev dochází i ke zrušení některých odpočtů od základu daně:

ruší se odpočet za členské příspěvky odborům,

ruší se odpočet za úhradu zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání.

Změny u státem podporovaných produktů pro zajištění na stáří

Limit pro odpočet od základu daně za úložky na produkty spoření na důchod ve III. pilíři se od nového roku sjednocuje s limitem na životní pojištění (uznatelné jsou varianty kromě čistě rizikového).

Platby na penzijko a životko půjdou od základu daně odečíst do částky 48 tis. Kč s tím, že kromě těchto produktů do limitu budete moci nově promítnout také platby na další státem podporované produkty spoření na stáří. Ty budou zejména z oblasti investic, vejdou-li se do definice tzv. dlouhodobého investičního produktu (DIP).

Jde o souhrnný název pro existující finanční produkty, prostřednictvím kterých můžete spořit na stáří a které mají sloužit jako alternativa ke státem podporovanému životku a penzijku. Může jít například o akcie, dluhopisy, investice do podílového fondu, ale i spořicí účet či termínovaný vklad. DIP bude moci poskytovat typicky banka, obchodník s cennými papíry nebo například investiční společnost, vždy pod dozorem centrální banky.

Dále bude možné do souhrnného limitu promítnout také platby na tzv. pojištění dlouhodobé péče. Tento nový produkt má krýt riziko, že se vy nebo vaše blízká osoba stanete závislými na pomoci jiné osoby při zvládání základních životních potřeb kvůli (dlouhodobě) špatnému zdravotnímu stavu.

Vyšší sazba daně z příjmů bude platit pro více osob

Vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob, která činí 23 %, nově platí pro lidi s příjmem ve výši trojnásobku průměrné mzdy (do konce roku 2023 platila pro příjem ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy). Hranice příjmu se tedy snižuje na 131 901 Kč (při zohlednění odhadované průměrné mzdy pro rok 2024 ve výši 43 967 Kč).

Změny u DPH

Poměrně dost změn přinesl konsolidační balíček také do oblasti DPH. Ze tří sazeb jsou nově dvě, a to základní ve výši 21 % a snížená bude ve výši 12 %.

Sjednocením snížených sazeb dochází k poklesu daně z 15 na 12 % např. u potravin bez nápojů, zdravotnických prostředků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb. Speciálním „jednorožcem“ jsou knihy, které mají nulovou sazbu.

Obrácený efekt (tedy zboží, jež je nově ve 12% sazbě a bylo v 10% sazbě) se týká léků, vodného, stočného, tepla, veřejné dopravy, časopisů a novin, kulturních a sportovních akcí a stravovacích a ubytovacích služeb.

Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá příležitostná a zvláštní linková hromadná autobusová doprava osob. Podrobněji najdete téma rozepsané v odkázaném článku.

Změny u daně z nemovitých věcí

Během ledna bude muset řada lidí podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Změny přinesl konsolidační balíček.

Kromě toho dochází i k řadě dalších změn. Sazby daně u staveb a pozemků se například zvyšují o 80 %. Další změny se dotknou například budov pro rekreaci či spoluvlastnických podílů. Některé poplatníky ovlivní rozšíření některých osvobození. Všechny změny jsme shrnuli v odkazovaném článku.

Změny u daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 21 %. Změna platí až pro příjmy za rok 2024. Kromě toho dochází i k omezení některých daňových výhod, například daňové uznatelnosti při nákupu osobních aut pro podnikatelské účely, jež se nově vztahují jen na první 2 mil. Kč z ceny vozu. Už také není daňově uznatelný dar na reprezentaci do 500 Kč v podobě tzv. tichého vína (ačkoli nulová sazba spotřební daně zůstává u tichého vína i nadále).

Firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně, také nově mohou vést účetnictví ve funkční měně (EUR, USD, GBP) a zároveň v této měně i vyplnit daňové přiznání a zaplatit daň.

Zdanění příjmů z právnických osob nově podléhají jen realizované kurzové operace. Opatření se tak dotkne tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které firmy v minulosti musely dodaňovat. Nově je tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný.

Vyšší zdanění neřestí

Více na daních zaplatí lidé, kteří holdují alkoholu, tabákovým výrobkům nebo hazardu.

Spotřební daň z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos se zvyšuje o 10 % a v letech 2025–2027 pak pravidelně o dalších 5 % za rok. Spotřební daň u zahřívaného tabáku vzroste mezi lety 2024–2027 vždy o 15 % za rok. Spotřební je nově zavedena i u nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret. A také v tomto případě se zvyšuje, u e-cigaret o 2,5 Kč/ml náplně ročně v letech 2024–2027 a u nikotinových sáčků o 0,4 Kč/g ročně v letech 2024–2026 až o 0,5 Kč/g v roce 2027.

Spotřební daň se zvyšuje i u lihu, a to o 10 % v roce 2024 a 2025 a o 5 % v 2026.

Limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her se naopak snižuje. Nově bude osvobozena jen částka 50 tis. Kč místo 1 mil. Kč.

Roste také druhá sazba daně z hazardních her, kterou platí provozovatelé, a to z 23 % na 30 % (základní sazba ve výši 35 %, uplatňovaná u loterií a technických her, zůstává stejná).

Zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ

podnikání, risk, krach Autor: Depositphotos

Minimální odvody OSVČ vzrostly. Je to dáno růstem průměrné mzdy pro rok 2024. Nad rámec toho ale v letech 2024–2026 dojde k postupnému navýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy (o 5 % ročně). Zároveň budou OSVČ platit pojistné nejméně z 55 % základu daně (dosud z 50 % základu daně).

Průměrná mzda v roce 2024

Nařízení stanovilo všeobecný vyměřovací základ ve výši 40 638 Kč a přepočítací koeficient pak na 1,0819. Průměrná mzda pro rok 2024 je ve výši 43 967 Kč.

Sociální pojištění 2024

Minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní činnost pro rok 2024 činí 30 % průměrné mzdy, tedy 13 191 Kč. Minimální záloha pro hlavní činnost je tedy nově 3852 Kč.

Minimální zálohy pro OSVČ při vedlejší činnosti se nově odvozují od vyměřovacího základu odpovídajícího 11 % průměrné mzdy, tedy z částky 4837 Kč. Nová výše zálohy činí 1413 Kč.

Srovnání vybraných údajů za rok 2020 až 2024 Údaj platný pro rok 2020 2021 2022 2023 2024 konsolidační balíček Průměrná mzda 34 835 Kč 35 441 Kč 38 911 Kč 40 324 Kč 43 967 Kč Minimální záloha (hlavní činnost) 2544 Kč 2588 Kč 2841 Kč 2944 Kč 3852 Kč Minimální záloha (vedlejší činnost) 1018 Kč 1036 Kč 1137 Kč 1178 Kč 1413 Kč

Zdroj: výpočty autorky

Navyšování minimálního vyměřovacího základu se nedotkne OSVČ, které teprve začínají podnikat. U těch bude v prvních třech letech minimální záloha odpovídat 25 % průměrné mzdy.

Nemocenské pojištění 2024

Minimální platba na nemocenské pojištění pro OSVČ se stanovuje jako 2,7 % z minimálního vyměřovacího základu a pro letošek je ve výši 216 Kč měsíčně.

Zdravotní pojištění 2024

Minimální záloha pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je rok 2024 ve výši 2968 Kč.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2020 až 2024 Rok 2020 2021 2022 2023 2024 Minimální vyměřovací základ 17 418 Kč 17 721 Kč 19 456 Kč 20 162 Kč 21 984 Kč Minimální záloha 2352 Kč 2393 Kč 2627 Kč 2722 Kč 2968 Kč

Zdroj: výpočty autorky

Výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se stanovuje jako 13,5 % z minimální mzdy pro daný rok a je ve výši 2552 Kč.

Sjednocení termínu pro navýšení minimálních záloh

Pravidla pro navyšování minimálních záloh pro daný rok se u důchodového a zdravotního pojištění sjednocují. Nově platí, že i u důchodového pojištění je nutné platit novou výši minimální zálohy už od ledna, jako je tomu u zdravotního pojištění.

Vedlejší činnost nadále nebude podmíněna pobíráním rodičáku

OSVČ nově vykonávají vedlejší činnost z titulu péče o dítě do 4 let. Dosud přitom byla podmínka pro vznik vedlejší činnosti navázána na pobírání rodičovského příspěvku. Pro potřeby důchodového pojištění už tedy nehraje roli pobírání zmíněné dávky, ale věk dítěte, o které je pečováno.

OSVČ se při začátku činnosti už nemusí registrovat na finančního úřadu

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se nemusí registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Ke zrušení registrační povinnosti u správce daně dochází kromě začínajících OSVČ také u plátců daně (fyzických osob) pro plátce příjmu, ze kterého je daň vybírána srážkou dle zvláštní sazby daně, a plátce příjmů, ze kterého se sráží úhrada na zajištění daně.

Paušální daň v roce 2024

Změny u záloh na důchodové pojištění i růst minimálních záloh obecně se projevil také u paušální daně.

Platba pro první pásmo se zvyšuje o 1290 Kč měsíčně na 7498 Kč (4430 Kč důchodové pojištění + 2968 Kč zdravotní pojištění + 100 Kč daň z příjmů).

Platba pro druhé pásmo se zvyšuje o 745 Kč měsíčně na 16 745 Kč (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů).

Platba pro třetí pásmo se zvyšuje o 1139 Kč měsíčně na 27 139 Kč (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů).

Důchody

Autor: Shutterstock

Lednová valorizace důchodů

Začátkem roku navýší starobní, invalidní a pozůstalostní důchody pravidelná valorizace, a to o 360 Kč. Tentokrát dochází k navýšení základní výměry, takže se všem navýší důchody o stejnou částku.

Stát některá valorizační oznámení o lednovém navýšení důchodu zašle lidem v penzi elektronicky. Půjde o oznámení směřující k příjemcům pobírajícím jeden druh důchodu, kteří si ho nechávají posílat na bankovní účet. Těm přijde oznámení o valorizaci elektronicky prostřednictvím „zprávy pro příjemce“.

Zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu

Zvláštní příspěvek k důchodu se od ledna zvyšuje. Dávka, která se vyplácí pouze k penzi v jednotné pevné měsíční výši, je stanovena zvlášť pro příjemce starobních a invalidních důchodů (ta se zvyšuje na 2816 Kč) a zvlášť pro poživatele vdovských a vdoveckých důchodů (zvyšuje se na 1408 Kč).

Do předčasného důchodu jen se získanou dobou pojištění v délce 40 let

V říjnu 2024 začne platit podmínka, že aby mohl pojištěnec odejít do předčasného důchodu, musí získat dobu pojištění aspoň v délce 40 let. Novinka souvisí se zpřísněním podmínek pro vznik nároku na předčasný důchod. Tyto změny však začaly platit už v říjnu 2023.

V oblasti důchodů se chystá řada dalších změn, které však začnou platit později než v roce 2024. Pokud jste přesto zvědaví, můžete změny sledovat v našem seriálu Změny důchodového systému.

Dávky

Autor: Depositphotos

Změny u rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek je od 1. ledna o 50 tis. Kč vyšší. Celkový balík, který mají rodiče na této dávce k výplatě, je tedy ve výši 350 tis. Kč. Rodiče vícerčat, kteří obecně dostávají u rodičáku 1,5násobek základní částky, nově získají celkově 525 000 Kč.

Zároveň však nově platí, že se rodičovský příspěvek bude vyplácet nejdéle do 3 let dítěte (tedy o rok méně než dříve).

Změna výše příspěvku i zkrácení doby čerpání se dotknou jen dětí, které se narodí od 1. ledna 2024.

Zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Zpřísňují se také podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti těm, kteří se v evidenci úřadů práce objevují opakovaně. Nezbytná doba důchodového pojištění, kterou budou uchazeči pro vznik nároku na podporu potřebovat, se prodlouží, protože je stávající systém snadno zneužitelný.

Zatímco doposud měl uchazeč s nevyčerpanou podpůrčí dobou nárok na novou podporu už po 3 měsících, od ledna 2024 je tato lhůta prodloužena na 6 měsíců. V případě, že uchazeč o podporu přijde o nově získanou práci, Úřad práce nepřijme jeho další žádost o podporu dříve než za 9 měsíců.

Valorizace úrazových rent

Míra valorizace tzv. úrazových rent , tedy náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity a také pozůstalostních rent závisí na parametrech důchodového pojištění.

Při letošní valorizaci se zvyšují základní výměry důchodu o 360 Kč (ze 4040 Kč na 4400 Kč). Procentní výměra důchodu se zvyšovat nebude. I u rent dojde ke zvýšení o 360 Kč.

Vyšší příspěvek na péči

V průběhu roku 2024, a to nejspíš od července, se má zvýšit příspěvek na péči. V tuto chvíli ještě nejsou známa přesná čísla. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje 2 varianty:

První varianta navýšení příspěvku na péči Stupeň Výše PnP – děti Po úpravě Výše PnP – dospělí Po úpravě I 3300 Kč 3300 Kč 880 Kč 880 Kč II 6600 Kč 8200 Kč 4400 Kč 5500 Kč III 13 900 Kč 16 700 Kč 12 800 Kč 15 400 Kč IV 19 200 Kč 23 100 Kč 19 200 Kč 23 100 Kč

První varianta počítá s navýšením pro druhý, třetí a čtvrtý stupeň. První naopak nevalorizuje.

Druhá varianta navýšení příspěvku na péči Stupeň Výše PnP – děti Po úpravě Výše PnP – dospělí Po úpravě I 3300 Kč 4100 Kč 880 Kč 2000 Kč II 6600 Kč 8200 Kč 4400 Kč 5500 Kč III 13 900 Kč 16 700 Kč 12 800 Kč 15 400 Kč IV 19 200 Kč 23 100 Kč 19 200 Kč 23 100 Kč

Zdroj: MPSV

Energie

Autor: Depositphotos

Regulované ceny elektřiny a plynu jsou vyšší

Za elektřinu si domácnosti a malí podnikatelé využívající nízké napětí letos připlatí 39,2 %, průměrný meziroční nárůst regulované složky pro nízké napětí v roce 2024 bude o 65,7 % než v loňském roce.

U plynu nyní tvoří regulovaná složka přibližně pětinový podíl z celkové ceny plynu pro domácnosti a maloodběratele (19,6 %), zde jsou regulované ceny pro rok 2024 o 38,8 %.

Do faktur se vrátil poplatek za obnovitelné zdroje energie (POZE)

Loni vláda pokrývala ze státního rozpočtu nárůst nákladů v elektroenergetice na krytí technických ztrát v soustavách, náklady na nákup služeb výkonové rovnováhy a náklady na podporu podporovaných zdrojů energie (POZE). Letos se však tato položka do faktur vrací. Cena POZE je 599 Kč za 1 MWh spotřebované elektřiny.

Finance

Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

Nová pravidla pro poplatek za předčasné splacení hypotéky

Banky budou moci účtovat vyšší poplatek za předčasné splacení hypotéky. V současnosti jsou pravidla nastavená tak, že mohou účtovat poplatek jen ve výši administrativních nákladů. To se má od září 2024 změnit.

Banky budou moci uplatnit sankce za porušení smlouvy a nedodržení doby fixace do výše 1 % z nesplacené části dluhu.

Kromě toho se rozšíří i výčet situací, kdy banka naopak nesmí naúčtovat žádný poplatek za předčasné splacení hypotéky. A to v případě prodeje nemovitosti, na kterou jste hypotékou čerpali, pokud od uzavření smlouvy o úvěru uběhlo více než 24 měsíců, a dále v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů, jehož předmětem byla daná nemovitost.

Změna má od 1.9.2024 platit jen pro nové smlouvy. Pro ostatní spotřebitele s hypotékou pak od nové fixace.

Cena dálničních známek se zvyšuje, snižuje se naopak podpora hybridních vozidel

Po 10 letech se zvýší cena dálniční známky z původních 1500 Kč na 2300 Kč. Tato změna nastane zanedlouho, od 1. března 2024.

Přibude jednodenní dálniční známka (kupón), její cena bude 200 Kč.

10denní kupón zlevní o 40 Kč, původní cena 310 Kč, nově 270 Kč,

měsíční kupón zlevní o 10 Kč, původní cena 440 Kč, nově 430 Kč.

Systém dálničních známek se nově propojuje s Centrálním registrem vozidel, díky čemuž bude moct automaticky kontrolovat nárok na sníženou úhradu časového poplatku.

Osvobozena od poplatku budou nadále vozidla, která používají pro svůj provoz výhradně elektrickou energii nebo vodík.

Hybridní vozidla naopak přijdou o osvobození od poplatku a jejich majitelé (či provozovatelé) budou muset dálniční známku začít platit.

Přísnější pokuty, změna bodového systému

Místo dosavadních 5 sazeb v bodovém systému jsou od nynějška pouze tři: dvoubodové, čtyřbodové a šestibodové. Na místě budete moci dostat pokutu až 5500 Kč, ale ve správním řízení mžete dostat pokutu až do výše 75 tisíc Kč.

Nová pravidla pro rozúčtování tepla

Náklady na teplou vodu a teplo v centrálně vytápěných domech rozpočítává podle jiných pravidel. Ta mají být spravedlivější, motivovat k úsporám a zohledňovat také energetickou náročnost budovy. Vyhláška, která změnu přinesla, upravila poměr základní a spotřební složky, ze kterých se skládá platba. Kromě toho došlo k úpravě spodního limitu u samostatné spotřební složky.

Změny státních příspěvků u spoření na důchod ve III. pilíři

Státní podpora tzv. penzijka ve třetím pilíři se v polovině roku 2024 změní. Abyste dosáhli na příspěvek z penzijního připojištění v transformovaných fondech nebo doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech, budete muset posílat víc. Budete-li ale posílat dost, můžete získat i vyšší státní podporu, než umožňuje současný systém.

Výše státního příspěvku u měsíční úložky ve výši od 500 do 1699 Kč bude činit 20 %. Maximálně budete moci získat příspěvek ve výši 340 Kč měsíčně při úložce 1700 Kč a více (nyní max. 230 Kč).

Na nových pravidlech vydělají ti, kteří na „penzijko“ budou posílat více než 1150 Kč. Nad tuto částku totiž bude státní příspěvek nově vyšší než podle současných pravidel. Budete-li spořit naopak méně, dostanete za stejnou úložku nižší státní podporu než dnes.

Porovnání současných a navrhovaných pravidel pro stanovení státního příspěvku Výše měsíční úložky Současný státní příspěvek Nový státní příspěvek 300 Kč 90 Kč 0 Kč 400 Kč 110 Kč 0 Kč 500 Kč 130 Kč 100 Kč 600 Kč 150 Kč 120 Kč 700 Kč 170 Kč 140 Kč 800 Kč 190 Kč 160 Kč 900 Kč 210 Kč 180 Kč 1000 Kč 230 Kč 200 Kč 1100 Kč 230 Kč 220 Kč 1150 Kč 230 Kč 230 Kč 1200 Kč 230 Kč 240 Kč 1300 Kč 230 Kč 260 Kč 1400 Kč 230 Kč 280 Kč 1500 Kč 230 Kč 300 Kč 1600 Kč 230 Kč 320 Kč 1700 Kč a více 230 Kč 340 Kč

Zdroj: Výpočty autora

K 1.7.2024 skončí také možnost získat státní příspěvek pro příjemce starobního důchodu.

Snížení státní podpory u stavebního spoření

Státní podpora ke stavebnímu spoření se o polovinu snižuje. Maximálně za rok nově činí 1000 Kč. Změna platí pro nové i stávající smlouvy.

Na trh přijde nová banka

Během prvního letošního čtvrtletí by měla svou činnost rozeběhnout nová Partners Banka. Bude úzce propojená se stejnojmennou finančněporadenskou společností a bude využívat celou její pobočkovou síť.

Na těchto pobočkách bude nabízet služby Partners Banka i poradenská síť Partners, která bude i nadále nabízet také konkurenční produkty jiných finančních domů, které nyní Partners zprostředkovávají.