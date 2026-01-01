Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Zaměstnání
Co se dozvíte v článku
- Zaměstnání
- Průměrná mzda
- Minimální mzda
- Hodnota daňově nejvýhodnější stravenky
- Novinky u zdanění zaměstnaneckých benefitů
- Nová pravidla pro dohody o provedení práce
- Za pracovní neschopnost dostanete víc
- Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady na výživu pozůstalých
- Změny u podpory v nezaměstnanosti
- Valorizace platů některých zaměstnanců ve školství
- Nové sazby pro cestovní náhrady pro rok 2026
- Nový paušál pro náhradu nákladů při práci na dálku
- Daně
- Sociální pojištění
- Zdravotní pojištění
- Nové minimální zálohy pro OSVČ
- Sjednocení pravidel pro placení záloh na zdravotní pojištění
- Možnost výdělku pro pečující rodiče
- Zrušení podmínky celodenní péče
- Změny u úhrad bílých plomb
- Zvýšení plateb za státní pojištěnce
- Za rodiče na plný úvazek bude stát hradit zdravotní pojištění kratší dobu
- Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ výhradně elektronicky
- Zdravotní pojišťovny zrušily pokladny
- Důchody
- Lednová valorizace
- Navýšení příplatků k důchodům
- Změny u výplat penzí do zahraničí
- Zrušení zasílání papírového oznámení o valorizaci
- Zohlednění doby péče o dítě pro další pojištěnce
- Pomalejší růst nově přiznávaných důchodů
- Zápočet let strávených doktorským studiem
- Poloviční krácení penze za dlouhá léta v práci
- Minimální výše důchodu se zvýší
- Začínající změny u výchovného
- Vyloučení pobírání důchodu při výkonu rizikového zaměstnání a v hlubinném hornictví
- Dávky
- Rodičovství
- Energie
- Bydlení
- Finance
- Doprava
- Dálniční známky podražily
- Zvýšení odškodnění za dopravní nehody
- Konec čekání na řidičák
- Změny u zdravotních prohlídek pro starší řidiče
- O první řidičák nebo rozšíření oprávnění už požádáte online
- Digitální zápis mentorů i žádost o řidičák
- Návod: Jak bezpečně koupit dálniční známku?
- Provoz automatizovaných vozidel
- Vyšší platby za nepojištěná vozidla
Průměrná mzda
Vládní nařízení stanovilo všeobecný vyměřovací základ ve výši 46 278 Kč a přepočítací koeficient na 1,0581. Průměrná mzda pro rok 2026 se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 48 967 Kč.
Minimální mzda
Minimální mzda stoupla od ledna o 1600 Kč na 22 400 Kč měsíčně. Tomu odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době (40 hodin) činí 134,40 Kč.
Nejnižší úroveň měsíčního a hodinového zaručeného platu pro zaměstnance ve veřejných službách, správě a pro státní zaměstnance odpovídá:
- v 1. skupině prací 1násobek minimální mzdy, tedy 22 400 Kč měsíčně (134,40/hod.),
- ve 2. skupině prací 1,2násobek, tedy 26 880 Kč měsíčně (161,30 Kč/hod.),
- ve 3. skupině prací 1,4násobek, tedy 31 360 Kč měsíčně (188,20 Kč/hod.),
- ve 4. skupině prací 1,6násobek, tedy 35 840 Kč měsíčně (215,10 Kč/hod.).
Hodnota daňově nejvýhodnější stravenky
Výše stravného se zvýšilo. Z vyhlášky pro nové stravné jde zároveň odvodit hodnota stravenky, která je daňově nejvýhodnější. Ta vzrostla o 11 Kč na 235 Kč na den. Zaměstnavatel tedy přispěje 129,50 Kč a zbývajících 105,50 doplácí sám zaměstnanec.
Novinky u zdanění zaměstnaneckých benefitů
Legislativa od příštího roku zpřesní pravidla pro využití osvobození u zaměstnaneckých benefitů. Cílem je zabránit obcházení smyslu a účelu právní úpravy, kdy zaměstnavatelé nahrazují část mzdy nebo výplatu bonusů těmito benefity, na které se pak uplatní osvobození od daně a pojistného.
S platností od roku 2026 jsou od daně osvobozena nepeněžní plnění, která nejsou mzdou, platem, odměnou ani náhradou za ušlý příjem.
S růstem průměrné mzdy pro rok 2026 se zároveň navyšují limity platné pro obě skupiny zmiňovaných benefitů tak, že pro:
- zdravotní benefity bude platit limit ve výši 48 967 Kč,
- ostatní zmíněné benefity bude platit limit ve výši 24 483 Kč.
Nová pravidla pro dohody o provedení práce
Zaměstnancům, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP), se strhávají platby na sociální a zdravotní pojištění, jen pokud jejich příjem přesahuje určitou, zákonem stanovenou mez. Tento limit se nyní zvýšil na 12 000 Kč.
To v praxi znamená, že se vás odvody netýkají, pokud si na DPP měsíčně nevyděláte víc jak 11 999 Kč.
Další z novinek se týká sezónních zaměstnanců v zemědělství, kteří od letoška získají slevu na pojistném na sociální pojištění – 7,1 % z vyměřovacího základu.
Slevu ovšem půjde uplatnit jen do určitého limitu, kterým má být průměrná mzda podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Kdo tento limit přesáhne, ztratí na slevu nárok. Vyměřovacím základem se u zaměstnanců myslí hrubá mzda.
Brigádníci pracující v ovocnářství a při pěstování zeleniny nově také mohou na DPP odpracovat až 1280 hodin za rok. Pro ostatní zůstává platný limit 300 hodin za rok.
Za pracovní neschopnost dostanete víc
Od 1. 1. 2026 došlo k navýšení redukčních hranic, které ovlivňují, kolik vám zaměstnavatel při pracovní neschopnosti vyplatí na náhradě mzdy a stát na nemocenské. Prostřednictvím těchto redukčních hranic se totiž uměle snižuje takzvaný rozhodný příjem, ze kterého se následně odvíjí výše dávky.
Pro rok 2026 jsou redukční hranice nastavené takto:
- 1. redukční hranice 1633 Kč
- 2. redukční hranice 2499 Kč
- 3. redukční hranice 4897 Kč
Pro náhradu mzdy se tyto redukční hranice upravují tak, že se vynásobí koeficientem 0,175:
- 1. redukční hranice 285,78 Kč
- 2. redukční hranice 428,58 Kč
- 3. redukční hranice 856,98 Kč
Jak konkrétně se změna redukčních hranic projeví na výsledné dávce, jsme propočítali v článku:
Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady na výživu pozůstalých
Pokud se při výkonu zaměstnání zraníte nebo u vás propukne nemoc z povolání a váš příjem je kvůli tomu nižší, může vám vzniknout nárok na úrazovou rentu. Při jejím výpočtu se mimo jiné vychází z průměrného výdělku, který svým nařízením stanovuje vláda. A právě tento průměrný výdělek se nyní zvyšuje o 2,6 % a 240 Kč.
Obdobně se pak vedle úrazových rent valorizuje také renty pro pozůstalé, ke kterým měl zemřelý zaměstnanec vyživovací povinnost.
Jak se toto zvýšení na jednotlivých náhradách projeví, jsme podrobně propočítali v článku:
Změny u podpory v nezaměstnanosti
S několika novinkami by měl počítat i ten, kdo letos o práci přijde, nebo sám skončí a bude žádat o podporu v nezaměstnanosti.
Předně došlo ke změně výpočtu podpory, kdy se nově v prvních měsících podpůrčí doby započítá 80 % předchozích výdělků namísto nynějších 65 %. Při průměrné měsíční čisté mzdě 34 044 Kč (odpovídá hrubé mzdě 42 901 Kč, což je podle ČSÚ medián mezd za 3. čtvrtletí 2025) jde měsíčně o rozdíl 5148 Kč.
Podle výše uvedených pravidel se nově podpora v nezaměstnanosti počítá i tomu, kdo dá výpověď sám. Do konce roku 2025 přitom systém této skupině vyplácel pouze 45 % předchozích příjmů.
Uchazečům o zaměstnání starším 52 let navíc budou úřady práce tuto vyšší podporu vyplácet delší část podpůrčí doby.
Současně se celková podpůrčí doba prodlužuje podle věku:
- do 52 let na 5 měsíců (předtím do 50 let),
- 52–57 let na 8 měsíců (předtím 50–55 let),
- nad 57 let na 11 měsíců (předtím nad 55 let).
Nová pravidla od letoška platí i pro podporu při rekvalifikaci – i zde dojde k navýšení z 60 na 80 % vašeho předchozího průměrného čistého výdělku.
Díky uvedené změně pravidel a také vyšší průměrné mzdě letos výrazně – o zhruba 12 000 Kč, vzroste také maximální podpora v nezaměstnanosti. Nově na pracáku dostanete nanejvýš 38 537 Kč měsíčně.
Valorizace platů některých zaměstnanců ve školství
S vyšší částkou na výplatní pásce mohou od letoška počítat někteří pedagogičtí pracovníci v regionálním školství. Například učitelé mateřských, základních a středních škol, vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé odborného výcviku či speciální pedagogové.
Přidáno dostali také akademičtí pracovníci státních vysokých škol, tedy například pedagogičtí zaměstnanci Policejní akademie ČR a Univerzity obrany.
Jejich platové tarify jsou nově valorizovány takto:
- do 7. platové třídy včetně o pevnou částku 2 000 Kč,
- od 8. do 16. platové třídy včetně o 7 %.
Nové sazby pro cestovní náhrady pro rok 2026
Sazby zahraničního stravného, které musí zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci, kterého pošle na zahraniční pracovní cestu se zvyšují každoročně. Letos se přitom sazby mění u 18 zemí světa. U 17 došlo k valorizaci základní sazby zahraničního stravného, v případě jedné země – Keňské republiky – jde o změnu měny z eur na americký dolar.
Podrobnosti, včetně přehledné tabulky, najdete v článku:
Ke zvýšení došlo i u tuzemského stravného. Za každý kalendářní den pracovní cesty nově přísluší zaměstnanci soukromého sektoru stravné nejméně ve výši:
- 155 Kč , trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 370 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Za každý kalendářní den pracovní cesty nově přísluší zaměstnanci zaměstnavatele veřejného sektoru stravné ve výši:
- 155 Kč až 185 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 236 Kč až 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 370 Kč až 442 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Vedle stravného došlo ke změnám také u základní náhrady za používání silničních motorových vozidel – ovšem pouze u osobních vozidel, kde nová sazba činí 5,90 Kč na 1 km. Sazba pro jednostopá vozidla a tříkolky zůstává na úrovni roku 2025, tedy 1,60 Kč/km.
Průměrné, vyhláškou stanovené ceny pohonných hmot se oproti loňsku o něco snižují:
- 34,70 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
- 39 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
- 34,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
- 7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Nový paušál pro náhradu nákladů při práci na dálku
Pokud pracujete na home office, můžete si se zaměstnavatelem dojednat, že vám bude kompenzovat náklady na energie, vodu a teplo, které byste jinak, pokud byste nepracovali z domova, nespotřebovali.
Tuto náhradu lze přitom poskytovat například formou určitého paušálu, který vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě inflace a vývoje cen energií.
Pro rok 2026 tento paušál klesl na 4,70 Kč na hodinu.
Daně
Příjmy z prodeje akcií a firem
Příjmy z prodeje podílů ve firmách či akcií jsou nově u fyzických osob od ledna v případě splnění podmínky časového testu (aktiva držena po zákonem stanovenou dobu 3 – 5 let) osvobozeny od daně z příjmů bez omezení. To za podmínky, že nejsou součástí obchodního majetku poplatníka.
Osvobození od daně při prodeji platí i pro kryptoaktiva, ale v tomto případě jen za podmínky, že jejich celková hodnota nepřesáhne za období 40 milionů Kč. Příjmy nad tuto hranici se daní v poměrné části odpovídající podílu částky přesahující 40 milionů Kč.
U prodeje akcií a podílů firem, které nejsou obchodním majetkem, limit 40 mil. Kč naopak nově platit nebude.
Daňový bonus
Mění se hranice příjmů, která zakládá nárok na daňový bonus. Výhodu mohou využít jen poplatníci, kteří měli v minulém zdaňovacím období příjem ze zaměstnání nebo podnikání aspoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Letos jde o částku 134 400 Kč. Do této hranice nezapočítáváme příjmy z nájmu a kapitálového majetku.
Paušální daň
Podnikatelé v režimu paušální daně, kteří mají nižší příjmy a spadají do prvního pásma, budou muset od začátku roku posílat o dost vyšší platby než letos.
Platba pro první pásmo je letos ve výši 9984 Kč měsíčně (6578 Kč důchodové pojištění, 3306 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Protože platba v prvním pásmu je navázána na minimální zálohy OSVČ, bude se v průběhu roku měnit s tím, jak nová vláda ještě pro letošek schválí avizované snížení minimálních záloh na důchodové pojištění. Zatím však není jasné, jak u podnikatelů v režimu paušální daně dojde k vrácení přeplatku.
Platba pro druhé pásmo je pro rok 2026 ve výši 16 745 Kč měsíčně (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů).
Platba pro třetí pásmo je letos ve výši 27 139 Kč měsíčně (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů).
Některá města zvýšila koeficient pro daň z nemovitých věcí
Na rozdíl od ostatních daní je výnos z daně z nemovitosti 100% příjmem jednotlivých obcí. Zákon jim proto – v určitých mezích – umožňuje zvyšovat základní a místní koeficienty, kterými se násobí základní sazba daně.
Této možnosti i letos několik obcí využije. Na jejich přehled vás navede následující článek:
Sociální pojištění
Minimální zálohy pro OSVČ
Minimální zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou od nového roku ve výši 5720 Kč.
Začínající podnikatelé (v posledních 20 letech nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost) platí v prvních třech letech činnosti minimální zálohy z MVZ na úrovni 25 % průměrné mzdy (letos 3575 Kč)
Nová vláda však plánuje zafixovat minimální vyměřovací základ na úrovni 35 % průměrné mzdy prostřednictvím návrhu novely zákona o pojistném na sociálním zabezpečení.
Je pravděpodobné, že změna projde úspěšně hlasováním. Pak se minimální zálohy sníží se zpětnou účinností od začátku roku na 5005 Kč měsíčně.
Výše minimálních záloh pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se už nijak měnit nebude a je ve výši 1574 Kč.
Sazby pojistného pro zaměstnavatele
I letos se budou na zaměstnavatele uplatňovat rovnou tři různé sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti:
- 24,8 % z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců: běžná sazba pojistného u zaměstnanců, kteří nevykonávají činnost v rizikovém nebo náročném zaměstnání (2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),
- 29,8 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců: zvýšená sazba pojistného u pracovníků (už dál nebude růst), kteří vykonávají činnost zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru (2,1 % na nemocenské pojištění, 26,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),
- 27,8 % z vyměřovacích základů zaměstnanců: zvýšená sazba pojistného u pracovníků, kteří vykonávají činnost v rizikovém zaměstnání IV. kategorie (2,1 % na nemocenské pojištění, 24,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti).
V roce 2026 i nadále platí sleva na pojistném pro zaměstnavatele za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.
V platnosti zůstává i sleva z pojistného ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu pro příjemce starobního důchodu, kteří si nechávají vyplácet dávku v plné výši a zároveň pokračují dál ve výdělečné činnosti. Je platná pro zaměstnance (ti tak ze svého příjmu neodvádí pojistné na důchodové pojištění) i pro OSVČ, které platí zálohy ve snížené výši.
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
Stát nahradil v rámci informační povinnosti směrem k různým úřadům desítky formulářů tzv. Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele (JMHZ). Namísto až 25 formulářů pro pět různých institucí tak zaměstnavatelé budou podávat elektronicky jedno hlášení a ušetří si opakované vykazování stejných údajů různým úřadům.
Informace budou v rámci JMHZ posílat zaměstnavatelé do 20. dne následujícího měsíce přímo na MPSV, které bude data automaticky sdílet s dalšími institucemi.
Účinnost JMHZ se odložila až na duben. Za leden až březen 2026 budou zaměstnavatelé ještě plnit evidenční povinnosti „po staru“. Údaje od ledna však později budou muset dohlásit zpětně.
Podrobněji se Jednotnému měsíčnímu hlášení věnuje náš sesterský server Podnikatel.cz
Příspěvek na důchodové spoření pro lidi z rizikových povolání
Zaměstnavatelé začínají platit příspěvek na důchodové spoření zaměstnancům, kteří vykonávají práci zařazenou do třetí kategorie rizik, pokud jejich pozice obnáší velkou celkovou fyzickou zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem.
Povinný příspěvek je ve výši 4 % z vyměřovacího základu za daný měsíc, jestliže v něm zaměstnanec odpracoval alespoň 3 směny rizikové práce. Poputuje na důchodové spoření zaměstnance ve třetím pilíři, aby mohl odejít do penze dřív prostřednictvím tzv. předdůchodu (pravidla pro jeho využití ale budou mít tito zaměstnanci mírnější).
Zdravotní pojištění
Nové minimální zálohy pro OSVČ
Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2026 je ve výši 3306 Kč.
Záloha na zdravotní pojištění pro OBZP je ve výši 3024 Kč měsíčně.
Sjednocení pravidel pro placení záloh na zdravotní pojištění
Stát sjednotil pravidla pro placení záloh na zdravotní pojištění u OSVČ, které nevykonávají hlavní činnost (ty nemusí platit zálohy v minimální výši, ale jen z reálných příjmů). Nově nemusí hradit pojistné formou záloh (ale pokud naopak budou chtít, mohou). Neznamená to však, že by tyto OSVČ byly oproštěny od povinnosti platit pojistné. Jen ho mohou doplatit vcelku po podání Přehledu za daný rok.
Možnost výdělku pro pečující rodiče
Osoby, které celodenně osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do sedmi let věku jsou od letoška státními pojištěnci i v případě, že mají příjem za zaměstnání nebo podnikání. Příjem už tedy není pro rodiče z řad státních pojištěnců překážkou.
Od roku 2026 jsou ale v kategorii státních pojištěnců už jenom rodiče, kteří pečují o děti do 7 let. Nespadají sem nově rodiče pečující o dvě děti do 15 let.
Zrušení podmínky celodenní péče
Došlo také ke zrušení dosavadní podmínky „celodenní“ péče o dítě, která souvisí s maximální povolenou dobou, po kterou mohou být děti v předškolním zařízení (nyní max. 4 hodiny).
Změny u úhrad bílých plomb
Zdravotní pojišťovny pacientům od letošního roku přispívají na bílé plomby. Nově částečně hradí vybrané dražší varianty ošetření týkající se zubních výplní a ošetření kořenových kanálků. Má-li váš zubař smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, zůstává zachována také možnost základního ošetření, které plně hradí pojišťovna.
Plně hrazená je jednovrstvá plomba z fotokompozitu nebo plomba z glasionomerního cementu. V případě, že zvolíte plně hrazenou variantu, nebude možné na daném zubu získat nehrazenou další výplň následující dva roky. Pokud byste tedy do této doby potřebovali další výplň, bude to už s doplatkem. Z tohoto pravidla ale bude platit výjimka pro případy, kdy kaz není způsobem zanedbáním hygieny.
Ošetření s dražší variantou výplně, např. vrstveným fotokompozitem nebo duálním cementem, je hrazeno jen částečně. A to do výše plné úhrady nevrstvené výplně z fotokompozitu.
U dětí je situace jiná. Těm jsou hrazeny v plné míře i dražší materiály.
Zvýšení plateb za státní pojištěnce
Za některé skupiny lidí hradí zdravotní pojištění stát – namátkou jde o nezaopatřené děti, starobní či invalidní důchodce nebo rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.
Letos bude stát za každého státního pojištěnce hradit 2188 Kč měsíčně. Pro srovnání: v roce 2025 šlo o částku 2127 Kč měsíčně.
Za rodiče na plný úvazek bude stát hradit zdravotní pojištění kratší dobu
Do skupiny státních pojištěnců spadají vedle rodičů na mateřské a rodičovské také rodiče, kteří celodenně, řádně a osobně pečující o starší děti. Zatímco do konce roku 2025 do této skupiny spadal rodič starající se o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku, nově je hranicí péče o děti do 7 let, bez ohledu na jejich počet.
Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ výhradně elektronicky
Od letoška musí živnostníci a podnikatelé podávat přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny pouze elektronicky – datovou schránkou nebo prostřednictvím online portálů jednotlivých zdravotních pojišťoven.
Samotné termíny pro podání přehledu se odvíjí od data pro podání daňového přiznání: OSVČ má povinnost zdravotní pojišťovně přehled předložit nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání:
- OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2025: do 8. 4. 2026.
- OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2025 daňový poradce: do 4. 5. 2026.
- OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 1. 4. 2026 a následně ho do 4. 5. 2026 podaly elektronicky: do 4. 6. 2026.
- OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2025 daňový poradce: do 3. 8. 2026.
Zdravotní pojišťovny zrušily pokladny
Od 1. ledna 2026 platí pro všechny zdravotní pojišťovny povinnost bezhotovostního platebního styku. Týká se to jak plateb záloh, tak i pokut a penále.
Jak jinak lze zdravotním pojišťovnám příslušné částky uhradit, napoví následující článek:
Důchody
Lednová valorizace
Důchody v lednu 2026 opět navyšuje pravidelná lednová valorizace, která se dotkne starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů.
Penze přiznané před 1. lednem 2026 se navyšují se začátkem roku 2026 tak, že:
- základní výměra důchodu roste o 240 Kč měsíčně,
- procentní výměra důchodu roste o 2,6 %.
Základní výměra pro rok 2026 tak je ve výši 4900 Kč měsíčně.
Příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let, se důchod navyšuje o dalších 1000 Kč. Od letošního července platí, že jim doplatek náleží už od 1. dne měsíce, ve kterém mají narozeniny. Při dosažení sta let se penze navýší o 2000 Kč.
Navýšení příplatků k důchodům
Kromě valorizace penzí dochází také k navýšení příplatků k důchodu. Příplatek k důchodu náleží politickým vězňům a některým jejich pozůstalým (vdovy, vdovci a sirotci). Od ledna se příplatky přiznané před začátkem tohoto roku navyšují o 2,6 %.
Změny u výplat penzí do zahraničí
Mění se také pravidla týkající se výplat důchodů pro příjemce, kterým je posílá Česká správa sociálního zabezpečení do zahraničí. Většina z nich už nemusí před každou výplatou penze zasílat úřadu dokument „Potvrzení o žití“, nově to bude stačit jen dvakrát za rok, v červnu a v prosinci.
Změna ovlivní příjemce, kteří bydlí v členských státech EU (včetně Spojeného království, Norska, Islandu Lichtenštejnska a Švýcarska) a ve státech, se kterými má ČR uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Penzi budou od ledna dostávat v pravidelných měsíčních splátkách a nikoliv zpětně až po zaslání zmíněného potvrzení, jako tomu je nyní.
Příjemcům penze, kteří bydlí na Slovensku, odpadne povinnost zasílat dané potvrzení úplně.
Zrušení zasílání papírového oznámení o valorizaci
Oznámení o pravidelné lednové valorizaci už nebudou chodit většině příjemců penzí poštou. Výjimku bude mít ten, kdo si o jeho papírovou podobu požádal do konce loňského září.
Oznámení o zvýšení důchodů je dostupné v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ. Majitelé datovek dostanou oznámení tam.
Kdo by chtěl i nadále dostávat oznámení fyzicky na svoji adresu, může si o zasílání požádat, ale z důchodu mu bude za tento dopis strženo poštovné. Zpoplatnění se nedotkne klientů narozených před 1. 1. 1955, kterým valorizační oznámení, pokud si o něj zažádají, ČSSZ zašle zdarma.
PODCAST: Co udělat, abyste dosáhli na co nejvyšší penzi
Zohlednění doby péče o dítě pro další pojištěnce
S lednem vznikl nový typ náhradní doby pojištění pro osoby, které se osobně starají o dítě do 3 let na základě dohody s rodiči. Opatření má pomoci rodičům s malými dětmi, kteří nejsou z vážných důvodů schopni pečovat o malé dítě a zároveň finančně zabezpečit rodinu.
Osobou pečující osobně o dítě může být dohodou s rodiči určen kdokoli svéprávný.
Pomalejší růst nově přiznávaných důchodů
Nověvyměřované budoucí důchody v letech 2026–2035 porostou pomaleji. Od roku 2026 se snižuje každý rok zápočet osobního vyměřovacího základu o 1 %. Pokles bude trvat do roku 2035, kde se zastaví na 90 %.
Zároveň klesá procento, kterým se násobí osobní vyměřovací základ za každý rok pojištění získaného do vzniku nároku na penzi. Z původních 1,5 bude za rok pojištění náležet každý rok o 0,005 % méně až na finálních 1,45 % osobního vyměřovacího základu v roce 2035. Letos se tedy poprvé zápočet sníží na 1,495 %.
Zápočet let strávených doktorským studiem
Výpočet penzí od roku 2026 zohledňuje také první úspěšně dokončené doktorské studium (v ČR, prezenční formou, bez prodloužení) od roku 2010, pro které je zaveden nový typ náhradní doby pojištění.
Poloviční krácení penze za dlouhá léta v práci
Pojištěnci, kteří získají dlouhou příspěvkovou dobu pojištění aspoň v délce 45 let, mohou vstoupit do předčasného důchodu za lepších podmínek.
V případě odchodu do předčasné penze se jim bude krátit dávka jen z poloviny. Výše procentní výměry starobního důchodu se tedy sníží za každých (i započatých) 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 0,75 % výpočtového základu.
Minimální výše důchodu se zvýší
Minimální částka důchodu, na kterou dosáhnou všichni příjemci, od letošního roku výrazně roste. Na výši průměrné mzdy je nově u minimálního důchodu navázána nejen základní výměra (činí 10 % průměrné mzdy po zaokrouhlení), ale i procentní výměra.
Minimální výše činí:
- u starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně 9800 Kč,
- u invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně 7350 Kč,
- u invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně 6534 Kč,
- u vdovského/vdoveckého důchodu 7350 Kč,
- u sirotčího důchodu pak 6860 Kč.
Začínající změny u výchovného
Nově je od roku 2026 výchovné opět jen na úrovni pětistovky. Následně se také už nebude valorizovat jako součást procentní výměry důchodu.
Vyloučení pobírání důchodu při výkonu rizikového zaměstnání a v hlubinném hornictví
V případě přiznání řádné starobní penze se sníženým důchodový věkem nevzniká nárok na její výplatu v případě, že bude rizikové zaměstnání stále vykonáváno. Nárok na výplatu zaniká za každý měsíc, ve kterém takhle odpracujete aspoň jednu směnu. Stejné pravidlo se vztáhne i na zaměstnání v hlubinném hornictví. Omezení naopak neplatí pro zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Opatření se vztahuje i na důchody přiznané před začátkem letošního roku.
Pokud po vzniku nároku na řádný starobní důchod se sníženým důchodovým věkem nebudete vykonávat zaměstnání v hlubinném hornictví nebo v rizikovém zaměstnání, budete mít na výplatu starobního důchodu nárok bez omezení i v případě, že budete mít příjem z výdělečné (nerizikové) činnosti.
Dávky
Navýšení životního minima
Životní minimum v květnu vzroste. Výše životního minima se stanovuje pro jednotlivce, osoby, které jsou součástí domácnosti o více členech a dále pro děti na základě věku. Životní minimum dané domácnosti je pak součtem všech částek životního minima jednotlivých členů.
Částky životního minima budou od května 2026 činit:
- pro jednotlivce 5500 Kč (nyní 4860 Kč),
- pro první dospělou osobu v domácnosti 5000 Kč (nyní 4470 Kč),
- pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3750 Kč (nyní 4040 Kč),
- pro nezaopatřené dítě do 6 let 2480 Kč (výše se nemění),
- pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 3050 Kč (výše se nemění),
- pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3490 Kč (výše se nemění).
Životní minimum se zvýší pro jednotlivce a první dospělou osobu v domácnosti. U druhé dospělé osoby v domácnosti naopak klesne. U dětí se částky měnit nebudou.
|Současná výše
|Výše od května 2026
|Pro jednotlivce
|4860 Kč
| 5500 Kč
|Pro první dospělou osobu v domácnosti
|4470 Kč
| 5000 Kč
|Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti
|4040 Kč
| 3750 Kč
|Nezaopatřené dítě do 6 let
|2480 Kč
| 2480 Kč
|Nezaopatřené dítě 6 až 15 let
|3050 Kč
| 3050 Kč
|Nezaopatřené dítě 15 až 26 let
|3490 Kč
|3490 Kč
Navýšení životního minima ovlivní celou řadu dávek. Kompletní informace najdete v samostatném článku.
Navýšení příspěvku na péči pro osoby v I. a II. stupni závislosti
Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči pro I. stupeň závislosti, se po 10 letech dočkali jeho valorizace.
U osob starších 18 let došlo k navýšení na 1300 Kč (dosud 880 Kč), u mladších závislých na péči je příspěvek nově zvýšený na 4900 Kč měsíčně (dosud 3300 Kč).
Zvýšení se nadto týká také lidé ve II. stupni závislosti. Ti starší 18 let nově dostanou 5400 Kč měsíčně (dosud 4900 Kč), mladší 8200 Kč měsíčně (dosud 5400 Kč).
Pro III. a IV. stupeň závislosti se výše příspěvku nemění.
Vyšší ošetřovné
Do výpočtu ošetřovného, stejně jako u dalších dávek nemocenského pojištění, vstupují vedle vašich příjmů takzvané redukční hranice. Jejich prostřednictvím se příjem uměle snižuje a následně se z něj počítá konkrétní dávka.
Od začátku roku přitom dochází k navýšení těchto redukčních hranic, což od určitého příjmu ovlivní také výši ošetřovného. Podrobné výpočty najdete v článku:
První přiznané superdávky
Loni v říjnu úřady práce spustily příjem žádostí o novou dávku státní sociální pomoci. Takzvaná superdávka je výsledkem reformy sociálních dávek, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením předchozího ministra Mariana Jurečky.
Principem změny je sloučení 4 starých dávek – příspěvku na bydlení, přídavku na dítě, příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení – do jedné dávky.
Ačkoli bylo možné podávat žádost už od října 2025, na vyřízení žádostí měli úředníci vzhledem k přechodu na nový systém až 90 dní. Teprve nyní tak začnou lidem, kteří o dávku požádali, chodit rozhodnutí a novým žadatelům i dávka samotná.
Nová průměrná mzda pro účely superdávky
O superdávku mohou samozřejmě žádat i osoby samostatně výdělečně činné. Stejně jako u ostatních žadatelů pak o vzniku nároku na dávku – vedle dalšího – rozhoduje jejich příjem.
Příjem, který se OSVČ pro účely řízení o dávce započítá, přitom vždy musí činit přinejmenším 80 % průměrné mzdy, kterou pro tento účel vyhlašuje MPSV. Letos půjde o částku 47 500 Kč.
Normativní náklady na bydlení
Součástí nové superdávky je takzvaná složka bydlení, která nahradila dřívější příspěvek na bydlení.
Při určení nároku a výše složky na bydlení přitom stejně jako u starých dávek hrají důležitou roli takzvané normativní náklady na bydlení. Ty představují státem stanovené maximální částky, které lze pro účely dávky započítat. Liší se podle velikosti města, ve kterém žadatel žije a podle počtu členů domácnosti.
Oproti roku 2025 jsou přitom normativní nájemné vyšší.
|Domácnost
|Obec do 69 999 obyvatel
|Obec s alespoň 70 000 obyvateli
|Praha a Brno
|Jednočlenná
|7580 Kč
|9430 Kč
|12 831 Kč
|Dvoučlenná
|9245 Kč
|10 950 Kč
|14 466 Kč
|Tříčlenná
|10 600 Kč
|12 300 Kč
|16 600 Kč
|Čtyřčlenná
|11 230 Kč
|12 632 Kč
|17 710 Kč
|Pěti nebo vícečlenná
|11 487 Kč
|12 052 Kč
|17 320 Kč
Zdroj: Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 526/2025 Sb.
Ještě vyšší normativy se pak započítají lidem, kteří spadají do skupiny takzvaných zranitelných osob.
|Domácnost
|Obec do 69 999 obyvatel
|Obec s alespoň 70 000 obyvateli
|Praha a Brno
|Jednočlenná
|9180 Kč
|11 280 Kč
|14 580 Kč
|Dvoučlenná
|12 109 Kč
|13 770 Kč
|18 103 Kč
|Tříčlenná
|13 010 Kč
|14 710 Kč
|19 310 Kč
|Čtyřčlenná
|13 758 Kč
|15 394 Kč
|20 230 Kč
|Pěti nebo vícečlenná
|14 880 Kč
|15 780 Kč
|22 380 Kč
Zdroj: Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 526/2025 Sb.
Energetický paušál, vlastnický paušál i částky, které se započítávají za tuhá paliva, se nemění.
Podpora pro lidi v bytové nouzi
Stát bude od letoška lidem v bytové nouzi nabízet pomoc s hledáním vhodného bydlení. V bytové nouzi je dle nových pravidel osoba nebo domácnost, která žije na ubytovně, v azylovém domě nebo nedobrovolně přespává u příbuzných či přátel, případně osoby, které jsou v daném obydlí ohrožené domácím násilím.
Zároveň musí jít o domácnost, která má příjem nižší než 1,6násobek životního minima.
Nově zavedená opatření pak mají těmto lidem pomoci se z bytové nouze dostat a zároveň problémům s bydlením předcházet.
Jedním z opatření je vznik takzvaných kontaktních míst bydlení, které budou těmto osobám poskytovat určitou asistenci – například se zajištěním peněžních prostředků k udržení vyhovujícího bydlení, řešením zadlužení, hospodárném užívání bytu či udržování bytu ve vyhovujícím stavu.
Vedle pomoci s nalezením vhodného bydlení má nový zákon řešit také nedostupnost kvalitního sociálního bydlení. Nově proto zavádí systém záruk pro majitele bytů v soukromém vlastnictví. Pokud budou ochotní poskytnout svoje byty vybraným nájemníkům, získají tříletou státní garanci nájemného a dalších souvisejících služeb.
Rodičovství
Vyšší úroky z prodlení za neplacené výživné
Rodiče, kteří nebudou včas platit výživné na své nezletilé děti, musí od letoška počítat se zvýšením úroku z prodlení, a to následovně:
- po dobu prvních 6 měsíců prodlení půjde o úrok 2,50 ‰ p.d. (promile denně),
- po uplynutí této doby se vrátí běžná zákonná sazba úroku z prodlení (repo sazba ČNB + 8 p.b.).
Nová podpora pro novopečené maminky
Od 1. ledna 2026 mají všechny ženy po porodu možnost využít 3 návštěvy porodní asistentky v domácnosti – službu jim plně proplatí stát a žádanky dostanou při propuštění z porodnice. Vyčerpat je pak bude nutné do konce šestinedělí.
Zvýšení rodičovského příspěvku pro dvojčata a vícerčata
Rodiče dvojčat či vícerčat letos čeká výrazné přilepšení do rodinného rozpočtu. Od 1. ledna totiž dochází u této skupiny dětí k navýšení rodičovského příspěvku na 700 000 Kč (do konce roku 2025 šlo o částku 525 000 Kč).
Na vyšší příspěvek přitom dosáhnou nejen děti narozené v letošním roce, ale i vícerčata, na která už rodiče tento příspěvek čerpají – rodičák se jim zvedne automaticky.
O dočerpání pak mohou požádat ty rodiny, které už sice celkovou částku vybraly, jejich vícerčata ale pořád splňují podmínku nejmladších dětí v rodině a současně nepřesahují věkový limit (3 roky pro děti narozené po 1. lednu 2024, 4 roky pro děti narozené dříve).
Vyšší mateřská a otcovská
S rokem 2026 došlo opět k valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, které ovlivňují například výpočet dávek nemocenského pojištění, tedy i peněžité pomoci v mateřství (lidově mateřská) a otcovské.
Nemocenské dávky se u zaměstnanců odvozují z tzv. denního vyměřovacího základu. Ten zjistíme tak, že příjem za rozhodné období vydělíme počtem započitatelných dnů za rozhodné období. Při výpočtu se však nezapočítá celý výdělek příjemce dávky. Pro úpravu výdělku (přesněji vyměřovacího základu), se používají právě redukční hranice, jejichž výše je pro rok 2026:
- první redukční hranice: 1633 Kč,
- druhá redukční hranice: 2449 Kč,
- třetí redukční hranice: 4897 Kč.
Modelové výpočty u mateřské i otcovské najdete v samostatném článku.
Garance místa ve školce
Obce mají nově povinnost zajistit místo v předškolním zařízení všem dětem, které dosáhnou věku 3 let. Tedy i těm, které slaví 3. narozeniny v průběhu školního roku.
Pokud na tyto děti nezbude místo ve spádové mateřské školce, musí obec rodičům nabídnout jiné řešení – například přijetí do dětské skupiny zřizované obcí, nebo mu najít místo v jiné než spádové školce.
Pokud nic z toho není možné a péči o dítě si budete muset zajistit sami, uhradí vám obec prokazatelné vynaložené náklady.
Studující rodiče dostanou hlídačkovné
Rodiče, kteří se starají o dítě mladší 3 let a zároveň studují vysokou nebo vyšší odbornou školu, budou moct od letošního září žádat o podporu studujícího rodiče, takzvané hlídačkovné.
Na podporu konkrétně dosáhne rodič, který:
- má dítě mladší 3 let a pobírá rodičovský příspěvek,
- studuje prezenční formu bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, přičemž musí jít o jeho první studium vysoké školy a rodič musí být alespoň ve 2. ročníku,
- studuje první vyšší odbornou školu a je alespoň ve 2. ročníku,
- je mu do 26 let věku, s výjimkou rodičů, kteří si dělají první doktorát.
Samotná dávka by pak měla odpovídat 1/3 minimální mzdy – pro rok 2026 tedy částce 7466 Kč.
Energie
Převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát
Koncové ceny, které domácnosti platí za odběr elektřiny a plynu, se skládají ze 2 složek. Obchodní, kterou určují dodavatelé a regulované, kterou určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
V regulované složce elektřiny je přitom vedle poplatku za přenos a distribuci zahrnutý i poplatek na systém podpory výroby energie z obnovitelných a druhotných zdrojů, zjednodušeně poplatek za obnovitelné zdroje (POZE). Ten se nyní podle rozhodnutí vlády kompletně přesunul na stát, tedy jej už nemusí hradit domácnosti.
Snížení cen za elektřinu
Od začátku letošního roku se snížila regulovaná část ceny elektřiny kvůli tomu, že už nově neobsahuje poplatek na podporu obnovitelných zdrojů (POZE), který jsme v něm dosud platili.
V ceně elektřiny jsou dvě hlavní části:
- Silová elektřina – tu si účtuje váš dodavatel a tady se liší nabídky a fixace.
- Regulovaná složka – distribuce, systémové služby atd. Platí ji všichni podobně, určuje ji Energetický regulační úřad.
U domácností byl příspěvek na POZE 598,95 Kč/MWh. Od ledna bude 0 Kč/MWh.
Jenže zároveň se v regulované složce hýbou i jiné položky, takže celkový pokles regulované části vychází v přepočtu zhruba v průměru takto:
Domácnosti (nízké napětí)
Regulovaná složka klesne o 15,1 %.
|Napětí
|2026
Cena za MWh
|2025
Cena za MWh
|Orientační úspora
|Nízké napětí
Domácnosti
OSVČ
Malé firmy
|2845,92 Kč
|3354,12 Kč
|15,10 %
|Vysoké napětí
|1128 Kč
bez DPH
|1427 Kč
bez DPH
|21 %
|Velmi vysoké napětí
|548 Kč
bez DPH
|833 Kč
bez DPH
|34,20 %
Zdroj dat: ERÚ
A teď konkrétní příklad úspor (jen na regulované části):
|Typ místa
|Spotřeba
|Orientační úspora
|Malý byt
|2,5 MWh/rok
|1270 Kč
|Běžná domácnost
|3 MWh/rok
|1515 Kč
|Větší domácnost
|4 MWh/rok
|2030 Kč
Přepočet podle způsobu používání elektřiny:
|Typ místa
|2026
Cena za MWh
|Orientační úspora
|Byt
(vaření)
|4934,38 → 4464,90 Kč
|469,48 Kč (9,50 %)
|Byt
(vaření, ohřev vody)
|3308,14 → 2802,36 Kč
|505,78 Kč (15,30 %)
|Dům
(vaření, ohřev vody, vytápění)
|1988,03 Kč → 1449,58 Kč
|538,45 Kč (27,10 %)
Ceny jsou přepočtené včetně DPH.
Platit méně budete i v případě, že ceny energií máte zafixované, protože fixace je hlavně na silovou (obchodní) elektřinu, kdežto regulovaná část se mění vždycky podle ERÚ.
Regulovaná cena plynu je vyšší
Převedení POZE na stát a tedy i snížení regulované ceny elektřiny ale nijak neovlivní ceny plynu. Zde regulovaná cena plynu pro odběratele z řad domácností stoupla o 4,7 %, což se podle odborníků projeví nárůstem ceny o zhruba 22 Kč za MWh.
Bydlení
V nájemním bydlení zaplatíme víc za drobné úpravy
Každý nájemce – pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak – má dle občanského zákoníku povinnost provádět běžnou údržbu a drobné opravy, které souvisí s užíváním bytu.
Co konkrétně se myslí běžnou údržbou a drobnou úpravou přitom stanovuje nařízení vlády. To také uvádí, do jakého limitu lze opravy považovat za drobné a tedy je musí řešit nájemce. A právě tyto částky se od letoška mění:
- Limit pro 1 drobnou opravu nově činí 1500 Kč (do konce roku 2025 1000 Kč).
- Limit pro maximální výdaje na drobné opravy za kalendářní rok činí 150 Kč/m2 (do konce roku 2025 100 Kč/m2).
Omezení pro investiční hypotéky
Od 1. dubna 2026 by měli poskytovatelé hypotečních úvěrů dle doporučení ČNB zpřísnit podmínky pro investiční hypotéky. Investiční nemovitost přitom regulátor definuje jako třetí a další nemovitost, případně situaci, kdy se do prokazování příjmů započítává i očekávaný výnos z pronájmu dané nemovitosti.
Nově mají banky uplatňovat horní hranici LTV 70 % a DTI 7. Ukazatel LTV určuje poměr půjčky k hodnotě nemovitosti a DTI pak určuje poměr výše dluhu vůči ročnímu čistému příjmu žadatele.
Finance
Česká pošta dražší SIPO a omezení dobírky
Služba SIPO je nově dražší o 21 % – tedy sazbu DPH. Právě novela zákona o DPH je důvodem, proč musela pošta tuto daň do ceny služby promítnout. Zdražení se týká jak plátců, tak i příjemců.
Soukromé osoby jakožto plátci přitom musí počítat se zdražením na 27 Kč se zákaznickou kartičkou a 34 Kč bez kartičky.
Vedle nového ceníku Česká pošta od 1. 1. 2026 mění také některé podmínky základních poštovních služeb. Jednou z nich je stanovení maximální dobírkové částky, která nově nemůže překročit limit 100 000 Kč.
Odměny pro exekutory se zvyšují v reakci na vývoji inflace v minulých letech
Mezi hlavní změny patří například změna u odměny za exekuci vyklizením. Ta je nově odstupňována podle velikosti vyklizovaného prostoru:
- do 80 m²: 14 000 Kč,
- 80–120 m²: 18 000 Kč,
- nad 120 m²: 22 000 Kč.
Náhrady hotových výdajů se dosud určovaly paušálně nebo v prokázané výši (prokáže-li exekutor, že jeho náklady přesáhly paušál 3500 Kč).
Nově došlo k úpravě paušální částky hotových výdajů v pásmech, a to následujícím způsobem:
- pokud vymáhané plnění nepřesahuje částku 5000 Kč (tzv. bagatelní exekuce) a jde o exekuci, v níž není vymáhána jiná povinnost než zaplacení peněžité částky, jde o 1. pásmo, kde zůstává paušál ve výši 3500 Kč,
- pokud předchozí podmínky nebudou splněné, spadají ostatní řízení do 2. pásma, kde paušál stoupl na 4500 Kč.
V případě minimálních odměn došlo k navýšení:
- za odebrání věci: z původních 2000 Kč na 3000 Kč,
- za rozdělení společné věci a provedení prací: ze současný původních 6000 Kč na 8000 Kč.
U spojených exekucí ministerstvo zavedlo nové pravidlo, které jednorázově navyšuje paušální náhradu o 20 %.
Náhrada za ztrátu času a doručení písemností se zvyšuje:
- ztráta času: až na 1000 Kč za cestu, 150 Kč za půlhodinu,
- doručení písemnosti: z původních 50 Kč na 100 Kč.
Změny u pojištění vkladů
Zatímco dřív si klienti krachlé banky museli pro peníze z pojištění vkladů dojít osobně na pobočku vyplácející banky, už s koncem roku 2025 spustil Garanční systém finančního trhu možnost dálkového ověření totožnosti.
Pokud tedy letos krachne vaše banka, budete se moct při vyzvedávání vašich úspor ověřit bankovní identitou přes BankID a vše vyřídit plně online na webu vyplácející banky.
Jaké další novinky GSFT chystá do budoucna, si můžete projít v článku:
Zvýšení odškodnění pro oběti trestných činů
Lidé poškození trestným činem mají v trestním řízení podle trestního zákoníku a pravidel zvláštního zákona o obětech trestných činů právo na odbornou pomoc a také peněžitou pomoc, která má alespoň částečně zmírnit jejich újmu. Výše této pomoci se přitom liší v závislosti na kategorii trestného činu.
Od 1. 1. 2026 je tato peněžitá pomoc vyšší.
|Kategorie oběti trestného činu
|Paušální částka/ Maximální výše pomoci
|Částky podle nových pravidel
|Částky pro rok 2026
|Ublížení na zdraví
|10 000 Kč/200 000 Kč
|2/5 průměrné mzdy/max. 8násobek
|18 446 Kč/ max. 369 320 Kč
|Těžká újma na zdraví
|50 000 Kč/200 000 Kč
|2násobek průměrné mzdy/max. 8násobek
|92 330 Kč/max. 369 320 Kč
|Sexuální delikty a týrání svěřené osoby
|Až 50 000 Kč
|Až 2násobek průměrné mzdy
|Až 92 330 Kč
|Maximum pro rok 2025
|Nová pravidla pro maximální částky
|Maximum pro rok 2026
|Pozůstalí sourozenci
|175 000 Kč
|7násobek průměrné mzdy
|323 155 Kč
|Ostatní pozůstalí
|200 000 Kč
|8násobek průměrné mzdy
|369 320 Kč
|Součet odškodnění pro všechny pozůstalé 1 osoby
|600 000 Kč
|24násobek průměrné mzdy
|1 107 960 Kč
Pojišťovny musí informovat pozůstalé o nároku na pojistné
Při sepisování smlouvy o životním pojištění se obvykle určují takzvané obmyšlené osoby. Jde o osoby, ale i instituce, kterým má pojišťovna v případě vaší smrti vyplatit pojistné plnění.
Současně platí, že pokud se obmyšlený o pojistné plnění nepřihlásí, právo na výplatu se po 10 letech promlčí. S tím, že promlčecí lhůta začne běžet za 1 rok od pojistné události.
To se v praxi dělo v momentě, kdy daný člověk neměl tušení, že ho někdo jako obmyšlenou osobu uvedl. Nově proto platí pravidlo, dle kterého mají pojišťovny povinnost obmyšlené osoby kontaktovat.
Doprava
Dálniční známky podražily
Od loňska se cena dálniční známky určuje na základě růstu inflace k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje také cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních.
Pro letošek jsou na základě výše uvedeného výpočtu ceny dálničních známek stanovené takto:
- roční 2570 Kč,
- měsíční 480 Kč,
- 10denní 300 Kč,
- denní 230 Kč.
Zvýšení odškodnění za dopravní nehody
Když se člověk při nezaviněné nehodě zraní, vyjádří experti míru jeho újmy prostřednictvím bodů. Hodnota těchto bodů se odvozuje od průměrné mzdy za 3. čtvrtletí předcházejícího roku. Ta v meziročním srovnání stoupla o 7 % a s ní i odškodnění za dopravní nehodu.
Nově odpovídá hodnota jednoho bodu částce 482,95 Kč.
Konec čekání na řidičák
Od letoška platí, že okamžikem udělení řidičského oprávnění je už zápis v registru řidičů. V praxi to znamená, že pokud si děláte nový řidičský průkaz nebo si rozšiřujete jeho oprávnění, nemusíte čekat až dostanete nový průkaz přímo do ruky, ale můžete řídit po dobu jednoho měsíce bez něj. Rozhodující totiž bude okamžik udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění, přesněji zápis do registru řidičů.
Změny u zdravotních prohlídek pro starší řidiče
Věková hranice pro povinné absolvování lékařské prohlídky u starších řidičů se zvýšila z původních 65 let na 70 let. Zdravotní posudky, které z takové prohlídky vzejdou, se nově digitalizují (tzv. ePosudky). Řidičům, kteří povinnou lékařskou prohlídku absolvují od roku 2026, lékař uvede záznam do databáze. Nemusí tedy vozit posudek fyzicky u sebe, protože jeho záznam je dostupný v registru řidičů online poté, co lékař provede záznam v kmenovém registru pacientů.
Posudky vydané ještě před 1. lednem 2026 ale je nutné stále vozit s sebou do doby, než půjdete znovu k lékaři a ten už nový posudek zadá do zmíněné databáze.
O první řidičák nebo rozšíření oprávnění už požádáte online
O první řidičský průkaz nebo rozšíření řidičského oprávnění jde nově požádat online přes Portál dopravy.
Elektronicky může požádat osoba, která má v ČR trvalý pobyt, má digitálně vydaný zdravotní posudek a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel absolvovala nejdříve v roce 2026.
Digitální zápis mentorů i žádost o řidičák
Přes Portál dopravy je nově možné zapsat mentory pro sedmnáctileté řidiče. Nejprve je nutné na portálu navrhnout mentory (max. čtyři). Následně se získávají jejich souhlasy (spolu se souhlasem zákonného zástupce). Všichni mohou souhlas udělit elektronicky po přihlášení na Portál dopravy (pokud mají na portálu uvedené kontaktní údaje, přijde jim avízo např. na mobilní telefon).
Po získání souhlasů je možné podat žádost o zápis mentorů. A to i dohromady se žádostí o řidičské oprávnění (ale lze i samostatně). Požádat o řidičák skupiny B tedy může online přes Portál dopravy i 17letý zájemce.
Návod: Jak bezpečně koupit dálniční známku?
Provoz automatizovaných vozidel
S rokem 2026 dochází k ukotvení právní úpravy provozu automatizovaných vozidel pro stupeň 3 automatizace. Jde o případ, kdy řidič nemusí sledovat provoz, vozidlo řídí samo a řidič přebírá řízení zpět na vyzvání systému.
Na českých silnicích tím bude umožněno využívat funkci automatizovaných vozidel (např. „dálničního autopilota“). Změny se týkají např. definice řidiče či jeho stanovených odpovědností.
Vyšší platby za nepojištěná vozidla
Ke každému vozidlu, které je takzvaně v provozu, musí mít jeho provozovatel sjednané povinné ručení. Po řidičích, kteří tuto zákonnou povinnost nedodrží – ať už naschvál, nebo nevědomky – může Česká kancelář pojistitelů požadovat úhradu příspěvku do garančního fondu.
Z tohoto fondu pak ČKP hradí škody, které na silnicích způsobí právě řidiči nepojištěných aut, případně újmy na zdraví způsobené nezjištěným pachatelem nezjištěným vozidlem.
Výše příspěvku se odvíjí například od kubatury daného vozidla, u nákladních aut rozhoduje hmotnost. Konkrétní částky takzvané denní sazby příspěvku vyhlašuje Ministerstvo financí, které s účinností od 1. ledna 2026 zvedlo denní sazby příspěvku v průměru o 30 %.
|Druh vozidla
|Rok 2025
|Rok 2026
|Rozdíl 2026–2025
|Motocykl ≤ 50 cm³
|4 Kč
|6 Kč
|2 Kč
|Motocykl > 50 cm³ a ≤ 350 cm³
|8 Kč
|13 Kč
|5 Kč
|Motocykl > 350 cm³ a ≤ 500 cm³
|21 Kč
|26 Kč
|5 Kč
|Motocykl > 500 cm³
|25 Kč
|32 Kč
|7 Kč
|Osobní automobil ≤ 1000 cm³
|30 Kč
|81 Kč
|51 Kč
|Osobní automobil > 1000 cm³ a ≤ 1350 cm³
|35 Kč
|51 Kč
|16 Kč
|Osobní automobil > 1350 cm³ a ≤ 1850 cm³
|47 Kč
|61 Kč
|14 Kč
|Osobní automobil > 1850 cm³ a ≤ 2500 cm³
|65 Kč
|83 Kč
|18 Kč
|Osobní automobil > 2500 cm³
|93 Kč
|109 Kč
|16 Kč
|Obytný automobil
|61 Kč
|74 Kč
|13 Kč
|Sanitní automobil
|94 Kč
|180 Kč
|86 Kč
|Autobus, nejvyšší povolená hmotnost ≤ 5000 kg
|155 Kč
|209 Kč
|54 Kč
|Autobus, nejvyšší povolená hmotnost > 5000 kg
|290 Kč
|399 Kč
|109 Kč
|Trolejbus
|56 Kč
|107 Kč
|51 Kč
|Nákladní automobil (mimo tahače), hmotnost ≤ 3500 kg
|86 Kč
|120 Kč
|34 Kč
|Nákladní automobil (mimo tahače), > 3500 kg a ≤ 12000 kg
|145 Kč
|189 Kč
|44 Kč
|Nákladní automobil (mimo tahače), > 12000 kg
|261 Kč
|493 Kč
|232 Kč
|Tahač návěsů nebo přívěsů
|563 Kč
|582 Kč
|19 Kč
|Traktor
|16 Kč
|23 Kč
|7 Kč
|Přípojné vozidlo, hmotnost ≤ 750 kg
|4 Kč
|5 Kč
|1 Kč
|Přípojné vozidlo, > 750 kg a ≤ 10000 kg
|7 Kč
|12 Kč
|5 Kč
|Přípojné vozidlo, > 10000 kg
|70 Kč
|83 Kč
|13 Kč
|Jiné vozidlo
|20 Kč
|20 Kč
|0 Kč
|Výkon
|Rok 2025 (elektrické nebo hybridní)
|Rok 2026 (pouze elektrický pohon)
|Rozdíl 2026–2025
|≤ 2 kW
|4 Kč
|–
|–
|> 2 kW až 30 kW
|8 Kč
|13 Kč
|5 Kč
|> 30 kW až 40 kW
|30 Kč
|81 Kč
|51 Kč
|> 40 kW až 55 kW
|35 Kč
|51 Kč
|16 Kč
|> 55 kW až 80 kW
|47 Kč
|61 Kč
|14 Kč
|> 80 kW až 135 kW
|65 Kč
|83 Kč
|18 Kč
|> 135 kW
|93 Kč
|109 Kč
|16 Kč