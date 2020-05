 »   »  Zmatky kolem pendlerů pokračují, ceny testů se liší o stovky korun

Chtělo by se říct, že vláda seká podmínky pro pendlery jako Baťa cvičky. Za necelých 6 týdnů je změnila čtyřikrát.

Nejnovější pravidla platí od 1. května a ukládají příhraničním pracovníkům absolvovat test jednou za 30 dní místo 14. Vláda také umožnila, aby mohli test doložit dodatečně po překročení hranic ze zahraničí do 72 hodin. Pokud jej do té doby nedoloží, musejí do 14denní karantény.

Nový systém je pro pendlery bezesporu určitou úlevou, protože do té doby museli mít při prvním přejezdu hranic zpět do Česka negativní test už v ruce, v opačném případě spadli rovnou do 14denní karantény. Na druhou stranu, povinnost nechat se testovat na vlastní náklady stále trvá a také 72hodinová lhůta nemusí být pro dodatečné pořízení testu dostačující.

Hotový test za pár hodin i za několik dní

Jestli ji pendleři stihnou, nebo ne, bude záležet hlavně na tom, zda budou v jejich regionu volné termíny na odběrných místech. Někde je volněji, jinde to může být problém. U nás (v Karlových Varech a Chebu) jsou odběrová místa vyblokovaná na týden dopředu, říká třeba mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Nemocnice podle něj v tuto chvíli neví, zda má odběrná místa posílit a zřídit další v Sokolově. Netuší totiž, jaká opatření mohou přijít dál. Z našeho pohledu je největším problémem nestabilita současného systému. Ještě před týdnem se mělo testovat 2× za měsíc, teď už je to zase jinak, podotýká Podracký.

Při pohledu do rezervačního systému strakonické nemocnice jsou téměř vyblokované termíny na úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. Středa, neděle a následující týdny v květnu se zatím zelenají volnými políčky.

Vyhodnocení testů také trvá různě dlouhou dobu. Ve zmíněné strakonické nemocnici je mají pendleři v ruce v řádu několika hodin nebo do druhého dne, ale třeba na odběrovém místě na přechodu Dolní Dvořiště s Rakouskem jsou to podle zkušeností pendlerů až tři dny. Za takové situace může být s doložením testu na hygienu do 72 hodin problém. Pokud tuto lhůtu nestihnete, čeká vás 14denní karanténa a test propadne, protože aby platil, museli byste s ním do 4 dnů od jeho vydání překročit hranice směrem do Česka. Což režim karantény neumožňuje.

Negativní test, přesto karanténa

Navíc, nový systém v řadě krajů nijak nepomůže lidem, kteří spadli do karantény od 27. 4. do 30. 4., kdy panoval kolem pravidel vycestování pro příhraniční pracovníky největší chaos. V tomto období totiž platilo, že pendleři mohou denně překračovat hranice, pokud doloží negativní test na koronavirus jednou za 14 dní. Nebylo ale už tak jasné, kdy má být první test hotový.

Někteří pendleři se domnívali, že až 14 dní od jejich první cesty do práce, obzvlášť pokud byli do té doby doma v karanténě. Od policie na hranicích pak dostávali informace, že ho sice mít měli už napoprvé, mohou si ho ale udělat dodatečně, čímž se jim zruší karanténa, do které se návratem do Česka bez negativního testu automaticky dostali.

Některé krajské hygienické stanice k tomu takto přistoupily a nařízené karantény na základě negativních testů na koronavirus už minulý týden rušily (například KHS v Ústeckém kraji), jiné však toto neumožňují a trvají na dodržení 14denní karantény i přes doložení negativního testu. (Například KHS Plzeňského kraje, jak už jsme vás informovali v článku Jiný kraj, jiný přístup k pendlerům a jejich karanténě.)