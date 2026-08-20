Kvůli prodloužení zkušební doby může dojít ke zrušení pracovního poměru i po dohodnuté době jejího trvání. Prodlužuje se ale zkušební doba o překážky v práci na straně zaměstnavatele, když zaměstnanci nepřiděluje práci? Může je pak firma využít vůči zaměstnanci k ukončení pracovního poměru?
Platná pravidla si budeme ilustrovat na případu zaměstnavatele, který rozvázal se zaměstnankyní pracovní poměr jeho zrušením ve zkušební době podle § 66 zákoníku práce.
Za jakých podmínek lze zrušit pracovní poměr ve zkušební době
Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. (Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.)
Zrušení musí být písemné a musí být doručeno druhé straně. Pracovní poměr pak končí dnem doručení oznámení o zrušení pracovního poměru. Nicméně je možno si vymínit a uvést v oznámení o zrušení pracovního poměru i pozdější datum, ke kterému má skončit pracovní poměr, nikoliv tedy ke dni doručení oznámení. Ovšem toto datum musí stále spadat do doby trvání zkušební doby.
Pro správné a platné zrušení pracovní poměru ve zkušební době je důležité správné spočítání délky trvání zkušební doby. Je totiž třeba pamatovat na to, že zkušební doba se prodlužuje. Podle ust. § 35 odst. 5 zákoníku práce prodlužuje o pracovní dny, v nichž během zkušební doby neodpracoval daný člověk celou směnu z důvodu překážky v práci, čerpání dovolené nebo neomluveného zameškání práce.
Bylo zrušení pracovního poměru včasné?
Pracovní poměr v daném případě vznikl k 1. 9. 2023. Zaměstnavatel jej zrušil dopisem ze dne 22. 2. 2024 s tím, že pracovní poměr končí právě tohoto dne (22. 2. 2024). S tím ovšem zaměstnankyně nesouhlasila a namítala neplatnost takového rozvázání pracovního poměru, primárně pro jeho opožděnost.
Následně iniciovala spor o neplatnost rozvázání (zrušení) pracovního poměru. Zkušební doba totiž byla sjednána tříměsíční. A podle názoru zaměstnankyně nedošlo k jejímu prodloužení tím, že zaměstnavatel po 1. 12. 2023 téměř 3 měsíce zaměstnankyni nepřiděloval práci. Tudíž zrušení pracovního poměru ze dne 22. 2. 2024 bylo zaměstnankyni doručeno až po uplynutí zkušební doby.
Prodloužení pracovního poměru o dovolenou a dobu, kdy nepracovala
Zaměstnavatel naproti tomu v soudním sporu argumentoval tím, že během zkušební doby čerpala dva dny dovolené a dále tím, že jí od 2. 12. 2023 do 21. 2. 2024 nebyla přidělována práce (měl totiž pracovní poměr již za rozvázaný a skončený – hned vysvětlíme dále proč). Proto se zkušební doba prodloužila o dva dny z důvodu čerpání dovolené a o dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele, a tak běžela až do 22. 2. 2024, kdy bylo zaměstnankyni doručeno zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
K tomu je třeba dodat, jak jsme předeslali, že zaměstnavatel měl pracovní poměr za skončený již na základě jeho předchozího zrušení ve zkušební době ze dne 1. 12. 2023, které ovšem zaměstnankyně odmítla na pracovišti převzít.
Stihl zaměstnavatel provést zrušení pracovního poměru včas?
Podstatou sporu tak byla otázka prodloužení nebo neprodloužení zkušební doby. Zkušební doba byla sjednána tříměsíční. Zaměstnankyně v průběhu zkušební doby čerpala dva dny dovolené. Zaměstnavatel následně 1. 12. 2023 vyhotovil písemné zrušení pracovního poměru ve zkušební době, avšak zaměstnankyni jej řádně nedoručil.
Poté jí zaměstnavatel již nepřiděloval práci, neboť měl za to, že pracovní poměr skončil. Zaměstnankyně mu však dne 18. 12. 2023 oznámila, že trvá na dalším zaměstnávání. Na to konto ji zaměstnavatel vyzval k nástupu do práce a bezprostředně po nástupu, dne 22. 2. 2024, jí předal zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
Případ se dostal k Nejvyššímu soudu a ten se pak zabýval otázkou, zda se zkušební doba sjednaná v pracovní smlouvě prodlužuje také o dobu celodenních překážek v práci na straně zaměstnavatele spočívajících v tom, že ten nepřiděluje práci v důsledku svého (nesprávného) přesvědčení, že pracovní poměr již skončil.
Prodloužení zkušební doby o překážky v práci, a to i ty na straně zaměstnavatele
Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 21 cdo 18/2026, ze dne 24. 6. 2026, vysvětluje, že zkušební doba se prodlužuje jak o dobu celodenních překážek v práci na straně zaměstnance (§ 191–205 zákoníku práce), tak o dobu celodenních překážek v práci na straně zaměstnavatele (§ 207–210 zákoníku práce), přičemž takovou překážkou je i situace, kdy zaměstnavatel nepřiděluje práci podle pracovní smlouvy.
Podle Nejvyššího soudu „o překážku v práci jde bez ohledu na to, zda nemožnost přidělovat práci byla způsobena objektivní skutečností, popřípadě náhodou, která se zaměstnavateli přihodila, nebo zda ji zaměstnavatel sám svým jednáním způsobil (přičemž případné zavinění zaměstnavatele zde rovněž nemá význam).“
Zkušební doba se prodlužuje i o překážky na straně zaměstnavatele
Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že zkušební doba sjednaná v pracovní smlouvě se prodlužuje také o dobu celodenních překážek v práci na straně zaměstnavatele spočívajících v tom, že nepřiděluje práci v důsledku svého (nesprávného) přesvědčení, že pracovní poměr již skončil.
V řešeném případě proto zaměstnavatel zrušil pracovní poměr ve zkušební době včas, ještě za jejího trvání, s ohledem na její prodloužení o zmíněné překážky v práci. Ve sporu tak byl úspěšný žalovaný zaměstnavatel, nikoliv žalující zaměstnankyně.