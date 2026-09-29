Životní minimun se od října zvýší, ovlivní to řadu dávek. Některé budou vyšší, na jiné získá nárok více lidí

V návaznosti na spuštění tzv. superdávky dojde od října k růstu životního minima, což ovlivní řadu státem vyplácených dávek. Ať už z hlediska jejich výše, rozšíření skupiny příjemců nebo limitu pro čerpání. Jednou z nich je právě i superdávka, označovaná jako Dávka státní sociální pomoci (DSSP), kde životní minimum ovlivňuje přiznání jejích jednotlivých složek (živobytí, bydlení, bonus na dítě a pracovní bonus).
Superdávka, která se také bude od října počítat jinak, totiž nahradila původní přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Životní minimum
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice příjmů k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Pod ní nastává hmotná nouze.
Existenční minimum je minimální hranicí příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
Výši životního minima stanovujeme pro jednotlivce, osoby, které jsou součástí domácnosti o více členech a dále pro děti na základě věku. Životní minimum dané domácnosti odpovídá součtu všech částek životního minima jednotlivých členů.
Částky životního minima budou od října činit:
- pro jednotlivce 5500 Kč,
- pro první dospělou osobu v domácnosti 5000 Kč,
- pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3750 Kč,
- pro nezaopatřené dítě do 6 let 2480 Kč,
- pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 3050 Kč,
- pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3490 Kč.
Částky vzrostou pro jednotlivce a první dospělou osobu v domácnosti, u druhé dospělé osoby v domácnosti naopak dochází k poklesu. Životní minimum na děti se nemění.
|Současná výše
|Výše od října 2026
|Pro jednotlivce
|4860 Kč
|5500 Kč
|Pro první dospělou osobu v domácnosti
|4470 Kč
|5000 Kč
|Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti
|4040 Kč
|3750 Kč
|Nezaopatřené dítě do 6 let
|2480 Kč
|2480 Kč
|Nezaopatřené dítě 6 až 15 let
|3050 Kč
|3050 Kč
|Nezaopatřené dítě 15 až 26 let
|3490 Kč
|3490 Kč
Jak od října dávky ovlivní vyšší životní minimum?
Superdávka
Superdávka má složku bydlení, živobytí, bonus na dítě a pracovní bonus a u některých hraje životní minimum důležitou roli. Jde o složku na bydlení, která pomáhá s náklady na bydlení. Způsob dokládání těchto nákladů závisí na tom, zda jsou příjmy domácnosti vyšší nebo nižší než 1,43násobek životního minima. Pokud nevíte, spočítejte průměrný měsíční příjem domácnosti jako součet všech příjmů členů domácnosti za poslední 3 měsíce a vydělte třemi (započítává se mzda, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, důchody atp.). Pak částku porovnejte s životním minimem domácnosti a vynásobte 1,43.
Domácnost s příjmy pod 1,43násobek životního minima dokládá náklady na bydlení a služby a také náklady na energie (elektřina, plyn, teplo). Domácnost s vyššími příjmy než 1,43násobek životního minima dokládá jen náklady na bydlení a služby a náklady na energie se počítají paušálně podle osob domácnosti.
Na složka na živobytí má nárok domácnost, jejíž příjmy jsou nižší než 1,43násobek částky životního minima domácnosti.
Bonus na dítě získá domácnost s nezaopatřeným dítětem, když její příjem není vyšší než čtyřnásobek životního minima domácnosti. Dospělí (kromě zranitelných osob) však musí být pracovně aktivní a dítě musí plnit povinnou školní docházku.
Pracovní bonus, který odměňuje domácnost za práci (min. 30 hod. měsíčně zaměstnání, podnikání nebo aspoň registrace na pracáku) může čerpat žadatel jen pokud vznikl nárok na jednu z předchozích tří složek.
Porodné
Na porodné má nárok žena, která porodila první (13 000 Kč) nebo druhé (10 000 Kč) živě narozené dítě (nebo otec, zemře-li matka a porodné nebylo dosud vyplaceno), pokud čistý příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny.
Pokud jde o rodinu, kterou tvoří dva dospělí a jedno 3leté a jedno 7leté dítě, je životní minimum jejich rodiny podle pravidel platných od října 14 280 Kč. Na porodné podle nových pravidel vznikne nárok, pokud čistý příjem v rodině bude nižší než 38 556 Kč měsíčně.
Mimořádná okamžitá pomoc
Většinou jednorázová dávka Mimořádná okamžitá pomoc (MOP) se poskytuje v hmotné nouzi v různých částkách podle toho, o jakou situaci jde.
Pokud hrozí kvůli nedostatku peněz vážná újma na zdraví, poskytuje se v částce, která doplní příjem žadatele do existenčního minima (3130 Kč) nebo nezaopatřeného dítěte do jeho životního minima.
Dávku stát může vyplatit i pokud žadatele postihne vážná mimořádná událost (živelní pohroma, požár či jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie) a celkové poměry dané osoby (a případných dalších společně posuzovaných osob) ji neumožňují překonat vlastními silami. Cílem je přechodně zaopatřit základní životní potřeby a zajistit první pomoc pro odstranění důsledků události. Vyplácí se např. na oblečení, dezinfekčních prostředky k odstranění prvotních škod apod. Maximálně může činit 15násobek životního minima jednotlivce, tj. až do výše 82 500 Kč.
Dávka může být dále poskytnuta i kvůli jiné nepředvídatelné události, které nebylo možné předejít a která způsobí nedostatek finančních prostředků s rizikem ztráty bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb. V tomto případě může být vyplacena do 40násobku životního minima jednotlivce, tj. do 220 000 Kč.
O finanční pomoc může požádat i osoba, která nemá na zaplacení nezbytného jednorázového výdaje (např. úhrada správního poplatku při ztrátě osobních dokladů, vydání duplikátu rodného listu či dokladů pro přijetí do zaměstnání – např. zdravotní prohlídka, úhrada noclehu či jízdného při ztrátě peněz). Vyplácí se max. do výše jednorázového výdaje.
MOP je poskytována i těm, kteří nemají dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby pro zajištění základních životních potřeb (např. porucha ledničky, pračky, rozbitá postel). Dávka se stanoví do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit za rok 10násobek životního minima jednotlivce, tj. 55 000 Kč.
Stát dávku vyplácí i pokud nemáte na uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností spojených se sociálně-právní ochranou dětí (např. na školní pomůcky, školu v přírodě, sportovní činnost, kroužky). Poskytuje se do výše konkrétního náklady, ale součet dávek nesmí překročit za rok 10násobek životního minima jednotlivce, tj. 55 000 Kč.
MOP se poskytuje i osobám, které jsou kvůli nedostatku peněz ohrožené sociálním vyloučením (např. pro lidi propuštěné z výkonu vazby či trestu odnětí svobody, po ukončení léčby závislostí, po propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, resp. v 19 letech, pro osoby bez přístřeší nebo ty, jejichž práva a zájmy jsou ohrožené trestnou činností jiné osoby. Zde se dávka poskytuje do 1000 Kč, přičemž součet dávek za rok nesmí přesáhnout 4násobek životního minima jednotlivce, tj. 22 000 Kč.
Příspěvek při pěstounské péči
Výše příspěvku při pěstounské péči se odvíjí od násobku životního minima jednotlivce v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. Ovlivňuje ho i to, kdo o dítě pečuje (u prarodičů je násobek někdy nižší). Ostatní příspěvky pro pěstouny nejsou navázané na životní minimum.
|Svěřené dítě
|Tety, strýcové, zletilí sourozenci, osoby blízké
|Prarodiče
|1 díte nebo 1 dítě v I. stupni závislosti
|2,3násobek ŽMJ*: 12 650 Kč
|1,8násobek ŽMJ: 9900 Kč
|2 děti
|2,3násobek ŽMJ x 2: 25 300 Kč
|1,8násobek ŽMJ x 2: 19 800 Kč
|3 děti
|2,3násobek ŽMJ x 3: 37 950 Kč
|1,8násobek ŽMJ x 3: 29 700 Kč
|za každé další dítě
|+ 2,3násobek ŽMJ: 12 650 Kč
|1,8násobek ŽMJ: 9900 Kč
|1 dítě v II. – IV. stupni závislosti
|5,5násobek ŽMJ: 30 250 Kč
|5,5násobek ŽMJ: 30 250 Kč
|za každé další dítě ve II. – IV. stupni závislosti
|+ 5,5násobek ŽMJ: 30 250 Kč
|+ 5,5násobek ŽMJ: 30 250 Kč
- ŽMJ – životní minimum jednotlivce (od října ve výši 5500 Kč)
Příspěvek na zvláštní pomůcky
Na příspěvek na zvláštní pomůcky mohou získat lidé se sluchovým či zrakovým postižením, těžkou vadou pohybového či nosného ústrojí nebo těžkou demencí s neschopností chůze, pokud postižení trvá aspoň rok nebo se nepředpokládá zlepšení. Prostředky jsou určené na pomůcky pro zvládání soběstačnosti, pro kontakt s okolím, vzdělávání nebo lepší šanci na pracovní uplatnění.
U pomůcek s cenou do 10 tis. Kč většinou nesmí příjem přesáhnout 8násobek životního minima jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (spoluúčast činí 1000 Kč).
Pokud jde o domácnost, kterou tvoří dva dospělí a jedno 7leté dítě, je životní minimum rodiny podle pravidel platných od října 11 800 Kč. Na pomůcku vznikne nárok, pokud čistý příjem v rodině bude nižší než 94 400 Kč měsíčně.
U příspěvku na pořízení pomůcky dražší 10 000 Kč je spoluúčast 10 % z předpokládané nebo uhrazené ceny. Jestliže osoba nemá dostat peněz na spoluúčast, může pracovní úřad požádat o stanovení nižší míry spoluúčasti, která však bude minimálně 1000 Kč. Maximální limit pro příspěvek je ve výši 350 000 Kč. Půl milionu pak v případě, že se dávkou financuje pořízení plošiny.
Pod tuto dávku spadá i příspěvek na pořízení motorového vozidla, který činí:
- 285 000 Kč při příjmu max. do 16násobku životního minima jednotlivce či rodiny (ŽM) nebo je-li příspěvek pro nezletilého,
- 265 000 Kč při příjmu nad 16násobek životního minima ale max. do částky 17násobku ŽM vč.,
- 245 000 Kč při příjmu nad 17násobek životního minima ale max. do 18násobku ŽM vč.,
- 225 000 Kč při příjmu nad 18násobek životního minima ale max do 19násobku ŽM vč.,
- 205 000 Kč při příjmu nad 19násobek životního minima ale max. do 20násobku ŹM vč.,
- 185 000 Kč při příjmu nad 20násobek částky životního minima.
Pokud jde o domácnost, kterou tvoří dva dospělí, je životní minimum podle pravidel platných od října 8750 Kč. Pokud se příjem vejde do částky 140 000 Kč, získá žadatel na pořízení auta 285 tis. Kč.
Příspěvek na péči
Příspěvek na péči pomáhá financovat péči o ty, kterým nemoc či vysoký věk nedovolují vykonávat běžné činnosti. Dávka náleží tomu, kdo péči vyžaduje a ten si pak může platit péči příbuzných, blízkých či asistentů sociální pomoci. Péči ale může zajišťovat i poskytovatel sociálních služeb (domovy pro seniory, pečovatelské služby), hospice, dětské domovy či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Žádat je možné na osoby starší 1 roku, jejichž špatný zdravotní stav trvá aspoň rok, nebo se během jednoho roku nepředpokládá zlepšení.
Ačkoli výše dávky závisí na zdravotním stavu a schopnosti zvládat každodenní potřeby, rodiny s nízkými příjmy mohou získat dávku vyšší. Další 2000 Kč stát připlácí, pokud je příjemcem nezaopatřené dítě do 18 let a jeho příjem, vč. příjmů společně posuzovaných osob, je nižší než 2násobek životního minima.
U domácnosti, kde žijí dva dospělí a jedno nezaopatřené dítě do 6 let, je životní minimum 11 230 Kč a limit pro navýšení příspěvku na péči tedy vychází na 22 460 Kč.
Další oblasti, které ovlivní vyšší životní minimum
Životní minimum hraje roli i při stanovení nezabavitelného minima u dlužníků v exekuci, tedy nepostižitelné částky, která se vypočte jako 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.
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Výživné se stanovuje podle odůvodněných potřeb dítěte a majetkových poměrů povinného rodiče. Pokud ten ale nedoloží své příjmy, může soud vycházet z právní domněnky, že jeho průměrný měsíční příjem odpovídá 25násobku částky životního minima jednotlivce.
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Životní minimum hraje roli také u sociálních stipendií určených pro vysokoškolské studenty, jejichž domácnost nedisponuje příjmem vyšším než na úrovni 1,5násobku životního minima a zároveň mají nárok na superdávku (bonus na dítě – bývalé přídavky). Sociální stipendium pak činí jednu čtvrtinu minimální mzdy měsíčně.