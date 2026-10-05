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Život bez banky se prodraží. Za obyčejné platby můžete dát tisíce korun ročně

Ondřej Chlup
Dnes
Doba čtení: 5 minut
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Muž drží v ruce bankovky v hodnotě 1000 Kč a 200 Kč.
Autor: Shutterstock.com
Nemít bankovní účet a fungovat jen s hotovostí je pro někoho projev svobody, pro člověka v exekuci zase jediný způsob, jak zaplatit složenky. Klasické pokladny z poboček bank mizí, a tam, kde zůstaly, zaplatíte za vklad třetí osobou i více než stokorunu.
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Pošta jako jistota

Nejběžnějším a historicky nejznámějším nástrojem vnitrostátního platebního styku pro převod peněz v režimu „hotovost – účet“ je Poštovní poukázka A. Její princip je jednoduchý:  Na přepážce pošty uhradíte peníze v hotovosti a pošta danou částku v režimu pošle na účet příjemce.

Služba funguje jako zavedená cesta pro platbu nájmů, energií nebo pokut, ale Česká pošta za ni vybírá poplatek, který navíc roste s poslanou částkou.

Aktuální ceník Poštovní poukázky A:

  • Posílaná částka 1 Kč až 5000 Kč: poplatek 57 Kč

  • Posílaná částka 5001 Kč až 50 000 Kč: poplatek 65 Kč

  • Za každých dalších započatých 10 000 Kč si připlatíte 12 Kč

Pokud fungujete výhradně v hotovosti a měsíčně platíte například pět složenek (nájem, elektřina, plyn, paušál za telefon a internetové připojení) v částkách do 5000 Kč (kromě nájmu), necháte jen na poštovních poplatcích 293 Kč měsíčně. Za rok vás taková správa vlastních financí vyjde na 3516 Kč

Další nevýhodou je kromě poplatků i samotná rychlost transakce. Peníze putují k příjemci standardně v režimu D+2, musíte tedy počítat s tím, že na účet dorazí až druhý pracovní den po podání poukázky. Pokud platíte fakturu na poslední chvíli, může to znamenat problém.

Pokladny bank

Zatímco poštovní poukázka doručí peníze k příjemci standardně v režimu D+2, platba přímo na pokladně banky, u které má váš věřitel (např. dodavatel energií nebo pronajímatel) vedený účet, slibuje okamžité připsání. I tato na první pohled skvělá služba má nevýhody.

Banky se stávají čím dál tím více bezhotovostními a i ty, které takzvaný vklad hotovosti třetí osobou nadále umožnují, si za něj účtují vysoký poplatek. Ten vyjde často dráž, než nejdražší složenka na poště.

Vysoký poplatek ale není jedinou překážkou, kterou musíte při bankovní turistice s plnou peněženkou překonat. Najít dnes pobočku s živým pokladníkem je stále složitější. Provoz klasických pokladen je totiž extrémně drahý (náklady na bezpečnost, personál, převoz a zpracování hotovosti), a banky je proto postupně ruší.

V praxi tak existují dva typy bank:

  1. Bez šance na vklad: Air Bank, mBank nebo Partners Banka klasické pokladny s obsluhou vůbec nemají. Hotovost lze vložit jen přes vkladové bankomaty, ke kterým ale nutně potřebujete platební kartu.

  2. Tradiční pokrytí: Síť pokladen si zatím udržují: Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, MONETA Bank, Raiffeisenbank, TRINITY BANK, Oberbank UniCredit Bank a Banka CREDITAS

Banka Možnost vkladu třetí osobou Cena Počet pokladen
Air Bank
Banka CREDITAS bez poplatku 34
Česká Spořitelna 125 Kč 115
ČSOB 300 Kč 65
Fio Banka 120 Kč 86
Komerční Banka 5 % min. 150 Kč, max. 500 Kč 96
mBank
MONETA Bank 0,10 %, min. 50 Kč 40
Oberbank 150 Kč 17
Partners Banka
Raiffeisen Bank 3 %, min. 150 Kč 44
TRINITY BANK 40 Kč 2
Unicredit Bank 300 Kč 43

Alternativy: směnárny a Allwyn

Pokud nechcete využít ani poštu, ani pokladnu banky, možností rychle ubývá. Jednou z výjimek je severomoravská společnost Fortissimo. Ta vedle směnárenských služeb nabízí také platby složenek, SIPO a převody na bankovní účty. Princip je podobný jako u poštovní pouukázky. Na pokladně směnárny předáte hotovost a údaje o příjemci, provozovna následně odešle peníze na zadaný účet.

Cena služby u Fortissimo

Výše poslané částky Poplatek
Do 5000 Kč 52 Kč
5001 – 50 000 Kč 62 Kč
50 001 Kč a více 82 Kč

Platbu složenek hotovostí nabízí na svých pobočkách i Allwyn, bývalá Sazka. Maximální výše vkladu na jeden platební doklad je 24 000 Kč a peníze se připisují na účet příjemce neprodleně po přijetí hotovosti. Zatímco na poště se cena poukázky A odvíjí od vkládané částky, Allwyn má ceník postavený podle toho, komu platíte

Výběr z poplatků za transakci u Allwyn

Výběr z poplatků za transakci u Allwyn Komu
0 Kč Klientské vklady a nákupy

(Alza.cz, Wolt, RegioJet, sázkové kanceláře, Generali Česká pojišťovna apod.)
29 Kč Úvěrové a telekomunikační služby

(Vodafone, Home Credit
30 Kč Běžné domácí účty a úřady

Spadají sem dodavatelé energií (ČEZ, innogy, MND), operátoři, regionální vodárny, pojišťovny a soudní exekutoři

Stejně jako ve zbytku světa fungují i v Česku převodní služby Western Union nebo MoneyGram. Ty jsou určeny především k posílání peněz mezi lidmi, nikoliv k úhradě českých faktur. Na rozdíl od poštovní poukázky nebo vkladu na pokladně banky proto nepředstavují řešení pro zasílání peněz na běžné české bankovní účty.

Až donedávna nabízela alternativu k platbě na poště síť prodejen COOP. Ta v rámci svých doplňkových služeb umožňovala platit složenky přímo na pokladnách obchodů. Tiskový mluvčí skupiny COOP Lukáš Němčík pro Měšec.cz vysvětlil, že službu museli během léta 2026 vypnout z technologických důvodů. Provoz terminálů totiž zajišťovala ČSOB, která síti oznámila, že tuto službu nadále podporovat nebude. 

Srovnání: Platba za elektřinu a plyn ve výši 4500 společnosti Innogy

Způsob platby Cena služby
Poštovní poukázka A 57 Kč
Platba v směnárně Fortissimo 39 Kč
Platba na terminálu Allwyn 30 Kč

Platba na úřadech a u dodavatelů energií

Úřady vás nemohou s hotovostí jednoduše odmítnout. Většina státních a městských úřadů si proto stále ponechává možnost platby v hotovosti, ať už prostřednictvím klasické pokladny nebo samoobslužného platebního automatu. Výhodou je, že správní poplatky za vydání dokladů, ověřování dokumentů nebo jiné úřední úkony lze zpravidla uhradit bez dalších poplatků za zprostředkování. Na rozdíl od pošty nebo bankovní pokladny tak neplatíte za samotný převod peněz. Podobně je to u většiny dodavatelů energií, kdy závazky můžete uhradit v jejich zákaznických centrech.

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Nevýhodou naopak může být omezená provozní doba pokladen nebo technická omezení některých platebních automatů, které nemusí přijímat všechny nominální hodnoty bankovek nebo vracet hotovost v plné výši. A hlavně si budete muset udělat procházku.

Dodavatelé energií kopírují trend bankovního sektoru a hotovostní pokladny na svých zákaznických centrech již neprovozují. Jak ČEZ, tak innogy vlastní fyzické pokladny zrušily, tudíž přímo u nich na pobočce zálohy či nedoplatky za plyn a elektřinu v hotovosti nezaplatíte. Pro platbu v hotovosti tedy musíte využít už jednu z dříve zmíněných v článku služeb. 

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Autor článku

Ondřej Chlup

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