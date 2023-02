K čemu slouží a pro koho je určen živnostenský rejstřík? Důležité údaje v něm najdete na pár kliknutí

Co je to živnostenský rejstřík

Registr živnostenského podnikání neboli živnostenský rejstřík je rozsáhlá databáze podnikajících osob, kterou spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Rejstřík slouží jako informační systém veřejné správy, v němž se nachází informace o fyzických a právnických osobách podnikajících na základě živnostenského oprávnění na území České republiky. Zahrnuje tedy údaje nejen o českých podnikatelských subjektech, ale také o zahraničních osobách, které svou činnost provádějí v ČR.

Databáze je otevřená pro širokou veřejnost a obsahuje jak informace o živnostnících, kteří aktivně podnikají, tak údaje o osobách, které svou činnost ukončily (respektive jim zaniklo, nebo bylo zrušeno živnostenské oprávnění) před méně než čtyřmi lety. Po uplynutí čtyř let od zániku oprávnění se záznam z rejstříku vymaže.

Rozdíl mezi obchodním a živnostenským rejstříkem

Obchodní a živnostenský rejstřík jsou dva různé registry, které se liší nejen obsahem, ale také odpovědnou institucí. Jak bylo uvedeno výše, živnostenský rejstřík spadá do kompetence Ministerstva obchodu a průmyslu, kdežto za obchodní rejstřík zodpovídá Ministerstvo spravedlnosti ČR. Obě databáze jsou si ovšem podobné a plní v podstatě stejnou funkci. Obchodní registr firem a živnostenský rejstřík se liší především v typu podnikatelských subjektů, které evidují.

V živnostenském rejstříku se nacházejí výhradně osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Mohou jimi být jak fyzické, tak právnické osoby, důležité ale je, že svou činnost provádějí na základě živnostenského oprávnění. Oproti tomu v obchodním rejstříku jsou evidovány následující podnikatelské subjekty:

obchodní společnosti, družstva, OSVČ podnikající na území ČR, které o zápis samy požádaly nebo jim ho nařizuje speciální právní předpis, zahraniční podnikatelské subjekty specifikované v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, další osoby, jimž tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis.

Jak se do rejstříku zapsat

V momentě, kdy si zřídíte živnostenské oprávnění a stane se z vás OSVČ, živnostenský úřad sám automaticky vloží informace o vaší osobě do registru. Učiní tak do pěti dnů od vzniku oprávnění. Vy se tak nemusíte o zápis do rejstříku vůbec starat, úřad vše zařídí za vás. Po provedení zápisu je pak možné jednoduše dohledat důležité informace o vás přímo v databázi.

Pokud se obáváte, že budou zveřejněny všechny údaje, které jste poskytli živnosťáku, žádný strach. Do registru se uvádí pouze určité informace, nikoliv vše, co o vás úřad eviduje. Co se týká citlivých údajů, které by bylo možné zneužít, jako je například rodné číslo, ty si úřad nechává samozřejmě pro sebe a nikde je nezveřejňuje.





Obsah živnostenského rejstříku

Díky tomu, že je databáze dostupná online, má veřejnost možnost prohlížet si v registru živnostenského podnikání informace o živnostnících z jakéhokoliv místa na světě. Jediné, co k tomu potřebujete, je internet. Veřejně přístupná část registru pak obsahuje nejdůležitější informace o podnikatelském subjektu, mezi které patří:

jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby,

datum narození,

identifikační číslo,

adresa sídla,

předmět podnikání a datum vzniku živnostenského oprávnění,

místo provozovny,

informace o odpovědném zástupci,

přerušení nebo překážky provozování činnosti.

Živnostenský rejstřík a vyhledávání informací

Jelikož je živnostenský rejstřík online databáze přístupná veřejnosti, lze v něm vyhledávat informace svépomocí bez potřeby asistence úředníka nebo jiné osoby. Registr naleznete na webových stránkách portálu živnostenského podnikání v sekci Veřejné údaje pod odkazem Vyhledání subjektu. Po rozkliknutí odkazu budete přesměrováni na stránku s formulářem pro prohledávání rejstříku.

Vyhledávání živnostenský rejstřík umožňuje pomocí několika údajů. Ačkoliv formulář obsahuje více položek pro vyplnění, abyste se dostali na seznam výsledků, stačí vyplnit pouze jednu z nich. Postačí vám tak, když budete znát třeba jen název subjektu nebo jeho identifikační číslo. Může se ale stát, že pokud zadáte například pouze příjmení, dostanete více výsledků, než potřebujete, proto je v některých případech lepší zadat údaje alespoň dva, abyste seznam výsledků zúžili. Vyhledávat je pak možné podle osoby nebo subjektu, a to vyplněním některé z následujících položek:

Vyhledávání podle subjektu Vyhledávání podle osoby IČO jméno název subjektu příjmení role subjektu datum narození adresa sídla role osoby omezení platnosti omezení platnosti

Živnostenský rejstřík: výpis

Některé situace, jako je například zřízení podnikatelského účtu nebo žádost o úvěr, mohou vyžadovat výpis z živnostenského rejstříku. Ten slouží k ověření údajů týkajících se vaší podnikatelské činnosti. Získat jej můžete buď přímo na některém z pracovišť živnostenského úřadu, nebo na kontaktních místech CzechPOINT, která se nachází na pobočkách České pošty po celé České republice. Můžete přitom zažádat o listinný nebo elektronický výpis, podle toho, co je po vás vyžadováno nebo co sami preferujete. Veškeré údaje o vaší činnosti budete mít v tomto výpisu úředně ověřené, takže jej lze použít jako potvrzení pro různé společnosti a instituce.

