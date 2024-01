Zhodnocení přes 31 % v „penzijku“. Kolik jste získali právě vy a jaké máte letos možnosti?

Výbornou marketingovou podporu, s kterou poslanci při schválení změn nepočítali, dostala v závěru roku většina penzijních fondů doplňkového penzijního spoření. 33 z celkem 36 fondů dokonce dosáhly svých nejvyšších historických hodnot. Dařilo se jak dluhopisovým, smíšeným, tak hlavně akciovým fondům, komentuje výsledky penzijních společností Alexandr Kozlov, finanční analytik senior z ČSOB Penzijní společnosti.

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v roce 2023 charakteristický růstem cen dluhopisů, který byl podporován zejména očekáváním snižování základních úrokových sazeb jak v roce 2023, tak i v roce 2024. Akciové trhy těžily v roce 2023 ze silné ekonomické aktivity především v USA, z postupného poklesu a stabilizace inflace a očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě, dodává Kozlov.

Lidé, kteří si pravidelně odkládají peníze do účastnických fondů v rámci penzijního spoření, se konečně mohou zase zaradovat. Smlouvy doplňkového penzijního spoření (DPS) je možné zakládat od roku 2013 a právě ty umožňují volbu mezi třemi investičními strategiemi – konzervativní, vyváženou a dynamickou.

Těmto fondům se tak v loňském roce podařilo dohnat velké ztráty z roku 2022, které způsobila energetická krize a vysoká inflace. Právě rok 2022 přinesl největší propad v ziscích za celou dosavadní 10letou historii těchto fondů.

Pozitivní výsledek u těchto fondů je dán celosvětovým růstem finančních trhů, vyřešením energetické krize, prudce klesající inflací, mírným ekonomickým oživením a očekáváním klesajících úrokových sazeb, říká Robert Novoměstský ze společnosti Freedom Financial Services.

Autor tabulky: Alexandr Kozlov, ČSOB Penzijní společnost

Jak je z tabulky vidět, v roce 2023 si nejlépe vedly dynamické fondy penzijních společností NN (31,1 %) a Uniqa (28,9 %).

Tyto fondy se zaměřují na akcie vyspělých trhů západní Evropy a USA. Hotovost drží jen minimální, což jim umožňuje být na rostoucím trhu maximálně zainvestován, komentuje úspěch obou fondů Robert Novoměstský.

Mezi těmi umírněnějšími, konzervativnějšími fondy si dobře vedly také společnosti Rentea s dluhopisovým fondem (10,8 %), KB rovněž s dluhopisovým (10,6 %) a Česká spořitelna s povinným konzervativním fondem (10,2 %).

V porovnání všech účastnických fondů v dlouhodobém horizontu od počátku vzniku účastnických fondů si nejlépe vede Conseq penzijní společnost a její Globální akciový fond s průměrným zhodnocením 7,5 % p.a., zatímco obvyklé průměrné zhodnocení dynamických strategií u ostatních společností je kolem 5–6 % ročně.

Pro lepší přehlednost, jak se daří vašim investicím v jednotlivých investičních strategiích, poslouží následující tabulka, kterou uveřejňuje Asociace penzijních společností ČR (APS).

V tuto chvíli, pokud si posíláte peníze do penzijního připojištění (PP) nebo doplňkového penzijního spoření (DPP), ještě platí původní podmínky k výši státního příspěvku.

Od července 2024 budete moct získat měsíční státní příspěvek ve výši až 340 Kč, ale jen v případě, že vaše měsíční platba bude minimálně 1700 Kč.

Co musíte udělat, když chcete změnit výši svých vkladů:

Je nutné poslat vaší penzijní společnosti oznámení, že budete platit jinou částku, než jste si doposud posílali. Jedná se totiž o změnu smlouvy, která musí být sjednána písemně. Nelze si tedy jen tak bez ničeho začít posílat jinou sumu, protože by ji společnost evidovala jenom jako přeplatek, ze kterého by vám nevyplývala změna výše státního příspěvku, dokonce ani by se vás netýkal vyšší daňový odpočet.