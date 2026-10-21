ZEN.COM výrazně zdražuje. Za tarif Gold zaplatíte přes třikrát více, rostou i další poplatky

Polsko-litevská platební instituce ZEN.COM má od úterý 20. 10. 2026 nové cenové tarify. Pro nové zákazníky už platí, pro ty stávající až od 20. 12. 2026, tj. po uplynutí zákonných 2 měsíců pro změnu.
Pokud již účet u ZEN.COM a neuděláte nic, automaticky se vám změní na nový tarif podle tabulky níže. Pokud se změnou nesouhlasíte, do 2 měsíců můžete účet bezplatně uzavřít. Kromě toho ale máte možnost přejít na nové tarify okamžitě.
Gold výrazně zdraží. Nové tarify stojí až 409 Kč měsíčně
Nejvýraznější cenové překvapení vás čeká u cenového tarifu Gold. Jeho nástupce Better stojí 2,99 € měsíčně místo současných 0,90 € (tedy téměř 3x více).
Při účtování v českých korunách zaplatíte za Better 69 Kč měsíčně. Tarif Best stojí 169 Kč (jen haléřové změny v kurzech) a nejvyšší ZEN 409 Kč.
|Stávající tarif → nový
|Původní cena → nová cena měsíčně
|Free → Good
|0 Kč/€ (beze změn)
|Gold → Better
|0,90 € → 69 Kč (cca +47 Kč)
|Platinum → Best
|6,90 € → 169 Kč (± beze změn)
|Pro → Best
|6,90 € → 169 Kč (± beze změn)
|Zen (novinka)
|409 Kč měsíčně
Dva tarify nově s 3měsíčním závazkem
Novinkou je minimální tříměsíční období předplatného pro cenové tarify Best a ZEN.
Pokud si některý z těchto tarifů aktivujete, budete jej muset standardně platit alespoň 3 měsíce. Během této doby nemůžete běžným způsobem přejít na levnější předplatné. Výjimkou je například odstoupení od nového předplatného do 14 dnů, kdy vám společnost může účtovat poměrnou část ceny za již poskytnuté služby.
Tarif Better závazek nemá.
Za rychlý přechod dostanete max. 2000 Kč. Jenže v poukazech a s podmínkami
ZEN.COM se vás snaží motivovat, abyste na nové tarify přešli rychleji, než až při automatickém převodu v prosinci. Spustil proto časově omezenou akci, ve které můžete získat nákupní poukazy v hodnotě 500 až 2000 Kč. (Podrobné podmínky.)
Jak získat bonusy
- Do 2. 11. 2026 včetně přejít na nový placený tarif,
- od 20. 10. do 2. 11. 2026 včetně kartou ZEN Mastercard utratit min. 12 500 Kč,
- e-mailem jste dostali osobní pozvánku k této akci,
- jen pro karty Mastercard a platby kartou u běžných obchodníků.
Platby kartou Visa se do akce nepočítají, ani výběry z bankomatů, nákupy dárkových poukazů nebo dobíjení jiných finančních služeb.
Výše odměny závisí na tom, ze kterého tarifu na který přejdete.
Tabulka: Přehled odměn podle přechodu na nový cenový tarif
|Původní tarif
|Better
69 Kč měsíčně
|Best
169 Kč měsíčně
|ZEN
409 Kč měsíčně
|Free
|500 Kč
|1000 Kč
|2000 Kč
|Gold
|1000 Kč
|1500 Kč
|2000 Kč
|Pro (účtovaný v PLN)
|500 Kč
|1000 Kč
|2000 Kč
|Pro (účtovaný v EUR)
|Bez odměny
|1000 Kč
|2000 Kč
|Platinum
|Bez odměny
|Bez odměny
|2000 Kč
Pokud například používáte Gold a přejdete na Better, můžete získat poukazy za 1000 Kč. Při přechodu na Best už získáte 1500 Kč. Jenže jestliže máte Platinum a přejdete na jeho nástupce Best, nedostanete nic.
Nejvyšší odměnu 2000 Kč dostanete pouze při přechodu na nejdražší tarif ZEN, jenže ten stojí 409 Kč měsíčně…
ZEN.COM vám navíc nevyplatí peníze na účet, nýbrž dostanete poukazy na nákupy u Zalanda nebo Adidasu, každý v hodnotě 500 Kč.
A nedostanete je hned.
První poukaz za 500 Kč bude v listopadu, další v prosineci a poslední dva v celkové hodnotě 1000 Kč v lednu 2027. Abyste získali celou odměnu, musíte si tarif ZEN ponechat nejméně do kontrolního termínu 2. ledna 2027.
Když si to přepočítáme, protože jsme na finančním serveru, už takový bonus vypadá trošku jinak.
Za 3 měsíce předplatného nejvyššího tarifu ZEN nově zaplatíte 1227 Kč. Z hodnoty poukazů 2000 Kč vám tak po odečtení poplatku zbývá 773 Kč. A to stále jen ve formě poukazů, nikoliv skutečných peněz.
Přechod na nejdražší tarif jen kvůli poukazům je nesmysl a vylatí sám jen v případě, že skutečně využijete plně nabízené služby platebky ZEN. Na druhé straně, v takové cenové kategorii už se ale můžete dívat i po Revolutu, který má tu výhodu, že je bankou.
A na závěr k odměnám, ZEN.COM je přiděluje podle pořadí splnění podmínek. Jestliže odměny během akce dojdou, poukaz už získat nemusíte, ani když všechny podmínky splníte.
Výběry z bankomatů podraží, ale bezplatné limity zůstanou
Pokud z karty vybíráte hotovost, od prosince si připlatíte. Poplatek za výběry mimo bezplatné limity stoupne z dosavadních 1,50 % na 1,75 % z vybírané částky.
|Dosavadní tarif
|Původní → nový poplatek
|Free → Good
|1,50 → 1,75 %
|Gold → Better
|0 % do 200 € měsíčně, poté 1,50 → 1,75 %
|Platinum → Best
|0 % do 800 € měsíčně, poté 1,50 → 1,75 %
|ZEN (nový)
|0 % do 800 € měsíčně, poté 1,75 %
Ani nejdražší tarif vám výběry z ATM nezlevní. Samostatný poplatek si navíc může ještě účtovat provozovatel bankomatu.
Směna měn bude do určité částky bez procentní přirážky
Při směně měn si naopak mírně polepšíte.
Dosavadní Free účtoval přirážku 0,50 % ke kurzu ZEN Rate, Gold pak 0,20 %. Nové cenové tarify Good a Better mají měsíční objem směn, do kterého tuto přirážku neplatíte.
|Tarif
|Původní → nová přirážka
|Free → Good
|0,50 → 0 % do 1000 € měsíčně, poté 0,50 %
|Gold → Better
|0,20 → 0 % do 3000 € měsíčně, poté 0,25 %
|Platinum → Best
|0 % (beze změn)
|ZEN (nový)
|0 %
Pokud je o přirážku 0 % v ceníku, nejde o čistý středový mezibankovní kurz. ZEN.COM používá vlastní kurz ZEN Rate, v němž již zohledňuje náklady a kurzové riziko.
Zhoršení čeká také některé platby kartou v měně, kterou ZEN.COM nemá, resp. nepracuje s ní. U Better vzroste přirážka ke kurzu Mastercard z 0,20 na +0,25 %. U Best bude nově +0,10 %, zatímco dosavadní Platinum a Pro měly 0% přirážku.
Nulová přirážka nyní zůstane jen pro nejvyšší tarif ZEN. Svým způsobem ji ale zaplatíte ve vyšším měsíčním poplatku.
Některé bankovní převody zdraží. U SEPA plateb můžete ušetřit
ZEN.COM mění i poplatky za posílání peněz.
Pokud používáte Gold, nyní vás stojí odchozí SEPA 0,25 €. S tarifem Better získáte v ceně 5 odchozích SEPA plateb měsíčně, každá další vás bude stát 0,25 €.
U bezplatného Good zaplatíte za SEPA převod vždy 0,25 €. Nově budete moci za tuto cenu odesílat také okamžité SEPA platby, které tarif Free nenabízel.
Méně radostná je změna u některých zahraničních místních převodů (tj. tuzemských plateb v rámci stejné země).
|Převod původní tarif → nový
|Původní → nová cena
|SEPA, Gold → Better
|0,25 € za převod → 5 měsíčně v ceně, poté 0,25 €
|Místní převod v GBP, Gold → Better
|0,50 € → 0,75 € + 0,05 %
|Místní převod v dalších podporovaných měnách
Gold → Better
Platinum/Pro → Best
|
0,50 € → 1,49 € + 0,10 %
0 € -> 1 € + 0,10 %
|Převod na kartu mimo EHP, všechny tarify
|1 → 2 %
Příklad: Při odchozím platbě v britských librách ve výši 1000 € v přepočtu zaplatíte s Better přibližně 1,25 €. Se starým Gold byste zaplatili 0,50 €.
Nový ceník také zvyšuje poplatek za dobití účtu platební kartou, přes Apple Pay nebo Google Pay. Horní hranice stoupne na 5 %. Přesnou sazbu uvidíte před potvrzením dobití.
U bezplatného tarifu zdraží také některé operace spojené s digitálními měnami. Poplatek za dobití vzroste z 0,5 na 1 % a za převod ze 2 na 2,5 %.
Fyzických karet v ceně bude méně, virtuálních bude více. Kovová karta stojí téměř 70 €
Při změně tarifu nemusíte dosavadní kartu automaticky vyměňovat, protože již vydané karty vám budou normálně fungovat
Pokud si ale budete chtít pořídit další, změní se počty bezplatných karet.
|Tarif
|Fyzické karty v ceně původně → nově
|Virtuální karty v ceně původně → nově
|Free → Good
|0 → 0
|1 → 1
|Gold → Better
|1 → 1
|1 → 3
|Platinum → Best
|2 → 1
|3 → 6
|ZEN (nový)
|1
|9
Za další plastovou kartu zaplatíte 9,99 € (cca 243 Kč), za další virtuální 4,99 € (cca 121 Kč). t.
ZEN.COM nově láká také na kovovou debetní kartu. Ta je vyhrazena pouze nejvyššímu tarifu ZEN. Ani při měsíčním poplatku 409 Kč ji ale nebudete mít v ceně. Vyjde vás jednorázově na 69,99 € (cca 1700 Kč), ale zatím ještě není v nabídce.
Dosavadní „cestovní karty“ Travel Cards se přejmenují na Be Local Cards.
Cashback zůstává, mění se však pravidla dalších odměn
ZEN.COM nabízí tři způsoby vracení peněz za platby kartou. Každý funguje naprosto odlišně.
Prvním je okamžitý cashback, který získáváte peníze zpět za nákupy u vybraných obchodníků. Ten se nemění. S bezplatným tarifem Good obdržíte půlku aktuálně nabízené cashbackové sazby, stejně jako dosud s Free. S Better, Best nebo ZEN získáte celý cashback. Jde o druh affiliate programu.
Příklad. Pokud obchodník nabízí cashback 6 %, s Good obdržíte 3 % z hodnoty nákupu. S placeným tarifem můžete získat celých 6 %.
Druhým je věrnostní program Reward Zone. Dosud jste mohli odměny sbírat komplikovaně přes tzv. kameny a úlomky, a to plněním tzv. výzev při používání karty. Nově je automaticky dostanete s tarify Better, Best a ZEN, pokud máte příslušně nastavenou kartu.
Složitost ale zůstává. Za každých zaplacených 3,30 € dostanete jeden tzv. střep. Tyto střepy následně skládáte do tzv. kamenů, které umožňují získat peníze zpět za vybrané transakce.
Hodnota odměn není pevně stanovena procentem z každé platby. Získané kameny mohou mít různou hodnotu a jejich využití závisí na splnění pravidel.
Třetím je přímý cashback 1 % při platbě kartou. Ten se už nově nenabízí, ale původním zákazníkům zůstal u karet Pro, které jsou určené výhradně pro OSVČ. U zcela prvních zákazníků pak nebyly karty Pro, ale existovaly jen virtuální karty Business pro OSVČ, které nabízely cashback 1 % výhradně u online transakcí. (Obě s výlukou finančních a podobných služeb).
Jejich osud je nejasný a čekáme na vyjádření ZEN.COM, který jsme oslovili.
Pozor na jedno překvapení. Funkci Reward Zone si musíte vybrat při jejím vydání. Pokud si objednáte kartu bez ní, později ji u stejné karty nezapnete a budete potřebovat novou.
Místo odměn za placení energií dostanete odměny za cestování
Změna čeká rovněž odměnu Bills Stone, kterou jste mohli využívat například na platby za energie, telefon nebo internet. (Stone anglicky znamená kámen.)
Nahradí ji Travel Stone, který je určený pro platby za letenky, hotely, vlaky, autobusy, cestovní kanceláře, půjčení aut nebo pohonné hmoty.
Podle nových podmínek bude Travel Stone dostupný až od 20. 12 2026. Již vytvořené a nevyužité Bills Stones musíte uplatnit do konce jejich platnosti.
Změní se i prodloužená záruka. U Pro bude kratší
Pokud máte dosavadní osobní tarif Pro a kartu ZEN Pro, můžete na elektroniku využít prodlouženou záruku o 2 roky.
V novém tarifu Best bude prodloužená záruka u nově registrovaných nákupů trvat pouze 1 rok, maximální limit zůstane 5000 €.
U Better pak je 1500 €. Obojí platí i pro české zákazníky.
Na nákupy uskutečněné před 20. říjnem 2026 se platí původné pravidla pojistného krytí.
Pro Gold je naopak dobrou změnou ochrana nákupů ZEN Care. Dosud vám ZEN.COM při úspěšném získání peněz zpět mohl účtovat poplatek 10 % z vrácené částky. U Better tato přirážka není.
Nové výhody při cestování a nákupech
ZEN.COM chce zdražení placených tarifů kompenzovat novými službami.
S Better získáte asistenci při vymáhání kompenzací za zpožděné nebo zrušené lety, ochranu proti nalezení nižší ceny zakoupeného zboží či krytí některých případů přepadení po výběru z ATM. Navíc nabídne i krytí zpoždění při cestování do 400 €, ochranu vstupenek do 250 € nebo pomoc při krachu letecké společnosti či cestovní kanceláře.
Nejvyšší tarif ZEN pak přidává sledování aktuálního stavu letu a poukaz do letištního salonku při zpoždění přes 3 hodiny. Nabízí také krytí spoluúčasti při pronájmu auta až do 30 000 €.
Pojištění storna cesty: česká nápověda si odporuje
Zajímavý rozpor jsme našli u pojištění storna cesty Travel Cancellation Cover.
ZEN.COM jej v novém ceníku nabízí s limitem až 2500 € u Best a 5000 € u ZEN. Jeden z českých přehledů nových tarifů dokonce tuto výhodu zařazuje mezi služby pro klienty s bydlištěm v Česku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Litvě.
Jenže samostatné podmínky pojištění storna cesty ale výslovně uvádějí, že se služba vztahuje pouze na klienty s bydlištěm v Polsku. Stejné omezení potvrzuje také jiná část české nápovědy ZEN.COM, která popisuje přechod ze starších tarifů.
Pokud tedy bydlíte v Česku, s touto výhodou zatím nepočítejte.
Odejít můžete bez poplatků
Nové cenové tarify už platí od 20. 10. 2026. Pokud si žádný nevyberete, ZEN.COM vás automaticky převede 19. 12. 2026 podle dosavadního předplatného.
Pokud vám nové podmínky nevyhovují, můžete účet ještě před jejich účinností bezplatně zrušit. Před uzavřením si nezapomeňte převést své peníze jinam.
Změny se nejvíce dotknou těch, kdo mají dosavadní Gold, pravidelně vybírají hotovost nebo posílají peníze do zahraničí. Naopak při menších objemech směny měn můžete díky novým limitům ušetřit.
U dražších tarifů bude rozhodující, zda skutečně využijete nové ochranné a cestovní služby. Samotné nejvyšší předplatné totiž automaticky nezaručuje neomezené bezplatné převody, výběry ani dostupnost všech pojištění.
A pokud uvažujete o předčasném přechodu kvůli nákupním poukazům, započítejte do výsledné výhody také cenu nového předplatného. Odměna až 2000 Kč sice vypadá lákavě, ale při ceně/poplatku za tarif už zase tak výhodná není.