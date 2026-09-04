ZEN.COM mění podmínky už počtvrté od března. Omezuje ZEN Care a upozorňuje na poplatky, které v aplikaci neuvidíte

ZEN.COM změnil od letošního března své obchodní podmínky pro individuální klienty několikrát. Březnové změny jsme už popsali. Nyní se zaměříne na změny,, které nastaly do září 2026 včetně.
ZEN.COM přitom u dokumentů používá označení datum zveřejnění, nikoli datum účinnosti. V praxi to znamená, že pro nové klienty platí okamžikem zveřejnění, pro stávající až pod 2 měsících, resp. každá regulovaná finanční společnost v EU je povinna své klienty informovat o změnách 60 dnů předem, jinak jsou neúčinné.
Verze z května: Účet si můžete dobít rovnou z jiného účtu
Květnová změna podmínek umožnila dobíjet váš účet z ZEN.COM prostřednicvtím tzv. PISP. Zjednodušeně jde o inkaso přes standardy otevřeného bankovnictví (dle směrnice PSD2). ZEN.COM vás přesměruje k ověření u vaší banky, typicky do její mobilní aplikace, kde jednorázovou platbu autorizujete.
Nejde ale o trvalé propojení účtů, nýbrž jen o jednorázové dobití. Služba je dostupná jen ve vybraných státech a u vybraných finančních institucích.
Verze ze srpna: Na účet můžete vložit i hotovost přes pobočky RIA
Srpnová verze popisuje novinku vložení hotovosti přes obchodní místa RIA (RIA Money Transfer). Najdete je i v Česku, byť ve skromné počtu.
Při vkladu přes obchodní místa RIA platí její vlastní obchodní podmínky. RIA rovněž odpovídá za převzetí a zpracování hotovosti, ověření vaší totožnosti, případné limity a dostupnost služby na jednotlivých pobočkách. ZEN.COM vám peníze připíše teprve poté, co je obdrží spolu s potvrzením od RIA.
Poplatky za hotovostní vklad si stanovuje a vybírá RIA, ZEN.COM si je ale také naúčtuje.
Pokud RIA hotovostní transakci neprovede správně, musíte se obrátit na ni. Jestliže už byla transakce provedena, ale nesprávně ji vidíte v zůstatku ZEN.COM, máte problém řešit se ZEN.COM.
Verze ze září: ZEN.COM rozlišuje svoje poplatky a poplatky třetích stran
Nejvíce změn přináší aktuální verze 1.27 zveřejněná 3. září 2026.
Společnost ZEN.COM do části o transakcích vložila nový obecný odstavec o poplatcích. Pokud vám sama účtuje poplatek za transakci, kterou zahajujete v aplikaci, musí vám jeho výši ukázat ještě před schválením transakce.
Jenže vedle toho mohou vzniknout další náklady podle
použité služby, způsobu transakce, měny, země, platebního prostředku nebo poskytovatele třetí strany.
Poplatek vám může účtovat například banka, vydavatel karty, provozovatel bankomatu, obchodník nebo jiný poskytovatel. A tyto poplatky nemusíte vždy vidět v aplikaci ZEN.COM, zejména pokud transakci nezahajujete přímo v ní nebo cenu stanovuje třetí strana. Na to ZEN.COM nově upozorňuje.
Mění se formulace u poplatku za dobití
ZEN.COM zároveň přeformulovala pravidlo týkající se poplatku za dobíjení vašeho účtu.
Původně bylo výslovně uvedeno, že dobití je do limitu vašeho tarifu bezplatné a případný poplatek za dobití vám bude zobrazen v aplikaci při provádění transakce.
V nové verzi druhá část této formulace zmizela.
Podmínky místo ní uvádějí, že vám ZEN.COM nebude účtovat poplatek za dobití do bezplatného limitu stanoveného ve vašemm cenovém plánu.
Když si to přeložíme do češtiny, stačí znát jednoduché pravidlo: Vlastní poplatek ZEN.COM za transakci v aplikaci musíte vidět před jejím schválením, případný poplatek třetí strany už neuvidíte, resp. bude součástí transakce.
ZEN Care už neplatí pro všechny nákupy kartou
Ještě srpnová verze uváděla, že pokud kartou ZEN.COM zaplatíte za zboží nebo službu a nejste s výsledkem spokojeni, můžete místo obchodníka kontaktovat ZEN.COM Care. ZEN.COM se pak vaším jménem pokusí problém s obchodníkem řešit, resp. zajistit chargeback.
Ve verzi 1.27 k tomu přibyla podmínka. Musíte kartou ZEN.COM zaplatit přímo obchodníkovi. V praxi to znamená, že pokud využijete kartu ZEN.COM k platbě přes platební služby nebo jinou třetí stranu (zprostředkovatele), tento zákaznický benefit nedostanete.
Neznamená to však, že by vám ZEN.COM současně zrušila možnost požádat o chargeback. Ten podmínky řeší samostatně a nic se na něm nemění. Jenže obchodníkem je v tomto případě platební zprostředkovatel, ne přímo obchodník prodávající zboží/službu. Primárně jde typicky o různá internetová tržiště.
Chcete účet zrušit? ZEN si může nejdříve ověřit, že jste to skutečně vy
Poslední významnou změnou zářijové verze je postup při rušení účtu.
Nadále můžete smlouvu ukončit prostřednictvím chatu, tlačítkem pro uzavření účtu v aplikaci nebo e-mailem z adresy, kterou máte u ZEN.COM registrovanou. Zachována zůstává také jednoměsíční výpovědní lhůta s účinností ke konci měsíce. To je tedy beze změn.
Nově si ale ZEN.COM může před zpracováním žádosti vyžádat ověření vaší totožnosti. Typickým případem je žádost poslaná z neregistrované e-mailové adresy, prostřednictvím neověřeného chatu nebo jiným kanálem, u kterého společnost nedokáže rozumně ověřit, že jste žádost skutečně podali vy.
ZEN.COM potom může vyřízení pozastavit a požádat vás, abyste žádost podali prostřednictvím aplikace, ze svého registrovaného e-mailu nebo absolvovali jiný stanovený ověřovací postup. Dokud ověření nedokončíte, nemusí žádost o zrušení účtu zpracovat. Podmínky zároveň dodávají, že tím není dotčeno vaše právo smlouvu po dokončení ověření ukončit.