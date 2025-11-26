Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže. Musíte ale požádat včas

Příspěvky z fondu prevence nabízí svým pojištěncům všech sedm zdravotních pojišťoven, které v Česku působí. V rámci těchto benefitních programů lze čerpat příspěvky na sportovní aktivity, očkování, doplňky stravy nebo vitamíny a mnoho dalšího.
Co se dozvíte v článku
- Podmínky pro čerpání příspěvků
- Podmínka prohlídky u praktického lékaře
- Přehled pravidel zdravotních pojišťoven
Příspěvky samotné se dělí do různých kategorií, obvykle podle věku pojištěnce. Některé dostanete automaticky, jiné bývají podmíněné absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře, někdy i stomatologa.
Benefity, které pojišťovny svým klientům poskytují, se přitom každý rok trochu mění, ať už jde o konkrétní nabídku nebo výši příspěvků. Vždy však platí, že příspěvky je potřeba vyčerpat v daném kalendářním roce.
Právě teď se přitom blíží uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvky z programů na rok 2025. V našem přehledu pojišťoven najdete termíny, seznam potřebných dokumentů i příklady vybraných příspěvků. Pokud vás zajímají jen termíny pro podání žádostí, přejděte na konec článku, kde je najdete vypsané v tabulce.
Podmínky pro čerpání příspěvků
Postupy jednotlivých pojišťoven se mohou lišit, některé jsou ale obecně platné pro všechny. Nikde se například žádost o příspěvek neobejde bez doložení platebního dokladu. Tím může být třeba faktura, účtenka, ale i paragon.
Zároveň by z tohoto dokladu mělo být patrné, že jste danou službu či zboží uhradili, případně je nutné potvrzení o úhradě dodat. Většinou také projdou pouze platby, které jste skutečně zaplatili – pojišťovny nechtějí proplácet účtenky hrazené prostřednictvím dárkových poukazů, voucherů, ale ani benefitních či MultiSport karet.
Platební doklady by zároveň neměly být kde dni podání žádosti starší než 3 měsíce. U některých skupin pojištěnců (například těhotné ženy a maminky po porodu) pak může být tato lhůta delší, případně je některé pojišťovny přijímají během celého roku. Samostatně se většinou také řeší příspěvky pro dárce krve a kostní dřeně.
Zároveň je pro přiznání příspěvku zásadní i to, abyste neměli u zdravotní pojišťovny dluh.
Podmínka prohlídky u praktického lékaře
Jestliže je čerpání příspěvku podmíněné preventivní prohlídkou u praktického lékaře, většinou stačí, pokud ji absolvujete někdy v období 24 měsíců před podáním žádosti o příspěvek. Obvykle pak také není nutné zdravotní pojišťovně návštěvu lékaře nijak dokazovat, jelikož ji vykazuje přímo váš lékař.
Pouze v situaci, kdy prohlídku absolvujete těsně před žádostí o příspěvek, nemusí mít ještě pojišťovna tyto informace k dispozici. Proto je vhodné požádat vašeho lékaře o potvrzení.
Přehled pravidel zdravotních pojišťoven
Termíny pro podání žádosti o příspěvek se většinou liší podle toho, zda žádáte osobně, poštou nebo elektronicky.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Pokud žádáte o příspěvek přes aplikaci MOJE VZP, máte čas do 31. 12. 2025. Pro ostatní způsoby podání – tedy osobně na pobočce, poštou nebo vložením do sběrného boxu či poštovní schránky, ale končí lhůta 30. 11. 2025. S tím, že vždy rozhoduje datum na podacím razítku.
To znamená, že pokud je žádost podána nejpozději 30. 11., akceptujeme ji i v případě, že nám dorazí později, ubezpečuje tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Při online žádosti většinou stačí nahrát sken nebo fotografie o úhradě služby či zboží. Pokud žádáte osobně nebo poštou, neobejdete se bez dalších dokumentů.
- Osobně: Občanka, případně rodný list, pokud žádáte za děti. Dále doklad o úhradě služby, zboží nebo aktivity a případně ostatní požadované doklady, které jsou specifikovány u konkrétních příspěvků (např. potvrzení lékaře o diagnóze, čestná prohlášení, potvrzení o aplikaci očkovací látky, těhotenský průkaz apod.).
- Poštou/vložení do sběrného boxu apod.: Vyplněnou a podepsanou žádost z fondu prevence 2025, doklad o úhradě služby, zboží nebo aktivity a případně ostatní požadované doklady, které jsou specifikovány u konkrétních příspěvků (např. potvrzení lékaře o diagnóze, čestná prohlášení, potvrzení o aplikaci očkovací látky, těhotenský průkaz apod.)
Vybrané příspěvky VZP
Děti: až 2000 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu a dentální hygienu, 500 Kč na vyšetření kožních znamének, 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě, 2000 Kč očkování proti meningokokovi.
Dospělí: 500 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu nebo dentální hygienu, 1000 Kč na rehabilitaci, 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě (pro pojištěnce do 50 let), 500 Kč na vyšetření kožních znamének a ultrazvukové vyšetření prsou, 3000 Kč komplexní onkologická prohlídka (od 35 let výš).
Senioři: lidem 65+ pojišťovna nad rámec příspěvků poskytovaných mladším pojištěncům nabízí například 500 Kč na trénink testování paměti.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jestliže jste pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny, můžete o příspěvek z fondu prevence požádat buď online prostřednictvím aplikace Zdraví v mobilu a portálu E-přepážka, nebo osobně na přepážce, poštou nebo datovou schránkou.
V případě online podání a odeslání datovkou máte čas do konce roku. Osobní podání je možné pouze do 12. 12. 2025, u žádostí zaslaných poštou bude ČPZP akceptovat i žádosti s datem podacího razítka až do 14. 12. 2025.
- Online: Doklad o úhradě, případně další doklady požadované v rámci konkrétních preventivních programů.
- Osobně: Občanský průkaz a číslo bankovního účtu, které je potřeb doložit například výpisem nebo pomocí mobilní aplikaci – to se týká pouze toho, kdo žádá o příspěvek na daný účet poprvé. Pokud žádáte za dítě a jde o první podání, doneste také rodný list nebo jeho průkazku zdravotní pojišťovny.
- Poštou nebo datovou schránkou: Informace, o jaký příspěvek žádáte a vaše identifikační údaje. Pokud žádáte poprvé na dítě, přiložte také kopii rodného listu nebo průkazky pojištěnce. Dále doklad o úhradě, číslo bankovního účtu na výpisu nebo v mobilní aplikaci (jen pokud jste na daný účet nežádali).
Vybrané příspěvky ČPZP
Děti: 500 Kč na sportovní kroužky, 500 Kč ochranná přilba, 500 Kč na školku či školu v přírodě a lyžařský výcvik, 1500 Kč na letní tábor, očkování do limitu 1500 Kč.
Dospělí včetně seniorů: 700 Kč na pravidelný pohyb, 500 Kč prevence rakoviny prsu, 1000 Kč laserová operace očí, 500 Kč léčba erektilní dysfunkce, 500 Kč preventivní vyšetření rakoviny prostaty, 500 Kč na vitamíny a doplňky pro seniory.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Pojištěnci ZPMV, kteří chtějí o příspěvek požádat osobně, poštou nebo vhozením žádosti do sběrného boxu na klientském centru, musí vše stihnout do 30. listopadu 2025. U žádostí odeslaných poštou se akceptuje i termín odeslání 30. listopadu.
Poté už je možné podávat žádosti pouze elektronicky do 31. 12. 2025. Výjimku, respektive termín o měsíc delší, mají pouze některé skupiny pojištěnců, například těhotné a ženy po porodu, novorozenci či dárci krve.
U ZPMV lze zároveň o některé příspěvky žádat pouze elektronicky, konkrétně jde o příspěvky na dentální hygienu pro dospělé, příspěvky v Programu podpory zdravého životního stylu – sportovní aktivity a Programu prevence úrazů, sportovní prohlídku pro děti a dospělé.
Pokud budete žádat online pomocí E-komunikace, nezapomeňte při vyplňování formuláře vyplnit platné číslo bankovního účtu.
Při podání žádosti offline je nutné vyplnit a vytisknout formulář Žádost o příspěvek z fondu prevence pro pojištěnce a samozřejmě příslušný platební doklad.
Vybrané příspěvky ZPMV
Děti: 1500 Kč na sportovní vybavení typu helma, chrániče apod., 1500 Kč na sportovní kroužky, 1500 Kč na vyšetření tupozrakosti pro děti do 10 let, 1500 Kč na prevenci obezity a nadváhy u dětí.
Dospělí včetně seniorů: 500 Kč na sportovní a pohybové aktivity, 500 Kč na plavecký kurz pro dospělé, 500 Kč prevence nadváhy a obezity, 500 Kč prevence karcinomu prsu, 2000 Kč na preventivní onkologickou prohlídku, 500 Kč na vyšetření dermatoskopem.
Vojenská zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna přijímá žádosti podané elektronicky prostřednictvím Klientského portálu, mobilní aplikace Zdraví na klik nebo datovou schránkou do 31. 12. 2025.
Kdo by chtěl žádat osobně nebo přes papírový formulář, má čas jen do 30. 11. 2025. U papírových žádostí je rozhodující datum na poštovním razítku.
Osobní podání a odeslání žádosti poštou se neobejde bez vyplnění papírového formuláře. Současně je nutné připojit doklady, které vždy pojišťovna u jednotlivých příspěvků uvádí.
Vybrané příspěvky VOZP
Děti: 500 Kč na dioptrické brýle, 300 Kč vitamíny pro děti, 1000 Kč pohybové aktivity, 700 Kč plavání, 500 Kč sportovní přilba, 400 Kč vyšetření kožních znamének.
Dospělí včetně seniorů: 500 Kč na placenou verzi aplikace Kalorické tabulky, 500 Kč dentální hygiena, 500 Kč pravidelný pohyb, 700 Kč plavání, 300 Kč kloubní výživa pro seniory, 800 Kč prevence rakoviny prsu.
Revírní bratrská pokladna
Revírní bratrskou pokladnu lze o příspěvky žádat nejpozději do 15. 12. 2025, nehledě na to, zda žádáte prostřednictvím aplikace my213, osobně na kontaktních místech RBP nebo poštou. Pokud žádost posíláte, je rozhodující datum na podacím razítku pošty.
- Osobně: Při osobním podání se neobejdete bez průkazu pojištěnce a dokladu totožnosti. Pokud prvně čerpáte příspěvek na dítě, musíte současně doložit vaši vazbu – například rodným listem.
- Poštou: Bude třeba vyplnit tiskopis Žádost o úhradu preventivní péče, kde krom kontaktních údajů uvedete také číslo bankovního účtu, na který chcete platbu zaslat a samozřejmě příslušný platební doklad. Pokud prvně čerpáte příspěvek na dítě, musíte současně doložit vaši vazbu – například kopii rodného listu.
Vybrané příspěvky RBP
Děti: 500 Kč kurz plavání, 500 Kč prevence obezity, 700 Kč saunování, 1000 Kč na dentální hygienu, 1000 Kč na školku a školu v přírodě.
Dospělí: 700 Kč příspěvek na saunu nebo kryokomoru, 500 Kč na nákup přípravků na prevenci osteoporózy pro ženy nad 40 let, 500 Kč na nákup přípravků na léčbu zbytnělé prostaty.
Senioři: 500 Kč na pohybové aktivity, 500 Kč na kurzy tréninku paměti, 1000 Kč na nákup fixačních a čisticích prostředků pro celkové zubní náhrady.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Pokud patříte mezi pojištěnce ZPŠ, záleží, jaký typ příspěvku chcete čerpat. Příspěvky SPORT, SPORT junior a SENIOR totiž pojišťovna proplácí pouze do 1. 12. 2025. O příspěvky v rámci ostatních zdravotních programů lze žádat až do 23. 1. 2026.
Žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2025 lze poslat e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo ji spolu s dalšími potřebnými dokumenty vložit do sběrného boxu či poštovní schránky daného pracoviště. Vedle žádosti samozřejmě musíte doložit také doklad o zaplacení – originál či kopii.
Zároveň lze vlastnoručně podepsanou a naskenovanou nebo vyfocenou žádost spolu s dokladem o zaplacení poslat také na e-mail zpskoda@zpskoda.cz.
Vybrané příspěvky ZPŠ
Děti: 800 Kč na pohybové aktivity a pomůcky pro prevenci úrazů.
Dospělí: 800 Kč na pravidelnou sportovní aktivitu včetně plavání a saunování, 800 až 1000 Kč prevence karcinomu prsu, 2000 Kč nutriční poradenství.
Senior: 500 až 700 Kč na pohybové aktivity včetně plavání a saunování, hole Nordic Walking nebo pomůcky na trénování paměti a prevenci Alzheimerovy choroby.
Oborová zdravotní pojišťovna
OZP nabízí čerpání příspěvků prostřednictvím takzvaných kuponů a kreditů. Zatímco kupony jsou de facto standardní příspěvky z fondu prevence, které lze čerpat 1× ročně a zároveň mají jasně stanovenou výši příspěvku, skrze kredity pojišťovna pojištěnce odměňuje za určitou aktivitu. Například za absolvování zákonem stanovených preventivních prohlídek, nebo třeba kontrolu vykázané péče v aplikaci pojišťovny.
Rozdílné jsou pak také podmínky, pokud jde o čerpání. Kredity lze měnit za nejrůznější benefity v průběhu celého roku, při čerpání kuponu je podobně jako u ostatních pojišťoven nutné držet se termínů. Konkrétně 30. 11. 2025, ať už žádáte online, nebo osobně na kterékoli pobočce OZP.
Formuláře žádostí jsou ke stažení na webových stránkách OZP vždy u detailu daného programu.
Vybrané příspěvky OZP
Děti: 1000 Kč na vybranou sportovní aktivitu, 1000 Kč dentální hygiena, 800 Kč preventivní vyšetření kůže
Dospělí: 1000 Kč preventivní vyšetření osteoporózy (nad 50 let), 1200 Kč preventivní vyšetření prostaty, 1200 Kč vyšetření v rámci prevence rakoviny prsu
Senioři: 500 Kč na vitamíny pro seniory nad 70 let
|Způsob podání
|VZP
|ČPZP
|ZPMV
|VOZP
|RBP
|ZPŠ
|OZP
|Online
|31. 12. 2025
|31. 12. 2025
|31. 12. 2025
|31. 12. 2025
|15. 12. 2025
|1. 12. 2025 / 23. 1. 2026
|30. 11. 2025
|Osobně / poštou
|30. 11. 2025
|12. 12. 2025
|30. 11. 2025
|30. 11. 2025
|15. 12. 2025
|1. 12. 2025 / 23. 1. 2026
|30. 11. 2025