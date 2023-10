Zapomněli jste si sjednat cestovní pojištění? Ze zahraničí to umožní jen některé pojišťovny

Během příprav na dovolenou se už lidé většinou vidí v cílové destinaci. S myšlenkou na odpočinek u moře pak řeší, co vše zařídit, co si zabalit, aby nic nechybělo a jak zajistit domácnost během své nepřítomnosti. Součástí příprav na dovolenou by mělo být i cestovní pojištění. Bez něj se vám dovolená může zkomplikovat a prodražit, viz článek Jak přežít v zahraničí bez cestovního pojištění. Ne každý si na něj ale před odjezdem vzpomene.

Snadno se může stát, že si absenci cestovního pojištění uvědomíte až po cestě na letiště, nebo dokonce až po příletu k moři. I když ale chcete být zodpovědní a sjednat si cestovní pojištění alespoň dodatečně, můžete narazit. Ne všechny pojišťovny takovou variantu umožňují.

Sjednání ze zahraničí s platností ten samý den? Světlá výjimka

Cestovní pojištění na našem trhu nabízí 14 pojišťoven. Pouze 4 vám ale umožní sjednat si cestovní pojištění až v zahraničí s tím, že vám začne platit ten samý den.

Pravděpodobně nejrychleji vám bude pojištění platit u Generali České pojišťovny. Pojištění platí v momentě, kdy klient prokazatelně odešle peníze na účet pojišťovny uvedený v procesu sjednání pojištění. Nečekáme tak na připsání peněz na náš účet, uvedl pro Měšec.cz Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

Ostatní pojišťovny už mají v pojistných podmínkách uvedenou časovou lhůtu, od které začíná pojištění platit. I tak vám ale začne platit ještě tentýž den. Například u ČSOB Pojišťovny začne cestovní pojištění platit nejdříve hodinu po sjednání. Samozřejmě za předpokladu, že jste zaplatili pojistné.

Pojišťovna VZP má odkladnou lhůtu stanovenou na 4 hodiny. Totéž platí při sjednání cestovního pojištění přes Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, která nabízí produkty pojišťovny VZP.

Pojištění platí po 24 či 48 hodinách

Další varianta, se kterou se můžete setkat, je čekací doba 24 hodin. Takto má podmínky nastavené Kooperativa. Pokud si sjednáte cestovní pojištění například v pondělí v 9:06 ráno, začne vám platit ve stejný čas o den později.

Čekací dobu 48 hodin od sjednání uplatňuje Colonnade pojišťovna. Při sjednání v pondělí v 9:06 byste si tedy na začátek platnosti pojištění počkali až do středy.

Pojištění začne platit až třetí den?

U většiny pojišťoven se setkáte s tím, že si cestovní pojištění sice ze zahraničí sjednat můžete, ale uplatní se třídenní čekací doba. A záleží také na tom, jak ji mají pojišťovny definovanou v podmínkách.





Allianz pojišťovna ji uplatňuje následovně: Pojištění se vztahuje až na události nastalé nejdříve 3. den následující po dni sjednání pojištění, uvedla pro Měšec.cz Kateřina Novotná, tisková mluvčí Allianz pojišťovny. Pojištění by tedy při datu sjednání v pondělí v 9:06 ráno začalo platit nejdříve po půlnoci ze středy na čtvrtek.

Stejně to má i Komerční pojišťovna. Během již nastoupené cesty je možné nastavit si počátek pojištění nejdříve od 0.00 hod. třetího dne následujícího po datu sjednání pojištění, informuje Alena Čurgaliová, tisková mluvčí Komerční pojišťovny.

Například Česká podnikatelská pojišťovna ale uplatňuje čekací dobu 72 hodin od zaplacení pojištění. Při sjednání pojištění v pondělí v 9:06 by tedy začalo platit až ve čtvrtek v 9:06 ráno.

Uniqa pojišťovna vám také umožní sjednat si cestovní pojištění až z dovolené, má ale odloženou platnost o 7 dní. Naproti tomu pojištění sjednané v ČR před odjezdem vám může začít platit již od nejbližší půlnoci.

Někdo je striktní a vyžaduje sjednání ještě v ČR

Některé pojišťovny ale vyžadují sjednání cestovního pojištění ještě na území České republiky. Takové podmínky mají nastavené Direct pojišťovna, ERV Evropská pojišťovna a SV pojišťovna.

Stejnou podmínku má i Slavia pojišťovna, pojištění si musíte sjednat před nastoupením cesty. Ta má navíc i odložený počátek pojištění, a to o 8 hodin.

Systém vás pustil a pojištění jste si sjednali? Možná vám vůbec neplatí

Nespoléhejte na to, že když se vám podařilo si pojištění ze zahraničí sjednat, ačkoli to pojišťovna zakazuje, jste kryti. Na papíře možná ano. Cestovní pojištění jste si sjednali přes webové rozhraní a úspěšně jste si ho zaplatili. Pokud ale nastane nějaký problém, například si na dovolené zlomíte nohu a budete potřebovat pojištění využít, bude se pojišťovna ptát.

Během šetření pojistné události může vyjít najevo, že jste si cestovní pojištění sjednali až v zahraničí, ačkoli daná pojišťovna má v podmínkách, že si ho musíte sjednat ještě před opuštěním České republiky. Ano, sice jste se zranili až po sjednání cestovního pojištění, ale nedodrželi jste podmínky pojišťovny.

Pak záleží, jak moc benevolentní pojišťovna bude. Může vám buď zcela odmítnout poskytnout pojistné plnění, a vy si budete muset vše uhradit sami, nebo vám pojistné plnění může krátit, a doplatíte si sami zbytek.

Takové situaci se ale dá snadno předejít. Ideální je samozřejmě sjednat si cestovní pojištění ještě před odjezdem, to umožňují všechny pojišťovny, které ho nabízí. A pokud zapomenete, vybírejte zkrátka z těch pojišťoven, kterým nevadí, že si pojištění sjednáte až v zahraničí.

Prodloužení pojištění je něco jiného než nové sjednání

Pouze pro úplnost dodejme, že sjednání nového pojištění a prodloužení stávajícího pojištění jsou dvě odlišné věci. Pro sjednání nového cestovního pojištění ze zahraničí platí pravidla, jaká jsme uvedli v článku výše.

Pokud ale už jste v zahraničí, máte platné cestovní pojištění a rozhodli jste se prodloužit si pobyt, můžete si prodloužit také cestovní pojištění, a to bez odložené lhůty. Na prodloužení stávajícího pojištění se pojišťovny dívají jinak. Pokud se jim s žádostí o prodloužení cestovního pojištění ozvete dříve, než vám to aktuální platné vyprší, prodlouží vám ho bez odložené lhůty. Prodloužené cestovní pojištění vám tedy plynule naváže na vaše dosavadní pojištění.