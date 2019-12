 »   »  „Zapomněl jsem vsadit sportku, zaplatíte mi to?“ napsal pojišťovně

Česká podnikatelská pojišťovna se v letošním roce často setkávala s kuriozitami v oblasti povinného ručení a havarijního pojištění.

Některé v případě nehody neopustí smysl pro humor a nebojí se o něj podělit s operátorem.

Operátorka: Byli nějací svědci u této události?

Klient: No leda že by měl někoho schovaného v kufru.

Upřímnost pak projevil klient, který měl potvrdit, či vyvrátit, v jakém vztahu je s viníkem nehody:

Operátor: Zeptám se, zda nežijete ve společné domácnosti, popř. nemáte žádný rodinný vztah s panem XY?

Klient: Ne, to bych ani nechtěl.

A určit výši samotné škody někdy nebývá příliš složité.

Operátor: Výše škody na vozidle bude do 20 000 Kč?

Klient: No já bych řekl tak 2 Kč, což by byla cena za kapesník, kterým bych mu ten nárazník utřel.

Uražené zrcátko většinou nebývá velký problém. Jistě, stojí peníze ho opravit, ale nebývá to nijak závratná částka. Záleží ale i na tom, do jakého auta se „trefíte“.

V dalším hovoru pojišťovně volala řidička, která taktéž způsobila nehodu, urazila zpětné zrcátku jinému řidiči. Při popisu vzniku škody uvedla:

Pán se na mě tvářil, jak kdybych mu zničila raketovou základnu.

Jiný klient měl pak na srážku se zvěří obzvlášť smůlu. Jel po vedlejší silnici na okraji Prahy a do cesty mu z vysoké trávy vběhla srna. Zavolal Policii ČR, na kterou ovšem čekal přibližně 3 hodiny. Jakmile nadiktoval pojišťovně tento popis, tak se začal smát. Se smíchem se operátorce omlouval, že se musí smát, protože ta situace byla tak absurdní, že mu to nikdo neuvěří. Ovšem to, co následovalo poté, je ještě méně uvěřitelné. Jakmile policie vyšetřila střet se srnou a odjela, řidič se rozjel a přibližně po 50 m došlo ke střetu s divočákem. To sám klient v hovoru okomentoval tak, že na něj divočák určitě čekal, aby pomstil srnu, protože divočákovi se nic nestalo, ale on má na vozidle rozbité světlo a musel opět čekat na policii.

Zapomněl jsem vsadit sportku, zaplatíte mi to?

Perličky se ale najdou i v dalších oblastech pojištění. Jeden klient volal do České podnikatelské pojišťovny s tím, že chce uplatnit pojistnou událost z pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě.

Tuto škodu po něm chtěl zaplatit jeho kamarád. V době jeho dovolené mu měl klient pojišťovny vsadit tiket ve Sportce a zapomněl na to. Podle lístečku, na kterém měl čísla vypsána, by byl tiket výherní.

Nadiktujte rodné číslo auta

Při hlášení pojistné události jsou občas klienti zmateni, a to i dotazem na rodné číslo.

Operátorka: Nadiktujete mi prosím rodné číslo?

Klient: Myslíte moje nebo mého auta?

Peřina a polštářek

Někdy se pak o vtipnou situaci zaslouží i veselá jména.

Operátor: Dobrý den, Slavia Pojišťovna, u telefonu David Peřina.

Klient: Dobrý den, tady Polštářek.

A vtipných situací se jmény je mnohem více. Ve Slavia pojišťovně se svými vozy střetli pánové Plechatý a Plecháček. Pan Šťastný čekal na likvidátora, který zapíše škodu po povodních, a dostavil se pan Smrtka. Požár rekreačního objektu svedl dohromady viníka, poškozeného a likvidátora, kteří se jmenují Kos, Slavík a Pelikán. Hloupý chytrý telefon

Funkce chytrých telefonů jsou v dnešní době rozmanité. Na všechno ale nestačí.

Operátor: Potřebujeme poslat ten dokument mailem. Máte chytrý telefon, tím se to dá naskenovat?

Klient: Tak chytrý zase není…

S cizinci je domluva těžší

A komplikované bývá vyřizování pojistné události i v případě, že klient neumí příliš dobře česky.

Operátor: Potřebuji SPZ poškozeného vozu

Klient-cizinec: Ne, ne poškozená SPZ, ale přední a zadní dveře kaput!

Viník, svědek, nebo uprostřed?

Někdy klienti hlásí pojistnou událost, kde ale byla jejich role poměrně sporná.

Klient: Dobrý den, já bych chtěla nahlásit nehodu.

Operátor: A jste viník, nebo poškozený?

Klient: Ne, ne, já jsem byla uprostřed.