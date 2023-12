Zamklo se vám dítě v autě a hasiči musí rozbít okénko? Ne vždy to pokryje pojištění

Stačí dobře myšlený čin, který se v okamžiku zvrtne. Vaše roční dítě si rádo hraje s klíči všeho druhu, a tak mu i doma půjčujete na hraní svazek klíčů. Když se vracíte z nákupu k autu, usadíte nejdříve dítě do autosedačky a následně začnete vykládat nákup do auta.

Dítě se ale vrtí, v autosedačce se mu nelíbí, protože na vás nevidí, a začne být neklidné. Chcete ho nějak uklidnit, a tak mu dáte na hraní klíč, co máte po ruce. Ten od auta. Zatímco si dítě hraje s klíčem, v klidu vyložíte nákup, zavřete dveře do kufru a obcházíte auto k místu řidiče. Než tam dojdete, ozve se typický zvuk zamknutí auta. Sice vaše dítě ještě nikdy nedrželo v ruce klíč od auta, ale mělo dostatek času na prozkoumání a zkrátka v nevhodný čas zkusilo, k čemu která tlačítka slouží.

Zkusíte dítě přes sklo navigovat, aby auto zase odemklo, ale dítě vycítí, že se něco stalo, a klíče upustí na zem. A vy u sebe bohužel nemáte náhradní.

Napadne vás tedy zavolat hasiče, aby se do auta dostali a vytáhli dítě ven. Ti naštěstí přijedou rychle a opravdu rozbijí jedno z okének, aby dítě vytáhli.





Dopadne to dobře a nikomu se nic nestane. Skončíte ale s poškozeným autem, jedno ze skel je na výměnu. Můžete to dát opravit na pojišťovnu? Záleží, jakou máte.

Volejte nejdříve asistenční službu

Pojišťovny mají na takovou situaci různé pohledy. Někde se setkáte s tím, že v takovém případě nemáte volat primárně hasiče, ale asistenční službu. A s tou se následně domluvit na dalším postupu.

Tyto situace jsou řešitelné z asistence. Ne vždy je tedy správné volat hasiče, prvně by měla maminka volat asistenční službu, uvedl pro Měšec.cz Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny. Podobně vidí situaci i další pojišťovny. Asistenční služba je na podobné situace připravena a dokáže zajistit pomoc při problémech s klíči (zabouchnuté, ztracené, zlomené atd.). Stejně tak hasiči, když při příjezdu na místo zjistí, že nejde o ohrožení života, zavolají zámečníka, který auto odemkne, dodává Martin Podávka, tiskový mluvčí Pillow pojišťovny.

S asistenční službou byste se tedy správně měli domluvit a ta by případně na místo vyslala zámečníka, který by auto otevřel bez poškození.

Kde vám škodu neproplatí?

Pokud zavoláte rovnou hasiče a ti se rozhodnou rozbít okénko, aby dítě z auta dostali, některé pojišťovny vám takovou opravu z havarijního pojištění neuhradí. Takovouto událost u nás žádné pojištění nekryje. Maminka může zavolat asistenční službu a ta zajistí otevření vozidla, uvedla pro Měšec.cz Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.





Stejně tak by vám škodu neuhradila ani Direct pojišťovna, Allianz pojišťovna a Slavia pojišťovna.

Je tedy potřeba prostudovat si pojistné podmínky pojišťovny, u které máte sjednané havarijní pojištění, případně se své pojišťovny přímo doptat. Každá totiž může doporučovat jiný postup a někde vás v takových situacích odkážou na asistenční službu a zámečníka.

Někde takovou situaci ještě neřešili

A pro některé pojišťovny by taková situace byla premiérou, takže nemají jednotný postup, jak by v takové situaci postupovaly. Například ČSOB Pojišťovna se s takovou pojistnou událostí nesetkala, a tak nedokáže určit, zda by případnou opravu z havarijního pojištění pokryla. A ani v Pillow pojišťovně takový případ ještě neřešili.

Pojišťovny, které tuto situaci ještě neřešily, pro ni nemusí mít zpracovaný právní rozbor, který by jim do určité míry objasnil, jak v takové situaci postupovat.

A právě případ, který jsme popsali v úvodu článku, může být sporný. Na jedné straně se může jednat o tzv. zachraňovací náklad, který jde na vrub pojišťovny.

§ 2819 – Zachraňovací náklady (1) Vynaložil-li pojistník účelně náklady při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnil povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů, má proti pojistiteli právo na jejich náhradu, jakož i na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl. (2) Nepřihlíží se k ujednání, kterým si pojistitel ve vztahu k náhradám podle odstavce 1 vyhradil právo a) snížit o ně pojistnou částku nebo limit pojistného plnění, b) omezit je na méně než 30 % pojistné částky nebo limitu pojistného plnění, jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nebo c) omezit je, vynaložil-li pojistník zachraňovací náklady se souhlasem pojistitele, ač k nim nebyl jinak povinen. (3) Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný nebo jiná osoba nad rámec povinností stanovených jiným zákonem, má proti pojistiteli stejné právo na náhradu jako pojistník.

A na straně druhé pak o prevenci, za kterou jste zodpovědní vy.

§ 2900 – Prevence Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Záleží tedy, jestli vaše pojišťovna vyhodnotí takovou situaci jako zachraňovací náklad, kdy například šlo o záchranu života malého dítěte, nebo jestli situaci vyhodnotí jako ne tak akutní, a navíc že jste podle pojišťovny zanedbali svou prevenční povinnost. Tedy v první řadě nedávat dítěti vůbec do ruky klíče od auta, v němž by se mohlo samo zamknout.

Škoda na vozidle jako zachraňovací náklad

V některých pojišťovnách ale takovou situaci jako zachraňovací náklad berou. Újmu bychom považovali za zachraňovací náklad. Jde-li o záchranu života a zdraví osob, uhradíme zachraňovací náklady a utrpěnou škodu do výše 30 % sjednané pojistné částky nebo sjednaného limitu pojistného plnění. Je ošetřeno jak v povinném ručení, tak v havarijním pojištění, říká Martin Koukal, tiskový mluvčí Pojišťovny VZP. Její produkty zároveň nabízí také Hasičská vzájemná pojišťovna, a tak by se stejně postupovalo i v případě, že máte pojištění sjednané u ní.

A podobně mají pravidla nastavena i další pojišťovny. Opravu bychom hradili u pojištění All risk, ale i v případě samostatného připojištění skel vozidla v rámci povinného ručení, uvedl pro Měšec.cz Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

Plnili bychom z havarijního pojištění, i když nejde o úplně standardní ‚pojistnou událost‘. Jedná se vlastně o úmyslné poškození vozidla, tj. vandalismus, jehož důvodem však není svévole či zlý úmysl vandala, ale záchrana lidského života, říká Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa Pojišťovny.