Zaměstnanecké benefity 2026: Hranice pro osvobození od daně stoupne, stát si ale posvítí na obcházení zákona

Zdanění zaměstnaneckých benefitů v poslední době prošlo řadou změn. S novým rokem přijdou. Limity pro osvobození od daně se zvýší s tím, jak vzroste průměrná mzda pro rok 2026. Kromě toho začne platit novelizace, která má předejít tomu, aby zaměstnavatelé obcházeli odvody a část mzdy vypláceli právě prostřednictvím benefitů. Ani pak ale nemusí být novinkám ještě konec.
Minulé změny u osvobození zaměstnaneckých benefitů
Pravidla pro osvobození zaměstnaneckých benefitů od daně se měnila na začátku roku 2024 a letos v lednu znovu. Od roku 2024 byl na základě změn konsolidačního balíčku zaveden limit pro osvobození zaměstnaneckých nepeněžních volnočasových benefitů od daně z příjmů fyzických osob, který odpovídal polovině průměrné mzdy (např. benefity v oblasti sportu, vzdělávání, kultury či zdraví) a platil úhrnně pro všechna nepeněžní plnění, která od zaměstnavatele čerpá buď přímo pracovník, nebo jeho rodinný příslušník ze zisku zaměstnavatele po zdanění, z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jako nedaňový náklad (nezahrnuje se do nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů).
Řešení se ale ukázalo jako nedostatečné. Hlavně kvůli zdravotním benefitům, jejichž přínos může být pro zaměstnance často klíčový. Proto došlo od začátku roku 2025 k další změně.
Zdravotní benefity se z hlediska zdanění vyčlenily zvlášť a začal pro ně platit samostatný limit ve výši průměrné mzdy pro daný rok. Limit pro osvobození volnočasových benefitů zůstal ve výši poloviny průměrné mzdy.
Do těchto limitů mohou zaměstnavatelé poskytovat benefity bez daňových dopadů (a dopadů na odvody), protože jsou osvobozeny.
Podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů jsou osvobozena od daně i odvodů nepeněžní plnění poskytnutá zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění či na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Do této skupiny můžeme zahrnout benefity dvojího druhu.
Zdravotní benefity osvobozené do výše průměrné mzdy
Do limitu se dá zahrnout úhrada pořízení zboží či služeb zdravotnického a obdobného charakteru poskytovaného zdravotnickým zařízením či na náklady na zdravotnické prostředky na lékařský předpis. Spadá sem např. i úhrada rehabilitační a rekonvalescenční služby, zdravotní prohlídky, vitaminové doplňky na podporu imunity, psychologické poradenství, očkování proti chřipce, zubařské zákroky, testování na nemoci, online zdravotní konzultace a jiné zdravotní služby, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Volnočasové benefity osvobozené do výše poloviny průměrné mzdy
Plnění od zaměstnavatele využité u vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, příspěvek na kulturní či sportovní akci, příspěvek na knihu (kde není víc než 50 % plochy tvořenou reklamou), plnění poskytnuté na rekreaci či zájezd, využité v zařízení péče o děti předškolního věku, knihovně zaměstnavatele nebo tělovýchovných a sportovních zařízeních.
Změny od roku 2026
Od příštího roku začne platit novelizace, která má zabránit obcházení smyslu a účelu právní úpravy, kdy zaměstnavatelé nahrazují část mzdy nebo výplatu bonusů těmito benefity, na které se pak uplatní osvobození od daně a pojistného.
Ačkoli se schvalování této změny neobešlo bez komplikací, nakonec od příštího roku bude § 6 odst. 9 písm. d) ZDP rozšířen tak, že od daně jsou osvobozena
nepeněžní plnění, která nejsou mzdou, platem, odměnou ani náhradou za ušlý příjem, poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě.
S růstem průměrné mzdy pro rok 2026 se zároveň navýší limity platné pro obě skupiny zmiňovaných benefitů tak, že pro:
- zdravotní benefity bude platit limit ve výši 48 967 Kč,
- ostatní zmíněné benefity bude platit limit ve výši 24 483 Kč.
Změnám nemusí být konec
Do oblasti zaměstnaneckých benefitů ale v příštím roce možná zasáhnou i další změny. Zástupci nově vznikající vlády totiž avizovali, že kromě dalšího plánují ovlivnit právě i výši osvobození u zaměstnaneckých benefitů. A to tak, že by došlo ke zrušení limitů, které u nich rozsah osvobození omezují.
Podobně nově vznikající koalice také slibuje například snížení minimálních záloh na důchodové pojištění pro OSVČ. Ty by měly klesnout už příští rok se zpětnou platností od počátku roku 2026.
Dále nová vláda plánuje například navýšit celkovou částku rodičovského příspěvku z aktuálních 350 na 400 tis. Kč nebo vrátit platnost daňovou slevu za školkovné, slevu pro studenty nebo zrušit novou podmínku péče o dítě do 3 let u slevy na vyživovanou manželku.
V oblasti penzí by se opět mohlo hýbat s pravidly pro lednovou valorizaci tak, že by se zvyšovala o inflaci pro domácnosti důchodců a o polovinu růstu reálných mezd (v současnosti je to o třetinu).
Dále by také mohlo dojít k rozšíření u životního minima, které by nově obsahovalo také životní minimum pro seniory a příjemce invalidních důchodů.