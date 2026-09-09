Zaměstnanec leasingovky zařídil levnější úvěr "pro kamaráda“. Soud potvrdil jeho výpověď

Uzavřel-li zaměstnanec za zaměstnavatele obchod se subjektem, k němuž měl osobní vazby a vlastní zájmy spojené s předmětem obchodu, není významné, zda obchod zaměstnavateli nakonec přinesl zisk. Je to porušení pracovních povinností a výpověď platí.
Zaměstnanec pracující u leasingové společnosti uzavřel jejím jménem úvěrovou smlouvu s obchodní společností, pro níž rovněž pracoval, o poskytnutí úvěru na pořízení vozidla s podlimitní úrokovou sazbou 2,50 % p.a. místo standardní sazby 4,99 % p.a. Tuto sazbu schválil manažer týmu zaměstnavatele na základě e-mailové komunikace se zaměstnancem, který jako důvod žádosti o schválení podlimitní sazby uvedl, že se jedná o dorovnání konkurenční nabídky.
Na webových stránkách obchodní společnosti, která získala výhodný leasingový úvěr, se ovšem v sekci informující o personálním obsazení na fotografii nacházel zmíněný zaměstnanec a bylo na něj uvedeno kontaktní číslo. Zaměstnanec inzeroval vozidlo k pronájmu na více webových stránkách a na facebooku, a to ve spojení se svou osobou.
Shrnutí v kostce
- Zaměstnanec vyjednal spřízněné firmě úvěr na auto se sazbou 2,50 % p.a. místo běžných 4,99 % p.a..
- Neoznámil, že má k příjemci úvěru osobní vazby a vlastní zájmy spojené s vozidlem.
- Leasingová firma mu dala výpověď kvůli střetu zájmů a porušení povinností.
- Nejvyšší soud uvedl, že není důležité, zda obchod nakonec přinesl zaměstnavateli zisk.
- Výpověď byla platná, protože zaměstnanec jednal proti oprávněným zájmům zaměstnavatele.
Shrnutí v kostce je vytvořeno s pomocí AI.
Šlo o střet zájmů a podlimitní sazbu
Zaměstnanec dostal od zaměstnavatele výpověď. Zaměstnavatel jako výpovědní důvod uvedl, že právní a interní předpisy zaměstnavatele zakazují činnost zaměstnance, která představuje či může představovat střet zájmů se zájmy zaměstnavatele. Zejména zaměstnanci nesmí provádět obchody či transakce, na nichž jsou přímo či nepřímo osobně zainteresováni.
Zaměstnavatel ve výpovědi zaměstnanci vytknul, že uzavřel smlouvu o úvěru se zmíněnou obchodní společností, kdy v rámci sjednání této smlouvy vyřizoval i schválení podlimitní úrokové sazby.
Dále mu bylo vytčeno, že na webových stránkách předmětného klienta vystupuje jako zaměstnanec tohoto klienta, dále že předmětné vozidlo nabízí svým jménem k pronájmu na různých inzertních platformách.
V rámci kontroly bezpečnosti emailové komunikace bylo zjištěno, že při emailové komunikaci s uvedeným klientem si zaměstnanec přidal do kopie svou vlastní emailovou soukromou adresu.
Tato jednání představují podle názoru zaměstnavatele jednoznačně střet zájmů se zájmy zaměstnavatele, když zaměstnanec uzavřel obchod se společností, se kterou je jednoznačně propojen, kdy pro ni vyvíjí činnost, a kdy předmět financování používá, jak bylo rovněž zjištěno, pro svou potřebu.
Dále zaměstnavatel vytkl zaměstnanci mimo uvedený střet zájmů též porušení povinností zaměstnance v oblasti informační bezpečnosti. Popsané jednání zaměstnavatel vyhodnotil jako závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, které nelze tolerovat.
Zaměstnanec se domáhal u soudu určení toho, že výpověď je neplatná.
Věc byla opakovaně projednána soudy více stupňů. Naposledy o ní rozhodoval Nejvyšší soud ČR, když vydal rozsudek ( spis. zn. 21 Cdo 3270/2025, ze dne 22. 7. 2026).
Kdy dochází ke střetu zájmů zaměstnavatele a zaměstnance
Pracovní povinnosti jsou zaměstnanci stanoveny právními předpisy, pracovním řádem, pracovní smlouvou nebo pokynem přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance. Jednotícím kritériem pro všechny druhy těchto povinností je, že vyplývají z pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli. Jednání zaměstnance, jímž nebyly porušeny povinnosti z pracovněprávního vztahu, nemůže být posouzeno jako porušení pracovních povinností.
Zaměstnanci jsou povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.(§ 301 písm. d) zákoníku práce)
Uvedené povinnosti, které patří k základním povinnostem zaměstnanců, představují ve své obecnosti mravní imperativ kladený na každého zaměstnance, jenž ve svém obsahu znamená určitou míru loajality ve vztahu ke svému zaměstnavateli, a zároveň též i obecnou prevenční povinnost zaměstnance ve vztahu k majetku a oprávněným zájmům zaměstnavatele; jde o požadavek na určitou úroveň kvality chování zaměstnance.
Zákon zde vedle povinností vyplývajících z právních předpisů a jiných předpisů vztahujících se k práci zaměstnance ukládá zaměstnanci, aby celým svým chováním v souvislosti s pracovním vztahem nezpůsoboval zaměstnavateli škodu, ať už majetkovou nebo morální.
Takového jednání se může dopustit, i když jinak dodrží všechny právní a ostatní předpisy vztahující se bezprostředně k práci jím vykonávané. Rozhodující není to, zda jeho jednání je v souladu nebo v rozporu s právními nebo jinými předpisy (případně pokyny zaměstnavatele), které se vztahují k práci jím vykonávané, ale to, zda objektivně jednání zaměstnance směřovalo k ochraně majetku zaměstnavatele nebo proti němu, případně, zda jednal či nejednal v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
Analogický případ pracovníka banky
Nejvyšší soud již přitakal závěrům odvolacího soudu rozhodujícího o porušení povinností zaměstnance banky, jenž rozhodoval o schválení úvěrů v případě, kdy na tomto schválení byla závislá provize jeho manželky. (V rozsudku ze dne 15. 12. 2011, spis. zn. 21 Cdo 3178/2010)
Zaměstnanec tím nastolil situaci, kdy nastal střet osobních finančních zájmů zaměstnance (příliv poměrně vysoké provize do společného jmění manželů) se zájmy banky na zcela objektivním a nezaujatém hodnocení rizik úvěrů při jejich schvalování.
Pro posouzení tohoto pochybení nebylo významné, zda se konkrétní úvěry týkaly známých zaměstnance, zda se skutečně staly rizikovými, ani to, nakolik byly úspěšné a přinesly bance zisk, neboť významné bylo, že střet zájmů objektivně hrozil a že tento střet byl zcela zjevný i pro nestranného hodnotitele a vzbudil tak pochybnost o korektním přístupu banky.
Shovívavý odvolací soud dostal výtku
V nyní posuzované věci uzavřel zaměstnanec úvěrovou smlouvu, ale neoznámil tomu, kdo byl u zaměstnavatele (leasingové společnosti) oprávněn schválit podlimitní úrokovou sazbu, že má osobní vztah ke společnosti, jíž má být úvěr poskytnut.
Přitom šlo jak o osobní vazby k osobám spojeným s touto společností, ale i o vlastní zájmy, které se dokonce pojily i s vozidlem, na jehož pořízení byl poskytnut úvěr. Zjevně tak došlo k poškození zájmů zaměstnavatele na zcela objektivním a nezaujatém hodnocení rizik a podmínek poskytovaného úvěru.
Jak bylo shora vysvětleno, není významné, zda poskytnutý úvěr nakonec přinesl leasingové společnosti zisk. Proto nemají pro posouzení věci žádný význam úvahy odvolacího soudu, že
došlo k uzavření obchodu, a tím pádem i k dosažení zisku, byť menšímu, než standardnímu, nic méně nějakému a nikoliv nijakému.
Ve vztahu ke skutku, jenž spočíval v nabízení vozidla zaměstnancem k pronájmu, uzavřel odvolací soud, že se sice jedná o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, ale při posuzování intenzity tohoto porušení zohlednil, že z tohoto pronájmu „profitovala obchodní společnost a nikoliv zaměstnanec", že zaměstnanci byla ve výpovědi vytčena jednorázová činnost, nikoliv soustavná konkurující činnost, že z dokazování nevyplynulo, že by inzerce měla pro zaměstnavatele jakékoliv následky
Na rozdíl od soudu prvního stupně neshledal porušení „pracovních povinností“ zaměstnancem v intenzitě vyšší než méně závažné (což samo o sobě není důvodem k výpovědi) a zdůraznil, že v takovém případě chybí naplnění podmínky soustavného porušování a doručení předchozího upozornění (což je podmínkou uplatnění výpovědi).
Takové posouzení odvolacím soudem je však podle Nejvyššího osudu zjevně nepřiměřené. Zaměstnanec za zaměstnavatele uzavřel – ač byl ve střetu zájmů a porušil tím svoji povinnost zaměstnance – úvěrovou smlouvu na pořízení vozidla, a právě toto vozidlo posléze nabízel k pronájmu a sám pak žádal u firmy jeho vypůjčení.
Z těchto důvodů NS uzavírá, že zaměstnanec nabízením vozidla k pronájmu závažně porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a výpovědní důvod byl alespoň v této části naplněn. Věcně správný je proto rozsudek soudu prvního stupně, jenž zamítl žalobu na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. Nejvyšší soud změnil rozsudek odvolacího soudu tak, že rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje.
Nemůžete si přihrát „malou domů“
Uzavřel-li zaměstnanec za zaměstnavatele obchod se subjektem, k němuž měl osobní vazby a vlastní zájmy spojené s předmětem obchodu, aniž tyto skutečnosti oznámil osobě oprávněné za zaměstnavatele schválit podmínky obchodu odchylné od standardních, jednal v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele na zcela objektivním a nezaujatém hodnocení rizik a podmínek obchodu a porušil tak zákonné povinnosti. Pro toto posouzení není významné, zda obchod zaměstnavateli nakonec přinesl zisk.
Pro posouzení platnosti výpovědi z pracovního poměru (podle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce) není podstatné, kolik z jednání označených ve výpovědi jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci bylo skutečně v řízení před soudem jako porušení pracovní povinnosti posouzeno, ale zda zjištěná porušení pracovní povinnosti ve svém souhrnu dosahují nebo alespoň jedno z nich dosahuje intenzity potřebné pro rozvázání pracovního poměru.
Střet zájmů zaměstnance a intenzita porušení pracovních povinností
Vytýká-li zaměstnavatel zaměstnanci ve výpovědi více porušení povinností ve vzájemné souvislosti, nelze tuto souvislost při posuzování intenzity porušení pracovní povinnosti pominout.
Týká-li se konkurující činnost zaměstnance právě předmětu obchodu, který zaměstnanec předtím za zaměstnavatele uzavřel ve střetu zájmů, taková souvislost intenzitu porušení povinnosti zvyšuje, přestože jde o činnost jednorázovou, z níž zaměstnanec neměl zisk a která neměla pro zaměstnavatele žádné následky.
Posouzení, podle něhož takové jednání nedosahuje intenzity vyšší než méně závažného porušení povinnosti, je zjevně nepřiměřené.