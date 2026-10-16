Zrušení srážkové daně
Stát v souvislosti se zavedením Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) zruší srážkovou daň ze závislé činnosti. Finanční úřady totiž mají díky jednotnému hlášení přehled o všech příjmech ze závislé činnosti (i těch, které jsou teď daněné srážkou) a budou na ně aplikovat jednotný daňový režim v podobě zálohové daně odváděné zaměstnavatelem.
První fáze zrušení srážkové daně už proběhla letos v lednu, ale týkala se jen příjmů daňových nerezidentů, kteří jsou členy orgánů právnických osob. Od 1. ledna 2027 dojde ke zrušení srážkové daně u některých příjmů fyzických osob ze závislé činnosti úplně. Změna se dotkne např. zaměstnanců, kteří pracují na dohodu. Daň se u nich bude vybírat zálohou, kterou srazí a finančnímu úřadu odvede zaměstnavatel, ale za obdobných podmínek, jako v režimu srážkové daně.
Samostatný základ pro výpočet zálohy na daň se zaokrouhlí na celé koruny nahoru, stejně jako samotná záloha na daň.
V § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, který se nyní věnuje srážkové dani, bude nově uvedeno, že příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem jsou samostatným základem pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti sazbou zálohy, pokud u něj zaměstnanec neučinil prohlášení k dani a pokud se jedná o příjmy z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož zaměstnavatele nedosáhla za měsíc limitu pro odvod pojistného (přesněji nedosáhla rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění) nebo jde o příjmy ze závislé činnosti, které u téhož zaměstnavatele za měsíc opět nedosáhly této rozhodné částky.
Místo původní srážkové daně tedy bude zaměstnavatel srážet a odvádět tzv. konečnou daňovou zálohu. Pokud zaměstnanec zahrne všechny vyplacené příjmy podle § 6 odst. 4 do daňového přiznání, započte se mu záloha, co byla z těchto příjmů sražená, na jeho daňovou povinnost.
Pokud zaměstnanci nevznikne povinnost podat daňové přiznání a ani nepožádá o roční zúčtování zaměstnavatele, splní svou daňovou povinnost už sraženými zálohami. U posledního ze zaměstnavatelů ale budou moci pracovníci i nadále podepsat prohlášení k dani dodatečně a požádat ho následně o roční zúčtování, nebo si budou moci zahrnout všechny příjmy daněné konečnou zálohou do přiznání.
Podrobněji důsledky zrušení srážkové daně rozvádí sesterský server Podnikatel.cz.
Vyšší příjmy bez odvodů u dohod
V roce 2027 vzroste výše rozhodného příjmu, který zaměstnanců zakládá povinnost účastnit se nemocenského a důchodového pojištění. A to ze současných 4500 Kč na 5000 Kč. Pro zaměstnané to znamená, že budou pojištěni jen v měsících, kdy jejich započitatelný měsíční příjem bude aspoň 5000 Kč.
Přímo to ovlivní dohodáře. U dohody o pracovní činnosti se zvýší limit pro odvod nemocenského a důchodového pojištění na 5000 Kč, přičemž povinnost platit pojistné vznikne právě už při měsíčním příjmu ve výši 5000 Kč.
Vzroste také limit pro odvod pojistného u dohody o provedení práce, který se však počítá jinak. Stanovuje se jako 25 % průměrné mzdy pro daný rok a zaokrouhluje se na celé pětistovky dolů. Hranice rozhodující o tom, zda dohodář bude či nebude platit odvody, se posune z letošních 12 000 Kč na 12 500 Kč. I tady platí, že povinnost platit odvody zakládá právě už odměna 12 500 Kč měsíčně.
Odvody v zaměstnání se budou platit od vyšší částky. Ovlivní to i lidi pracující na dohody
Vzkříšená sleva na studenta
Od příštího roku bude možné znovu využít daňovou slevu na studenta. Ta byla minulou vládou zrušena prostřednictvím schváleného konsolidačního balíčku s tím, že na ni studenti s nízkými příjmy v praxi stejně nedosáhnou, protože k nulové daňové povinnosti jim stačí uplatnit slevu na poplatníka, na kterou mají nárok všichni. Sleva na studenta tak byla využitelná paradoxně jen pro studenty s nadstandardními příjmy.
Tak jako před jejím zrušením bude ve výši 4020 Kč a uplatnitelná jen za podmínky, že se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání (do dovršení 26 let) nebo studuje v prezenční formě studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání (do dovršení 28 let).
Soustavnou přípravou na budoucí povolání se pro účely daní z příjmů myslí soustavná příprava dítěte na budoucí povolání tak, jak ji chápe zákon upravujícího státní sociální podporu.
Návrat školkovného
Vrátí se také daňová sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení. Rodiče ji, stejně jako v minulosti, budou moci uplatnit do výše skutečně vynaložených (a dokladem prokázaných) výdajů na platbu školkovného za vyživované dítě (stravné se do této slevy nepromítá).
Předškolním zařízením se rozumí mateřská škola nebo obdobné zařízení v zahraničí, dále zařízení služby péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí a také zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud je charakter této péče je srovnatelný s péčí poskytovanou ve školce či dětské skupině.
Školkovné půjde odečíst maximálně do výše minimální mzdy pro daný rok. U příjmů za rok 2027 to bude do 24 900 Kč. Znovu ale připomeňme, že toto je jen zákonné maximum, v praxi je možné slevu odečíst pouze do výše uhrazených nákladů na školkovné.
Sleva bude vázána na vyživované dítě, takže v případě střídavé péče, kdy žije ve více společně hospodařících domácnostech, dosahuje opět maximální výše slevy minimální mzdy a dělí se rovnoměrně mezi tyto domácnosti. Poplatníci se ale mohou písemně dohodnout i na jiném způsobu dělení slevy, kterou si každý bude uplatňovat. Úhrn však musí dosáhnout opět maximálně výše minimální mzdy.
V rámci jedné domácnosti, kde vyživuje dítě více poplatníků, si může slevu za školkovné odečíst za jeden rok vždy jen jeden z nich a to pouze, pokud:
- žije dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti alespoň po část zdaňovacího
období a
- nebyly výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte v předškolním
zařízení uplatněny poplatníkem jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů.
Za vyživované dítě poplatníka se nepovažuje vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud péče o něj nenahrazuje péči rodičů.
Osvobození zaměstnaneckých benefitů
Opět se také bude měnit oblast zaměstnaneckých benefitů, resp. pravidla pro jejich osvobození od daně. Řada volnočasových benefitů nově bude osvobozena bez limitu (např. o příspěvek na knihy či využití knihovny zaměstnavatele, příspěvek na kulturní a sportovní akce, na využití vzdělávacích, rekreačních, tělovýchovných a sportovních zařízení nebo příspěvek na školku či obdobné zařízení péče o předškolní děti). Příspěvek na poskytnutí rekreace a zájezdu bude stát samostatně a bude osvobozen v úhrnu do výše 20 000 Kč za období.
Nově budou zaměstnavatelé svým lidem nebo jejich rodinným příslušníkům moci přispět i na registrované sociální služby komunitního charakteru, např. na osobní asistenci, pečovatelskou službu, tísňovou péči nebo odlehčovací službu.
U zdravotních benefitů paradoxně limit pro osvobození ve výši průměrné mzdy zůstane. Vybrané příspěvky se ale nově budou osvobozovat od daně podle § 6 odst. 7 ZDP a podle nového písmena f) a nebudou se tak vůbec započítávat do limitu zdravotní benefity. Půjde o:
- nadstandardní preventivní prohlídky,
- rozšířené onkologické screeningy (např. kolonoskopie či mamograf),
- vyšetření kardiovaskulárního rizika,
- screening diabetu u rizikových skupin,
- související zobrazovací a laboratorní vyšetření,
- vybraná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.
S osvobozením zaměstnaneckých benefitů to bude opět jinak. Stěžovat si ale (asi) nebudete
Daňové přiznání pro méně lidí
Od příštího roku také bude muset podávat daňové přiznání méně lidí, protože hranice ročních příjmů, která tuto povinnost zakládá (pokud nejde o příjmy osvobozené nebo daněné srážkou), vzroste na 100 tis. Kč (nyní je to 50 tis. Kč).
Zvýší se také hranice pro vznik povinnosti podávat daňové přiznání u zaměstnanců, kteří mají zároveň i příjmy z podnikání, kapitálového majetku, nájmu nebo tzv. ostatní příjmy. Místo současných 20 tis. Kč se hranice opět zdvojnásobí, takže od příštího roku bude ve výši 40 tis. Kč.
Zaměstnanci budou mít osvobozená dýška
Zaměstnanci ve stravovacích službách (zaměstnanci restaurací, hospod a kaváren apod.), budou mít nově osvobozená dýška od daně a pojistného. A to do výše odpovídající podílu 7 % z měsíčních příjmů ze stravovacích služeb zaměstnavatele a počtu jeho zaměstnanců, kterým bylo za daný měsíc toto dýško přiděleno.
A nebo do výše určené zaměstnavatelem tak, aby úhrn osvobozeného spropitného zaměstnanců nepřekročil 7 % z měsíčních příjmů zaměstnavatele ze stravovacích služeb. Osvobození míří jen na zaměstnance, nikoli na majitele podniku. Nemůže si ho uplatnit ani poplatník, který ho získá při výkonu činnosti, ze které má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.
Vyšší příjmy pro nárok na daňový bonus
Hranice pro vznik nároku na využití daňového bonusu se příští rok zvýší. Daňový bonus, tedy záporná výše daně z příjmů, která vznikne uplatněním daňové slevy na děti, mohou využívat poplatníci s příjmy aspoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Zohledňují se přitom příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, nezapočítávají se naopak ty z nájmu a kapitálového majetku.
Šestinásobek letos vychází na 134 400 Kč, příští rok kvůli růstu minimální mzdy tato hranice příjmů vzroste na 149 400 Kč.
Daňový bonus můžete formou přeplatku na dani uplatnit za podmínky, že je aspoň ve výši stokoruny. Shora částka omezena není. Dá se čerpat také měsíčně. To pokud máte hrubou mzdu vyšší než polovinu minimální mzdy, což je letos 11 200 Kč a příští rok bude 12 450 Kč.
Vyšší odpočet za úroky úvěru na bydlení
Lidé do 36 let si budou moci s platností od roku 2027 (tedy v rámci daňového přiznání nebo zúčtování daní od zaměstnavatele v roce 2028) od základ daně odečíst o 50 tis. Kč více na zaplacených úrocích z úvěru na bydlení.