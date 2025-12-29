Založit dětský účet může být někdy jen pro velmi trpělivé (příběh)

Po článku o riziku, že se člověk může ze dne na den ocitnout bez bankovního účtu, jsem si chtěl pro jistotu založit rezervní účet OSVČ u Air Bank a dětem účty u Komerční banky (dále jen „KB“).
Zatímco u Air Bank šlo vše hladce, u KB se z jednoduchého zřízení stal sled kroků, protichůdných informací a opakovaných návštěv a telefonátů — a nakonec se mi stejně nepodařilo vše plně zprovoznit.
Můj podnikatelský účet jsem si otevřel právě u Air Bank hlavně proto, že mám už u této banky svůj soukromý účet. Pro dětský účet jsem si vybral Komerční banku, protože nabízela bonus za jeho založení a hlavně platební náramek, který v Brně, kde působím, může sloužit jako šalinkarta pro mladší děti a jako pohodlný platební prostředek.
Účet, který existuje, než ho potřebujete
Založit účet OSVČ u Air Bank bylo očekávatelně jednoduché. Podal jsem žádost přes internetové bankovnictví, poklikal pár věcí a bylo založeno. Do pár dní mi přišla obyčejnou poštou neaktivní karta. Pro aktivaci se stačilo přihlásit do internetového bankovnictví (dále jen „IB“). Bohužel to tady trvá: nejdřív login, pak heslo, občas se zadává telefonní číslo, pak SMS – a následně u karet stisknout tlačítko aktivovat kartu.
Hotovo. Záložní účet založen a aktivován. Bez bonusu, nicméně taky bez problémů. Nutno dodat, že to nepovažuji za nějaký nadstandard — účet u Fio byl založen také během chvilky, s výrazně rychlejším procesem přihlášení, kdy pro známé zařízení (např. počítač) na jedné stránce zadáte login i heslo.
To, co mě čekalo u KB, mě ale překvapilo a poprvé v životě jsem nedokázal všechny účty aktivovat. A i když to nebylo původně záměrem, vznikl o tom tento příběh.
Online, ale jen tam, kde zrovna stojíte
KB sice nabízí založení účtu online, ale jen v mobilní aplikaci KB+. Přitom existuje i klasické IB, a aby se to „nepletlo“, také s názvem KB+.
Na tohle homonymum jsem pak narážel opakovaně. Založení účtu jsem proto odložil, než se dostanu na pobočku — a když už na pobočku musím, založím účty i potomkům, tedy s potomkem.
Pobočka jako zkouška trpělivosti
S potomkem jsem se dostavil na pobočku KB. Bez objednání. Chyba, měl jsem se objednat, jak mi bylo řečeno. Jeden klient se, pro mne naštěstí, nedostavil. Bankéřka místo toho, aby vzala mě, volá jemu; klient zapomněl a pracovnice banky svým způsobem s ním vykecává. Nakonec mě milosrdně vezme.
Vzal jsem s sebou doklady totožnosti své i dětí, ale to nestačilo, banka vyžaduje i rodné listy. Můj návrh poslat odkaz na online úložitě byl odmítnut, musím poslat PDF dokumenty v přílohách.
Následuje 1,5hodinový maraton čekání a podepisování. Vzdávám čtení jakýchkoli podepisovaných dokumentů nejen kvůli tomu, že jsem tam s potomkem, ale taky kvůli tomu, že je ani nenabízí v tištěné formě nebo k přečtení.
Teprve na moji explicitní připomínku, že nevím, co podepisuji a že bych to měl číst, mě ujišťuje, že by to nebyl problém — no, byl, s potomkem to problém prostě problém je. A i kdybych nebyl s potomkem, ale sám, KB má velmi dlouhé podmínky.
Nakonec odcházím se třemi účty pro děti, které jsem chtěl, ale kvůli nim musím mít i já přístup. A abych si jej nezaložil zadarmo, zakládám si také účet. Přidat kartu je už záležitost doslova na pár minut s potenciálním bonusem 3× (500 Kč+500 Kč).
V průběhu zakládání dostávám několik varování, neustálé vnucování mobilního bankovnictví a z toho plynoucí nedorozumění.
Už zde řeším, že sice o mne chtějí telefonní číslo, ale omezují jen na mobilní číslo. Aspoň že netrvají na českém čísle a akceptují i ukrajinské mobilní číslo, které používám jako datový minimalista.
Nic nemáte, dokud si o to neřeknete
Dozvídám se, že banka mi nic na e-mail nepošle, že dokumenty zůstávájí v mobilním/internetovém bankovnictví. Musím si sám říct, aby mi pracovnice banky vše doposlala ručně na e-mail pro každý účet zvlášť a zaheslované rodným číslem.
Po sjednání smluv nemáte v ruce doslova nic, co jste si sjednali. A když byste si o to neřekli, tak ani k přečtení k podpisu — dokumenty na vás budou čekat na e-mailu až po podepsání smluv.
Tři účty, tři světy, jedno přihlášení
Doma se přihlásím do IB, vidím všechny 3 účty i karty a na první pohled vše vypadá v pořádku. Čekám, až fyzicky přijdou karty.
K dětským účtům KB jsou v rámci bonusu platební náramky — za mě ideální pro placení dětmi, ale také jako nosič šalinkarty. Chvíli s tím bojuji na stránce rakouského e-shopu, než zjistím, že musím každý náramek objednat zvlášť, jinak nejde využít oba kupóny. Naštěstí pak náramky dojdou v jedné zásilce.
Po 6 kalendářních dnech došly platební karty i náramky. Najdu si v IB PIN ke své kartě, ale stejná položka u dětských karet není. Limity jsou nastaveny na 500 Kč, beru to (v tuto chvíli) jako vlastnost dětských karet.
Aktivace, ale ne pro dětské karty
Při nejbližší obchůzce navštívím bankomat, shodou okolností KB. Býval jsem zvyklý, že k aktivaci karty stačí kartu vložit, zadat PIN a zvolit třeba zobrazení zůstatku. Nefunguje to.
Až po chvíli nacházím tlačítko Aktivovat kartu a mou kartu se podaří aktivovat. Dětské karty už ne.
Jdu vedle na pobočku s žádostí o pomoc a dozvídám se, že i dětské karty mají PIN, ale ten se zobrazí jen v jejich IB, ke kterému jsem nedostal přístupové údaje. Žádný pracovník nebyl volný. Rozladěn odcházím s prvním úmyslem na aktivaci dětských karet se vykašlat.
Přístupové údaje, které nic neotevírají
Dest dnů po založení účtu volám na infolinku, aby mi poslali přístupové údaje pro IB od dětí. Dozvídám se, že to nejde, že se to musí přes pobočku a navíc, že u toho musí být děti. Místo pobočky napíšu e-mail pracovnici banky, aby mi přístupové údaje poslala.
Tentýž den odpoledne mi dojdou přístupové údaje od jednoho potomka a další dokument k druhému potomku.
O další 3 dny později se dostávám k dalším údajům. Pomocí prvních údajů se dostanu do IB přes odkaz, který je u přístupových údajů. Ouha, kartu dítěte zde nevidím, natož PIN, a místo toho je zde text:
Pokud chcete získat přístup ke všem službám Komerční banky, navštivte prosím pobočku. S sebou si vezměte občanský průkaz, pas nebo jiný doklad totožnosti.
Pomocí druhého dokumentu jsem nezjistil přístupové údaje. Přes stejný odkaz se přihlašuji sám a dostávám stejnou hlášku.
Dítě musí být přítomno, i když už přítomno bylo
Od pracovnice banky dostávám e-mail:
Kdy se můžeme spojit, abychom nastavili přístup a zjistili PIN ke kartám?
To je hezké, ale jsou to účty dětí. U účtů jsou jejich mobilní čísla, mobilní telefony mají s sebou, mladší se vrací odpoledne, starší večer — kdy mám najít čas, kdy ještě jsou v bance a děti s mobily u nás?
Navíc si zdánlivě problém vyřeším sám: u přístupových údajů byl odkaz na jiné IB (mujprofil.kb.cz).
Když jsem si našel odkaz na IB z bodu, kdy jsem se přihlásil (plus.kb.cz), zobrazí se mi PIN ke kartě mladšího potomka.
Následující den bankéřce píšu e-mail. aby mi poslala stejný dokument ke staršímu dítěti, jako už mám k mladšímu, a další den pro jistotu zdůrazňuji, že mi opravdu stačí poslat to samé.
Bankomat, který nemá pokyny
Aktivovat kartu mladšímu jsem se pokoušel další den. Měl jsem po cestě bankomat Oberbank (neúspěch), zpátky ještě bankomat Air Bank, spřátelený s KB (neúspěch). Tlačítko aktivace tam nebylo a zjištění zůstatku nefungovalo.
O den později od bankéřky konečně přicházejí přístupové údaje ke starší dceři jako k mladší — abych následně po několika pokusech jsem zjistil, že nefungují. To si tak projdete tříkrokovým přihlášením (login, heslo, SMS), ale pak se jen čekáte, až vás to vrátí na úvodní přihlašovací stránku.
Nevzdávám to a píšu na podporu banky s dotazem, jestli mají dočasný výpadek nebo jde o jiný problém. Odpoledne mi odpovídají, že mám kontaktovat klientskou linku +420 955 551 505 (denně 8–22).
Aktivace výběrem, i když nechcete vybírat
Pečlivě si čtu dokumenty, co byly u karet.
Pro aktivaci karty zaplaťte v obchodě nebo vyberte z bankomatu.
Zbytečně platit kartou nechci, tak zkouším bankomat Oberbank. První prosincový den je konečně karta aktivní, i když za cenu toho, že jsem nucen vybrat peníze, což jsem nechtěl. A nejmenší nabízená částka k výběru je 500 Kč, tedy celý zůstatek.
Náramek: věc, která existuje, ale ještě nefunguje
Po návratu domů chci aspoň kartu mladší dcery spárovat s náramkem. Je to dlouhý proces, ale nakonec s aplikací LAKS spáruji kartu a náramek. Potřebujete chytrý mobil s NFC, jednodušší spárování to nenabídlo, údaje karty opisujete ručně.
Dostanu k přečtení snad nejdelší dokument podmínek, který jsem viděl, ale na konci mě čeká hláška, že pro dokončení spárování mám volat na +420 955 512 230.
Volám a dozvídám se, že to, co jsem pracně spároval, mám smazat. Vše znovu zadávám pod telefonickým dohledem infolinky, abych se dozvěděl, že k dokončení potřebuji mít u sebe dceřin telefon — nemám jej, je ve škole s dcerou.
Přece jen mi to nedá a druhý den se pokusím opět přes jednorázové údaje staršího poomka přihlásit do KB+. Teď už SMS nedojde:
Nemůžeme Vás přihlásit. Platnost jednorázového kódu již vypršela. Jednorázový kód získáte v bankomatu KB nebo na pobočce.
Definitivně aktivaci pro staršího potomka vzdávám.
„Neměli jsme vám to sjednat“
Ještě ten den mi volá nová pracovnice banky. Opět nejdříve zkouší volat na vynucené mobilní číslo, teprve pak volá na pevnou linku, kterou jsem bance dal.
Nabízí předání QR kódu dcery osobně a opět informaci, že dcera potřebuje chytrý mobil s aplikací KB+.
Namítám, že KB+ je přece také webová aplikace, která prostě nepotřebuje chytrý telefon. Asi si nerozumíme. V závěru hovoru se dozvídám, že původní pracovnice mi neměla sjednat účty pro děti bez chytrého mobilu. Nabídku na osobní setkání odmítám, už tak jsem KB věnoval šílené množství času.
Když je pas přítomen, ale v systému není
Další den s mobilem mladšího dítěte volám opět na infolinku. Opět mi již na začátku tvrdí, že i dítě musí mít aplikaci KB+. Po ověření u bankovních kolegů – nemusí.
Zkrátím to: I když mladší potomek na pobočce při založení účtu byl a měli jsme s sebou pas, tak v systému pas není a nebyl ověřen. A kvůli tomu nepřidám náramek ke kartě. Musel bych na pobočku s dcerou ještě jednou. Teprve teď se dozvídám relevantní „proč“ jít na pobočku: dodělat to, co původní pracovnice neudělala a co KB neumí udělat jinak než osobně.
Závěr bez závěru
Při pohledu na dva náramky sedám ještě jednou k aplikaci a přidávám k náramku tentokrát svou kartu. Opět to končí hláškou
zavolejte do KB. Po otravné čekací melodii, na kterou už dostávám alergii, a po krátkém znovuvysvětlování mi na dálku aktivují kartu s náramkem. Pak už zbývá pomocí tohoto návodu náramek spárovat se šalinkartou a původního minimálního záměru alternativním způsobem bylo po mnoha hodinách a množství vydané energie dosaženo.
Po tolika krocích jsem ze 3 účtů dokázal aktivovat bez problémů svůj účet a svou kartu (pokud zapomenu na to, že musím do bankomatu KB nebo jsem nucen vybrat peníze z účtu — nebo zaplatit — jen abych si aktivoval kartu), kterou jsem vlastně ani nechtěl.
Mladšímu potomku jsem účet aktivoval, i kartu má aktivní (do 500 Kč), získal náramek, nicméně ho neaktivoval, protože pracovnice dítě neověřila, a z téhož důvodu může platit jen do těch 500 Kč. U staršího jsem se nedostal ani do internetového bankovnictví.
Podmínky pro bonus splním pro všechny účty: u dětí stačilo poslat 500 Kč na účet, u dospělého zajistit po 3 měsíce příjem 15 000 Kč (i kdyby trvalým příkazem z jiné banky než KB) a 5 plateb kartou (dělený bonus).
Pravděpodobně lidé, kteří by zašli znovu na pobočku osobně a mají chytré mobily i pro své děti a chtějí tam mít další potenciálně rizikovou mobilní aplikaci, by vše vyřešili na druhý pokus. Možná. Vzhledem ke všem těm zmatkům, protichůdným informacím a času, který to stálo, to vzdávám. Dojít na pobočku nebo se jen s někým synchronizovat není něco, co jsem ochoten dělat pro obyčejný dětský účet.
Nevylučuji, že až se budu nudit, tak opět zavítám na pobočku KB s dítětem, ale logicky dítě tam už nechce a já taky ne. Původní pracovnice už na pobočce KB nepracuje, byl to její poslední měsíc v KB.
Že mám problém uvádět jako telefonní číslo pevnou linku (internetové SIP číslo), i když mi na něj dojde SMS a můžu si na něm nastavit přesměrování, si pomalu, ale nerad zvykám. Že některé banky, jako Partners Banka, vyžadují aplikaci na chytrém mobilu, je nemilé. Že KB zjevně chce vnutit aplikaci v chytrém mobilu i dětem, je horší.
Pokud toto nějakému klientovi vyhovuje, je to v pořádku. Problém je, když už pomalu není jiná možnost.
S tím souvisí, že pomalu ale jistě nestačí ke komunikaci e-mail, který máte a můžete mít plně pod svou kontrolou. Čím dál častěji máte někde další, často komplikované přihlášení na nějaký portál, kde musíte pracně všechno stahovat — protože jinak hrozí, že o vše přijdete.
Nevidím jinou možnost, než hlasovat nohama – odejít, nezřizovat takový účet. A psát o tom, psát bankám, ale pokud bude jen hrstka takových klientů, brzy nebude žádná alternativa.