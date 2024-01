Zálohy OSVČ v roce 2024: Na tyto věci v lednu nesmíte zapomenout

OSVČ musí na začátku roku pamatovat na několik změn, které ovlivní zálohy na pojistné. Připomínáme, které to jsou.

Navyšování záloh od ledna i u důchodového pojištění

Pravidla pro navyšování minimálních záloh pro daný rok se u důchodového a zdravotního pojištění sjednocují. Nově platí, že i u důchodového pojištění je nutné platit novou výši minimální zálohy už od ledna, jako je tomu u zdravotního pojištění.

Pro OSVČ, které v podnikání pokračují aspoň od prosince předchozího roku, tedy nově nezůstává s příchodem nového roku platný stejný minimální měsíční vyměřovací základ z roku předchozího (dle původní úpravy se neměnil až do měsíce, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích). Pravidla platí pro hlavní i vedlejší činnost.

Nová výše minimálních záloh na důchodové pojištění pro daný rok se na OSVČ vztahovala od začátku roku i dosud. Jen se rozdíl vyúčtovával až při podání přehledu.





Jen pro doplnění připomeňme, že při změně záloh vyplývající z přehledu se nová výše bude platit vždy až od kalendářního měsíce, v němž byl, nebo měl být přehled podán.

Nárůst odvodů na důchodové pojištění pro OSVČ

Jak už jsme mnohokrát zmínili, OSVČ platí od letošního roku vyšší zálohy a růst tentokrát není spojený pouze s navýšením průměrné mzdy pro další rok, která každý rok navyšuje minimální zálohy pro OSVČ.

V letech 2024–2026 dojde k postupnému navýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy (o 5 % ročně). Zároveň budou OSVČ platit pojistné nejméně z 55 % základu daně (dosud z 50 % základu daně).

U OSVČ vykonávajících vedlejší činnost se minimální vyměřovací základ stanovuje místo 10 % nově jako 11 % průměrné mzdy.

Navyšování minimálního vyměřovacího základu se nedotkne jen těch OSVČ, které teprve začínají podnikat. U těch bude v prvních třech letech minimální záloha odpovídat 25 % průměrné mzdy.





Nová výše minimálních záloh pro OSVČ

V souvislosti s novým způsobem stanovování odvodů na důchodové pojištění (a v souvislosti s průměrnou mzdou pro rok 2024, která je ve výši 43 967 Kč), kdy minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní činnost pro rok 2024 činí 30 % průměrné mzdy, vzrostla minimální záloha pro hlavní činnost na 3852 Kč. Minimální záloha pro OSVČ při vedlejší činnosti se zvýšila na 1413 Kč.

Zálohy na důchodové pojištění mají splatnost do konce měsíce, za který náleží. Lednovou zálohu tedy musíte v nové výši platné pro letošní rok uhradit do konce ledna. Nezapomeňte na to, že dnem platby je den připsání prostředků na účet České správy sociálního zabezpečení.

Minimální záloha pro OSVČ na zdravotní pojištění je v roce 2024 ve výši 2968 Kč. Zálohy na zdravotní pojištění mají splatnost do osmého dne následujícího měsíce, za který náleží.

A protože je známa nová výše minimální mzdy pro letošní rok, můžeme odvodit, že minimální záloha na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), která se stanovuje jako 13,5 % z minimální mzdy, je pro letošek ve výši 2552 Kč.

Od letošního roku se navýší i minimální platba na nemocenské pojištění, kterého se OSVČ účastní dobrovolně. Nově se zálohy stanovují jako 2,7 % z minimálního vyměřovacího základu a pro letošek činí 216 Kč měsíčně. Pojistné je, jako u důchodového pojištění, splatné od prvního do posledního dne měsíce, za který se platí.

Sazba pro nemocenské pojištění se pro OSVČ oproti minulému roku navýšila o 0,6 %. Podobně došlo ke znovuzavedení odvodu na nemocenské pojištění i z příjmu zaměstnance (také 0,6 %, zbytek platí zaměstnavatel).

Nová výše plateb u paušální daně

Platby se zvyšují také podnikatelům, kteří fungují v režimu paušální daně.

Platba pro první pásmo se tedy letos zvyšuje o 1290 Kč měsíčně na 7498 Kč (4430 Kč důchodové pojištění + 2968 Kč zdravotní pojištění + 100 Kč daň z příjmů). Podnikatelé v prvním pásmu paušální daně si připlatí za rok o 15 480 Kč více. Navýšení odvodů na důchodové pojištění na ně dopadne nejvýrazněji.

Platba pro druhé pásmo letos vzroste o 745 Kč měsíčně na 16 745 Kč (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů). Za celý rok si ve druhém pásmu připlatíte o 8940 Kč víc, nejméně ze všech pásem v režimu paušální daně.

Platba pro třetí pásmo se letos zvyšuje o 1139 Kč měsíčně na 27 139 Kč (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů). Ve třetím pásmu si za rok připlatíte o 13 668 Kč víc. Pořád je to ale méně než podnikatelé v prvním pásmu, kteří mají výrazně nižší příjmy.

I u paušální daně platí, že si musí podnikatelé přenastavit své trvaláky už v lednu. V tomto případě musí zálohu poslat do 20. dne daného měsíce.

Chcete-li se k paušální dani teprve přihlásit, musíte to na příslušném formuláři Finanční správě oznámit nejpozději do 10. ledna. Zbývá vám tedy už jen pár dní.

Vedlejší činnost nadále není podmíněna pobíráním rodičáku

Na závěr ještě připomínáme, že OSVČ nově vykonávají vedlejší činnost z titulu péče o dítě do 4 let. Dosud přitom byla podmínka pro vznik vedlejší činnosti navázána na pobírání rodičovského příspěvku. Pro potřeby důchodového pojištění už tedy nehraje roli pobírání zmíněné dávky, ale věk dítěte, o které je pečováno.