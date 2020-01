 »   »  Zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Kolik si v roce 2020 připlatíte?

Sociální pojištění, srovnání let 2019 a 2020

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý kalendářní rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 41 808 Kč (3484 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý kalendářní rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 104 508 Kč (8709 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Rok 2019 Rok 2020 Maximální vyměřovací základ (limit pro solidární zdanění) 1 569 552 Kč 1 672 080 Kč Minimální roční vyměřovací základ hlavní činnost 98 100 Kč 104 508 Kč Minimální roční vyměřovací základ vedlejší činnost 39 240 Kč 41 808 Kč Minimální měsíční vyměřovací základ hlavní činnost 8175 Kč 8709 Kč Minimální měsíční záloha hlavní činnost 2388 Kč 2544 Kč Minimální měsíční záloha vedlejší činnost 955 Kč 1018 Kč Rozhodná částka pro vedlejší činnost 78 478 Kč 83 604 Kč Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 6000 Kč 6000 Kč Minimální nemocenské 138/126 Kč 126 Kč Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 3000 Kč 3000 Kč

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění (to si jako OSVČ můžete, ale také nemusíte platit), zůstává pro rok 2020 3000 Kč měsíčně. (V letech 2012 až 2018 šlo o částku 2500 Kč.) Ke zvýšení pak došlo od 1. ledna 2019.

Změna minimálního nemocenského pro OSVČ

U OSVČ a zahraničních zaměstnanců došlo od 1. července 2019 v důsledku změny sazby pojistného ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6000 Kč). Minimální výše pojistného na nemocenské pojištění (v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019) byla 138 Kč.

Nižší sazba pojistného se poprvé projevila při odvodu pojistného za červenec 2019. Na zaměstnance tato změna neměla žádný vliv, protože za ně pojistné v nové sazbě odvádí zaměstnavatel. OSVČ a zahraniční zaměstnanci, kteří si nemocenské pojištění dobrovolně platí, si však mohli snížit výši svých měsíčních plateb na 126 Kč.

Pokud si nemocenské pojištění platíte a váš maximální měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného je vyšší než 6000 Kč, byl vám z uhrazené platby pojistného v období od července 2019 vypočten vyšší vyměřovací základ než z předchozích plateb, právě s ohledem na snížení sazby pojistného. Jestliže váš vyměřovací základ činí právě jen 6000 Kč a platbu jste si nesnížili, bude vám počátkem roku 2020 vyčíslen přeplatek na pojistném na nemocenském pojištění.

Zvýšení záloh na zdravotní pojištění

Vyměřovací základ pro výpočet záloh zdravotního pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 %. Násobí se částkou vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy 34 835 Kč. Polovina průměrné mzdy činí 17 417,50 Kč, po zaokrouhlení 17 418 Kč.

Výši minimální zálohy tedy získáme: 17 418 × 13,5 = 2351,43. Po zaokrouhlení na celé koruny nahoru je to 2352 Kč. Minimální záloha v roce 2019 byla 2208 Kč. Letos si tedy OSVČ připlatí 144 Kč. Příčinou zvyšování minimálních záloh je růst průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění určen.

Zdravotní pojištění, srovnání let 2019 a 2020

Minimální zálohy Rok 2019 Rok 2020 OSVČ 2208 Kč 2352 Kč Státní pojištěnci 1018 Kč 1067 Kč Osoby bez zdanitelných příjmů 1803 Kč 1971 Kč

Zálohu na zdravotní pojištění musíte zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Pozor, nová výše minimální zálohy se platí (na rozdíl od zálohy na sociální pojištění) vždy od ledna. Pokud už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2019. Ten musíte odevzdat nejpozději do měsíce po podání daňového přiznání.

Jinými slovy, když nyní platíte třeba 4148 Kč, budete stejnou částku platit i v prvních měsících roku 2020, do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Novou výši měsíční zálohy budete platit až po tomto odevzdání a její výše se bude odvíjet od vašeho dosaženého hrubého zisku za rok 2019. V případě, že začnete podnikat například od dubna 2020, první zálohu na zdravotní pojištění ve výši 2352 Kč musíte zaplatit 8. května 2020. (V prvním roce provozování hlavní samostatné výdělečné činnosti se vždy platí pouze minimální měsíční záloha.)

Zálohy na zdravotní pojištění u vedlejší činnosti

Pokud podnikáte jen na vedlejší činnost (podnikáte například při mateřské či rodičovské dovolené, při studiu, práci nebo jste v důchodu), minimální vyměřovací základ se na vás nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku. Zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec, pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu o příjmu.

Vyšší jsou i odvody za státní pojištěnce

Zvyšuje se i vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění, které stát platí za takzvané státní pojištěnce. Vzroste z částky 7540 Kč na 7903 Kč. Zvýší se také pojistné z 1018 Kč na 1067 Kč (7903 × 13,5 % = 1066,9).

Za státní pojištěnce se považují například:

děti do ukončení povinné školní docházky,

studenti do 26. roku, pokud studují,

ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené,

osoby, které pobírají některý z důchodů,

uchazeči o zaměstnání, pokud jsou v evidenci úřadu práce, atd.

Pojištění zdražilo také samoplátcům

Zdravotní pojištění zdraží i samoplátcům, a to kvůli zvýšení minimální mzdy. Tzv samoplátci jsou osoby bez zdanitelných příjmů, za které neplatí zdravotní pojištění stát. Jde tedy například o studenty nad 26 let nebo nezaměstnané, kteří nejsou evidováni na úřadu práce. Minimální mzda letos vzrostla z 13 350 Kč na 14 600 Kč. Proto se z ní vypočítaná částka pojistného (13,5 %) zvýší na 1971 Kč z dosavadních 1803 Kč. Připlatíte si tedy 168 Kč. Jelikož zvýšení platí od ledna 2020, musí být platba pojistného navýšena již za leden 2020, ta je splatná nejpozději do 8. února 2020.