Zalando nabízí slevy až 75 % a BENU.cz zlevňuje Biodermu o 46 %

Lounge by Zalando: stylové produkty se slevou až 75 %
Výprodejová sekce Lounge by Zalando CZ nabízí vybrané kousky se slevou až 75 %. Jde o rotující výprodej, takže sortiment se průběžně mění – vyplatí se nakupovat co nejdřív, dokud jsou oblíbené velikosti a modely skladem. Akce platí do 21. 7.
BENU.cz: sluneční kosmetika Bioderma se slevou až 46 %
BENU.cz nabízí slevu až 46 % na sluneční kosmetiku Bioderma Photoderm, ideální na dovolenou i běžnou letní ochranu pleti. Navíc si na celý nákup nad 2 500 Kč můžete přidat kód BENU5BENU a získat dalších 5 % slevy. Akce platí do 31. 7.
Baumax CZ: nábytek a sedací soupravy se slevou až 40 %
Baumax CZ aktuálně zlevňuje vybraný nábytek až o 26 % a k tomu nabízí slevu 40 % na vybrané sedací soupravy. Vyplatí se, pokud plánujete zařizovat obývací pokoj nebo hledáte novou pohovku před podzimem. Nábytkové slevy platí do 26. 7., sedací soupravy do 31. 7.
Alza.cz
Kdo se chystá na letní šnorchlování nebo potápění, najde na Alza.cz hned několik zajímavých kousků se slevou. Vybrali jsme tři nejzajímavější:
- Wave FULLMA L/XL, modrá – celoobličejová šnorchlovací maska se slevou 30 %, aktuálně za 629 Kč místo 899 Kč, hodnocení 4,9 z 5 (109 recenzí).
- Wave ADSET, modrý – kompletní potápěčská sada s maskou a šnorchlem, sleva 29 %, cena 409 Kč místo 579 Kč, hodnocení 4,6 z 5.
- Wave KIDSET, modrý – dětská potápěčská sada se slevou 29 %, cena 409 Kč místo 579 Kč, hodnocení 4,9 z 5 (18 recenzí).
eobuv.cz: sleva až 25 % s kódem na letní obuv
Obuvnický e-shop eobuv.cz nabízí při nákupu od 1 799 Kč slevu až 25 % na vybrané produkty, stačí při placení zadat kód SUMMER. Akce se hodí na doplnění letního šatníku o sandály nebo sportovní obuv. Platí jen do 20. 7.
Adidas.cz: závěr sezony se slevou až 30 %
Adidas.cz spustil výprodej End of Season Sale, v jehož rámci najdete vybrané modely obuvi i oblečení se slevou až 30 %. Nabídka se průběžně obměňuje podle skladových zásob, takže je dobré sledovat outlet pravidelně. Akce běží do 20. 7.
Isostar.cz: akční týden se slevou až 20 %
Výrobce sportovní výživy Isostar.cz nabízí v rámci akčního týdne slevu až 20 % na vybrané produkty z nabídky iontových nápojů a doplňků výživy pro sportovce. Vhodné před letní sezonou běhu, cyklistiky nebo turistiky. Platnost akce do 31. 7.
Albatros Media: knihy se slevou 20 %
Nakladatelství Albatrosmedia.cz nabízí slevu 20 % na všechny tituly ve svém e-shopu, ať už hledáte knihy pro děti, nebo beletrii pro dospělé. Skvělá příležitost doplnit domácí knihovnu před prázdninami. Akce platí do 31. 8.
Last minute dovolená u moře pod 10 tisíc? Ano, bez problému
Plánujete dovolenou na poslední chvíli? Podívejte se na aktuální last minute zájezdy za výrazně snížené ceny. Vyrazit můžete k moři, do hor i za kulturou – nabídka zahrnuje destinace po celé Evropě i vzdálenější exotické lokality. Letenka, hotel i transfer v jednom balíčku, a to za cenu, která se vyplatí.
Airalo: eSIM karty se slevou 10 až 15 %
Prodejce cestovních eSIM karet Airalo.com nabízí slevu 15 % pro nové zákazníky s kódem NEWTOAIRALO15 a slevu 10 % pro stávající zákazníky s kódem AIRALOESIM10. Hodí se, pokud chystáte cestu do zahraničí a nechcete řešit roaming. Obě akce platí do 31. 12.
Krmeni.cz: krmivo Jarad 2+1 kg zdarma
Chovatelský e-shop Krmeni.cz nabízí ke koupi 2 kg krmiva značky Jarad 1 kg navíc zdarma. Výhodná příležitost nakoupit granule na zásobu za zvýhodněnou cenu. Akce platí do 31. 7.
mBank: mSpořicí účet s úrokem až 4,21 % p.a.
Kdo si založí mKonto u mBank.cz, může k němu získat mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,21 % p.a. Zajímavá volba pro ty, kdo hledají, kam uložit rezervu s vyšším zhodnocením než na běžném účtu. Akce platí do 16. 8.
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