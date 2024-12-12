Zakladatelé Firefish: U zájemců o úvěr neřešíme skóring. Investor má peníze zajištěné bitcoinem

Platforma Firefish propojuje investory s lidmi, kteří si chtějí půjčit. Investoři poskytují úvěry v korunách či eurech bitcoinerům, kteří zajistili dluh svou kryptoměnou. Získávají za to úroky z úvěru. Bitcoineři přes platformu zase získají financování v korunách či eurech, aniž by svou kryptoměnu museli prodávat.
Přímo Firefish půjčky neposkytuje, neprocesuje žádné platby ani u sebe nedrží zastavené bitcoiny. Jde v podstatě o tržiště, které zabezpečuje proces uzamykání bitcoinu, aby bylo možné kryptoměnu bezpečně zastavit, a páruje poptávky po úvěrech s budoucími věřiteli.
Jde o fintech, technologického providera, který není pod dohledem ČNB. Subjekt je registrovaný jako VASP (virtual asset service provider), dodržuje pravidla KYC a AML. Bude žádat o licenci v rámci regulace MiCA.
Platforma nedávno oznámila vstup dalšího investora (v minulosti už do projektu investovala společnost Miton). Je jím dodavatel softwaru pro těžení bitcoinu, společnosti Braiins.
Jaké záruky má investor, že dostane vložené peníze zpět? A jaké záruky má bitcoiner, že se při splnění sjednaných podmínek dostane zpět ke svému bitcoinu? Jak celý proces funguje a jaké poplatky kdo platí? Na to jsme se ptali zakladatelů platformy Martina Matejky a Igora Neumanna.
Ještě než se dostaneme k větším detailům, pojďte na úvod celý proces popsat podrobněji.
I. N.: Ten proces je poměrně jednoduchý. Na jedné straně máme někoho, kdo si chce půjčit peníze. Přijde na platformu a zadá na tržiště poptávku, že si chce půjčit např. 10 tis. eur při úrokové sazbě 10 % na jeden rok.
Na druhé straně máme investory, kteří dostanou notifikaci, že je tu zájemce o úvěr, který si chce půjčit za těchto podmínek. Pokud je ta nabídka zajímá, odkliknou, že mají zájem investovat.
Poté přichází na řadu proces uzamykání bitcoinu ze strany zájemce o úvěr. Ten neposílá bitcoin nám jako platformě. My jsme vytvořili tzv. nekustodiální systém, tzn. že bitcoin nedržíme my. Je uzamčený přímo na blockchainu.
Jakmile je bitcoin uzamčený, investor dostane avízo, že může poslat peníze na účet zájemci o úvěr. Jde tedy vlastně o peer-to-peer vztah mezi dlužníkem a věřitelem a my jako platforma jen spojujeme ty protistrany.
Jakmile investor pošle peníze dlužníkovi, ten příjem potvrdí a půjčka je aktivní. Před její splatností pak dostane avízo, že nadešel čas peníze splatit a posílá prostředky zpět investorovi. Ten opět potvrdí jejich příjem a bitcoin se automaticky odemkne a vrátí zpět dlužníkovi.
Blockchain je databáze, jež uchovává všechny bitcoinové transakce tak, aby byly chráněné proti neoprávněnému zásahu. Představit si ji můžete jako zabezpečenou účetní knihu, kde jsou navždy zapsány všechny transakce z bitcoinové sítě, které navíc existují v obrovském množství kopií po celém světě.
Ačkoli model peer-to-peer půjček připomíná například platformu Zonky, oba koncepty se dost liší. V čem jsou ty půjčky principiálně jiné, tedy kromě toho, že jsou zastavené bitcoinem?
M. M.: Nejedná se vlastně o spotřebitelský úvěr. My navíc nemusíme zájemce o půjčku prověřovat v žádných registrech nebo vytvářet nějaký kredit skóring. Platí, že když má zájemce o půjčku bitcoin, může u nás získat financování. Pokud by se jeho životní situace změnila nebo se stalo něco nepředvídatelného, maximálně přijde o bitcoinový kolaterál. Ale nikdy se mu s Firefish nestane, že u něj doma zaťuká exekutor.
Výhoda pro investora zase je, že je ten jeho vztah zabezpečený kolaterálem, takže se nemusí modlit, aby druhá strana půjčku splatila, a potom doufat, že vymůže peníze zpět. To všecko je vyřešené zástavou. Ten vztah je o mnoho jednodušší. Jde jen o to, jestli investor věří bitcoinu jako takovému. Jestli se na něj dokáže dívat jako na aktivum.
Poslechněte si podcast ve kterém si s Firefish povídáme o bitcoinu a investicích do půjček, které jsou s ním zastavené:
Když ještě zůstanu u zajištění bitcoinovým kolaterálem: než se dlužník dostane k půjčce, musí uzamknout jako zástavu svůj vlastní bitcoin. Jak to funguje?
I. N.: Poskytnuté půjčky přes naši platformu jsou „overkolateralizované“. V principu jde o to, že dlužník složí dvakrát tolik bitcoinu, než je hodnota daného úvěru. Takže když si chci půjčit například 10 tis. eur, musím složit, uzamknout bitcoin v hodnotě 20 tis. eur. To je velký benefit pro investora, který je tímto způsobem chráněný.
Kdyby dlužník svůj úvěr nesplatil, tak se bitcoin automaticky tzv. zlikviduje a investor dostane své peníze zpět.
Proces uzamčení a poté i uvolnění bitcoinu je automatizovaný přes zabezpečovací smart kontrakt. Jak přesně to funguje?
M. M.: Představte si, že ten bitcoinový kolaterál skončí na adrese, ze které je možné ho poslat dál jen na dvě místa na světě. Jedno z těchto míst je zpět na dlužníkovu adresu (adresa nějaké kryptoměnové peněženky – pozn. red.), například jeho Trezor nebo jakoukoli infrastrukturu používá.
A druhá adresa je likvidační, pro případy, kdy by svůj úvěr nesplatil. Smart kontrakt jen zabezpečuje, že technicky není možné ten bitcoin jiným způsobem poslat ani mně, ani Igorovi, ani vám, ani daňovému úřadu, nikomu.
Využíváme ale jen technologii, kterou bitcoin už dávno zná. Vytvořili jsme specifický kontrakt nad blockchainem. V okamžiku, kdy kontrakt vznikne, je jeho bezpečnost zaručená bitcoinovým protokolem.
Firefish má pouze kompetenci rozhodnout, jestli kolaterál skončí zpět u dlužníka, nebo na likvidační adrese, které jsou obě předem známé.
Tzv. smart kontrakty jsou vlastně dohody stran prováděné programem. Zdrojový kód, v němž jsou zaneseny smluvní podmínky, se ukládá přímo v blockchainu. Program se spouští automaticky a ke splnění vyplývajících závazků dojde bez ohledu na následnou vůli smluvních stran.
Tzv. likvidace bitcoinu nastává v případě, že dlužník nesplatí svůj dluh. Investor se předem rozhoduje mezi dvěma likvidačními režimy. Buď dostane zpět své peníze v bitcoinu, kterým byla půjčka zajištěna. Pak je tedy od počátku jako likvidační adresa v kontraktu uvedena adresa nějaké kryptoměnové peněženky investora. Nebo pověří platformu k prodeji kolaterálu a dostane peníze zpět ve fiat měně (tedy eurech nebo korunách) na svůj bankovní účet. Likvidace ale nastane i v případě, že hodnota bitcoinu klesá na takovou úroveň, že hrozí, že přestane stačit na pokrytí závazku.
M. M.: My potřebujeme, aby ten vztah byl bezpečný pro obě strany, tedy i pro investora. Takže musí vždy platit, že hodnota zabezpečení je vyšší než hodnota podkladové půjčky. Ve chvíli, kdy by cena bitcoinu výrazně klesala, dojde k tzv. likvidaci. To je proces, kdy investor získává plnění a půjčka se uzavírá.
Jeden způsob likvidace je tedy získat bitcoin přímo na svou adresu. Tehdy nemusí investor Firefish žádným způsobem důvěřovat, ale musí vědět, jak přijmout bitcoin a pak ho případně někde umět prodat. V takovém případě se zadává jako likvidační ta investorova vlastní adresa. Pokud se ale investor na zacházení s bitcoinem necítí nebo nemá bitcoinovou peněženku, může pověřit nás, abychom ten bitcoin v případě likvidace prodali a jemu poslali na bankovní účet fiat peníze. Zde je třeba zdůraznit, že tady už je potřeba nějaká důvěra vůči nám, že to pošleme. Z tohoto důvodu necháváme tu volbu způsobu likvidace na investorech samotných.
Jako fiat měny označujeme národní měny s nuceným oběhem, tvořené a regulované úřední mocí (např. CZK, EUR, USD apod.).
O bitcoinerech je známé, že se svých kryptoaktiv nechtějí zbavovat. Jak tedy může dlužník zabránit likvidaci z důvodu poklesu hodnoty bitcoinu?
I. N.: Dlužník má v případě prudkého poklesu ceny bitcoinu dvě možnosti. Buď může navýšit kolaterál, aby opět odpovídal dvojnásobku půjčené částky. Pokud bitcoin navíc už nemá, může úvěr předčasně splatit.
Proto doporučujeme bitcoinerům, kteří si u nás berou půjčku, aby volili takovou výši úvěru, na kterou nebudou muset využít kvůli zajištění všechen svůj bitcoin, ale jen nějakou jeho část. Aby v případě výrazného propadu bitcoinu mohli zajištění doplnit.
Kolik má dlužník na doplnění času?
I. N.: Je to jednoduchý proces, za minutu je kolaterál přes platformu doplněný. My máme samozřejmě nastavený automatický notifikační proces, kdyby bitcoin výrazněji propadl, tak zasíláme upozornění, aby bitcoiner zvážil doplnění kolaterálu, nebo předčasné splacení. Dlužník pokles hodnoty zajištění samozřejmě také vidí ve svém profilu, často bitcoineři sami trhy sledují. Pro navýšení se mohou rozhodnout kdykoli.
Někteří kvůli možným poklesům ceny zamykají rovnou větší množství bitcoinu, než je nutné, čímž si posouvají tu likvidační hranici níž. Hlavně když si půjčují na delší dobu.
My jsme ještě v praxi žádnou likvidaci neprováděli. Za ty dva roky bitcoin nepropadl o více než 15–20 %. Prodeji zástavy se chce navíc každý vyhnout, takže když měl bitcoin – myslím někdy v létě – propad, tak jsme viděli, jak někteří uživatelé sami začali pro jistotu ten kolaterál doplňovat. Celá myšlenka té platformy je o tom, že oni o ten bitcoin nechtějí přijít, takže dělají vše pro to, aby likvidaci zabránili.
Martin Matejka
Martin vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě.
V roce 2006 začal pracovat jako obchodník s cennými papíry v ING Bank v Bratislavě.
Od roku 2009 působil ve skupině ČEZ jako obchodník v oblasti energetiky a posléze vedl úspěšně celé oddělení.
Igor Neumann
Igor vystudoval finanční management na Univerzitě Komenského v Bratislavě.
Od roku 2003 působil ve společnosti Thomson Reuters a později v London Stock Exchange Group. Zde zastával různé seniorní manažerské pozice pro východní Evropu, Blízký východ a Afriku.
Zabýval se rozvojem obchodu v segmentu Emerging Markets po celém světě.
Ještě mě napadá, co se bude dít v případě, že by cena uzamčeného bitcoinu naopak vzrostla, ale dlužník svůj dluh neuhradil a investor chtěl své peníze ve fiat měně?
M. M.: Pak dojde k odprodeji bitcoinu, z nějž se uspokojí pohledávka věřitele a zbytek se vrátí bitcoinerovi. Ale to se nám také ještě nestalo. Což je až zázračné, protože těch půjček jsme zprocesovali už tisíce. Z hlediska investora je dobré vidět, že tu existuje segment kreditního trhu, kde je nulová default rate, kdy všichni splatí všechno a včas.
Default rate je metrikou v retailovém bankovnictví, která poukazuje na to, kolik úvěrů z celku se dostalo do selhání.
Když se ještě vrátím k tomu smart kontraktu. Lidem možná vrtá hlavou, kde ten bitcoin tedy vlastně je, když je uzamčený a není u vás. V minulosti se už objevily projekty, které byly založené na podobné myšlence, ale bitcoiny putovaly přímo k těm platformám. A jak jsem pochopila, těm lidem se to úplně nevyplatilo.
M. M.: Jak jsem říkal, jsou na adrese, ze které je možné ho odeslat jen na dvě místa. Buď zpět dlužníkovi, nebo do likvidace. Základem je multisigová adresa a používáme předpodepsané transakce, časové zámky a efemérní klíče, ale nechci zacházet do technických detailů. To, jak je ta adresa konstruovaná, si může každý najít u nás v dokumentech na webu. Samotný počítačový kód, kterým jsme ten protokol naprogramovali a který běží v počítači uživatelů, když si zamykají bitcoin a posílají ho na blockchain, ten zatím ještě nemáme open source, protože na něm ještě děláme nějaká vylepšení. Ale určitě ho budeme zveřejňovat, podle odhadů asi v prvním kvartálu příštího roku.
Lepší by bylo možná to vysvětlit na metafoře, kdy si na svůj bitcoin dáte nějaký zámek, kterým ho uzamknete, a dáte Firefish možnost ho poslat pouze jedním, nebo druhým směrem (zpět, nebo do likvidace), ale nikomu jinému. Těžko se mi hledají metafory z reálného světa s fyzickými objekty. Podle mě se o bitcoinu nedá přemýšlet tímhle způsobem, kde je.
Ta adresa, na kterou bitcoiner kryptoměnu posílá, má už předdefinované parametry, kam se z ní může bitcoin poslat. Navíc se může na tu adresu klidně koukat, jak je tam ten bitcoin uložený, což je výhoda bitcoinové sítě.
Podmínky úvěru navrhuje zájemce o půjčku. Za co si u vás, podle zkušeností z praxe, půjčím rychle a s jakou sazbou mi investoři ještě půjčí, když si můžu počkat?
I. N.: Je to trošku rozdílné podle toho, na jakou dobu si chce zájemce půjčit. U nás platí, že čím kratší půjčka, tím je úrok nižší. Takže tříměsíční úvěr získá zájemce za 7 %, pokud si chce půjčit na rok, je to aktuálně kolem 10 %.
U velkých úvěrů je občas těžké najít nějakého investora. Největší likvidita je u úvěrů na sto až dvě stě tisíc korun.
Jak je to s poplatky?
I. N.: Dlužník platí kromě úroků ještě 1,5 % v satoshi za zprostředkování úvěru a jdou za ním náklady na poplatek za on-chain platbu při zamykání a odemykání bitcoinu. Investora se poplatky netýkají.
Satoshi je nejmenší část, na kterou se dá bitcoin rozdělit (1 sat = 0,00000001 BTC), protože vzhledem k jeho vysoké ceně by bylo uvažování v celých bitcoinech nepraktické. Byla pojmenována po tvůrci bitcoinu – Satoshi Nakamotovi. V textu ale používáme obecný termín bitcoin, i když může jít v absolutních číslech ve skutečnosti o částku, která jednoho celého bitcoinu nedosahuje.
Jaký servis poskytujete investorům a dlužníkům jako platforma?
M. M.: Na celý ten proces od registrace po ukončení půjčky máme automatizovaný systém notifikací a platforma jim navíc ukazuje každý jeden krok, ve kterém se nacházejí.
Samozřejmě máme ale i klasický support. Máme lidi, kteří přímo komunikují s uživateli platformy, zejména v těch okrajových situacích.
Kromě toho poskytujeme uživatelům i vhled do fungování toho trhu. Dáváme jim možnost podívat se na historii uzavřených obchodů, kde vidí úrokovou sazbu i částku a vidí aktuální nabídky, takže se těm podmínkám mohou přizpůsobit.
Platforma zobrazuje statistiky všech svých uzavřených i aktivních obchodů. Investoři vidí, kolik vydělali na úrocích.
Ještě bych ráda, abyste vysvětlili tzv. recovery transakci. Tu si může stáhnout majitel bitcoinu buď při vytváření půjčky, nebo kdykoliv později. Jde o možnost, jak dostat měsíc po skončení splatnosti bitcoin z adresy, kde je uzamčený.
I. N.: To je transakce pro případy, které s nadsázkou nazýváme zombie apokalypsou, kdy by Firefish zmizel ze světa. Aby bitcoin nezůstal zamknutý na síti na té adrese navždy, má jeho majitel možnost si ho dostat k sobě. Ale pouze až měsíc po uzavření půjčky.
Pokud by ale Firefish zmizel, a nebyl by tedy nikdo, kdo by zajistil zaslání bitcoinu na jednu, či druhou stranu, a dlužník úvěr nesplatil, dostane se po měsíci pomocí recovery transakce k bitcoinu, i když jsou na jeho straně dosud i půjčené peníze.
I. N.: To je úplně nejhorší možný scénář, co by se mohl stát. Stále je ale potřeba mít na paměti i to, že mezi těma dvěma je uzavřená platná právní smlouva, takže může investor dlužníka žalovat.
Pokud odhlédnu od apokalyptických scénářů, tím, že transakce probíhají přímo mezi investorem a dlužníkem, může vzniknou pár situací, kdy je potřeba váš zásah. Jaký bude postup v případě, že dlužník bude tvrdit, že splatil, a investor to bude popírat? Vy jste tedy tím rozhodcem, který určí, co bude následovat?
M. M.: Ano. My jako Firefish řešíme jen dvě věci. Jaká je cena bitcoinu, to je důležité pro likvidaci. A jestli došlo, nebo nedošlo k transakci v bankovním systému. U těch transakcí se většinou ty dvě strany dohodnou mezi sebou. Typicky investor potvrzuje příjem plnění od dlužníka. Pokud se nedohodnou, protože investor může být třeba na dovolené a nevšimne si notifikace, máme na to specifický proces, který určí, kdo z těch dvou má pravdu. Máme to popsané na webu. Je tam samozřejmě ale stanovený nějaký termín, do kdy čekáme na vyjádření obou stran.
Další sporný příklad se může týkat toho, že investor potvrdí, že odeslal peníze, ale zájemce o úvěr upozorní, že mu nepřišly. V praxi se může stát, že banka příjemce z nějakého důvodu platbu odmítne. My pak zjišťujeme, jak je to doopravdy. Ale to jsou případy, které bych spočítal na prstech jedné ruky.
Zatím se nám nestalo, že by se někdo tvářil, že peníze nedostal, a nebyla to pravda. Ale samozřejmě tím, jak budeme růst, očekáváme, že ten moment, kdy bude chtít někdo ten systém zneužít, jednou přijde. Plánujeme zavést i zlepšení, abychom se nemuseli takto přímo těch lidí na provedení platby ptát.
Když už jsme u těch komplikací, v praxi se občas stane, že investor projeví zájem, nakonec peníze nepošle, ale mezitím došlo k uzamčení bitcoinu.
M. M.: To se může stát. Je to peer-to-peer, takže my nemáme jak ty lidi přinutit, aby splnili nějaký svůj závazek. Co ale umíme zabezpečit, je to, aby se bitcoin a půjčované peníze nenacházely u jedné strany. Když někdo uzamkne kolaterál a investor nepošle peníze, tak se mu bitcoin vrátí.
Pokud by toto investor udělal víckrát nebo nám nepodal nějaké normální vysvětlení, proč k tomu došlo, tak budeme nuceni mu dát ban, nebo mu snížit limity, protože kazí zážitek z té služby ostatním.
Napadá mě, že když dojde ke zbytečnému uzamčení kolaterálu, který se pak vrací, jde vlastně o provedené on-chain transakce (ty, které se zapisují trvale do blockchainu), za které se platí poplatky, jež nemusí být zanedbatelné. Kdo nese v takových případech tyto náklady?
I. N.: Poplatky vracíme my, protože chceme, aby měl ten, kdo si půjčuje, co nejlepší zkušenost s naší platformou. Takže když vracíme uzamčený bitcoin, posíláme ho zpět i s těmi poplatky.
Děkuji za rozhovor.
Chcete bitcoinu víc porozumět? Informace najdete v našem podcastu Bitcoin a blondýna. Vychází už druhá řada.