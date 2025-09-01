Zahraniční dovolená v seniorském věku? Pozor na pojištění chronických onemocnění

Zatímco pro školáky a jejich rodiče dnes období letních dovolených končí, pro cestovatele v seniorském věku sezóna spíše začíná. Podle cestovních kanceláří starší lidé upřednostňují termíny mimo hlavní letní sezónu, kdy jsou destinace klidnější a počasí příjemnější.
V posledních letech pak navíc počet seniorů cestujících do zahraničí stoupá. Cestovní kancelář Blue Style například uvádí, že počet seniorů mezi jejími klienty v letech 2019 a 2025 vzrostl o 33,6 %.
Senioři jsou pro nás stabilní a významnou skupinou. Představují třetí nejpočetnější segment naší klientely a tvoří velmi důležitou část zákazníků, pro kterou pravidelně připravujeme speciální nabídky zájezdů s ohledem na jejich potřeby a komfort, vysvětluje Simona Fischerová, tisková mluvčí CK Blue Style. Rekord, co do věku, přitom drží 97letá klientka, která se se zmíněnou cestovkou vypravila do Bulharska.
Čeští senioři a turismus
V evropském srovnání jsou čeští senioři (věk 65 a více) s 20,6 % na pátém místě v podílu turistů v populaci. Před Českem je jen Švédsko, Nizozemí, Francie a Dánsko. Průměr EU činí 17,8 % a třeba v Německu je v této věkové skupině turistů 19,4 %.
Zdroj: Výzkum evropské statistické agentury Eurostat
Cestování ve vyšším věku s sebou ovšem nese určitá specifika. Vedle volby destinace či hotelu je vhodné zaměřit se také na správný výběr cestovního pojištění, aby opravdu krylo to, co vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu potřebujete.
Cestovní pojištění: Zajímejte se o pojištění chronických onemocnění
Před cestou do zahraničí je vhodné uzavřít komerční cestovní pojištění. Tyto pojistky v základu pokrývají léčebné výlohy, většinou i ztrátu zavazadel či pojištění odpovědnosti. Nadto si lze sjednat také různá připojištění, jako je pojištění storna zájezdu. Což znamená, že pokud byste nakonec nemohli na dovolenou odcestovat, pojišťovna by vám část ceny dovolené proplatila.
Obecně pak platí, že čím vyšší rozsah pojistného krytí vaše pojištění má, tím vyšší je jeho cena. Nadto cenu pojistného ovlivňují také limity pojistného plnění, což jsou maximální částky, které za vás pojišťovna v případě pojistné události – tedy například ošetření v nemocnici – uhradí. Podrobnější informace o cestovním pojištění jako takovém najdete v článku: Kolik stojí zdravotní péče v zahraničí. Čtyřicet milionů hospitalizace v USA, tři miliony letecká ambulance
Cestovní pojištění, pokud si ho sjednává senior, se ovšem v některých ohledech liší. Dobrá zpráva je, že řada pojišťoven nemá pro sjednání cestovního pojištění věkové omezení. Starší klienti, například 70+, ovšem musí počítat s vyšší cenou.
Co se ale vyplatí pohlídat: zda a za jakých podmínek pojistka kryje zdravotní komplikace způsobené chronickým onemocněním. Například cukrovkou, srdečními nebo plicními nemocemi, roztroušenou sklerózou apod.
Jestliže pojištění chronická onemocnění kryje, musí jít obvykle o onemocnění, které lze považovat za stabilizované. Což znamená, že po určitou dobu před sjednáním pojištění nedošlo ke zhoršení nemoci, nebyli jste kvůli dané nemoci hospitalizovaní nebo nedošlo ke změně medikace.
Pozor: doba, po kterou musí být chronické onemocnění stabilizované, se u jednotlivých pojišťoven liší. Například u pojišťovny UNIQA či Kooperativa je podmínkou 12 měsíců, u ERV 6 měsíců, u Allianz pak pouze 4 měsíce.
Pokud byste výše uvedenou podmínku nesplňovali a došlo by na ošetření navázané na vaši chronickou nemoc, pojišťovna by za vás léčebné výlohy sice uhradila, následně by ale po vás vyžadovala jejich proplacení.
Druhý, méně častý scénář, je ten, že si klient v zahraničí vše zaplatí sám, protože před tím nezavolal na naši asistenční službu a nedostal se tak do některého z našich prověřených smluvních zařízení. Když po nás pak chce škodu proplatit, zjistí se, že nám zatajil chronickou nemoc. V tom případě můžeme plnění krátit nebo zcela odmítnout, popisuje praxi tiskový mluvčí ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.
Krom toho, že je vaše onemocnění určitou dobu stabilizované, si ale mohou pojišťovny klást ještě další podmínky. Pojištění od Kooperativy se například nevztahuje na ty případy, kdy zanedbáte předepsanou léčbu a vaše onemocnění se proto náhle zhorší.
Například pokud by si pojištěný zhoršení svého onemocnění v zahraničí způsobil tím, že by přestal užívat léky, které má předepsány k pravidelnému užívání, vysvětluje tiskový mluvčí pojišťovny Milan Káňa.
Zároveň je dobré mít na paměti, že pojištění vždy slouží primárně k řešení akutních onemocnění a úrazů. Pokud už na dovolenou odjíždíte nemocní – a nejde o výše uvedené chronické onemocnění – pojišťovna nakonec plnit nemusí. To platí pro všechny cestovatele bez ohledu na věk.
Pokud k nějaké pojistné události dojde a klient není v bezprostředním ohrožení života, je potřeba kontaktovat neprodleně asistenční službu a s ní vše řešit. V jakékoliv život ohrožující situaci je potřeba kontaktovat záchrannou službu a poté, co nejdřív je to možné, asistenci, radí tisková mluvčí Allianz Marie Petrovová.
Evropský průkaz zdravotního pojištění: Počítejte se spoluúčastí
Pokud cestujete do zemí Evropské unie, lze se při řešení zdravotních komplikací spolehnout také na Evropský průkaz zdravotního pojištění, takzvaný EHIC. V praxi jde o modrý průkaz pojištěnce, který jste dostali od zdravotní pojišťovny. Právě vaše zdravotní pojišťovna pak účet za ošetření uhradí.
Evropský průkaz zdravotního pojištění lze přitom bez dalších podmínek využít také při ošetření spojených s chronickým onemocněním, ovšem jen ve veřejných zdravotnických zařízeních.
Nadto také počítejte s tím, že v zemích, kde se u lékaře platí spoluúčast (takových je v Evropě většina), ji budete muset hradit i vy. Například v seniory oblíbeném Bulharsku se podle Kanceláře zdravotního pojištění za prvních 10 dní hospitalizaci platí 2 % z bulharské minimální mzdy denně, což je v přepočtu zhruba 270 Kč.
EHIC se také nevztahuje na převoz z ciziny zpět domů, repatriaci je tedy nutné kompletně platit ze svého. Nevýhodou EHICu pak může být i absence asistenční služby – u lékaře či v nemocnici byste se tak museli spolehnout na vlastní jazykové schopnosti, případně na pomoc delegáta vaší cestovní kanceláře.
Léky berte v dostatečném množství a ukládejte do příručního zavazadla
Jestliže pravidelně užíváte nějaké léky, věnujete jim při balení zvýšenou pozornost.
Léky, které pravidelně užíváte, doporučuji vzít v dostatečné zásobě, ideálně s lehkým přebytkem pro případ nečekaného prodloužení cesty. Mějte je v originálních obalech a přibalte potvrzení od lékaře o jejich užívání. To může být důležité při bezpečnostních kontrolách nebo v případě zdravotních komplikací v zahraničí, upozorňuje Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR.
Pokud cestujete letadlem, letecké společnosti vyžadují, abyste léky přepravovali pouze v příručním zavazadle, které si s sebou berete na palubu letadla. Nikdy je neukládejte do odbavovaného kufru nebo tašky.
Všechny léky, které jsou nezbytné během cesty, můžete přepravovat bez omezení objemu a množství balení, vždy je však nutné je nahlásit pracovníkům bezpečnostní kontroly. Vždy doporučujeme mít u sebe předpis od lékaře nebo potvrzení od zdravotnického zařízení, o které vás mohou požádat pracovníci bezpečnostní kontroly, radí Letiště Praha.
Pokud byste si léky zapomněli, nebo vám nevyšly, v některých zemích vám je mohou vydat i na eRecept vystavený českým lékařem. Z dovolenkových destinací jde o Chorvatsko, Španělsko a Řecko. S tuzemským eReceptem ale pochodíte také v Polsku, Estonsku, Litvě a Finsku.
Ve většině lékáren budete ale muset za léky zaplatit ze svého a po návratu domů požádat svoji zdravotní pojišťovnu o proplacení. Pojišťovna vám ovšem zaplatí pouze částku, kterou by za daný lék hradila v Česku.