Žádáte o superdávku jen kvůli bonusu na dítě? Pozor na fígl, jak obejít dokládání dokumentů k bydlení

Nová dávka státní sociální pomoci od 1. října nahradila přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Což v praxi znamená, že o tyto dávky již nelze žádat samostatně.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení nebo výdajů spojených s péčí o dítě se tedy nově poskytuje pouze v rámci celé superdávky – jako takzvaná složka na bydlení nebo bonus na dítě. Nadto lze v superdávce dosáhnout také na složku živobytí a pracovní bonus, pokud máte příjem navázaný na výdělečnou činnost nebo vám náleží odměna pěstouna.
Uvedená pravidla platí pro nové příjemce, ale i toho, kdo čerpal staré dávky a nyní bude na superdávku přecházet. Kdo spadá mezi příjemce starých dávek, musí o superdávku požádat do konce roku 2025. Pak mu budou až do dubna chodit staré dávky v aktuálně vyměřené výši a v květnu poprvé dostane superdávku: Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít a co ohlídat, abyste nepřišli o dávky?
Samotné podání žádosti přitom obnáší doložení řady dokumentů týkajících se vašich příjmů, členů domácnosti, majetku ale i bydlení. A to i v případě těch, kteří dosud čerpali pouze přídavek na dítě.
Právě tito příjemci se často pozastavují nad tím, proč musí vyplňovat a dokládat tolik údajů, když o dávku na bydlení de facto nestojí. Třeba proto, že si spočetli, že na složku bydlení nedosáhnou a nechtějí se tak zdržovat zbytečnou byrokracií. Nebo bydlí u širší rodiny, kterou nechtějí do řízení o dávku zatahovat.
V diskusích na sociálních sítích pak tito žadatelé často dostávají radu, díky které se můžou dokládání dokumentů, respektive posuzování nároku na složku na bydlení, vyhnout. Dostává se jim jí od profilů, které vystupují jako pracovníci Úřadu práce či Ministerstva práce a sociálních věcí.
Naše redakce se proto na tuto praktiku zeptala přímo na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR.
Nemáte právní titul k bydlení, nemáte nárok na složku bydlení
Obecně platí, že složku na bydlení lze v superdávce přiznat jen tehdy, pokud má alespoň 1 člen posuzované domácnosti právní titul k bydlení k bytu či domu, ve kterém bydlí. Tímto právním titulem může být například nájemní či podnájemní smlouva apod. Pokud právní titul nemáte, složku vám přiznat nelze a tím pádem ani není nutné nic dokládat.
A právě to je princip výše zmíněného triku: pokud žadatel o superdávku o složku na bydlení nestojí, stačí, když v žádosti zaškrtne, že nemá právní vztah k nemovitosti, kde bydlí a papírování kolem nájmu a energií se vyhne.
Podle tiskové mluvčí Úřadu práce Kateřiny Pavlíkové ale takový postup není správný.
O superdávku se žádá komplexně, žadatelé si nevybírají jednotlivé složky, o které mají zájem. V rámci superdávky tedy všichni dokládají podklady pro všechny složky, které tato dávka obsahuje. Uvedené skutečnosti při podání budeme v rámci zpracování kontrolovat, nadto žadatelé za domácnost prohlašují, že všechny informace uvedli pravdivě.
Prohlášení o uvedení pravdivosti údajů je skutečně součástí žádosti o superdávku, stejně jako poučení o povinnosti hlásit příslušnému Úřadu práce do 8 dní všechny změny rozhodné pro nárok, výši a výplatu superdávky.
Podle Pavlíkové by měli žadatelé možnost „nemám právní vztah k bydlení na uvedené adrese“ zaškrtávat jen v odůvodněných případech.
Příkladem mohou být osoby bez domova, nebo osoby, které jsou dlouhodobě hospitalizované nebo umístěné ve zdravotnických či detenčních zařízeních, vypočítává.
Kontroluje se i prohlášení k majetkovému testu
Pravdivost vámi zadaných údajů můžou úředníci kontrolovat také v rámci majetkového testování, které je nově součástí řízení o dávku. Sledovaný majetek se přitom nijak nedokládá, pouze se čestně prohlašuje.
Zda se úředníci s čestným prohlášení spokojí, bude záviset případ od případu. Tam, kde si pracovníci Úřadu práce jistí nebudou, můžou provést vlastní kontrolu – například v katastru nemovitostí, registru vozidel nebo se s dotazem na stav vašeho účtu k danému dni obrátit na jednotlivé banky.
Připomeňme, že v rámci testování majetku se zkoumají 3 oblasti: úspory, nemovitosti a auta.
Pokud jde o vlastnictví automobilu, toleruje se 1 osobní automobil na 1 zletilého člena domácnosti.
U nemovitostí vás z nároku na dávku nevyloučí vlastnictví 1 nemovitosti a po dobu 3 let od podání žádosti o dávku ještě 1 další.
Tolerovaná výše úspor se odvíjí od počtu členů domácnosti:
- 200 000 Kč u 1členné domácnosti,
- 250 000 Kč u 2členné domácnosti,
- 300 000 Kč u 3členné domácnosti,
- 400 000 Kč od 5 více členů domácnosti.
Za úspory přitom zákon považuje pouze peníze na běžných a spořicích účtech či termínovaných vkladech. Naopak peníze na penzijku, stavebním spoření se státním příspěvkem, daňově podporovaném pojištění dlouhodobé péče či peníze získané z prostředků fundace a z veřejných sbírek se do limitu nezapočítávají.
Je správné, že stát bude prověřovat majetek žadatelů o sociální superdávku?
Superdávka: Kdo je členem společné domácnosti?
V rámci sepisování čestného prohlášení k majetkovému testování se hodí vědět i to, kdo se podle zákona o dávce státní sociální pomoci do společné domácnosti počítá:
- rodiče a jejich nezaopatřené děti,
- manželé nebo partneři,
- rodiče a jejich nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
- rodiče a jejich zletilé děti, pokud zletilé dítě s rodiči společně bydlí a není členem domácnosti s manželem, partnerem nebo jinou osobou, se kterou společně hradí náklady na své potřeby,
- jiné osoby, které s osobami uvedenými výš společně bydlí a hradí s nimi náklady na své potřeby,
- jiné fyzické osoby, které spolu bydlí a společně hradí náklady na své potřeby.
V případě dětí z rozvedených rodin jsou pravidla následující:
- Pokud máte dítě ve výhradní péči, je členem vaší domácnosti.
- Pokud je dítě ve střídavé péči, musí se rodiče dohodnout, do které domácnosti jej pro účely dávky zahrnou.
Nezaopatřené dítě
Za nezaopatřené se považuje dítě do ukončení povinné školní docházky, a také osoba do 26 let věku, která se soustavně připravuje na budoucí povolání. Případně osoba, která se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. Nebo není schopná z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Kalkulačka superdávky: Jaký příjem započítat, kdo je pracovně aktivní a kdo zranitelný?
Zda a na jaké složky superdávky dosáhnete a kolik vám na nich stát vyplatí, si můžete spočítat na naší kalkulačce. Aby se vám s ní lépe pracovalo, bude vhodné ujasnit si některé pojmy. Kdo se nechce zdržovat čtením, může rovnou skočit na konec článku, kde kalkulačku najde.
Jedním z rozhodujících kritérií pro přiznání superdávky, respektive jejich složek, je stejně jako u starých dávek příjem vaší domácnosti. Počítá se s čistým průměrným příjmem za poslední 3 měsíce před podáním žádosti.
OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost, by měli do kalkulačky zadat 1/12 svého příjmu za předcházející rok. Pokud jim ale tento příjem vyjde nižší než 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství, aktuálně tedy méně než 37 245,6 Kč, musí vždy započíst alespoň tuto částku.
Podnikatelům v paušálním režimu se příjem započítává s ohledem na pásmo paušální daně:
- 100 % průměrné mzdy pro 1. pásmo,
- 150 % průměrné mzdy pro 2. pásmo,
- 200 % průměrné mzdy pro 3. pásmo.
U OSVČ podnikajících na vedlejší činnost se rozhodný příjem započítá jako 1/12 příjmu zjištěného z posledního daňového přiznání.
Do čistého příjmu se přitom vedle mzdy, platu nebo příjmů z podnikání započítávají také důchody, nemocenská, mateřská, ošetřovné, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti a nově i výživné – stanovené soudem i dohodnuté mezi rodiči.
Pokud máte výživné stanovené soudem, započítá se celá suma. Jestliže jste se na výživném dohodli, ale soud tuto dohodu nepotvrdil, započte se navíc fiktivní částka 2500 Kč za první dítě a 1000 Kč za každé další dítě, pokud vámi dohodnutá částka není vyšší.
Naopak náhradní výživné se do příjmu pro nárok na superdávku nezahrnuje.
Jednou ze složek nové superdávky je také pracovní bonus. Dosáhnou ne něj domácnosti, kde má alespoň 1 člen některý z takzvaných příjmů zohledňovaných pro pracovní bonus. Konkrétně jde o následující typy příjmů:
- ze závislé činnosti (zaměstnání),
- ze samostatné výdělečné činnosti,
- z dávek nemocenského pojištění (nemocenská, mateřská),
- z odměny pěstouna, pokud nárok trval v rozhodném období celý kalendářní měsíc,
- z rodičovského příspěvku, který navázal na peněžitou pomoc v mateřství,
- z příjmů ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či dávek nemocenského pojištění ze zahraničí.
Konkrétní výše superdávky, respektive jednotlivých složek, se vedle příjmů řídí také tím, zda některý z členů vaší domácnosti spadá do skupiny zranitelných osob. Jde o:
- osoby starší 68 let,
- starobní důchodce,
- osoby invalidní ve II. nebo III. stupni,
- osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
- rodiče pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělého rodič pečující o dítě mladší 7 let věku,
- osoby osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším
- příjemce příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším,
- nezaopatřené děti (děti do 18 let věku, nebo studenti do 26 let věku),
- pozůstalého manžela či pozůstalou manželku, nebo pozůstalého partner či partnerku po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy jeho či její manžel, manželka nebo partner či partnerka zemře.
U skupiny zranitelných osob se navíc nevyžaduje pracovní aktivita.
Splnění pracovní aktivity je naopak důležité zejména pro jednočlenné domácnosti – tedy pokud žádáte jen sami za sebe a nespadáte do okruhu zranitelných osob, nárok na superdávku vám vznikne, jen pokud jste pracovně aktivní.
Bez pracovní aktivity se většinou neobejde ani přiklepnutí bonusu na dítě. Pracovní aktivita se v dané domácnosti nevyžaduje pouze u osob, které se podle pravidel výš považují za zranitelné. Podmínku pracovní aktivity přitom splní každý, kdo:
- má zaměstnání nebo dohodu alespoň na 30 hodin měsíčně,
- je OSVČ a je přihlášený na správě sociálního zabezpečení,
- je dočasně práce neschopný z důvodu nemoci nebo úrazu,
- je v evidenci uchazečů o zaměstnání,
- pobírá odměnu pěstouna nebo poskytuje pěstounskou péči (max. po dobu 2 let).