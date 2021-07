Záchrana zvířete nebo cizí majetek. Co má přednost?

Zvláště v letních měsících se často zmiňují případy, kdy majitelé psů nechají svého psa zavřeného v autě, zatímco si odběhnou něco vyřídit. V letních vedrech ale teplota v autě poměrně rychle dosáhne stupňů, které už jsou pro zvíře životu nebezpečné. Přestože se toto téma v médiích každý rok notoricky opakuje, tedy osvěta stále probíhá, přesto strážníci v Praze každé léto řeší několik takových případů, uvedla pro Měšec.cz Irena Seifertová, tisková mluvčí Městské policie hlavního města Prahy.

Naštěstí ne vždy musí taková situace skončit smrtí zvířete. Někdy se nezodpovědný či neuvědomělý majitel vrátí včas, jindy si takové situace všimnou kolemjdoucí a zasáhnou.

Jak ale jako kolemjdoucí můžete zasáhnout? Smíte například aktivně jednat, rozbít sklo a zvíře vytáhnout ven? Nebo musíte zavolat policii a počkat buď na její příjezd, nebo třeba na její souhlas s tím, že můžete okénko rozbít? Poškozujete tím totiž cizí majetek.

Jde o krajní nouzi?

Takové situace jsou velmi problematické hlavně z důvodu, že je nejde jednoznačně kvalifikovat. Lidé se na internetu velmi často odkazují na trestní zákoník, konkrétně paragraf 28, týkající se tzv. krajní nouze, kdy krajní nouzí se rozumí takový stav, který představuje přímé ohrožení zákonem chráněného zájmu, říká Irena Seifertová.

Ve chvíli, kdy by šlo o krajní nouzi, vy jste rozbili okénko a vytáhli zvíře z auta ven, by o trestný čin nešlo. Odvrácení krajní nouze činem, který by se jinak jako trestný čin posuzoval, není ani trestným činem a ani přestupkem, právě pokud odvrací krajní nouzi. Potíž ale je, že vám dopředu nikdo nezaručí, že jde opravdu o krajní nouzi. A pokud soud rozhodne, že o krajní nouzi nejde, poškodili jste cizí majetek a tak to také bude posuzováno.

Ne každé zvíře můžete zachránit

Při rozhodování, jestli aktivně zasáhnout, je potřeba brát v potaz hlavně vážnost situace. Například zvíře viditelně nedýchá, nereaguje na podněty a podobně. Těch znaků může být ale celá řada, dodává Irena Seifertová. V případě, že by zvíře nebylo přímo ohroženo na životě, o krajní nouzi nejde. Osoba, která by tohoto institutu neoprávněně využila, by tak způsobila škodu na cizím majetku a byla v takovém případě za tuto škodu odpovědna, informuje Irena Seifertová.

Nejste si jisti? Volejte hlídku

Pokud tedy vidíte v horkých letních dnech zvíře zavřené v autě a nejste si jisti, jak situaci vyhodnotit, je pro vás bohužel z hlediska zákona bezpečnější, když sami nic nepodniknete. Místo toho zavolejte hlídku buď městské, nebo státní policie. Ta přijede a situaci vyhodnotí na místě sama. A podle toho případně zasáhne.

Chcete jednat sami? Mějte svědky a důkaz, že to jinak nešlo

Pokud chcete jednat sami, například proto, že je vám zvířete líto a bojíte se o jeho život, měli byste nejdříve využít všechny možnosti, které se vám nabízí, než cizí vozidlo poškodíte. Protože ačkoli je pes podle nového občanského zákoníku vnímán jako živý tvor, a nikoli majetek, tudíž by měl mít před majetkem přednost, výše jsme si popsali, že rozbití okénka u cizího auta není v takových situacích vždy považováno za adekvátní.

Měli byste tedy nejdříve zkusit počkat, jestli se majitel neobjeví, případně se ho sami pokusit najít, aby auto odemkl a zvíře pustil ven. Měli byste také vždy přivolat policejní hlídku, aby situaci prověřila i ona.

Ideálně si zkuste zajistit svědka, který například celou situaci natočí na mobil. Video pak může sloužit ve váš prospěch, když na něm bude zřetelně ukázáno, že se snažíte najít majitele vozu, že ho například necháte vyvolat v obchodním centru, aby se dostavil ke svému autu, že voláte hlídku policie a že pak, protože máte například pocit, že zvíře už nedýchá, prostě rozbíjíte okénko jako poslední možnost.

Které okénko rozbít?

Otázkou také je, které okno vlastně rozbít, abyste například způsobili co nejmenší škodu nebo neublížili zvířeti.

Rozhodně nikdy nerozbíjejte čelní sklo. To totiž kompletně rozbít ani není možné. Soustřeďte se vždy na boční okénka. Někteří lidé se snaží rozbít to nejmenší okénko na autě v domnění, že čím menší okénko, tím menší škoda. To ale nemusí být pravda. Někdy je paradoxně dražší vyměnit menší okénko.

Rozbít tedy klidně můžete boční okno. Musíte si ale dát pozor, abyste nezranili sebe, zvíře, nebo abyste ještě víc nepoškodili auto, například odřením laku, poškozením zrcátka atd. Proto se vůbec nedoporučuje rozbíjet okno například cihlou nebo kamenem, ale například teleskopickým obuškem nebo specializovaným nožem, který má hrot na rozbíjení oken.

Údery se snažte vést do jednoho z rohů, nikoli doprostřed okénka.

Vždy riskujete trestní oznámení

Jakmile zvíře vysvobodíte, počítejte i s tím, že vás za to majitel vozu může popotahovat. Svojí aktivitou jste totiž poškodili cizí majetek. A následně se bude posuzovat, jestli to byl adekvátní zásah z vaší strany, tudíž šlo o krajní nouzi, nebo jestli jste jednali neadekvátně, a tudíž o krajní nouzi nešlo, a spáchali jste buď přestupek, nebo trestný čin.

Obecně se proto doporučuje vždy nejprve volat policii, nahlásit situaci, zkusit sehnat majitele, klidně znovu zavolat na policii a zdůraznit závažnost situace, a teprve pokud i na opakované zavolání hlídka dostatečně rychle nepřijede, tak jednat. Tím snížíte pravděpodobnost, že bude váš zásah vyhodnocen jako neadekvátní. Jistotu mít ale nebudete. Majitel vozu na vás vždy může podat například trestní oznámení pro poškození věci a pak musí rozhodnout správní orgány.