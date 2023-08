Začátkem příštího roku rozjede svou činnost nová banka. Co nabídne a v čem bude jiná?

Během příštího roku u nás začne fungovat další banka. Finanční skupina Partners, která za jejím vznikem stojí, právě získala posvěcení i od České národní banky.

Partners Banka, jak se bude nový finanční dům jmenovat, otevře dveře široké veřejnosti během prvního kvartálu příštího roku. Do konce letošního roku bude banka fungovat pouze v pilotním provozu Friends and Family, takže jejích služeb zatím budou moci využít jen vedení, zaměstnanci, poradci ze sítě Partners a jejich rodiny.

Je to obrovský společný úspěch celého týmu, který na projektu přes tři roky intenzivně pracoval. Spuštění banky vnímáme jako vstup do nové finanční ligy. Svým klientům nabídneme dokonalou finanční službu. Ta jim díky licencím, datům a technologiím propojí celý finanční život v jedné apce, která jim dá plnou a okamžitou kontrolu nad svými financemi, umožní jim žít zdravý finanční život a zajistí růst bohatství, slibuje si od nového projektu Petr Borkovec, ředitel finanční skupiny Partners.

Poradenská banka

Partners Banka bude úzce propojená s finančněporadenskou společností Partners. Bude využívat celou její pobočkovou síť, která ponese brand Partners Banky. V současnosti je na trhu nyní více než 150 takových poboček. V dlouhodobém plánu jich má další stovka ještě přibýt.

Na těchto pobočkách tedy bude nabízet služby Partners Banka i poradenská síť Partners, která bude i nadále nabízet také konkurenční produkty jiných finančních domů, které nyní Partners zprostředkovávají.

Podle šéfa Partners Banky Marka Ditze má jít o otevřený model nabízející i produkty jiných poskytovatelů než jen finanční skupiny Partners. Banka nebude vlajkovou lodí, ale vnese do finanční skupiny transakční jádro, kde si klient pohodlně obslouží všechny své produkty a dosáhne na kvalitní poradenství. Banku tak zapojíme do poradenské sítě, která funguje multibrandovým způsobem, tedy nabízí produkty různých poskytovatelů a vybírá to nejlepší, vysvětlil ředitel Partners Banky.

Bankéři nové banky se mají rekrutovat i z certifikovaných poradců Partners. Podle tiskového prohlášení si takto na „dvě židle sedne“ 1500 poradců.

Změnou projdou i franšízové pobočky UniCredit Bank. Partners Financial Services (PFS) není vlastník banky a Partners Banka je pro ni další strategický partner. S UniCredit Bank máme 22 společných bankovních poboček, polovina je dokonce jejich, a budeme je dále provozovat, přestože se rozšíří nabídka PFS o služby a produkty Partners Banky, potvrdil pro server Měšec.cz Ditz a dodal, že podle jeho názoru nebude zejména v oblasti úvěrů Partners Banka tak velká a tak komplexní, aby uměla pokrýt objem Partners i všechny potřeby.

Pobočka Partners Autor: Partners Financial Services

V úvodu běžný a spořicí účet, úvěry později

Banka bude startovat s běžným účtem a debetní kartou a se spořicím účtem. Poskytovat bude také Google Pay a Apple Pay. Při ostrém startu už by banka měla nabídnout také BankID nebo volbu čísla účtu. Jsme zaměřeni na celou rodinu, propojování aplikace a služeb v rámci rodiny a uvedeme i zábavnou dětskou bankovní aplikaci, doplnil Ditz.





Později by měly na řadu přijít úvěry, s jejichž startem se počítá nad podzim příštího roku.

Na pobočkách naopak nenajdete pokladny. Hotovostní operace tak budou klientům přístupné pouze prostřednictvím bankomatů, které by podle Ditze měly zůstat bez poplatku.

Jedna apka vládne všem

Klienti banky budou ovládat všechny produkty v jedné mobilní aplikaci – Partners Apce – protože banka bude, jak stojí v jejím vyjádření, „Mobile Only“. V překladu to znamená, že nenabídne klientům internetové bankovnictví, ale jen mobilní aplikaci.

Internetové bankovnictví není bezpečné a je to právě z důvodu bezpečnosti již mrtvá kapitola dějin bankovnictví. 99,9 % podvodných scénářů je právě postaveno na podvržení různých linků a internetových stránek, které předstírají banku nebo státní správu. Proto jsme se rozhodli pouze pro mobilní aplikaci, vysvětlil Ditz s tím, že mobilní aplikace bude fungovat i na tabletu.

Partners apka Autor: Partners Financial Services

V aplikaci klienti budou moci spravovat účty i platební karty (např. změnu PINu), ale budou zde mít také informace o produktech od Partners – zejména o pojištění a investicích. Aktivně tu bude možné sjednat autopojištění a cestovní a majetkové pojištění, to vše formou srovnávače.

Ostatně srovnat tržní nabídky a uzavřít majetkovou pojistku, cestovko nebo pojištění vozidel včetně úhrady umí aplikace od Partners už nyní. Prioritně se chceme věnovat oblasti investic a následně i úvěrům. Do aplikace budeme směřovat informace o všech produktech, které klient získal prostřednictvím sítě Partners, a poradenské informace pro zlepšení finančního zdraví a hospodaření s penězi, doplnil šéf nové banky.

Noví klienti si zde také budou moci vybrat svého poradce. Podle Ditze tu budou profily těch nejzkušenějších i s informacemi o komplexnosti jejich služeb, objemech, certifikacích, vzdělání a zkušenostech. Bude tedy na klientovi, koho si vybere, nebo si také nemusí zvolit žádného.

Kapitál a finanční skupina

Vlastní kapitál Partners Banky je ve výši 3 mld. Kč. Banka je plně v rukou českých vlastníků.

Společnost Partners Financial Services je finančněporadenskou společností a je součástí finanční skupiny Partners. Tu dále tvoří Partners investiční společnost, nemovitostní fond Trigea a Merity a vydavatelství NextPage Media. V červenci 2019 se skupina rozrostla o Simplea pojišťovnu a od června 2021 také o penzijní společnost Rentea.