Za pozdní splátku nebo nájem můžete od ledna 2027 platit vyšší úroky

Česká národní banka od 6. 11. 2026 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu na 4 %. Jenže to ještě neznamená, že se od stejného dne zvýšily i zákonné úroky z prodlení. U běžných dluhů, s jejichž placením se dlužník opozdí ve druhém pololetí roku 2026, zůstává sazba 11,75 % ročně.
Vyšší repo sazba se může projevit až u prodlení, která začnou v prvním pololetí roku 2027. Pokud bude k 1. 1. 2027 stále činit 4 %, vyjde běžný zákonný úrok z prodlení na 12 % ročně. Další rozhodnutí ČNB do konce roku však může tento výsledek změnit.
Shrnutí v kostce
- U běžných zákonných úroků z prodlení rozhoduje repo sazba ČNB k 1. dni pololetí, v němž prodlení začalo. Přičítá se k ní 8 procentních bodů.
- Pro prodlení vzniklá ve druhém pololetí 2026 platí 11,75 % ročně. U nových prodlení od ledna 2027 může sazba stoupnout na 12 %, pokud repo sazba zůstane k 1. lednu na 4 %.
- Jednou určená běžná zákonná sazba se po dobu daného prodlení nemění. Každá nezaplacená splátka však může mít vlastní sazbu.
- Úroky zpravidla běží od dne následujícího po splatnosti až do dne zaplacení včetně.
- U výživného pro nezletilé dítě bez plné svéprávnosti platí pro prodlení vzniklá od 1. ledna 2026 prvních 6 měsíců zvláštní sazba 0,25 % denně.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Rozhoduje začátek pololetí
Pro určení běžné zákonné sazby úroků z prodlení potřebujete zjistit, ve kterém pololetí jste přestali platit včas. Vezmete repo sazbu ČNB platnou k prvnímu dni tohoto pololetí, tedy k 1. lednu nebo k 1. červenci, a přičtete 8 procentních bodů. (§ 2 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.)
Proto nestačí najít aktuální repo sazbu na webu ČNB. Pro dluh nově po splatnosti v listopadu 2026 je rozhodující sazba k 1. 7. 2026, a ta byla 3,75 %, takže po přičtení osmi procentních bodů dostanete 11,75 %.
Rozdíl může způsobit i jediný den. Ukazují to dvě modelové situace:
Dluh splatný 29. 6. 2026 není zaplacen včas. Prodlení začne 30. 6. 2026, a použije se proto sazba pro první pololetí 2026, tedy 11,50 % ročně.
Dluh splatný 30. 6. 2026 není zaplacen včas. Prodlení začne 1. 7. 2026, takže se použije sazba pro druhé pololetí 2026, tedy 11,75 % ročně.
Jednou určená sazba se už nepřepočítává
Jakmile je běžná zákonná sazba pro konkrétní prodlení určena, zůstává stejná až do jeho konce. Nemění se při dalším zvýšení či snížení repo sazby ČNB ani s příchodem nového pololetí.
Například dluh, s nímž se dlužník dostal do prodlení v prvním pololetí roku 2021, se i dnes úročí sazbou odvozenou od repo sazby k 1. 1. 2021. Zákonný úrok tak zůstává na 8,25 % ročně, přestože ČNB mezitím sazby několikrát zvýšila i snížila.
Sazbu nezmění ani to, že si věřitel o úroky řekne později. Může je požadovat až od pozdějšího dne, musí ale použít sazbu určenou podle původního začátku prodlení. Nemůže si vybrat pozdější a výhodnější sazbu, ani když s výzvou čeká třeba dva roky.
Každá nezaplacená splátka se posuzuje zvlášť
U splátek a opakovaných plateb, například nájemného, je potřeba určit začátek prodlení pro každou nezaplacenou částku samostatně. I stejný dlužník tak může stejnému věřiteli platit různé sazby úroků.
Pokud nájemce nezaplatí nájemné splatné 15. 6. 2026 a následně ani nájemné splatné 15. 7. 2026, první dluh se bude úročit sazbou 11,5 % ročně a druhý sazbou 11,75 % ročně. Každé prodlení totiž začalo v jiném pololetí a mezi rozhodnými daty se změnila repo sazba.
Úroky běží až do dne zaplacení včetně
Pokud má dluh určenou splatnost a není včas zaplacen, začíná prodlení zpravidla následující den. Věřitel přitom musí řádně splnit své povinnosti a dlužník musí za prodlení odpovídat. (§ 1970 občanského zákoníku)
Do výpočtu zahrnete i den, kdy dluh zaplatíte. Že věřiteli náleží úroky i za tento den, potvrdil Nejvyšší soud v rozsudku (ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 33 Cdo 1450/2008).
U bankovního převodu přitom zpravidla nerozhoduje den, kdy zadáte platební příkaz. Podstatné se připsání peněz na účet poskytovatele platebních služeb věřitele, typicky jeho banky. (§ 1957 odst. 1 občanského zákoníku)
Jak úroky spočítat na konkrétním dluhu
Potřebujete znát dlužnou částku, správnou roční sazbu a počet dnů prodlení. Pro období v jednom kalendářním roce použijete tento vzorec:
úrok = dlužná částka × roční sazba v % 100 × počet dnů prodlení počet dnů v roce
V běžném roce dělíte 365 dny, v přestupném roce 366 dny.
Modelový příklad
Dluh 10 000 Kč byl splatný 31. srpna 2026 a byl uhrazen 30. září 2026. Prodlení trvalo od 1. do 30. září včetně, tedy 30 dnů. Použije se sazba 11,75 % ročně.
10 000 × 11,75 100 × 30 365 = 96,58 Kč
Za uvedené prodlení tak k původnímu dluhu přibude přibližně 96,58 Kč na úrocích.
Trvá-li prodlení přes konec roku, rozdělte výpočet podle jednotlivých kalendářních roků a výsledky sečtěte. Procentní sazbu kvůli tomu neměníte. Při částečném splacení jistiny rozdělte výpočet také podle dne jejího snížení.
Dohodnutá sazba může být jiná
Popsaná pravidla se týkají zákonných úroků z prodlení. Věřitel a dlužník si mohou dohodnout i jinou sazbu, nižší nebo vyšší. Dohoda ale musí respektovat zákonné limity a nesmí odporovat dobrým mravům. (§ 1970 občanského zákoníku)
Článek popisuje pravidla v režimu současného občanského zákoníku a nařízení vlády č. 351/2013 Sb. U starších závazků mohou kvůli přechodným ustanovením platit jiná pravidla.
Přehled sazeb podle začátku prodlení
V tabulce vyhledejte období, kdy prodlení začalo. U běžných zákonných úroků použijete uvedenou sazbu i v dalších letech trvání téhož prodlení. Zvláštní režim výživného pro děti vysvětlujeme níže.
|
Kdy začalo prodlení
|
Roční sazba úroků
|
1. 1. 2014 až 31. 12. 2017
|
8,05 %
|
1. 1. 2018 až 30. 6. 2018
|
8,50 %
|
1. 7. 2018 až 31. 12. 2018
|
9,00 %
|
1. 1. 2019 až 30. 6. 2019
|
9,75 %
|
1. 7. 2019 až 30. 6. 2020
|
10,00 %
|
1. 7. 2020 až 30. 6. 2021
|
8,25 %
|
1. 7. 2021 až 31. 12. 2021
|
8,50 %
|
1. 1. 2022 až 30. 6. 2022
|
11,75 %
|
1. 7. 2022 až 31. 12. 2023
|
15,00 %
|
1. 1. 2024 až 30. 6. 2024
|
14,75 %
|
1. 7. 2024 až 31. 12. 2024
|
12,75 %
|
1. 1. 2025 až 30. 6. 2025
|
12,00 %
|
1. 7. 2025 až 30. 6. 2026
|
11,50 %
|
1. 7. 2026 až 31. 12. 2026
|
11,75 %
Zdroj: výpočet podle historie repo sazby ČNB a § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
U výživného pro děti jsou první měsíce výrazně dražší
Výjimkou je výživné pro nezletilé dítě, které dosud nenabylo plné svéprávnosti. Podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. činí úroky po dobu prvních šesti měsíců prodlení 2,5 promile dlužné částky denně, tedy 0,25 % za den. Z nezaplacené splátky 10 000 Kč tak přibývá 25 Kč úroku denně.
Po uplynutí prvních 6 měsíců se přejde na běžnou roční sazbu určenou podle pololetí, v němž původní prodlení začalo. Každou dlužnou splátku výživného je přitom nutné posuzovat zvlášť.
Zvýšená sazba se týká pouze výživného, s jehož placením se povinný dostal do prodlení od 1. 1. 2026. U prodlení vzniklých před tímto datem se zachovávají předchozí pravidla. (Čl. II nařízení vlády č. 517/2025 Sb.)
Podrobnosti najdete ve článku v boxu níže:
Autorský text prošel redakční úpravou.