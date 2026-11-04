Za péči o dítě se má do důchodu započítávat příjem 65 tisíc měsíčně. Ministerstvo na poslední chvíli mění plány

Oceněné péče o děti a blízké se od příštího roku změní. Nadcházející novinky schválila ještě předchozí vláda v balíku označovaném za důchodovou reformu. Nyní, těsně před tím, než mají vejít v platnost, možná ale bude všechno jinak. Ministerstvo práce totiž na sítích naznačilo narychlo připravené změny, které by mohly připravený systém poměrně výrazně upravit. Opět však budou schvalované kvapem a bez řádného připomínkování.
Schválené změny od roku 2027
Schválené i avizované, horkou jehlou spíchnuté změny se týkají rodičů pečujících o dítě do 3 let a pečujících osob, které se starají o blízké závislé na jejich pomoci. Rodiče malých dětí i ti, co se starají o své blízké doplácí na to, že během doby péče nemají prostor vydělávat tolik, kolik by jinak mohli nebo nemají prostor vydělávat vůbec. To se jim může negativně odrazit na výši důchodu.
Připomeňme, že doba péče je z pohledu nároku na důchod náhradní dobou pojištění. Označujeme tak období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se tato doba za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod. Pokud během náhradní doby pojištění nemáte příjmy, které se započítávají pro účely nároku na penzi (tzn. zahrnují se do vyměřovacího základu), jedná se o tzv. vyloučenou dobu.
Při stanovování důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr vašich získaných výdělků. Docílí se tak toho, že se příjem dosažený během vašeho života nebude rozmělňovat obdobím, kdy jste vykonávali záslužnou činnost, jakou je třeba právě péče o děti, ale byli jste kvůli tomu bez příjmu. Institut vyloučené doby tak má na výši důchodu pozitivní dopad v tom smyslu, že zmíněná období vaši penzi nijak nesníží.
Pokud však máte během období péče nízké přivýdělky např. ve formě brigád, může vám to naopak uškodit, pokud je úřad zohlední a rozmělní vám tak vaše příjmy způsobem, kterému se snaží institut vyloučených dob zabránit. Dá se tomu však lehce vyhnout. Můžete Českou správu sociálního zabezpečení totiž požádat o přednostní přihlédnutí k vyloučeným dobám.
Vraťme se však ke změnám, které mají příští rok přijít. Systém má totiž doby péče nově oceňovat tzv. fiktivním vyměřovacím základem.
Původně tuto roli plnilo jen výchovné. Tedy pětistovka za každé převážně vychované dítě.
Později však politici seznali, že zájmy pečujících nejsou tak prioritní jako zájmy státního rozpočtu a začali výchovné omezovat. Výchovné se od letoška vyplácí znovu jen ve výši 500 Kč a s účinností od příštího roku se stopla jeho valorizace.
Dále je schváleno, že od příštího roku by mělo u nově přiznávaných penzí výchovné připisovat jen za třetí a další dítě (důchodů a výchovného přiznaného do konce letošního roku se změna nedotkne).
U prvních dvou dětí roli ocenění za péči převezme zmíněný fiktivní vyměřovací základ (FVZ).
Ten za dobu péče o dítě do tří let nebo za dobu péče o osoby závislé na pomoci jiných nebude zohledňovat pečujícím jejich reálné příjmy, ale 100 % nebo 50 % průměrné mzdy platné v příslušném roce, tedy jako by během období péče pracovali a jejich příjmy dosahovali průměrných výdělků (nebo jejich poloviny). Pokud by rodič nastoupil do práce dříve, než dítě dosáhne tří let, tyto výdělky se k FVZ připočtou. Minulá vláda tak chtěla posilovat motivaci rodičů pracovat i během péče o malé děti. Při výpočtu starobního důchodu se pak zahrne i případné výchovné ve výši pětistovky za třetí a každé další vychované dítě.
Ocenění za péči se zohlední ve výši 100 % průměrné mzdy v daném roce, pokud půjde o:
- dítě ve věku do 3 let,
- osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV,
- osobu převážně nebo úplně bezmocnou před rokem 2007,
- dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené před rokem 2007.
Ocenění za péči se zohlední ve výši poloviny průměrné mzdy v daném roce, pokud půjde o:
- dítě ve věku do 10 let závislé ve stupni I,
- osobu závislou ve stupni II,
- osobu částečně bezmocnou starší 80 let před rokem 2007.
Výpočet s využitím fiktivního vyměřovacího základu by se měl následně porovnat s původním postupem, který využívá institut vyloučených dob (což je výhodnější u poplatníků s nadprůměrnými výdělky) a přiznává nárok na výchovné za každé převážně vychované dítě (tedy i za první dvě děti). Nakonec by se měla využít ta varianta, která bude pro pojištěnce výhodnější.
Srovnávací výpočty se budou aplikovat i na období péče uskutečněné před rokem 2027. Tento postup se ale bude používat pro důchody přiznávané od 1. ledna 2027. Do té doby se doba péče u přiznávaných penzí zohledňuje přes výchovné (přiznávané pro všechny převážně vychované děti) a přes vyloučené doby. Výpočty by se také neměly u jednotlivých pojištěnců mixovat dohromady tak, aby za jedno dítě stát počítal důchod s vyloučenou dobou a za druhé s fiktivním vyměřovacím základem.
Změny šité horkou jehlou
Dosud jsme popisovali změny, se kterými počítá platná legislativa. Před pár dny však facebookový profil ministerstva práce překvapil, když resort avizoval, že od příštího roku plánuje výchovné a fiktivní vyměřovací základ změnit ještě jinak.
I když zatím změny nejsou ukotveny v konkrétním legislativním návrhu, ministerstvo oznámilo, že by se mělo výchovné i nadále valorizovat (navyšovalo se vždy stejně, jako procentní výměra).
Dále by se měla upravit pravidla pro ocenění za péči o děti tak, že do konce letošního roku se má péče oceňovat prostřednictvím výchovného a od příštího roku výhradně prostřednictvím fiktivního vyměřovacího základu. Ten by napevno kalkuloval s tím, že za dobu péče o dítě do 4 let by započítával příjmy, jako byste v té době vydělávali 65 000 Kč měsíčně. Až jednou průměrná mzda tuto částku překročí, započítávala by se místo této sumy právě průměrná mzda. Pokud byste šli do práce dříve, než dítě dosáhne 4 let, započetly by se vám k FVZ také reálně dosažené příjmy.
Výchovné za děti se má znovu změnit. Vláda ho chce valorizovat, ale novým důchodcům ho zruší
Další podrobnosti nejsou k dispozici. Odpovědi na upřesňující otázky naše redakce do doby vydání článku neobdržela. Není tak jasné, zda by se např. FVZ započítával zaměstnancům i OSVČ stejně nebo jak přesně by se postupovalo u těch, kteří se nestarají o malé děti, ale o osoby závislé na péči.
Jisté je to, že klasickým legislativním procesem by se tyto změny nestihly schválit tak, aby mohly být účinné od příštího roku. Ministr práce Aleš Juchelka se proto možná bude snažit změnu protlačit jako poslanecký pozměňovací návrh k vládní novele. Mohlo by jít o novelu zákona o důchodovém pojištění, která má zavést věkové valorizace a navyšování penzí pro pracující důchodce. To by znamenalo, že novinka neprojde připomínkováním, které u tak významné úpravy může přinést zákonodárcům cennou zpětnou vazbu a představuje ochranu před nepromyšlenými kroky.