Za pád na chodníku žádal přes půl milionu. Kdo má zaplatit, řešil až Nejvyšší soud

Zranili jste se na obecním chodníku a chcete odškodnění. Máte se obrátit na obec, nebo na organizaci, která se o chodník stará? Odpověď záleží především na tom, co váš pád způsobilo. Právo totiž rozlišuje mezi nepředvídatelnou závadou ve schůdnosti a porušením povinnosti řádně udržovat komunikaci.
Rozdíl může rozhodnout o tom, koho máte žalovat. Ukazuje to i případ muže, který si při cestě do práce zlomil kotník.
Shrnutí v kostce
- Odškodnění za pád na chodníku není automatické. Záleží na příčině úrazu a okolnostech konkrétního případu.
- Závada ve schůdnosti je nepředvídatelné nebezpečí. Musí jít o změnu, kterou chodec nemohl předvídat ani při chůzi přizpůsobené stavu chodníku a počasí.
- Za újmu ze závady může odpovídat správce. Je-li správa svěřena správci ve smyslu zákona, plní za zákonných podmínek on a obec jako vlastník ručí.
- Za porušení povinnosti řádné údržby odpovídá vlastník. Této odpovědnosti se obec nezbaví jen tím, že údržbu zajišťuje prostřednictvím správce.
- Je důležité uplatnit nárok vůči správné osobě. Údaje o správci mají být veřejně dostupné; chybný postup může spor zkomplikovat i kvůli promlčení.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Po pádu musel odejít od policie
Muž upadl 28. 1. 2019 ráno na zasněženém a neošetřeném chodníku. Měl přitom vhodné pevné zimní boty. V oblasti byla zaznamenána námraza i v předchozích dnech a teplota při zemi byla těsně pod nulou. Chodník patřil obci, jeho správu však zajišťovala obecní příspěvková organizace.
Následky zlomeniny hlezna, tedy kotníku, výrazně zasáhly do jeho života. V pracovní neschopnosti byl do konce května 2019. Poté ze zdravotních důvodů opustil místo u Policie ČR a nastoupil do nemocnice jako sanitář.
Podle zjištění soudů měl potíže s chůzí, ranní ztuhlost a někdy i silné bolesti. Dříve běhal a účastnil se amatérských závodů, po úrazu přestal sportovat a trpěl depresemi.
V předchozím řízení mu soudy přiznaly bolestné 47 827,50 Kč, náhradu nákladů souvisejících s úrazem 1258 Kč a náhradu ušlého zisku 72 151,85 Kč. Zaplatit je měla obec.
Později po ní požadoval také náhradu za trvalé následky úrazu. Po částečném omezení žaloby šlo o 537 848 Kč za ztížení společenského uplatnění a 15 000 Kč za znalecký posudek, celkem tedy o 552 848 Kč.
Právě tento spor se dostal až k Nejvyššímu soudu.
Bolestné a trvalé následky jsou dva různé nároky
Bolestné nahrazuje tělesné a duševní strádání spojené s úrazem a jeho léčením. Náhrada za ztížení společenského uplatnění se týká trvalých následků: například toho, že člověk už nemůže sportovat, věnovat se svým koníčkům nebo se zapojovat do běžného života jako dřív. Obě náhrady upravuje § 2958 občanského zákoníku.
V dalším řízení však muž neuspěl. Nižší soudy vycházely z toho, že za újmu odpovídá správce chodníku a obec za něj pouze ručí. Nárok vůči správci považovaly za promlčený, což podle nich dopadalo i na nárok vůči obci jako ručiteli.
Nejvyšší soud v rozsudku (ze 7. srpna 2026, sp. zn. 25 Cdo 3242/2024), jejich závěr označil za předčasný. Nejdříve totiž bylo potřeba správně určit, co pád způsobilo a podle kterých pravidel se má odpovědnost posuzovat.
Kdy je kluzké místo závadou ve schůdnosti
Ne každý zasněžený nebo namrzlý chodník představuje „závadu ve schůdnosti“ v právním smyslu. Podle § 26 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích jde o změnu, kterou chodec nemůže předvídat, i když chůzi přizpůsobí stavu komunikace, počasí a jeho důsledkům.
Rozhodující je tedy nečekané nebezpečí, které vybočuje z celkového stavu chodníku. Chodec je nedokáže rozpoznat a včas mu přizpůsobit chůzi. Takové místo se může objevit i na celkově špatném chodníku, pokud jeho nebezpečnost výrazně překračuje okolní stav.
Tento výklad Nejvyšší soud podrobně rozvedl už v rozsudku velkého senátu (z 9. prosince 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020). Samotné zjištění, že chodník klouzal, proto pro právní závěr o závadě ve schůdnosti nestačí.
Za závadu může odpovídat správce, obec za něj ručí
Pokud úraz způsobila závada ve schůdnosti, uplatní se zvláštní odpovědnost podle § 27 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích.
Je-li správa zajišťována prostřednictvím správce ve smyslu tohoto zákona, povinnost nahradit újmu přechází (podle § 27 odst. 6) z vlastníka na správce. Obec jako vlastník za splnění této povinnosti ručí. Za zákonných podmínek tak může být povinna plnit, pokud správce svou povinnost nesplní.
Ani v tomto režimu však není odškodnění bezvýjimečné. Odpovědná osoba se může povinnosti zprostit, pokud prokáže, že nebylo v jejích možnostech závadu odstranit, u závady způsobené počasím ji zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
Za zanedbanou údržbu odpovídá vlastník
Pokud nešlo o závadu ve schůdnosti, ještě to neznamená, že zraněný chodec nemůže odškodnění získat. Soud musí posoudit, zda vlastník neporušil povinnost řádně udržovat komunikaci. V takovém případě se odpovědnost řídí § 2910 OZ.
Povinnost k náhradě újmy vzniklé porušením této povinnosti pak nese obec jako vlastník. Platí to i tehdy, když údržbu zajišťuje prostřednictvím správce. Rozdělení úkolů ve smlouvě nebo ve zřizovací listině samo o sobě obec této odpovědnosti nezbaví. Tento rozdíl Nejvyšší soud vysvětlil také z výše citovaného rozsudku z 31. července 2024..
Soud ovšem musí zjistit, zda obec svou povinnost skutečně porušila a zda toto porušení vedlo k úrazu. Samotný pád na obecním chodníku totiž automatický nárok na peníze nezakládá.
Údaje o správci mají být na internetu
Pokud obec využívá správce komunikace, musí (podle § 9 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích) zveřejnit jeho identifikační údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup. U obecní organizace jde o název, sídlo a IČO, bylo-li přiděleno. Zveřejněno musí být také to, které komunikace spravuje a jaký je rozsah její správy.
Pozor ale na rozdíl mezi správcem a dodavatelem, který jen provádí úklid. Samotná zakázka na odklízení sněhu z firmy správce ve smyslu zákona nedělá. Podmínky pro postavení správce stanoví § 9 odst. 3.
O dalších penězích se má rozhodovat znovu
V popsaném případě Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí obou nižších soudů v řízení o dalších 552 848 Kč a věc vrátil soudu prvního stupně. Ten musí nejprve vyhodnotit, zda úraz způsobila závada ve schůdnosti. Pokud ne, má posoudit odpovědnost obce podle občanského zákoníku.
Nejvyšší soud tedy tímto rozsudkem muži další odškodnění nepřiznal. Za předčasný označil také navazující závěr o promlčení. Pro zraněné chodce z rozhodnutí plyne, že při uplatňování nároku je potřeba řešit nejen následky úrazu, ale i jeho příčinu a to, kdo za ni podle zákona odpovídá.
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