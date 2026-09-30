Za hubnutí a pohyb můžete od pojišťovny získat tisíce. Přehled příspěvků pro rok 2026

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dospělí pojištěnci mohou i letos čerpat až 700 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu, například na posilovnu nebo plavání. Podmínkou je předložení dokladu o úhradě v celkové hodnotě alespoň 1500 Kč z roku 2026. Pojištěncům starším 65 let stačí doložit výdaje minimálně za 1000 Kč.
Ženy mohou využít nový program Těhotenství+, ve kterém pojišťovna přispívá k pohybovým aktivitám souvisejícím s těhotenstvím, například k cvičení nebo plavání. Program má rozpočet 3 000 Kč, který je sdílený s programem Manažerka mateřství. Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře v posledních 24 měsících. Pojišťovna uznává také účtenky za on-line kurzy a cvičení.
Další možností je program Krok pro zdraví, který motivuje k pravidelné chůzi prostřednictvím aplikace Zdraví v mobilu. Za každých 330 tisíc nachozených kroků získá pojištěnec nárok na příspěvek 100 Kč, maximálně lze tedy získat 1000 Kč při dosažení 3,3 milionu kroků. Příspěvek lze využít na nákup sportovní obuvi a sportovního oblečení. Žádost se podává výhradně přes mobilní aplikaci a pojišťovna doporučuje nakupovat ve specializovaných sportovních prodejnách, aby bylo z dokladu zřejmé, že se skutečně jedná o sportovní vybavení.
|Typ příspěvku
|Výše
|Do kdy žádat
|Pravidelná pohybová aktivita u dospělých
|až 700 Kč
|30. 11. 2026
|Těhotenství+
|až 3000 Kč
|30. 11. 2026
|Krok pro zdraví
|až 1000 Kč
|30. 11. 2026
Oborová zdravotní pojištovna
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) nabízí dva systémy benefitů. Prvním jsou takzvané kupony, které mohou pojištěnci využít na vybrané preventivní programy. Druhým systémem jsou „Moje bonusy“ ve Vitakartě, kde klienti získávají kredity například za absolvované preventivní prohlídky nebo kontrolu vykázané péče. Kredity lze mezi členy rodiny sdílet a následně je proměnit v příspěvky až do celkové výše 10 000 Kč za každý program.
Vždy je výhodnější primárně čerpat benefity na tzv. kupony a poté si dočerpat ještě výhody za kredity na Vitakartě. Z kreditů se pak vypočítává nárok na konkrétní výši příspěvku. O příspěvek přes kredity se s účtenkou v tomto případě žádá přímo přes Vitakartu. Kredity si mohou členové rodiny vzájemně sdílet.
|Typ příspěvku
|Výše
|Do kdy žádat
|Sportovní aktivity pro dospělé
|S Vitakartou až 10 000 Kč
|30. 11. 2026
RPB, zdravotní pojišťovna
Mezi příspěvky související s pohybem najdou pojištěnci například podporu sportovních prohlídek registrovaných sportovců a úhradu členských příspěvků ve sportovních organizacích. Diabetikům pojišťovna přispívá na permanentky na plavání a další pohybové aktivity. Podporu získají také ženy do šesti měsíců po porodu na cvičení zaměřené na návrat do kondice.
Další výhody nabízí Program 90+, v němž pojištěnci sbírají body za preventivní péči a mohou je proměnit v příspěvky na podporu zdraví. Body lze využít například na permanentky do fitness center a bazénů, pohybové kurzy a kroužky, sportovní ochranné pomůcky, ortézy, chrániče nebo trekingové hole.
Novinkou roku 2026 je zpřísnění podmínek u některých příspěvků. U pohybových aktivit bude nově podmínkou absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře během posledních dvou let.
|Typ příspěvku
|Výše
|Do kdy žádat
|Sportovní prohlídka
|Až 500 Kč
|30. 11. 2026
|Pohybové aktivity v rámci programu 90+
|Až 1500 Kč
|30. 11. 2026
Vojenská zdravotní pojišťovna
Dospělí pojištěnci mohou získat až 700 Kč na pravidelný pohyb a dalších až 700 Kč na plavání, celkem tedy až 1400 Kč ročně. Oba příspěvky jsou oddělené.
Příspěvek na pravidelný pohyb lze využít například na fitness, jógu, pilates, aerobic, spinning, míčové sporty, atletiku, bojová umění nebo organizované taneční a pohybové kurzy. U plavání pojišťovna podporuje permanentky do bazénů, plavecké kurzy i kurzy plavání rodičů s dětmi. V obou případech je u dospělých podmínkou absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře v posledních 24 měsících.
Novinkou pro rok 2026 je systém bonusů za prevenci. Pojištěnci, kteří absolvují předepsané preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, mohou získat dodatečný příspěvek až 1000 Kč nad rámec běžných preventivních programů. Bonus lze využít mimo jiné také na pohybové aktivity včetně plavání, rehabilitace nebo fyzioterapii.
|Typ příspěvku
|Výše
|Do kdy žádat
|Pravidelný pohyb
|až 700 Kč
|31. 12. 2026
|Plavání
|až 700 Kč
|31. 12. 2026
|Bonusy za prevenci
|až 1000 Kč
|31. 12. 2026
Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZP poskytuje dospělým pojištěncům, kteří byli v posledních 2 letech na kontrole u praktického lékaře, příspěvek až 500 Kč na pohybové aktivity. Čerpat jej lze například na dlouhodobé sportovní kurzy, permanentky, členské příspěvky nebo startovné na závody vyžadující pravidelnou sportovní přípravu.
Podporovány jsou například aktivity jako plavání, aerobic, badminton, florbal, fotbal, spinning, pilates, jóga nebo kruhový trénink. Naopak nelze čerpat příspěvek na jednorázové vstupy, online kurzy ani pronájem sportovišť.
|Typ příspěvku
|Výše
|Do kdy žádat
|Pohybové aktivity dospělých
|Až 500 Kč
|31. 12. 2026
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR přispívá na sportovní aktivity z Programu podpory zdravého životního stylu dětem až 1000 Kč a dospělým až 500 Kč.
Dospělí od 19 let mohou čerpat až 500 Kč na dlouhodobé sportovní a pohybové aktivity, například na sportovní kurzy, členské příspěvky ve sportovních organizacích nebo dlouhodobé pohybové programy.
Z Programu prevence civilizačních onemocnění lze získat příspěvek na prevenci cukrovky, prevenci nadváhy a obezity nebo na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem. Pojišťovna nabízí také příspěvky související s prevencí a léčbou nadváhy a obezity.
Z bonusových preventivních programů je možné využít také Program prevence komplikací spojených s obezitou. Ten přispívá až 4000 Kč na navazující léčbu nebo další redukci hmotnosti pod dohledem zdravotníka po úspěšném absolvování dlouhodobé léčby obezity.
|Typ příspěvku
|Výše
|Do kdy žádat
|Sportovní aktivity u dospělých
|Až 500 Kč
|31. 12. 2026
|Obezita u dětí a dospělých
|Až 4000 Kč
|31. 12. 2026
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Dospělí pojištěnci mohou využít příspěvek SPORT na pravidelné pohybové aktivity včetně plavání. Standardní výše příspěvku činí 500 Kč, pojištěnci s aktivním účtem Karta mého srdce mohou získat až 700 Kč. Podmínkou je absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře v posledních 30 měsících. Příspěvek lze využít například na permanentky do bazénu, posilovny nebo na předplacené skupinové cvičení.
Pojištěnci s obezitou mohou získat až 2000 Kč na nutriční poradenství. Příspěvek je určen osobám s BMI nad 30 nebo pod 18,5 a lze jej využít například na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem nebo kvalifikovaným výživovým poradcem.
|Typ příspěvku
|Výše
|Do kdy žádat
|Pohybové aktivity u dospělých
|Až 500 Kč
|31. 12. 2026
|Nutriční poradenství pro dospělé a obezitou
|Až 2000 Kč
|31 .12. 2026