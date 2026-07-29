Wise nově začne při platbách sdílet skóre rizika podvodu. Změna začne platit v srpnu a dotkne se všech klientů

Platební instituce Wise, která působí i v Česku, při některých platbách bude sdílet s vybranými finančními institucemi omezené skóre rizika podvodu. Skóre se vztahuje pouze ke konkrétní transakci, nikoli dlouhodobě k vaší osobě nebo k vašemu účtu.
Wise uvádí, že nebude sdílet vaše jméno, kontaktní údaje, zůstatek ani kompletní historii transakcí.
Podezřelá platba ale může být dočasně pozastavena nebo zpožděna. Pokud vás automatické rozhodnutí významně ovlivní, můžete požádat o přezkoumání pracovníkem Wise. To z praxe autora zabere min. hodiny až dny.
Novější pravidla navíc rozšiřují i další oblasti zpracování údajů, například práci s přesnou polohou telefonu, údaji o používání aplikace, dětskými účty nebo širším okruhem partnerů. (Podrobné podmínky.)
Změna se týká především částí 2.3 a 4.2 zásad ochrany soukromí. V praxi zavádí obousměrnou výměnu údajů o riziku podvodu mezi Wise a vybranými finančními institucemi.
Wise bude získávat skóre rizikovosti od partnerských institucí
Do části 2.3, která popisuje informace získávané z jiných zdrojů, Wise přidala možnost přijímat od důvěryhodných finančních partnerů údaje o riziku podvodu. Tyto údaje může následně zapojit do automatizovaných kontrol, které hledají skutečné nebo předpokládané podvody a neautorizované transakce.
Předchozí verze uváděla pouze to, že Wise může od bank a finančních institucí získávat například údaje o účtech, které jste se službou propojili prostřednictvím otevřeného bankovnictví. O přebírání transakčního skóre rizikovosti od partnerů se nezmiňovala.
Wise bude vlastní skóre předávat bankám a dalším partnerům
Druhá změna se nachází v části 4.2. Wise nově výslovně uvádí, že bude údaje o riziku podvodu sdílet s důvěryhodnými finančními partnery. Ti je budou moci použít ve vlastních automatizovaných procesech pro odhalování podvodů a neautorizovaných transakcí.
Ve verzi platné od února 2026 bylo uvedeno pouze to, že Wise předává bankám a dalším finančním institucím údaje potřebné k provedení plateb, vedení účtu nebo propojení účtů.
Nová věta tak rozšiřuje účel sdílení také o automatické hodnocení rizikovosti konkrétní platby.
Nebude se předávat celý obsah vašeho účtu
Pojem „údaje o riziku podvodu“ může působit poměrně široce. Wise jej ale ve svém doprovodném vysvětlení zužuje především na skóre rizikovosti vytvořené pro konkrétní transakci.
Podle společnosti se pro tento účel nemají předávat podkladové osobní údaje, jako jsou vaše jméno, kontaktní informace, zůstatky na účtech nebo celá historie transakcí. Partner Wise obdrží výsledek hodnocení, nikoli všechny informace, ze kterých byl vypočítán. Skóre se má vytvářet znovu pro každou jednotlivou platbu a nemá představovat trvalou známku přidělenou vám nebo vašemu účtu.
Výměna se navíc nemá týkat automaticky všech plateb a všech bank. Wise hovoří o transakcích, do kterých je zapojena některá z vybraných partnerských finančních institucí. Ve veřejném oznámení ale konkrétní partnery nejmenuje.
Můžete si ale vyžádat informaci o tom, komu Wise vaše údaje předala, případně seznam příjemců vztahující se přímo k vašemu účtu. Žádost můžete poslat na adresu privacy@wise.com.
Podezřelá platba se může zpozdit nebo zastavit
Skóre rizikovosti má být pouze jedním z více signálů. Wise tvrdí, že samo o sobě nebude jediným důvodem pro rozhodnutí o platbě.
Automatická kontrola však může transakci označit za rizikovou.
Platba poté může být pozastavena a předána pracovníkovi k dalšímu prověření. V některých případech může být také odmítnuta. Wise vás ale musí o zásahu informovat a u rozhodnutí, které na vás má významný dopad, můžete požádat o přezkoumání lidskou podporou.
V praxi tak můžete být požádáni například o doplnění informací o příjemci, účelu platby nebo původu peněz. Samotná aktualizace ale nepopisuje konkrétní hranice skóre ani pravidla, podle kterých bude platba propuštěna, pozastavena nebo zamítnuta. Wise argumentuje tím, že úplné zveřejnění metod odhalování podvodů by mohlo snížit jejich účinnost.
Kontroly nemůžete jednoduše vypnout
Wise novinku zdůvodňuje svým oprávněným zájmem předcházet podvodům a v příslušných případech také na povinnostech regulované finanční instituce. Nejde tedy o dobrovolnou funkci, kterou byste mohli vypnout v nastavení účtu.
Podle Wise se z kontrol proti podvodům nelze odhlásit, protože je společnost považuje za základní součást služby a za jednu ze svých právních povinností. Můžete však vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu. Wise ji musí posoudit, ale může ji odmítnout, pokud prokáže převažující důvody pro další zpracování.
Jak už bylo uvedeno, vždy navíc můžete požádat o kopii svých osobních údajů, opravu nepřesností nebo lidské přezkoumání automatizovaného rozhodnutí. Některé informace vám však Wise nemusí poskytnout, pokud by jejich zpřístupnění narušilo prevenci nebo vyšetřování podvodů.
Jak dlouho se bude skóre uchovávat?
Skóre rizikovosti se má stát součástí záznamu o konkrétní transakci. Wise uvádí, že ho bude uchovávat podle své běžné retenční politiky.
Obecné zásady ochrany osobních údajů říkají, že Wise jako regulovaná finanční instituce musí některé osobní a transakční údaje uchovávat i po uzavření účtu. Obvyklá doba činí podle příslušných právních předpisů 5 až 10 let. Z dokumentu ale není zřejmé, jaká konkrétní lhůta se použije právě na jednotlivá skóre rizikovosti.
Proč finanční instituce skóre sdílejí
Podvodné převody často procházejí přes více bank a platebních institucí. Každá společnost přitom vidí jen svou část transakce. Odesílající instituce může znát chování plátce, zatímco instituce příjemce může mít více informací o účtu, na který peníze směřují.
Sdílené skóre má proto oběma stranám umožnit spojit tyto dílčí informace a rychleji odhalit podvody s autorizovanými platbami (anglicky APP – Authorised Push Payment), tedy situace, kdy vás pachatel přesvědčí, abyste platbu sami autorizovali. Může jít například o falešnou investici, podvodný internetový obchod, vydávání se za banku nebo zmanipulovanou fakturu.
Rozsah problému přitom není zanedbatelný. Podle společné zprávy Evropského orgánu pro bankovnictví a Evropské centrální banky dosáhla hodnota podvodných plateb v Evropském hospodářském prostoru v roce 2024 přibližně 4,2 miliardy eur. Na podvodné úhrady připadalo 2,5 miliardy eur a manipulace plátce tvořila více než polovinu jejich celkové hodnoty.
Sdílené skóre nenahrazuje kontrolu jména příjemce
Nový systém nelze zaměňovat s evropským ověřováním příjemce platby.
Evropská služba ověřování příjemce platby, která je při platbách v eurech a v zemí eurozóny povinná (Verification of Payee), porovnává pouze jméno/název zamýšleného příjemce s identifikátorem jeho účtu a před odesláním vás upozorní, zda se údaje shodují. Nebo naopak také napíše chybu, že data nemohla porovnat, typicky v případě, kdy jeden z účtů není vedený v eurech (např. europlatba z EUR účtu na CZK účet).
Sdílené skóre Wise má jinou úlohu. Neověřuje pouze shodu jména a účtu, ale má finančním institucím poskytnout širší signál, zda konkrétní transakce vykazuje znaky podvodu. Oba nástroje se tak mohou doplňovat: kontrola příjemce má zabránit odeslání peněz na nesprávný účet, zatímco rizikové skóre má zachytit i platby, u kterých jsou údaje příjemce formálně správné, ale příjemce nebo okolnosti převodu působí podezřele.
Co se tedy pro vás od 3. srpna 2026 mění
Wise bude moci:
- získat od vybraných bank a finančních institucí skóre rizikovosti vaší příchozí nebo odchozí platby,
- zapojit toto skóre do svých automatizovaných kontrol,
- vytvořit vlastní skóre a předat ho zapojenému finančnímu partnerovi,
- na základě výsledku a dalších okolností platbu pozastavit, prověřit nebo odmítnout,
- uchovávat skóre jako součást záznamu o transakci.
Podle vysvětlení Wise se naopak nemá partnerům kvůli této kontrole předávat vaše jméno, kontaktní údaje, zůstatky ani celá transakční historie. Kontroly ale nebudete moci vypnout a Wise zatím veřejně neuvádí seznam zapojených finančních institucí.
Je možné, že na tuto novinku při používání vůbec nenarazíte. Anebo naopak vám mírně znepříjemní, resp. prodlouží platbu – a možná vám i ušetří peníze.
Tak či onak, pro české klienty, kteří používají osobní účet Wise v rámci Evropského hospodářského prostoru, je správcem údajů pro převody a účet společnost Wise Europe SA se sídlem v Belgii. Příslušným dozorovým úřadem je belgický úřad pro ochranu osobních údajů.