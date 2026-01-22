Vyšší odškodnění i limit na pohřeb: Co se mění u pracovních úrazů v roce 2026

K 1. lednu 2026 znovu došlo k poměrně výraznému navýšení jednorázové náhrady nemajetkové (duševní) újmy pozůstalých rodinných příslušníků po zaměstnanci zemřelém v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Valorizován je též rozhodný výdělek pro výpočet pozůstalostní renty – náhrady nákladů na výživu pozůstalých – řešící hmotné otázky živobytí zaměstnancem vyživovaných osob po jeho smrti v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Stejně se valorizuje výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity – takzvané úrazové renty – pro samotné na zdraví poškozené zaměstnance.
Současně se zvyšuje též limit náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem zaměstnance. Dále se zvyšuje hodnota bodu pro účely stanovení bolestného a ztížení společenského uplatnění.
Podle čeho se určuje míra valorizace
Již několik let se uplatňují valorizační mechanismy uvedených odškodňovacích plnění na základě statisticky zjištěných ekonomických veličin.
Valorizace:
- jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých,
- limitu náhrady přiměřených nákladů na pohřeb, jakož i
- hodnoty bodu pro stanovení bolestného a ztížení společenského uplatnění,
se odvíjí od nárůstu průměrné mzdy v národním hospodářství.
Naproti tomu navýšení rozhodného výdělku – průměrného výdělku, kterého dosahoval zaměstnanec před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, případně již dříve valorizovaného – jež je východiskem pro stanovení:
- úrazové renty (náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity)
- pozůstalostní renty (náhrady nákladů na výživu pozůstalých),
vychází z parametrů důchodového pojištění – z míry valorizace důchodů a ta se odvíjí od růstu indexu spotřebitelských cen a od nárůstu průměrné mzdy.
Valorizace úrazových a pozůstalostních rent v závislosti na míře valorizace důchodů
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání náležející zaměstnancům podle ust. § 271b zákoníku práce se upravuje dle nařízení vlády č. 466/2025 Sb. k 1. lednu 2026 tak, že se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku nebo již dříve zvýšený (valorizovaný) podle prováděcích a souvisejících právních předpisů zvyšuje o 2,6 % na 240 Kč.
Při výpočtu výše renty se vychází z porovnání původního (průměrného) výdělku zaměstnance před vznikem škody (resp. případně již valorizovaného, tedy z tzv. rozhodného výdělku) a současného aktuálního příjmu na zdraví poškozeného pracovníka, a to včetně jeho případného invalidního důchodu.
Přiznaný invalidní důchod proto náhradu snižuje. Renta totiž představuje rozdíl mezi součtem aktuálního příjmu a případného invalidního důchodu a původního výdělku respektive původního výdělku již v minulosti valorizovaného.
Pokud je to pro zaměstnance výhodnější, tak se prvně zjišťovaný průměrný výdělek zjišťuje dle ust. § 271m odst. 1 zákoníku práce z celého předchozího kalendářního roku před vznikem škody (viz ust. § 271m odst. 1 zákoníku práce a ust. § 354 zákoníku práce).
Valorizace pro vdovy, vdovce a sirotky
Na stejném principu valorizace průměrného (rozhodného) výdělku je postavena i valorizace rent pro pozůstalé, kterým byl zemřelý zaměstnanec povinován výživou, a to náhrad nákladů na výživu pozůstalých (ust. § 271h zákoníku práce).
Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se rovněž vychází z průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí (případně již následně valorizovaného) s tím, že:
- Pokud zemřelý před svou smrtí poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu jedné osobě, pak náhrada nákladů na výživu pozůstalých činí 50 % uvedeného průměrného výdělku.
- Pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu více osobám, činí náhrada 80 % průměrného výdělku.
Je-li tedy více pozůstalých splňujících uvedenou podmínku (závislosti na výživě od zaměstnance), rozdělí se náhrada mezi ně.
Náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých však nesmí úhrnem převýšit částku, do které by příslušela (samotnému) zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku, tedy jeho vlastní úrazová renta, kdyby nezemřel.
Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se odečte důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance. Odečítá se tedy důchod vdovský, vdovecký a sirotčí. K případnému výdělku pozůstalých se přitom nepřihlíží.
Valorizace jak úrazových, tak pozůstalostních rent byla podrobněji popsána v článku: Úrazové a pozůstalostní renty čeká v roce 2026 valorizace. Příklady a přehled situací z praxe
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých
Podle ust. § 271i odst. 1 zákoníku práce náleží jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých:
- manželovi (nebo registrovanému partnerovi podle zákona o registrovaném partnerství nebo ve smyslu ust. § 655 odst. 2 občanského zákoníku i partnerovi) zemřelého zaměstnance
- dítěti zemřelého zaměstnance (a to nejen dítěti nezaopatřenému, ale i dítěti zletilému čili tzv. dospělému, a to i výdělečně činnému),
- rodiči zemřelého zaměstnance (a to i když nežil se zaměstnancem ve společné domácnosti).
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy na základě ust. § 271i odst. 3 zákoníku práce náleží i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu. Jde v daném případě především např. o družku zaměstnance nebo druha zaměstnankyně.
Odškodnění duševních útrap pozůstalých ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy
Výše náhrady je (dle ust. § 271i odst. 2 zákoníku práce) odvozena od dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne pozůstalému právo na jednorázovou náhradu (rozhodující je den úmrtí zaměstnance).
Pro odškodnění za úmrtí v roce 2026 je tak rozhodující výše průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí roku 2025. Výši průměrné mzdy vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, a to na základě údajů Českého statistického úřadu (ust. § 271i odst. 4 zákoníku práce).
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 538/2025 Sb. určuje jako výchozí částku průměrnou mzdu (za 1. a 3. čtvrtletí r. 2025) ve výši 48 171 Kč.
Pro rok 2026 tak činí jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých 963 420 Kč a po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru ve smyslu ust. 271i odst. 2 zákoníku práce 963 500 Kč oproti dosavadním 902 200 Kč pro rok 2025. Meziroční nárůst tak činí 61 300 Kč.
Nárok na reparaci duševní újmy má každý pozůstalý samostatně, oba žijící rodiče zaměstnance se ale musí rozdělit
Na uvedenou částku v její plné výši má nárok každý z pozůstalých (manžel, dítě nebo jiná osoba) samostatně. Je-li však náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina částky – tedy 481 750 Kč.
O výši odškodnění vůbec nerozhoduje výše mzdy nebo platu zaměstnance. Nárok není podmíněn ani existencí vyživovací povinnosti zemřelého zaměstnance k pozůstalé osobě.
Částka odškodnění je stejně vysoká pro pozůstalého po zaměstnanci, který vykonával hůře placené pomocné práce, i pro pozůstalého po vysoce kvalifikovaném a nadstandardně odměňovaném zaměstnanci.
O výši částky, kterou musí zaměstnavatel, respektive jeho pojišťovna vyplatit pozůstalým, tak nerozhodují výdělkové poměry zaměstnance, ale počet pozůstalých osob, které na ni mají nárok.
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy se liší od pozůstalostní renty
Naposledy zmíněná jednorázová náhrada nemajetkové újmy není totéž co již dříve zmíněná pravidelná renta pozůstalým, které zemřelý zaměstnanec vyživoval, tedy náhrada nákladů na výživu pozůstalých, jež náleží zejména vdovám, vdovcům a sirotkům po zaměstnanci, popř. dalším osobám, kterým zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat.
Pravidelná renta je určena na úhradu nákladů živobytí, kdežto jednorázové odškodnění kompenzuje nehmotnou újmu (duševní útrapy).
Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
Podobně jako jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých (dle ust. § 271i zákoníku práce) je valorizována k 1. 1. 2026 rovněž výše náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem (ust. § 271g zákoníku práce).
Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvořená výdaji na zřízení pomníku nebo desky je poskytována do výše nejméně 1,5násobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo.
Výše této náhrady se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. (ust. § 271g odst. 2 zákoníku práce). Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil.
Od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se odečítá pohřebné (ust. § 271g odst. 1 zákoníku práce). Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří dále výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým (ust. § 271g odst. 2 zákoníku práce).
I tady tak dochází k valorizaci náhrady na základě údajů vyhlášených MPSV ve Sbírce zákonů (dle ust. § 271g odst. 3 zákoníku práce). Maximální částkou náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem je pro rok 2025 částka 67 700 Kč, nově pro rok 2026 půjde o částku 72 257 Kč.
Bolestné a jeho náhrada a náhrada za ztížení společenského uplatnění
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se podle ust. § 271c zákoníku práce poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., v platném znění.
Náhradou za bolest a ztížení společenského uplatnění se odškodňuje nemateriální újma zaměstnance vzniklá v souvislosti s poškozením zdraví následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Tělesné a duševní strádání při škodné události na zdraví a v době léčení se odškodňuje náhradou za bolest. Trvalé zdravotní následky projevující se v omezené možnosti zapojení do různých životních činností se odškodňují náhradou za ztížení společenského uplatnění.
Jednorázová náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění se vypočítá tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění stanovené nařízením vlády se násobí hodnotou bodu.
Hodnota bodu se rovněž odvozuje od průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.
Jeden bod má hodnotu 1 % takto zjištěné výše průměrné mzdy. Hodnota bodu se proto zvyšuje od 1. 1. 2026 (z dosavadních 451,07 Kč) na 481,71 Kč, pokud se provádí lékařské hodnocení bolesti a následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v roce 2026.
Příslušné nařízení vlády neupravuje problematiku zaokrouhlování ani na celé koruny, ani na celé stokoruny. Neodkazuje ani na nějaký typ sdělení vyhlašovaný ve Sbírce zákonů. Z logiky věci se proto použije sdělení MPSV o výši průměrné mzdy pro účely zákoníku práce, které jsme již shora uvedli.
Shrnutí
- Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých: 963 500 Kč (za rok 2026). Nárok má manžel/partner, dítě, rodič; u dalších blízkých osob může být nárok také. Každý oprávněný má nárok samostatně, jen oba rodiče se dělí (každý 481 750 Kč).
- Pozůstalostní renta (náhrada na výživu): počítá se z průměrného výdělku zemřelého. Při výživě 1 osoby = 50 %, při výživě více osob = 80 % výdělku. Od částek se odečítá vdovský/vdovecký a sirotčí důchod.
- Úrazová renta pro zraněného zaměstnance: pro výpočet se valorizuje rozhodný výdělek o 2,6 % a 240 Kč.
- Náklady na pohřeb: roste limit náhrady přiměřených nákladů na pohřeb na 72 257 Kč (po odečtení pohřebného).
- Bolestné a ztížení společenského uplatnění: zvyšuje se hodnota bodu na 481,71 Kč (pro hodnocení v roce 2026).
- Výše jednorázové částky pro pozůstalé nezávisí na mzdě zemřelého, ale na tom, kolik osob má nárok.