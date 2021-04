Vyšší dětské přídavky pro více rodin. Návrh sněmovna schválila, čeká se na senát

Poslanecká sněmovna odhlasovala návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení přídavků na děti. Pokud jej nezmění Senát, zvýší se částka a rozšíří okruh rodin, které na přídavek budou mít nárok. Nově na něj dosáhne přibližně půl milionu dětí, což je zhruba dvojnásobek dětí než dnes.

Reálná hodnota přídavků na děti klesla od roku 2008, kdy se jeho výše měnila naposledy, o víc než čtvrtinu. Současné navýšení o 26 % podle MPSV tak dorovná tuto ztrátu. I nadále je zachována motivační výměra pro pracující rodiny, která bude navýšena ze současných 300 Kč na 500 Kč.

Po schválení návrhu by to vypadalo takto:

Věk dítěte Základní příspěvek −> po změně Zvýšený příspěvek −> po změně Rozhodný příjem pro přiznání −> po změně do 6 let 500 Kč −> 630 Kč 800 Kč −> 1130 Kč 2,7násobek životního minima −> 3,4násobek 6–15 let 610 Kč −> 770 Kč 910 Kč −> 1270 Kč 2,7násobek životního minima −> 3,4násobek 15–26 let 700 Kč −> 880 Kč 1000 Kč −> 1380 Kč 2,7násobek životního minima −> 3,4 násobek

Návrh obsahuje i zvýšení hranice příjmu rodiny, od které mají nárok na tuto dávku. Zatímco nyní je hranice stanovena na 2,7násobek životního minima rodiny, nově by to byl 3,4násobek. Podle MPSV by tím mohlo příspěvek získat o zhruba 250 tisíc více dětí. Celkem by tak mohlo být podpořeno zhruba 20 % všech nezaopatřených dětí.

Příklady

Rodina Stávající příjmový strop Nový příjmový strop po zvýšení 1 dospělý, 1 dítě 5 let 14 900 Kč 18 700 Kč 1 dospělý, 2 děti 8 s 16 let 23 600 Kč 29 716 Kč 2 dospělí, 1 dítě 5 let 23 500 Kč 29 600 Kč

Pokud senát tento návrh schválí a podepíše jej prezident, částky přídavků na děti se zvýší o 26 % a motivační bonus ze 300 Kč na 500 Kč. Zároveň se tím rozšíří okruh rodin, které mohou tuto sociální dávku získat.