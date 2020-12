Pokud patříte mezi statisíce lidí, kterým v roce 2021 končí platnost řidičského průkazu, s největší pravděpodobností vás čeká jeho výměna, tedy alespoň za předpokladu, že chcete i nadále usedat za volant. Po uplynutí stanovené lhůty, která je uvedena na každém dokladu, totiž přestávají staré řidičáky platit, což jinými slovy znamená, že své majitele neopravňují k řízení motorových vozidel.

Pokud byste i přes propadlý řidičák přesto usedli za volant, při silniční kontrole by vás čekaly nemalé problémy. Za jízdu s neplatným řidičským průkazem vám totiž policisté mohou uložit pokutu až ve výši 2000 Kč. V případě soudního řízení se pak tato částka může vyšplhat až na 2500 Kč. Pokud je řidič s neplatným dokladem při řízení přistižen, nepomůže ani výmluva, že ho na končící platnost nikdo neupozornil a on sám si jí nevšiml. Hlídat si datum platnosti je totiž povinnost držitele dokladu, nikoli úřadů.

Kde o nový řidičský průkaz zažádat?

Rok 2018 v tomto ohledu přinesl výrazné změny. Zatímco dříve bylo místo výměny řidičského průkazu závislé na místě bydliště, dnes je výměnu možné provést na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (seznam pracovišť je k dispozici ZDE), a to už 3 měsíce před skončením platnosti dokladu. S sebou pak budete potřebovat:

žádost o vydání řidičského průkazu (obdržíte na místě),

řidičský průkaz,

platný průkaz totožnosti.

Vlastní fotografie průkazového formátu již nebude třeba, od roku 2018 se fotografie pořizují přímo na úřadě. V případě, že jste si v nedávné době nechávali zhotovit cestovní pas anebo občanský průkaz, lze pro nový řidičský průkaz použít stejnou fotografii. Něco jiného ale platí, pokud máte v databázi zastaralou fotografii a váš vzhled se výrazně změnil, v takovém případě musí úřad zhotovit novou fotku.

Jak dlouho výměna řidičského průkazu trvá?

Standardní doba pro výměnu řidičského průkazu je 20 dní od podání žádosti. Zpravidla jsou ale nové doklady vyhotoveny už v horizontu 14 dnů. Pokud na nový doklad z nějakého důvodu pospícháte, můžete si zažádat o jeho vydání ve zkrácené lhůtě. V takovém případě budete mít nový doklad hotový do 5 dnů od podání žádosti. Myslete ale na to, že zrychlené vyzvednutí řidičského průkazu podléhá poplatku.

Kolik výměna řidičáku stojí?

Výměna řidičského průkazu v zákonem dané lhůtě nic nestojí. Připlatíte si pouze v případě zrychleného vydání dokladu, a to 700 Kč. Při vydání řidičského průkazu se můžete setkat také s poplatkem 200 Kč. Ten se ale platí pouze v případě, že musíte doklad vyměnit kvůli zápisu nových skutečností (přidání nových skupin, změna příjmení, …), anebo pokud doklad například ztratíte či poškodíte.

Co dělat, když jste řidičák nestihli vyměnit včas?

Jak už zaznělo výše, propadlý řidičský průkaz je neplatný, tudíž vás už nadále neopravňuje k řízení motorových vozidel. Za volant tedy nesmíte. Pokud tak učiníte, hrozí vám pokuta 2000 Kč na místě či 2500 Kč v případě soudního řízení. Zažádat o výměnu samozřejmě můžete i v případě nedodržení stanovené lhůty, ale i v tomto případě vám bude hrozit pokuta.

Jak je to s výměnou řidičáku během koronavirové pandemie?

V roce 2020 výměnu řidičských průkazů zkomplikovala koronavirová pandemie a s ní spojená protiepidemická opatření, která kromě omezení shromažďování a pohybu lidí cílila také na omezení úředních hodin. Ministerstvo dopravy proto přišlo s výjimkou, podle které řidiči, kterým platnost dokladu vypršela během nouzového stavu, mohou jeho výměnu odložit. Jejich propadlé doklady budou po dobu trvání nouzového stavu považovány za platné, a nebude jim tedy hrozit žádná pokuta. Tato opatření ale samozřejmě platí pouze na území České republiky.

Zdá se, že podobné pravidlo by mohlo trvat i v prvním čtvrtletí roku 2021. Ministerstvo dopravy totiž momentálně jedná s Evropskou komisí o návrhu prodloužení platnosti propadlých řidičských průkazů až do 31. 3. 2021.

A co dělat v případě, že už řídit nechcete?

Pokud jste se z nějakého důvodu rozhodli, že řídit už nechcete, promeškaná výměna řidičáku rozhodně není tím správným řešením. Řidičského oprávnění byste se měli vzdát oficiálně, konkrétně pomocí formuláře „Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu“, který je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy. V písemném oznámení musí být uvedeno:

jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění,

adresa obvyklého bydliště,

datum a místo narození,

rodné číslo (pokud bylo přiděleno),

datum udělení řidičského oprávnění.

K žádosti musí být samozřejmě přiložen i platný doklad totožnosti. Nezapomeňte ani onen řidičský průkaz, budete ho totiž muset odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

