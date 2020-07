Vyloučením z bytového družstva můžete přijít o byt. Jak se tomu bránit?

Bytové družstvo zaslalo svým dvěma členům (z pro veřejnost anonymizovaného výstupu Nejvyššího soudu to neplyne, ale nejspíš šlo o manžele) výstrahu před vyloučením z družstva pro nesplnění jejich povinnosti podílet se na kupní ceně nemovitosti ve výši 226 655 Kč. Jelikož na výstrahu nereagovali, rozhodlo představenstvo družstva o jejich vyloučení z družstva. Rozhodnutí obsahovalo poučení, že mohou podat odůvodněné námitky proti vyloučení k členské schůzi družstva.

Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze (§ 618 odst. 1 zákona o obchodních korporacích – ZOK). Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek (§ 619 ZOK).

Proti rozhodnutí členské schůze a) o zamítnutí námitek, nebo b) o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné (odstavec první, § 620 ZOK).

Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství (odstavec druhý). Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů (§ 621 ZOK).

Dělat mrtvého brouka vám nepomůže

Rozhodnutí o vyloučení zaslalo družstvo oběma členům prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nebyli zastiženi a dne 18. 12. 2017 jim doručovatel vhodil do schránky výzvu k vyzvednutí zásilky uložené na poště. Dopisem ze dne 19. 2. 2018 vyzvalo družstvo vyloučené členy, aby vyklidili byt, neboť nepodali námitky proti rozhodnutí představenstva o jejich vyloučení a marným uplynutím lhůty k podání námitek jim zaniklo členství v družstvu.

​Družstvo podalo žalobu na vyklizení bytu, které vyhověl jak soud prvního stupně, tak i soud odvolací. Tvrzení žalovaných, podle něhož se v domě „ztrácí pošta“ (a proto se o uložení zásilek na poště nedozvěděli), žalovaní uplatnili až v odvolacím řízení; proto je odvolací soud nepovažoval za způsobilý odvolací důvod. Žalovaní bývalí družstevníci si podali dovolání k Nejvyššímu soudu.

Namítali, že rozhodnutí o vyloučení jim bylo doručeno fikcí (o rizicích nepřebírání zásilek a fikci jejich doručení jsme psali: Nic vám do schránky nepřišlo? Fikce doručení stejně platí a lhůty běží, Přebírejte zásilky, jinak můžete mít problémy), a neměli tak možnost navrhnout věcný přezkum rozhodnutí o svém vyloučení z družstva členskou schůzí, popř. soudem. Znovu zopakovali ve svém podání soudu, že se v domě „ztrácí pošta“, doručovatelé zásilky nevkládají do schránek, ale toliko je položí na schránky a tyto se pak k adresátům nedostanou.

Jak se správně bránit vyloučení

Zákonem předvídanou obranou člena družstva proti jeho vyloučení z družstva jsou odůvodněné námitky, jež vylučovaný člen družstva musí podat ve třicetidenní lhůtě (určené § 618 odst. 1 ZOK). O tomto právu musí být člen družstva poučen (§ 617 odst. 3 ZOK), jinak lhůta k podání námitek nezačne běžet.

Lhůta k podání námitek je prekluzivní (§ 618 odst. 1 ZOK); jejím uplynutím právo podat námitky (a dosáhnout tak přezkoumání souladu rozhodnutí o vyloučení s právními předpisy a se stanovami) zaniká (§ 603 OZ).

Jestliže vylučovaný člen podá odůvodněné námitky proti svému vyloučení, jeho účast nezanikne dříve, než členská schůze rozhodne o podaných námitkách; zamítne-li je, zaniká účast člena dnem, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.