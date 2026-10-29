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Výchovné za děti se má znovu změnit. Vláda ho chce valorizovat, ale novým důchodcům ho zruší

Gabriela Hájková
Dnes
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Starší žena si soustředěně pročítá dokument
Autor: Shutterstock.com
Ministerstvo práce chystá narychlo změnu, která zachová valorizaci u výchovného. K nově přiznávaným penzím už by se ale výchovné nepřiznávalo. Čím se má nahradit?
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Ocenění důchodců, kteří pečovali o malé dítě, se má narychlo měnit. Jedna ze změn má vrátit valorizaci výchovného, jež je podle stávající platné legislativy od příštího roku zrušena.

Druhá změna má úplně nahradit nově přiznávané výchovné tzv. fiktivním vyměřovacím základem, který se měl původně přiznávat místo výchovného jen lidem u prvních dvou dětí. Za třetí a další dítě měl stát i nadále vyplácet výchovné.

Ministerstvo práce však na svém profilu na Facebooku informovalo, že to narychlo plánuje měnit.

MPSV narychlo informuje o změně

Juchelka plánuje valorizovat výchovné a u nově přiznaných důchodů ho plně nahradit fiktivním vyměřovacím základem

Autor: Gabriela Hájková z Facebooku MPSV

Jak resort práce avizuje, změny zatím nejsou ukotvené v konkrétním návrhu, který by procházel legislativním procesem. Tímto způsobem by totiž nebylo možné změny schválit dost rychle na to, aby začali platit od příštího roku. Podle serveru Novinky.cz by mohl Juchelka změnu protlačit jako poslanecký pozměňovací návrh k vládní novele. Mohlo by jít o novelu zákona o důchodovém pojištění, která má zavést věkové valorizace a navyšování penzí pro pracující důchodce. Pak by nová změna nemusela procházet připomínkováním. Juchelkův pozměňovací návrh k ní ale zatím nahraný není. Naopak jsou k ní nahrané návrhy minulého ministra práce Jurečky, které se také týkají navyšování odměny důchodců za vychované děti.

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MPSV na profilu na Facebooku avizuje, že plánuje i nadále valorizovat výchovné (pětistovka k důchodu za každé vychované dítě), které už se tedy od příštího roku navyšovat nemělo, což by vedlo k jeho postupnému znehodnocování. 

V dalším bodu ministerstvo oznamuje, že by se měl u nově přiznávaných důchodů od příštího roku používat místo výchovného ve všech případech jen fiktivní vyměřovací základ. Co to znamená? Roky, kdy jste doma s dítětem do 3 let, se do důchodu započítají, jako byste vydělávali 65 000 Kč měsíčně. Až průměrná mzda tuto částku překročí, započítá se průměrná mzda, vysvětluje ministerstvo. 

Výchovné i fiktivní vyměřovací základ zavedla minulá vláda jako ocenění osob, které pečovaly o malé děti a v době péče neměly žádné nebo jen nízké příjmy. Na svou péči tak doplatily nižším důchodem. Původně byl systém nastaven tak, že za každé převážně vychované dítě rodič (v praxi hlavně ženy) získá 500 Kč k důchodu.

Minulá vláda ale nakonec od tohoto systému couvla a schválila změny. Od příštího roku tak měl rodiči za první dvě převážně vychované děti kompenzovat pokles příjmů tzv. fiktivní vyměřovací základ (FVZ). Pro účely stanovení důchodu se nově má nahlížet na takové rodiče a pečující osoby (fiktivní vyměřovací základ se má aplikovat i na ty, kteří pečují osoby závislé na pomoci někoho jiného) jako by za výkon této péče dostávaly příjem odvozený od průměrné mzdy v daném roce. Výchovné se má podle stávající platné legislativy od příštího roku vyplácet pouze rodičům za třetí a další dítě.

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Podle postu na sociální síti chce tedy Juchelka systém zjednodušit a u všech nově přiznaných důchodů započítávat za dobu péče o děti do čtyř let jen fiktivní vyměřovací základ ve výši 65 000 Kč s tím, že až průměrná mzda tuto částku překročí, má se FVZ odvozovat od ní. Výchovné už by se tedy k nově vypláceným důchodům nepřiznávalo, ale každý rok by se valorizovalo a nedocházelo by tak k jeho znehodnocení.

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Rodičům, kteří by šli do práce ještě před 4. rokem dítěte, by stát k FVZ připočetl i případné příjmy, které získali během doby péče.

Další podrobnosti o chystaných změnách zjišťujeme. Jde však o další novinku, kterou vláda plánuje protlačit narychlo bez připomínkování odborníků a úřadů tak, jako to udělala s hojně kritizovaným návrhem na snížení podpor v nezaměstnanosti.

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Autor článku

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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