Vracíme vysoký přeplatek a zároveň zvyšujeme zálohy. Jak se vyznat ve vyúčtování za energie

Dobrý den, máme pro Vás dobrou zprávu. Od 1. 1. 2024 jsme Vám snížili ceny u produktu XY tak, jak jsme Vám slíbili, pípla naší čtenářce Janě v telefonu zpráva od dodavatele plynu. Jana vzápětí otevřela také e-mail, ve kterém bylo roční vyúčtování. Skvělé, Jana má přeplatek přes 12 tisíc Kč. Měsíční zálohy v první polovině roku 2023 platila ve výši 7960 Kč, pak se v říjnu snížily na krásných 4680 Kč. Ve vyúčtování hledala, jak vysoké zálohy tedy bude platit od následujícího měsíce. A ejhle, od března 2024 se jí zálohy zvyšují na 5820 Kč.

Jak to jde dohromady, když máte tak vysoký přeplatek a zároveň se vám po pár měsících mají zálohy zase zvýšit, a to hned o cca 20 %? zeptala se serveru Měšec.cz čtenářka.

Na této modelové situaci si můžeme ukázat, jak vám vlastně dodavatel energií (v tomto případě plynu) zálohy vypočítává, jak si je můžete zkontrolovat a co můžete udělat, když chcete jejich výši upravit.

Měšec.cz požádal Janina dodavatele plynu, společnost Innogy, o vyložení, jak se v tomto případě zálohy vypočítaly a proč má Jana zase začít platit víc, když je cena plynu nyní nižší.





Innogy vysvětlila, že:

Při fakturaci v období od září 2022 až do ledna 2023 stanovila zálohy ve výši 7960 Kč, které vypočítala ze státem zastropované ceny 2500 Kč/kWh.

V září 2023 dodavatel snížil cenu plynu na 2100 Kč/kWh a přepočítal zálohy na 4680 Kč měsíčně.

Od ledna 2024 znovu snížil cenu na 1850 Kč/kWh (při spotřebě v cenovém pásmu 15 000 – 25 000 kWh ročně). Proč jsou zálohy vyšší, když se snížila cena, vysvětlíme následovně.

Při přepočtu záloh (…) dne 22. 9. 2023 byly zálohy stanoveny tak, že se vypočetly celkové předpokládané náklady od předchozí fakturace do předpokládaného data následující fakturace (na základě poměrné spotřeby oceněné cenou do změny produktu a poměrné spotřeby oceněné cenou po změně produktu) a od těchto celkových nákladů byly odečteny již uhrazené předpisy záloh. Výsledek byl poté podělen počtem záloh do fakturace, píše ve svém vyjádření Innogy.

Výpočet 82 350,51 Kč (celkové náklady do fakturace) − 63 640 Kč (uhrazené zálohy) = 18 710,51 Kč A dále: 18 710,51 Kč : 4 měsíce = 4677,63 (zaokrouhleno na 4680 Kč).

Ke snížení záloh za odebraný plyn došlo před zimním obdobím, kdy zákaznice již měla z letního období „našetřeno“ na zaplacených zálohách, které byly původně stanoveny pro cenu vyšší. Při přepočtu záloh zbývaly do fakturace již jen čtyři zálohy, a k pokrytí předpokládaných celkových nákladů tedy zbývalo uhradit měsíčně již jen 4680 Kč.



Při roční fakturaci, která proběhla 29. 1. 2024 za období 31. 1. 2023 až 22. 1. 2024, se ukázalo, že skutečná spotřeba byla nižší než předpokládaná, a vznikl tedy přeplatek ve výši 12 650,22 Kč.

Dodavatel zároveň spočítal novou výši záloh tak, že vypočítal celkové předpokládané náklady od této fakturace do předpokládaného data následující roční fakturace, která proběhne v lednu 2025. Od těchto nákladů odečetl ještě únorovou zálohu (2024), která je ještě ve výši 4680 Kč. Výsledek se poté vydělil 11 zálohami, které zbývají do následující fakturace.





Výpočet 68 673,56 Kč (celkové náklady do fakturace) − 4680 Kč (záloha únor 2024) = 63 993,56 Kč A dále: 63 993,56 : 11měsíců = 5817,6 Kč (zaokrouhleno na 5820 Kč).

Pokud se vám nezdá výše záloh a chcete si ji zkontrolovat, můžete postupovat stejných způsobem. Doporučuje to i Energetický regulační úřad (ERÚ), který vydal i přesný návod, jak na to. Náš úvodní příklad se týkal vyúčtování plynu, ERÚ dává obecná doporučení, které se týká jak plynu, tak i elektřiny.

Vezměte si vyúčtování, které nám zaslal váš dodavatel.

V části A vyúčtování se podívejte na celkovou spotřebu, která se uvádí v kilowatthodinách (kWh).

Spotřebu vynásobte cenou za kWh, kterou určuje vaše smlouva. Zpravidla ji nalezneme v ceníku produktu na stránkách dodavatele.

Dávejte pozor, abyste při výpočtu použili celkovou cenu, do které patří:

Regulovaná cena za distribuci a systémové služby, které odpovídají vašemu distribučnímu území,

cena za rezervovaný příkon,

poplatek na podporu obnovitelných zdrojů (POZE) v případě elektrické energie,

daně atd.

V ceníku vždy najdete i tyto položky, někdy je však dodavatel uvádí odděleně. Pokud váš dodavatel účtuje také fixní platby nezávislé na spotřebě, k vypočtené záloze je musíte připočíst. Vypočtené náklady vydělíte počtem měsíců zúčtovacího období, typicky 12 měsíci. Někdy však můžete dostat vyúčtování za kratší období, třeba v případě, kdy jste v průběhu roku měnili dodavatele.

Příklad Celková předchozí spotřeba z vašeho posledního vyúčtování (kWh) je 5250 kWh : počet měsíců (12) = 438 kWh (průměrná měsíční spotřeba v kWh). 438 kWh vynásobte cenou z aktuálně smluveného ceníku s DPH včetně regulované části ceny v Kč/kWh (bez fixních cen v Kč/měsíc), např. 4,90 Kč/kWh. Vyjde vám 2146 Kč měsíčně. K této částce připočítejte fixní složku, např. 79 Kč/měsíc, celková měsíční záloha pak vyjde 2225 Kč.

Co dělat, když zálohy nesedí?

Jestliže vám dodavatel předepsal jiné měsíční zálohy, než jaké odpovídají vašemu výpočtu, ozvěte se mu a požádejte ho o vysvětlení výše záloh, případně o jejich snížení. Pokud vám dodavatel výši záloh nevysvětlí a ani nevyhoví žádosti o jejich snížení, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad s podnětem na porušení energetického zákona.

Jestliže je důvodem růstu záloh zvýšení ceny, které proběhlo v souladu se zákonem, a záloha navýšené ceně odpovídá, ERÚ ani nikdo další ke snížení záloh dodavatele nutit nesmí. Mimo jiné by to vedlo k nedoplatkům ve vyúčtování, které by domácnost musela tak či tak uhradit, upozorňuje úřad.

Zálohy na spotové ceny

V případě, že máte sjednané dynamické, tzv. spotové ceny, ty bývají stanoveny vzorcem, který se odvíjí od výsledné ceny energie z burzy.

Aktuální cenu si musíme podle tohoto vzorce vypočítat, nebo se můžeme obrátit na dodavatele, aby nám aktuální cenu sdělil. Solidní dodavatelé by ceny měli uvádět na svých webových stránkách či nás o nich pravidelně informovat jiným způsobem, e-mailem a podobně, uvádí ERÚ.

U těchto dynamických smluv se mohou ceny změnit velice rychle, jako jsme to zažili v roce 2022, kdy spotové ceny šplhaly do rekordních výšin. Jestliže využíváte takový produkt a záloha se vám dlouho nezměnila, ERÚ doporučuje, abyste o přepočet záloh sami svého dodavatele požádali.

Jak si můžete sami zálohy snížit

Většina dodavatelů umožňuje, abyste si zálohy mohli sami upravit prostřednictvím přihlášení se do svého zákaznického účtu na webových stránkách. Musíte však dát pozor na rozumnou míru snížení, abyste se na konci fakturačního období nedostali do vysokého dluhu vůči dodavateli a nečekalo vás zaplacení nepříjemného nedoplatku.

Stejně tak ale není nutné platit zálohy zbytečně vysoké, například když víte, že pojedete na několik měsíců pryč a nemovitost bude nějakou dobu prázdná. V takovém případě byste jen zbytečně svého dodavatele zdarma „úvěrovali“.