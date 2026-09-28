Vlakem po Evropě pod 3900 Kč měsíčně. Interrail dočasně zlevnil jízdenky

Tzv. Global Pass můžete využít v případě, kdy během jedné cesty chcete navštívit více evropských států. Podle zvolené varianty vám umožňuje například 4 – 15 cestovních dnů během 1 nebo 2 měsíců. Akce se týká všech variant v 1. i 2. třídě. Mladí a seinoři mají jízdné levnější, ale to jsme do tabulky nezařadili.
Pozor, akční jízdenky mají omezené storno podmínky. Zakoupené jízdenky lze bez poplatku vrátit nebo vyměnit pouze do 7 dnů od nákupu. Poté už nárok na vrácení peněz ani výměnu nevzniká. Jinými slovy, jízdenku můžete zneplatnit i po této lhůtě, ale již bez jakékoli i částečné refundace.
Příklady cen a slev pro dospělé 28 – 59 let
|Typ jízdenky Interrail
|1. třída
|2. třída
|Výše slevy
|4 dny v 1 měsíci
|367 → 311 € (7587 Kč)
|283 → 240 € (5852 Kč)
|15 %
|5 dnů v 1 měsíci
|413 → 351 € (8562 Kč)
|318 → 270 € (6584 Kč)
|15 %
|7 dnů v 1 měsíci
|495 → 420 € (10 246 Kč)
|381 → 323 € (7876 Kč)
|15 %
|10 dnů v 2 měsících
|581 → 493 € (12 026 Kč)
|447 → 379 € (9242 Kč)
|15 %
|15 dnů ve 2 měsících
|718 → 610 € (14 881 Kč)
|553 → 470 € (11 461 Kč)
|15 %
|15 dnů od aktivace
|618 → 525 € (12 807 Kč)
|476 → 404 € (9851 Kč)
|15 %
|22 dnů od aktivace
|761 → 646 € (15 759 Kč)
|586 → 498 € (12 144 Kč)
|15 %
|1 měsíc od aktivace
|904 → 452 € (11 026 Kč)
|696 → 348 € (8486 Kč)
|50 %
|2 měsíce od aktivace
|1073 → 536 € (13 075 Kč)
|826 → 413 € (10 075 Kč)
|50 %
|3 měsíce od aktivace
|1242 → 621 € (15 149 Kč)
|956 → 478 € (11 660 Kč)
|50 %
Přepočteno kurzem 1 € = 24,39 Kč. Zaokrouhleno na celé koruny.
Všimněte si 50% slevy pro 1–3měsíční jídenky. Ty tak vyjdou levněji, než flexibilní jízdenky na počet dnů během 1–2 měsíců. Pokud byste si chtěli projet Evropu vlakem, 3měsíční jízdenka vás tak vyjde v přepočtu na 3887 Kč/měsíc pro 2. třídu a 5050 Kč pro 1. třídu. A to je už hodně zajímavá nabídka nejen pro „šotouše“.
Podmínky akce
- Platnost akce: do 30. 09. 2026 včetně
- Platnost Interrail pasů: 11 měsícu od zakoupení
- Možnost vrácení: do 7 dnů od zakoupení, poté 100% storno poplatek.
- Příplatky a případně povinné rezervace nejsou v ceně, platíte si je sami (vlak vyšší, kvality rezervace sedadla, lůžko, lehátko apod.)
Jak to funguje
U Interrailu musíte rozlišovat takzvané cestovní dny. Jeden cestovní den platí vždy od 00:00 do 23:59 hod. a během něj můžete využívat vlaky zapojené do sítě Interrail. U Interrail pasů s okamžitou aktivací je cestovním dnem každý den jejich platnosti, zatímco u variant flexi pasů si konkrétní dny cestování vybíráte sami.
U nočních vlaků platí výhoda, že pokud nastoupíte před půlnocí a po půlnoci už nepřestupujete, spotřebujete pouze 1 cestovní den – den odjezdu. Pokud ale po půlnoci přestoupíte na další vlak, využijete už 2 cestovní dny.
Podobně fungují i noční trajekty zahrnuté v pasu. U mobilních pasů se navíc cestovní den řídí místním časem, takže při překročení hranice mezi časovými pásmy můžete část hodin získat nebo ztratit.
Interrail můžete v omezené míře využít i v Česku. Mobilní pas standardně umožňuje jednu cestu z Česka a jednu cestu zpět do Česka, přičemž jejich aplikace to při plánování automaticky rozpozná. Za takovou cestu se považuje i průjezd domovskou zemí, pokud je součástí cesty mezi dvěma jinými státy.
Který Interrail Pass se vám vyplatí?
Pokud plánujete během dovolené nebo pracovní cesty jen několik delších přesunů a mezi nimi chcete v jednotlivých městech zůstat několik dní, dává větší smysl tzv. Flexi Pass. Například varianta na 4 nebo 5 cestovních dnů se hodí pro cestu, při které se vlakem přesunete mezi několika evropskými městy, ale necestujete každý den. Má však jen 15% slevu.
Současná akce však výrazně nahrává dlouhodovým jízdenkám. Například měsíční jízdenka ve 2. třídě stojí po 50% slevě 348 €, tedy zhruba 8486 Kč. Je tak dokonce levnější než Flexi Pass na 10 cestovních dnů během 2 měsíců, který po 15% slevě stojí 379 €, tedy přibližně 9242 Kč. Podobně je tomu v 1. třídě: měsíční jízdenka stojí 452 €, zatímco desetidenní 493 €.
Jestli tedy během jednoho měsíce plánujete 8 a více cestovních dnů, je v této akci měsíční jízdenka cenově výhodnější než nákup desetidenní. Navíc nemusíte řešit, který den si jako cestovní aktivujete, protože můžete vlakem cestovat každý den.
Podobná situace nastává u delších cest. Dvouměsíční jízdenka stojí ve 2. třídě 416 €, zatímco 15denní na 2 měsíce 470 €. U 1. třídy je to 536 € oproti 610 €.
Pokud tedy plánujete intenzivnější cestování po Evropě během několika týdnů, jsou právě 1 a 2měsíční jízdenky v současné akci cenově nejzajímavější.
1. třída vámm může dávat větší smysl hlavně při dlouhých trasách a častém cestování, kdy využijete větší pohodlí opakovaně. Jízdenku pro 1. třídu navíc můžete používat i ve 2. třídě.