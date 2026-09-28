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Vlakem po Evropě pod 3900 Kč měsíčně. Interrail dočasně zlevnil jízdenky

Martin Pokorný
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Ilustrační fotografie. Interiér 1. třídy vlaku SC Pendolino od Českých drah. (08. 05 . 2026)
Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Interiér 1. třídy vlaku SC Pendolino od Českých drah. (08. 05 . 2026)
Při cestování vlakem po Evropě můžete dočasně výrazně ušetřit, všechny jízdenky jsou nyní o 15 - 50 % levnější než běžně. Interrail totiž nabízí časově omezenou akci na mezinárotní jízdenky, které vám umožní cestovat vlaky ve 33 evropských zemích.
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Tzv. Global Pass můžete využít v případě, kdy během jedné cesty chcete navštívit více evropských států. Podle zvolené varianty vám umožňuje například 4 – 15 cestovních dnů během 1 nebo 2 měsíců. Akce se týká všech variant v 1. i 2. třídě. Mladí a seinoři mají jízdné levnější, ale to jsme do tabulky nezařadili.

Pozor, akční jízdenky mají omezené storno podmínky. Zakoupené jízdenky lze bez poplatku vrátit nebo vyměnit pouze do 7 dnů od nákupu. Poté už nárok na vrácení peněz ani výměnu nevzniká. Jinými slovy, jízdenku můžete zneplatnit i po této lhůtě, ale již bez jakékoli i částečné refundace.

Příklady cen a slev pro dospělé 28 – 59 let

Typ jízdenky Interrail 1. třída 2. třída Výše slevy
4 dny v 1 měsíci 367 → 311 € (7587 Kč) 283 → 240 € (5852 Kč) 15 %
5 dnů v 1 měsíci 413 → 351 € (8562 Kč) 318 → 270 € (6584 Kč) 15 %
7 dnů v 1 měsíci 495 → 420 € (10 246 Kč) 381 → 323 € (7876 Kč) 15 %
10 dnů v 2 měsících 581 → 493 € (12 026 Kč) 447 → 379 € (9242 Kč) 15 %
15 dnů ve 2 měsících 718 → 610 € (14 881 Kč) 553 → 470 € (11 461 Kč) 15 %
15 dnů od aktivace 618 → 525 € (12 807 Kč) 476 → 404 € (9851 Kč) 15 %
22 dnů od aktivace 761 → 646 € (15 759 Kč) 586 → 498 € (12 144 Kč) 15 %
1 měsíc od aktivace 904 → 452 € (11 026 Kč) 696 → 348 € (8486 Kč) 50 %
2 měsíce od aktivace 1073 → 536 € (13 075 Kč) 826 → 413 € (10 075 Kč) 50 %
3 měsíce od aktivace 1242 → 621 € (15 149 Kč) 956 → 478 € (11 660 Kč) 50 %

Přepočteno kurzem 1 € = 24,39 Kč. Zaokrouhleno na celé koruny.

Všimněte si 50% slevy pro 1–3měsíční jídenky. Ty tak vyjdou levněji, než flexibilní jízdenky na počet dnů během 1–2 měsíců. Pokud byste si chtěli projet Evropu vlakem, 3měsíční jízdenka vás tak vyjde v přepočtu na 3887 Kč/měsíc pro 2. třídu a 5050 Kč pro 1. třídu. A to je už hodně zajímavá nabídka nejen pro „šotouše“.

Podmínky akce

  • Platnost akce: do 30. 09. 2026 včetně
  • Platnost Interrail pasů: 11 měsícu od zakoupení
  • Možnost vrácení: do 7 dnů od zakoupení, poté 100% storno poplatek.
  • Příplatky a případně povinné rezervace nejsou v ceně, platíte si je sami (vlak vyšší, kvality rezervace sedadla, lůžko, lehátko apod.)

Jak to funguje

U Interrailu musíte rozlišovat takzvané cestovní dny. Jeden cestovní den platí vždy od 00:00 do 23:59 hod. a během něj můžete využívat vlaky zapojené do sítě Interrail. U Interrail pasů s okamžitou aktivací je cestovním dnem každý den jejich platnosti, zatímco u variant flexi pasů si konkrétní dny cestování vybíráte sami.

U nočních vlaků platí výhoda, že pokud nastoupíte před půlnocí a po půlnoci už nepřestupujete, spotřebujete pouze 1 cestovní den – den odjezdu. Pokud ale po půlnoci přestoupíte na další vlak, využijete už 2 cestovní dny.

Podobně fungují i noční trajekty zahrnuté v pasu. U mobilních pasů se navíc cestovní den řídí místním časem, takže při překročení hranice mezi časovými pásmy můžete část hodin získat nebo ztratit.

Interrail můžete v omezené míře využít i v Česku. Mobilní pas standardně umožňuje jednu cestu z Česka a jednu cestu zpět do Česka, přičemž jejich aplikace to při plánování automaticky rozpozná. Za takovou cestu se považuje i průjezd domovskou zemí, pokud je součástí cesty mezi dvěma jinými státy.

Který Interrail Pass se vám vyplatí?

Pokud plánujete během dovolené nebo pracovní cesty jen několik delších přesunů a mezi nimi chcete v jednotlivých městech zůstat několik dní, dává větší smysl tzv. Flexi Pass. Například varianta na 4 nebo 5 cestovních dnů se hodí pro cestu, při které se vlakem přesunete mezi několika evropskými městy, ale necestujete každý den. Má však jen 15% slevu.

Současná akce však výrazně nahrává dlouhodovým jízdenkám. Například měsíční jízdenka ve 2. třídě stojí po 50% slevě 348 €, tedy zhruba 8486 Kč. Je tak dokonce levnější než Flexi Pass na 10 cestovních dnů během 2 měsíců, který po 15% slevě stojí 379 €, tedy přibližně 9242 Kč. Podobně je tomu v 1. třídě: měsíční jízdenka stojí 452 €, zatímco desetidenní  493 €.

Jestli tedy během jednoho měsíce plánujete 8 a více cestovních dnů, je v této akci měsíční jízdenka cenově výhodnější než nákup desetidenní. Navíc nemusíte řešit, který den si jako cestovní aktivujete, protože můžete vlakem cestovat každý den.

Podobná situace nastává u delších cest. Dvouměsíční jízdenka stojí ve 2. třídě 416 €, zatímco 15denní na 2 měsíce 470 €. U 1. třídy je to 536 € oproti 610 €.

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Pokud tedy plánujete intenzivnější cestování po Evropě během několika týdnů, jsou právě 1 a 2měsíční jízdenky v současné akci cenově nejzajímavější.

1. třída vámm může dávat větší smysl hlavně při dlouhých trasách a častém cestování, kdy využijete větší pohodlí opakovaně. Jízdenku pro 1. třídu navíc můžete používat i ve 2. třídě.

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Autor článku

Martin Pokorný

Martin Pokorný

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.

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