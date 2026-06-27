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Victoria's Secret se slevou až 70 %, Adidas s kolekcí na MS ve fotbale a dalších 8 tipů na slevy tohoto týdne

Redakce
Dnes
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slevy
Autor: Redakce a ChatGPT
Léto je tu a s ním i sezónní výprodeje, na které jsme se dívali napříč obchody, abychom vám vybrali to nejlepší. Od spodního prádla přes drogerii a počítačové komponenty až po bonus za nový bankovní účet – tady je deset tipů, které stojí za pozornost tento týden.
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Victoria's Secret: výprodej až 70 % a plavky 2 za 1

Sezónní výprodej u Victoria's Secret nabízí slevy až 70 % na vybrané kolekce spodního prádla a doplňků. Kromě toho běží akce na plavky – při nákupu dvou kusů zaplatíte jen jeden. Ideální chvíle doplnit si letní šatník nebo si dopřát něco z prádla, na které jindy nezbývá v rozpočtu místo.

BENU.cz: drogerie se slevou až 31 %

BENU.cz zlevnilo hned několik oblíbených značek – CeraVe o 26 %, Eucerin o 30 % a kosmetiku L'Oréal, Garnier a Maybelline až o 31 %. Vyplatí se zkontrolovat zásobu opalovacích krémů a pleťové péče před létem, slevy se týkají široké škály produktů z těchto značek.

Adidas.cz: kolekce na MS ve fotbale a letní modely

Adidas.cz přidal do nabídky novou kolekci spojenou s mistrovstvím světa ve fotbale a zároveň zlevnil letní modely obuvi a oblečení. Vhodná příležitost jak pro fandy fotbalu, tak pro ty, kdo si chtějí vybavit garderobu na běhání nebo procházky v horkých dnech.

Alza: tři největší slevy na ventilátory s kódem ALZADNY

Siguro Lumi P400W se světlem – stojanový ventilátor s osvětlením sleví z 2 999 Kč na 1 559 Kč s kódem ALZADNY40 (sleva 40 %).

Siguro 3D Air Luxury V750W – ventilátor 2v1 s funkcí ohřevu i chlazení sleví z 4 999 Kč na 3 499 Kč s kódem ALZADNY30 (sleva 30 %).

Siguro West Wind T571B – stojanový ventilátor s dotykovým displejem sleví z 3 599 Kč na 2 879 Kč s kódem ALZADNY20 (sleva 20 %).

mBank: bonus za založení mKonta

Pokud zvažujete změnu banky, mBank momentálně nabízí bonus za založení běžného účtu mKonto. Účet je bez poplatků za vedení a hodí se jako hlavní transakční účet i jako doplněk k té bance, kterou už používáte. 

Parfemy.cz: výprodej až 60 %

Na Parfemy.cz právě běží výprodej, díky kterému ušetříte až 60 % na vybraných vůních. Slevu si uplatníte zadáním kódu SALE60 v košíku. Skladové zásoby se ale rychle proměňují, takže pokud máte zálusk na konkrétní parfém, neodkládejte nákup na poslední chvíli.

eobuv.cz: Summer Edition se slevou až 30 %

eobuv.cz spustilo letní edici výprodeje s kódem DAYS, který přidá slevu až 30 % na vybranou letní obuv. Najdete tam sandály, sneakersy i sportovní modely pro celou rodinu, takže se vyplatí prokliknout celou nabídku.

Počítače24.cz: slevy na PC komponenty

Pro ty, kdo plánují upgrade počítače, má Počítače24.cz aktuálně zlevněné vybrané komponenty – od grafických karet po úložiště. Konkrétní výše slevy se liší podle produktu, takže se vyplatí projít si celou nabídku a porovnat ceny s tím, na co jste zvyklí jinde.

Last minute dovolená za super ceny

Plánujete dovolenou na poslední chvíli? Podívejte se na aktuální last minute zájezdy za výrazně snížené ceny. Vyrazit můžete k moři, do hor i za kulturou – nabídka zahrnuje destinace po celé Evropě i vzdálenější exotické lokality. Letenka, hotel i transfer v jednom balíčku, a to za cenu, která se vyplatí.

Koberce K+K: sleva 10 až 13 %

Koberce K+K nabízí slevu 10 až 13 % na koberce a bytový textil podle hodnoty objednávky. Hodí se to jako šance proměnit interiér před letní návštěvní sezónou nebo prostě jen vyměnit vysloužilý koberec za nový.

Cubenest.cz: 3v1 skládací bezdrátová nabíječka se slevou 40 %

Cubenest.cz sleví o 40 % skládací bezdrátovou magnetickou nabíječku 3v1 S312 Pro v šedé barvě. Nabíječka pojme zároveň telefon, sluchátka i hodinky, sklopí se do kompaktního formátu a hodí se tak i na cesty.

Lidl: víkendová akce a slevy na chlazení

Lidl o víkendu nabízí slevu 15 % na celý sortiment a navíc 30 % na kategorii chlazení (klimatizace, ventilátory a podobné spotřebiče vhodné do horkých dnů).

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