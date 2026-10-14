Víc peněz nebo nový nároku na dávku: Superdávka se změnila. Vysvětlujeme, komu to pomůže

Od října došlo u superdávky k několika změnám. Dávka státní sociální pomoci, jak se oficiálně jmenuje, má od října vycházet více vstříc samoživitelům a zároveň má lépe odrážet náklady na bydlení. Změny připravilo ministerstvo práce na základě analýzy asi 270 tis. přiznaných žádostí.
Superdávku ale ovlivnilo i vyšší životní minimum a z této změny může těžit mnohem větší skupina lidí. Pro příjemce to totiž znamená víc peněz na dávce, pro žadatele zas šanci na superdávku vůbec dosáhnout.
Změny se týkají samoživitelů a nákladů na bydlení
Od října došlo k rozšíření ochrany i na samoživitele s dětmi do 15 let. Původně totiž systém považoval za zranitelnou domácnost jen takovou, kde samoživitelé pečovali o děti do 7 let. Nově se tedy vztahuje ochrana i na rodiče starších dětí.
I rodiče starších dětí mají kvůli péči omezenější možnosti přizpůsobit práci rodinným povinnostem. Vyšší ochranu tak získá přibližně 28 238 domácností. Samoživitelům s dítětem do 15 let se zároveň příznivěji započítají uznatelné náklady na bydlení, konkretizovalo povahu změn ministerstvo práce.
Kvůli velkým rozdílům u cen bydlení v jednotlivých regionech ČR došlo také k úpravě tzv. normativů na bydlení, které se zohledňují při výpočtu dávky. Normativ při výpočtech stanovuje maximální výši nákladů na bydlení, kterou je možné zohlednit.
Zatímco původně se vycházelo ze tří širokých kategorií obcí, které nedostatečně reflektovaly rozdíly v nájmech v praxi, nově se normativy stanovují podle 77 okresů a měly by tak přesněji odpovídat tomu, co lidé v daných oblastech skutečně za bydlení platí.
Při jejich výpočtu ministerstvo nevychází z prostého průměru, který mohou výrazně ovlivnit mimořádně drahé nebo naopak levné byty, ale ze skutečných nájmů v daném okrese. U běžných domácností se používá 50. percentil, tedy střední hodnota nájemného v daném okrese, u zranitelných domácností 75. percentil. Ten zohledňuje jejich menší možnosti zvýšit si příjem nebo hledat levnější bydlení, vysvětluje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
Výši normativů pro jednotlivé okresy podle počtu osob v domácnosti a normativy pro zranitelné domácnosti zveřejnilo MPSV ve Sdělení č. 169/2026 Sb. Takto stanovené normativy platí od 1. října do 31. prosince 2026.
Kdo je zranitelná osoba
Zákon č. 151/2025 o dávce státní sociální pomoci v § 7 stanovuje tzv. zranitelné osoby, kterým mají v rámci nároku na dávku v několika ohledech příznivější podmínky (např. lepší normativy na bydlení, není nutné plnit podmínku pracovní aktivity pro přiznání bonusu na dítě a nezohledňuje se ani u složky na bydlení, výhodnější zápočet nákladů na energie nebo výhodnější podmínky u vlastnického paušálu apod.).
Mezi zranitelné osoby patří:
- osoba starší 68 let,
- poživatel starobního důchodu,
- osoba invalidní ve druhém nebo třetím stupni,
- osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
- rodič pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělý rodič pečující o dítě mladší 15 let věku,
- osoba pečující o dítě do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I,
- osoba pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II nebo vyšším (pokud je u příspěvku na péči vedena jako osoba poskytující pomoc),
- poživatel příspěvku na péči ve stupni II nebo vyšším,
- nezaopatřené dítě,
- pozůstalý manžel či registrovaný partner (po 12 měsíců od měsíce následujícího po tom, v němž manžel nebo partner zemřel).
Superdávku ovlivní i vyšší životní minimum
Kromě výše uvedených změn nárok na superdávku nebo její vyplácenou výši ovlivní také vyšší životní minimum, které se od října zvýšilo pro jednotlivce a první dospělou osobu v domácnosti, u druhé dospělé osoby v domácnosti naopak kleslo. Životní minimum na děti se nezměnilo.
Částky životního minima nově činí:
- pro jednotlivce 5500 Kč,
- pro první dospělou osobu v domácnosti 5000 Kč,
- pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3750 Kč,
- pro nezaopatřené dítě do 6 let 2480 Kč,
- pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 3050 Kč,
- pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3490 Kč.
|Výše do 30.9.2026
|Výše od října 2026
|Pro jednotlivce
|4860 Kč
|5500 Kč
|Pro první dospělou osobu v domácnosti
|4470 Kč
|5000 Kč
|Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti
|4040 Kč
|3750 Kč
|Nezaopatřené dítě do 6 let
|2480 Kč
|2480 Kč
|Nezaopatřené dítě 6 až 15 let
|3050 Kč
|3050 Kč
|Nezaopatřené dítě 15 až 26 let
|3490 Kč
|3490 Kč
Superdávka má složku bydlení, živobytí, bonus na dítě a pracovní bonus a u některých hraje životní minimum důležitou roli. Jde o složku na bydlení, která pomáhá s náklady na bydlení. Způsob dokládání těchto nákladů závisí na tom, zda jsou příjmy domácnosti vyšší nebo nižší než 1,43násobek životního minima. Pokud nevíte, spočítejte průměrný měsíční příjem domácnosti jako součet všech příjmů členů domácnosti za poslední 3 měsíce a vydělte třemi (započítává se mzda, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, důchody atp.). Pak částku porovnejte s životním minimem domácnosti a vynásobte 1,43.
Domácnost s příjmy pod 1,43násobek životního minima dokládá náklady na bydlení a služby a také náklady na energie (elektřina, plyn, teplo). Domácnost s vyššími příjmy než 1,43násobek životního minima dokládá jen náklady na bydlení a služby a náklady na energie se počítají paušálně podle osob domácnosti.
Na složka na živobytí má nárok domácnost, jejíž příjmy jsou nižší než 1,43násobek částky životního minima domácnosti.
Bonus na dítě získá domácnost s nezaopatřeným dítětem, když její příjem není vyšší než čtyřnásobek životního minima domácnosti. Dospělí (kromě zranitelných osob) však musí být pracovně aktivní a dítě musí plnit povinnou školní docházku.
Pracovní bonus, který odměňuje domácnost za práci (min. 30 hod. měsíčně zaměstnání, podnikání nebo aspoň registrace na pracáku) může čerpat žadatel jen pokud vznikl nárok na jednu z předchozích tří složek.
Další plánované změny
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka v minulosti několikrát naznačil, že v souvislosti se superdávkou plánuje i další změny. Tou první z nich je vytvoření druhé superdávky, která by ale byla zaměřena jen na nejchudší rodiny s dětmi, kterým by tak mohl stát některé výdaje spojené s výchovou dětí hradit napřímo.
Další změny by se mohly týkat započítávání příjmů u lidí v oddlužení nebo s exekucí. Nyní se totiž do rozhodného příjmu domácnosti započítává příjem před odečtením těchto srážek, což neodpovídá skutečnému disponibilnímu příjmu. Nově by se rozhodný příjem mohl o tyto srážky snižovat.