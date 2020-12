Většina pronajímatelů se po návratu turistů vrátí k Airbnb, říká realitní makléř

V realitách podniká řadu let a specializuje se právě na centrum Prahy. Ale ne jen na něj. Velký zájem o nákup bytů z léta je podle něj pryč, silná poptávka zůstává po rodinných domech a pozemcích za Prahou.

Jak to teď vypadá bez turistů na Malé Straně?

Ukázalo se, kolik lidí tam reálně bydlí. Je jich málo. O bydlení v centru nikdo moc nestojí. Když se ocitnete třeba na Letné, vidíte lidi na ulici, na zastávkách. Na Malé Straně jsou ulice bez turistů, kteří je dřív zaplňovali, prázdné.

Jaký dopad měl odliv turistů na krátkodobé pronájmy přes platformy typu Airbnb?

Majitelům těchto bytů najednou totálně vypadl příjem. I přes léto, kdy turismus jakžtakž fungoval, byla obsazenost menší než v uplynulých letech. Důvodem byla nižší návštěvnost Prahy a více volných kapacit. I sazby byly nižší, ceny za noc se dostaly na úplná minima. Na výdělek to tedy bylo mizerné. Pak se Česko dostalo na černou listinu kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem a tím se turismus úplně zasekl a příjmy z Airbnb se dostaly na nulu.



Autor: Daniel Kotula Realitní makléř Daniel Kotula. (3. 12. 2020) Podniká v realitách, věnuje se zejména prodeji a pronájmu nemovitostí. Píše články, vytvořil také online kurz Milionová nemovitost – v něm učí, jak bezpečně a výhodně kupovat nemovitosti. Pořádá kurzy investování do nemovitostí a občas nějakou koupí.

Jak na to majitelé bytů reagovali?

V té první vlně si část z nich řekla, že už nebude pronajímat krátkodobě a dala byty na trh. To zafungovalo relativně dobře, velkou část z nich se podařilo obsadit. Nebylo jich zas tolik, aby je trh nevstřebal, i když nabídka hodně vzrostla.

Další byty se dostaly na trh na podzim s druhou vlnou, teď už je ale situace jiná. Byty je mnohem těžší obsadit, velká část z nich leží ladem.

Proč?

Bytů je v nabídce výrazně víc než na jaře, ale zájem je nižší. Prostě nejsou nájemci. Odpadla řada těch, kteří se v Praze dřív ubytovávali – zahraniční studenti i ti z různých koutů Česka, kteří si byty v Praze kvůli studiu pronajímali. Dále odpadli pracovníci kaváren, restaurací či hotelů. Řada lidí také přešla na home office a zjistila, že v Praze být nepotřebuje.

Jak dlouho si myslíte, že tenhle stav potrvá?

Některé změny budou podle mě trvalé. Někteří lidé přehodnotili svůj život a uvědomili si, že ve městě kvůli práci opravdu nemusejí být a odejdou za Prahu, nebo se třeba vrátí do míst, odkud pocházejí. Pro mezinárodní firmu můžete pracovat klidně z Olomouce a do Prahy si dojet jednou týdně. To zapříčiní, že v následujících letech bude v Praze méně lidí, což bude mít vliv i na komerční prostředí v rámci města. Dokážu si představit, že budeme zažívat krizi v typu služeb, které byly závislé na počtu lidí ve městě. Například kavárny, restaurace.

Kolik majitelů investičních bytů se chce v budoucnu vrátit ke krátkodobým pronájmům?

Myslím si, že drtivá většina z nich. Udělají to hned, jak dostanou příležitost, tedy až se vrátí turisti. Tedy ti z centra Prahy. U bytů mimo centrum ještě uvidíme. Už před koronavirem někteří pronajímatelé zvažovali, jestli to má smysl, protože rozdíl mezi cenou dlouhodobých nájmů nebyl tak velký.

V centru byla obsazenost bytů i cena za noc vždy vysoká, naproti tomu výše dlouhodobých pronájmů nízká, vzhledem k hodnotě nemovitosti. Tam ekonomicky určitě vycházejí líp krátkodobé pronájmy.

Jak to v tuto chvíli vypadá s cenami pronájmů?

Jsou zásadně nižší, obzvlášť v těch lokalitách, kde nežijí lidi, například už zmíněná Malá Strana a celkově Praha 1. Lidi si nedokážou představit, že by tam žili, vnímají to jako rušné a hlučné centrum a také se bojí toho, že majitelé bytů je po návratu turistů vyhodí. Takže zájem je nízký, nabídka vysoká. Na serveru Sreality je nyní největší nabídku bytů právě na Praze 1.

Jak velký je cenový propad?

V rámci centra je to 30 až 40 %, v některých případech i 50 %. Stáhlo to trochu i ceny mimo centrum. I lokality, které nebyly postižené Airbnb, byly poškozené a taky začíná být horší ekonomická situace, lidi začínají víc přemýšlet o penězích. Propad mimo centrum je ale nižší, maximálně 10 až 20 %.

Co se stane s nájmy příští rok, vydrží současný stav?

To je těžké říct, ale dokud epidemie nebude za námi a nezmizí všechna opatření, tak do té doby poptávka pravděpodobně neporoste.

Hodně se teď diskutuje o tom, jestli ceny nemovitostí půjdou dolů, nebo ne. Jak to vidíte vy?

Rozlišil bych to podle lokalit. Když nyní chcete prodat byt na Praze 1, je to těžké a je nutné nabídnout zajímavou cenu. To dřív nebylo potřeba, protože šlo o lukrativní lokalitu z hlediska podnikání a nebylo těžké zde nemovitost prodat. Ale jak už jsem říkal, do bydlení v centru se lidi příliš nehrnou a nejsou ani kupující, kteří by chtěli byt na Airbnb, protože to nefunguje. Ceny tady tedy nerostou, spíš mírně klesají.

Pak jsou lokality třeba v širším centru, například na Letné v blízkosti Stromovky. To jsou prémiové nemovitosti, kde ceny pravděpodobně klesat nebudou, protože je budou kupovat movití klienti, kteří chtějí především kvalitu.

Zlevní byty, které mají nějaké nedostatky – například na rušné ulici nebo v 1. patře. Zkrátka byty, které nejsou ničím zajímavé. Tam se krize projevuje už nyní, poptávka po takových bytech teď není, což je změna oproti loňsku, kdy se prodalo prakticky vše.

Po první vlně ale trh ožil a byty se prodávaly ve velkém.

Ano, v létě nastala vlna zájmu lidí, kteří se báli, že peníze ztratí hodnotu, a chtěli je uložit do nemovitostí a kupovali byty v Praze. Teď už takový zájem není. Ale je to vždy o konkrétní nemovitosti.

Samostatnou kapitolou jsou pak pozemky a rodinné domy za Prahou, tam je zájem stále obrovský a ceny meziročně výrazně vzrostly. Pokud bude pandemie přetrvávat, přetrvá i tato silná poptávka.