 »   »  Vánoční přání a PF 2020: Odlijte si svoji budoucnost

Jak banky a pojišťovny vnímají Vánoce a sváteční atmosféru v oficiální komunikaci na svých webech? Vánoční svátky drtivá většina pojala jako standardní dobu pro propagaci svých služeb. Jen jediná banka si dala práci uchopit atmosféru odlišně a netradičním způsobem tak poděkovat svým klientům, že s ní bankují. Pomyslné prvenství tak patří Komerční bance a jejímu „Odlévání budoucnosti s Komerčkou“. Přes interaktivní hru a speciální doménu si můžete odlévat virtuální olovo a podle výsledku vám nápověda poradí, co vás asi čeká. Brát to vážně nemůžete, ale je to pěkná a vtipná ukázka, že i ve finančním světě lze pojmout byznys netradičně.

Odlijte si budoucnost

Komerční banka

Komerční banka svým klientům děkuje za důvěru v tomto roce. A jaký bude rok další? To má napomoci odlévání budoucnosti s Komerčkou. Ať máte tolik štěstí, kolik si dokážete představit, přeje svým klientům Komerčka.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vánoční přání 2019 od Komerční banky.

Česká exportní banka

Státní Česká exportní banka přešla přímo na přání šťastného a úspěšného roku 2020.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vánoční přání České exportní banky v roce 2019.

ČSOB

Krásné svátky a mnoho úspěchů v roce 2020 přejí ČSOB a Poštovní spořitelna.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vánoční přání ČSOB v roce 2019.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vánoční přání ČSOB v roce 2019.

Fio banka

Fio banka na webu vyvěsila tradiční vánoční přání, jak je jejím dobrým zvykem.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vánoční přání Fio banky v roce 2019.

MONETA Money Bank

Kocour od Monety nezapomněl popřát ani na Vánoce.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vánoční přání MONETA Money Bank v roce 2019.

NEY spořitelní družstvo

Krásné Vánoce a bohatý rok s NEY.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vánoční přání od NEY spořitelního družstva v roce 2019.

Oberbank

Veselé Vánoce s Oberbank.