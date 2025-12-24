Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Vánoční a novoroční přání čtenářům Měšce

Vánoční a novoroční přání čtenářům Měšce

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
2 nové názory

Sdílet

Betlém v katedrále Božského Spasitele, Ostrava. (25. 12. 2023)
Autor: Dalibor Z. Chvátal
Betlém v katedrále Božského Spasitele, Ostrava. (25. 12. 2023)
V osobních financích se pořád točíme kolem čísel: kolik utratíme, kolik ušetříme, co nám přinese lepší výnos a co byla jen drahá chyba.

Vánoce jsou ale zvláštní období. Jako by nám na chvíli dovolily zavřít tabulky, odložit kalkulačku a podívat se na „rozvahu“ života jinak. A často zjistíme, že to nejcennější se do žádného přehledu nevejde: klid, čas, zdraví, domov, lidé kolem nás.

Přejeme vám vánoční svátky s vysokým zhodnocením toho podstatného:

Ať se vám vrátí v dobrém každá minuta, kterou dáte rodině, přátelům nebo někomu, kdo je zrovna sám.

Ať vám rostou „dividendy“ z obyčejných věcí:

  • společného stolu,
  • smíchu,
  • procházky v zimě,
  • tichého večera bez notifikací.

Investice totiž nejsou jen finanční – ty do vztahů mají často nejstabilnější výnos a paradoxně i nejmenší volatilitu: když je člověk dělá poctivě, dlouhodobě a srdcem.

A peníze? Ty nemusí být jen k placení. Jistě, zaplatí dárky, cestu za blízkými nebo trochu klidu, když máme aspoň malou rezervu. Ale někdy „nejlépe utracené“ peníze nejsou ty, za které něco vlastníme, nýbrž ty, které z nás udělají lepší lidi: když pomůžeme, podpoříme dobrou věc, nebo prostě jen vytvoříme prostor pro druhé.

Peníze jsou nástroj. A jako každý nástroj se dají použít dobře, nebo špatně. Ty nejkrásnější okamžiky často nevznikají z velkého rozpočtu, ale z velkorysosti, pozornosti a vděčnosti.

V křesťanském duchu narození Ježíše Krista si navíc připomínáme příběh, který by dnes klidně „fungoval“ i v době sociálních sítí – jen s tím rozdílem, že tehdy se nehonily lajky, ale smysl. Už v Betlémě se vlastně objevili první insideři: pastýři dostali informaci dřív než zbytek světa (a navíc přímo „z oficiálního zdroje“), takže se nedá vyloučit, že šlo o nejstarší případ privilegovaného přístupu k zásadní zprávě.

Mudrci z východu zase připomínají dnešní analytiky: četli signály, vyhodnocovali data, udělali nákladnou cestu a šli si to ověřit v terénu – žádné komentování grafů z kanceláře.

A potom je tu ještě jedna věc, která je překvapivě moderní: jak rychle se zpráva šířila. Betlém neměl PR agenturu ani reklamní budget, přesto se z „události bez marketingu“ stala zpráva, která přežila staletí.

A když se posuneme o pár let dál, Ježíšovi učedníci by dnes možná dostali nálepku „influenceři“. Ne proto, že by prodávali životní styl, ale protože ovlivňovali – slovy i tím, jak žili. Neměli žádnou online platformu, jen vlastní zkušenost. Neměli sponzorské spolupráce, jen poslání. A místo toho, aby lidem nabízeli slevový kód na štěstí, připomínali jim, že hodnoty se nedají koupit a že skutečný pokoj začíná někde úplně jinde než v peněžence.

Možná je to i pro dnešek dobrá brzda: v době, kdy se dá „prodat“ skoro všechno, je osvobozující slyšet, že ten největší dar přišel bez ceny, bez luxusního balení a bez reklamy. Betlém tak připomíná, že největší věci v životě často nepřijdou jako produkt – ale jako vztah, naděje, odpuštění a láska.

Bohatství člověka se neměří jen tím, co má, ale i tím, kým je a jak dokáže být pro druhé.

Do roku 2026 vám přejeme pevné zdraví, klidnou hlavu a dobrá rozhodnutí – finanční i lidská.

Ať se vám daří držet rozpočet tak, aby vám nebral radost.

Ať se vám daří budovat rezervy tak, aby vám dávaly svobodu a investovat tak, aby z toho měl užitek nejen váš bankovní účet, ale i váš život.

A kdyby trhy občas zlobily, ať se vám aspoň doma drží stabilní kurz: láska, respekt, humor a vzájemná blízkost.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Klidné Vánoce a šťastný rok 2026 vám přeje redakce Měšce.

Děkujeme, že nás čtete.

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Twl, už zase? :-)) (Opraveno a dík!)
Dalibor Z. Chvátal
Nejžádanější na měšec.cz

