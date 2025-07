Valorizace důchodů v roce 2026: První čísla známe. Jak se ale lednové navýšení vlastně počítá?

Důchody na začátku příštího roku opět navýší pravidelná valorizace. Díky ní v lednu vzrostou starobní, invalidní i pozůstalostní penze. Podle zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí se nyní odhaduje, že v průměru v lednu důchody vzrostou skoro na 21 850 Kč měsíčně.

Podle našeho kvalifikovaného odhadu půjde u průměrného starobního důchodu o 656 až 672 Kč měsíčně, přesné číslo budeme znát na začátku září. Průměrný starobní důchod by tak měl v lednu 2026 dosáhnout necelých 21 850 korun měsíčně, upřesnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Obecně platí, že penze se při řádné valorizaci navyšují o celou inflaci (vychází se z dat o růstu cen domácností důchodců) a třetinu růstu reálných mezd. Ten ale tentokrát valorizaci pravděpodobně neovlivní: Nepředpokládá se, že se do valorizace promítne růst reálných mezd, protože ještě nebyl dorovnán jejich pokles z předchozích let, který do minulých valorizací nevstupoval, vysvětluje ministerstvo práce.

Jak se počítá pravidelná valorizace

Než se v září dozvíme z nařízení vlády přesná data, o kolik se penze zvýší, můžeme si zatím nastínit, jak přesně se lednová valorizace počítá. Jak už jsme zmínili, základem je nařízení vlády, které mimo jiné stanoví například všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro jeho úpravu (na základě kterých stanovujeme např. průměrnou mzdu pro další rok), ale i redukční hranice pro stanovení výpočtového základu, výši základní výměry penze, informace k pravidelnému lednovému navýšení důchodů a navýšení výchovného.





Data, ze kterých se zmíněné informace (vč. té o zvýšení důchodů) odvodí, zveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ) nebo jsou určené přímo zákonem. Konkrétní znění vládního nařízení pro následující rok musí být stanoveno vždy do 30. září předchozího roku.

Základní výměru důchodu, která je pro všechny stejná a představuje solidární složku penze, odvozujeme od průměrné mzdy. Výše základní výměry pro daný rok odpovídá 10 % průměrné mzdy pro ten samý rok (zaokrouhluje se na celé desetikoruny nahoru). Zvyšuje se tedy tak, aby odpovídala právě desetině průměrné mzdy pro daný rok. Protože zatím neznáme průměrnou mzdu pro rok 2026, nemůžeme stanovit ani výši základní výměry pro příští rok.

Procentní výměra tvoří zásluhovou složku mzdy a odvíjí se od získaných vyměřovacích základů v jednotlivých započítávaných letech. Aby se dala stanovit její valorizace, je nutné znát růst cen a růst reálných mezd.





Růst cen se pro účely valorizace v lednu 2026 zjišťuje za rozhodné období, jehož prvním měsícem je červenec 2024 (měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období, které bylo použito pro stanovení navýšení důchodů od ledna 2025) a posledním červen 2025. Výpočet se stanovuje na základě originálního bazického úhrnného indexu životních nákladů domácností důchodců. V červnu 2024 byl index ve výši 154,1 a v červnu 2025 ve výši 158,9. Data najdeme na webu ČSÚ v měsíčních reportech o inflaci (Indexy spotřebitelských cen – inflace – tabulka pod bodem 4 v přílohách).

Procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců činil 3,1 % (158,9/154,1 = 1,0311). Pro výpočet lednového navýšení penzí tedy použijeme hodnotu růstu cen ve výši 3,1 %.

Druhá veličina – růst reálných mezd – se pro výpočet valorizace v lednu 2026 nepoužije, neboť k němu nedošlo. Jak jsme uvedli výše, růst reálných mezd ještě nedorovnal jejich pokles z předchozích let. Pro ty, co si libují v číslech, to aktuální podoba rozpracované důvodové zprávy pro zvýšení penzí od ledna 2026, kterou máme k dispozici, vysvětluje následovně: Vzhledem k tomu, že při stanovení zvýšení důchodů od ledna 2025 se k růstu reálné mzdy nepřihlíželo a naposledy byl růst cen použit při zvýšení důchodů od ledna 2023, je rozhodným obdobím pro zjišťování růstu reálné mzdy kumulace let 2022 až 2024. Růst reálných mezd se stanoví z všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, který činí 38 294 Kč, všeobecného vyměřovacího základu za rok 2024, který činí 46 278 Kč (předběžný údaj), a z ročních indexů spotřebitelských cen za domácnosti celkem, které činí 116,1 pro rok 2021 a 151,4 pro rok 2024. V letech 2022 až 2024 došlo k poklesu reálné mzdy, který činí – 7,4 % (předběžný údaj), tedy ({46 278 : 38 294} : {151,425 : 116,058} = 0,9262).

Procentní výměry vyplácených penzí se při valorizaci v lednu 2026 zvýší o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry a částky zvýšení procentní výměry odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy. Pokud tedy růst cen činil 3,1 % a reálné mzdy nerostly, musí zvýšení průměrného starobního důchodu činit 3,1 %.

Důvodová zpráva odkazuje na to, že dle údajů České správy sociálního zabezpečení byla průměrná výše starobních důchodů v červnu 2025 ve výši 21 130 Kč (základní výměra 4660 Kč, procentní výměra 16 470 Kč). Zvýšení průměrného starobního důchodu tedy činí 3,1 %, tj. 655,03 Kč. Zatím však stále neznáme výši odhadované průměrné mzdy pro rok 2026 a tím ani výši základní výměry pro rok 2026. Úhrnné zvýšení u průměrného starobního důchodu by tak mělo být v rozmezí 656 - 672 Kč.

Na tomto místě se hodí připomenout, že ČSSZ už nebude plošně rozesílat papírové oznámení o lednové valorizaci. Oznámení bude dostupné v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ (majitelům datovek přijde do datové schránky). Kdo by i nadále trval na papírové formě, může si o jeho zasílání požádat přes formulář Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě, kterou je nutné (pro lednovou valorizaci 2026) doručit na úřad do konce letošního září.

Pojištěnci narození od ledna 1955 dál za zaslání papírového oznámení zaplatí poplatek (nyní 26 Kč), který jim bude stržen z lednové splátky penze. Starší pojištěnci budou dostávat papírové valorizační oznámení na svou žádost bez poplatku.

Senioři také od 85. narozenin automaticky získávají navýšení procentní výměry starobní penze o 1000 Kč. Od letošního 1. července jim ale doplatek náleží už od 1. dne měsíce, ve kterém mají narozeniny.

Postup valorizace se v minulosti změnil

Na závěr připomeňme, že postup valorizace se v minulosti měnil. U té pravidelné lednové vlády v minulosti laborovaly o tom, jaký podíl růstu reálných mezd by se měl zohledňovat. Z původní třetiny růstu reálných mezd byla dočasně polovina, nyní už platí opět třetina. Změna se zatím v praxi neprojevila kvůli propadu reálných mezd v minulých letech.

Měnil se ale mechanismus také pro mimořádnou valorizaci. Původní postup jsme popisovali například v článku Důchodcům se navýší penze o další mimořádnou valorizaci. Vláda však později kvůli rozpočtovým problémům a nevhodném nastavení vzorce změnila pravidla. Místo mimořádné valorizace tak bude v případě splnění podmínek vyplácen k důchodům mimořádný příspěvek, který je nastaven trochu jinak.