Valorizace důchodů bude asi nejnižší za poslední léta. Juchelka chce vyjednat výjimku

Důchody by mohly od ledna vzrůst asi o 300 Kč. Lednová valorizace by tak ale byla za řadu let tou nejnižší. Možná se proto důchodci dočkají přilepšení navíc.
Tři stovky, pro všechny stejně
Lednové navýšení důchodů, které by mohlo dosáhnout 1,4 % a v praxi důchodcům přilepšit částkou kolem tří stovek měsíčně, by se mělo týkat jen základní výměry. Ta tvoří solidární složku penze a je u všech stejná. Protože letos je ve výši 4900 Kč, mohla by se příští rok zvýšit na částku kolem 5200 Kč. Naposledy lednová valorizace navýšila pouze základní výměru k začátku roku 2024.
Zákon určuje, že výše základní výměry pro daný rok odpovídá 10 % průměrné mzdy pro ten samý rok (zaokrouhluje se na celé desetikoruny nahoru). Letos vzroste průměrná mzda odhadem právě o 3 tis. Kč.
Procentní výměra tvoří zásluhovou složku penze a odvíjí se od získaných vyměřovacích základů v jednotlivých započítávaných letech. Tím, že tato část důchodu nevzroste, budou se lednovou valorizací zvyšovat relativně více spíš nižší důchody.
Není to málo, Antone…?
Postup výpočtu lednové valorizace vychází ze zákona o důchodovém pojištění a vychází z růstu cen domácností důchodců a jedné třetiny růstu reálných mezd. Ministr práce navrhoval, aby valorizace s účinností od příštího roku odrážela kromě důchodcovské inflace více z růstu reálných mezd. Mělo jít o polovinu reálných mezd (tedy vzorec, který platil pro valorizaci, než ho změnila předchozí vláda v rámci úsporných opatření). Kvůli připomínce ze strany Ministerstva financí ČR se ale platnost změny, ostatně jako řada dalších slibovaných opatření, posunula na později.
Přesto se možná důchodci stejně dočkají vyšší valorizace. Ostatně, čekají nás podzimní volby.
Kabinet má možnost v případě nízké valorizace částku navýšit. Tuto možnost jí dává zákon o důchodovém pojištění v § 67 odst. 7), podle kterého pokud u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní a procentní výměry důchodu nedosáhne 2,7 % jeho výše, dá se růst právě do této úrovně dorovnat.
Pokud by vláda toto ustanovení zákona využila, vzrostly by penze podle ministra práce Aleše Juchelky v průměru asi o 590 Kč, což by státní kasu stálo další prostředky nad rámec aktuálně vyčleněných 740 mld. Kč. Juchelka má o výši valorizace ve čtvrtek 20. srpna jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou. Zda lednová valorizace nakonec zůstane jen ve výši podle zákona nebo vzroste někde na škále od 300 do 590 Kč, záleží podle ministra práce na dohodě v koalici.
Je však možné, že vláda přistoupí k jinému opatření. Premiér Andrej Babiš totiž před časem uvedl, že by vláda mohla v budoucnu důchodcům vyplatit mimořádný jednorázový příspěvek. Informace to však byla jen velmi vágní, bez jakýchkoli podrobností o tom, kdy a kolik by to mohlo být.
Valorizace podle věku
Od příštího roku by měly začít platit i tzv. věkové valorizace. Jedna z mála důchodových změn, které mají nakonec platit už od roku 2027 (spolu s navyšováním penze pro pracující důchodce). Předloha je však zatím stále ve schvalování. Koncem července návrh teprve posvětila vláda a nyní o novele budou jednat poslanci ve Sněmovně.
Pokud bude účinná už od příštího roku, budou se důchodcům od dosažení 80 let zvyšovat během každých pěti let penze o pětistovku a v pozdějším věku ještě více. O 500 Kč mají růst vždy ve věku 80, 85, 90 a 95 let a při dosažení 100 let pak o 1000 Kč.
Nyní se důchod navyšuje o 1000 Kč příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let. Původně však měly být věkové valorizace štědřejší a měly navyšovat penzi v 80 letech o 500 Kč, v 85 letech o 1000 Kč, v 90 letech o 1500 Kč a ve 100 letech o 2000 Kč.
Výchovné bez valorizace
Od příštího roku se naopak přestane valorizovat výchovné (pětistovka za vychované dítě), které se dosud navyšovalo stejně jako procentní výměra. Nyní se výchovné nebude valorizovat vůbec navzdory tomu, že zbytek důchodu poroste o inflaci a růst průměrných mezd.
Ačkoli chtěl stát původně výchovným odměňovat (především ženy) za výchovu dětí, která se negativně odrazila na výši penze, nakonec se bude důchod s výchovným paradoxně zvyšovat pomaleji než stejně vysoká penze někoho, kdo žádné dítě nevychoval.
Jak spočteme lednovou valorizaci
Přesná data se k pravidelné valorizaci dozvíme nejpozději v září z nařízení vlády, které stanovuje kromě lednového navýšení důchodů a navýšení výchovného i všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro jeho úpravu (pro stanovení průměrné mzdy pro další rok), a redukční hranice pro stanovení výpočtového základu a výši základní výměry penze. Konkrétní znění vládního nařízení pro následující rok musí být stanoveno vždy do 30. září předchozího roku.
Základní výměru důchodu odvozujeme od průměrné mzdy tak, aby odpovídala její desetině. Aby se dala stanovit valorizace procentní výměry, je nutné znát růst cen a růst reálných mezd (ačkoli připomeňme, že příští rok se zvýší podle prvních informací asi jen výměra základní).
Růst cen se pro účely valorizace v lednu 2027 zjišťuje za rozhodné období, jehož prvním měsícem je červenec 2025 (měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období, které bylo použito pro stanovení navýšení důchodů od ledna 2026) a posledním červen 2026.
Výpočet vychází z originálních bazických úhrnných indexů životních nákladů domácností důchodců (v tomto případě červen 2025 a červen 2026). Najdeme je na webu ČSÚ v měsíčních reportech o inflaci (Indexy spotřebitelských cen – inflace – tabulka pod bodem 4 v přílohách). Stanoví se jako procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen se zaokrouhlením na jedno platné desetinné místo. Důchodcovská inflace rostla v uplynulém roce poměrně pomalu a dosáhla 0,7 %.
Druhá veličina – růst reálných mezd – se pro výpočet valorizace v lednu 2027 nepoužije, protože růst reálných mezd ještě nedorovnal jejich pokles z předchozích let, kdy se prudce zvýšila inflace.
To by ve výsledku znamenalo navýšení průměrných důchodů (za červen 2026 ve výši 21 803 Kč) jen o důchodcovskou inflaci o 0,7 %, tedy po zaokrouhlení o 153 Kč. Protože ale musí být základní výměra aspoň ve výši 10 % průměrné mzdy a u té se růst odhaduje na částku kolem tří tisíc korun, bude činit lednová valorizace nejméně kolem zmíněných tří stovek.