 »   »  V Praze nově funguje Uber Taxi. Cena se účtuje podle taxametru

Od pondělí 23. prosince 2019 v Praze funguje nová služba Uberu s názvem Uber Taxi. Uber tak rozšiřuje stávající formy přepravy UberX, Select, UberXL a Black o Uber Taxi.

Rozdíl je hlavně v ceně a způsobu účtování. Zatímco u ostatních služeb Uberu, které v Praze a jejím okolí fungují, pro vás přijede (až na výjimky) civilní vozidlo s řidičem (který by i tak měl splňovat zákonné požadavky), v případě Uber Taxi pro vás přijede klasický taxík s taxametrem. Cena za jízdu je pevně nastavená ze strany Uberu, a to v režimu standardního pražského tarifu, tj. 40 Kč nástup, 28 Kč/km jízdy a 6 Kč/min. čekání.



Autor: Dalibor Z. Chvátal V Praze od 23. 12. 2019 funguje Uber Taxi.

V případě využití Uber Taxi mají zákazníci několik výhod. Účtování probíhá v jedné aplikaci včetně historie jízd, není potřeba brát si stvrzenky od řidiče, Uber je zašle elektronicky. Jízda probíhá v bezpečném režimu, tj. cesta je sledována pomocí aplikace a také je s její pomocí hlídaná, např. pro obavy z předražení. S taxikářem se lze rovněž domluvit na konečné ceně služby, protože v tomto režimu si pravidla stanovuje on a Uber provede jen samotnou objednávku a transakci.

Typickým příkladem je cesta, která může mít dvě trasy, např. z Prahy do Ostravy. Lze totiž jet po D1 (rychlejší, ale dražší a delší), nebo po D11 (kratší, levnější a ne o moc pomalejší). Rozdíl v ceně přitom může být v tisícovkách. V případě tradičních služeb Uberu cenu spočítá Uber a bude pevně daná. V případě Uber Taxi rozhodne to, co je na taxametru, resp. i to, jak se zákazník s taxikářem domluví. To je ostatně standard i u konkurenčních aplikací, aniž by tím zákazník přicházel o možnost dostat za jízdu řádný doklad. Dohoda zákazníka s řidičem taxislužby vždy přebíjí cenu nabídnutou přes aplikaci, musí však k jízdě vydat řádný doklad. Není přípustné, aby řidič taxislužby s vozidlem vybaveným taxametrem dal zákazníkovi na výběr, zda pojedou „na aplikaci“, nebo „na taxametr“. Pokud k tomu dojde, porušuje zákon.



Autor: Dalibor Z. Chvátal V Praze od 23. 12. 2019 funguje Uber Taxi.



Autor: Dalibor Z. Chvátal V Praze od 23. 12. 2019 funguje Uber Taxi.

Stále platí, že nejlevnější službou je služba UberX, ta však může být ovlivněna příplatky podle vytížení. Uber Taxi příplatky nemá.

Jak Uber Taxi funguje Když si cestující v aplikaci vybere možnost Taxi, objednávku obdrží řidič, který má ve voze taxametr.

Po nástupu cestujícího řidič zahájí jízdu v aplikaci a zapne taxametr.

Jakmile dorazí do cíle, vypne řidič taxametr a ukončí jízdu v aplikaci, do které zadá konečné jízdné stanovené taxametrem.

V závislosti na zvolené platební metodě je poté cestujícímu stržena částka z kreditní karty, nebo zaplatí hotově.

Pro řidiče digitální dispečink

Uber tímto cílí i na řidiče taxíků s taxametrem. Po dobu prvních tří měsíců od spuštění služby (tj. do 23. března 2020) bude řidičům, resp. provozovatelům vozidel účtovat servisní poplatek jen 8 % z tržby. Pokud řidič nejezdí, žádný paušál neplatí.

Je potřeba ale dodat, že jezdit pro Uber znamená stát se minimálně identifikovaným plátcem DPH. To znamená, že z provize, kterou si Uber strhává, se odvádí 21% DPH (každý měsíc podat daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení). Samotná akční provize pro Uber Taxi tak fakticky je 9,68 %. Běžná provize u elektronických aplikací pro řidiče se přitom pohybuje mezi 12–25 % z tržby.

Anketa Jaké taxi aplikace nejraději používáte? Bolt. Hopin. Liftago. Taxi.eu Uber. Jinou. Nepoužívám taxi aplikace. Zobraz výsledek

Důstojná konkurence

Při rychlém porovnání nabídek přímé konkurence je vidět, že ceny přímých konkurentů v podobě aplikací Liftago a Hopin jsou v případě tradiční taxislužby cenově nižší. Je to vlivem nižší nabídnuté ceny. Liftago funguje jako aukční portál, ve kterém řidiči nabízejí cenu, která je pro ně ekonomicky zajímavá. V případě aplikace Hopin je cena garantovaná v rozmezí 20–22 Kč/km. Uber Taxi je cenově vyšší, na druhé straně garantuje, že cena nepřekročí pražský magistrátní strop. Což v případě násobků jeho lidových služeb jinak neplatí. Porovnání cen konkurenční aplikace Bolt nebylo možné, protože autora článku provozovatel Boltu trvale zablokoval.

Porovnání cen pro trasu Praha, hl. n. – letiště Václava Havla



Autor: Dalibor Z. Chvátal Liftago. Nabídka pro trasu Praha, hl. n. – letiště Václava Havla. (23. 12. 2019)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Hopin. Nabídka pro trasu Praha, hl. n. – letiště Václava Havla. (23. 12. 2019)

¨

Autor: Dalibor Z. Chvátal Uber Taxi. Nabídka pro trasu Praha, hl. n. – letiště Václava Havla. (23. 12. 2019)

Sdělení: Autor článku je držitelem oprávnění k provozování taxislužby. Text může popisovat pohled i na základě osobních zkušeností v praxi.