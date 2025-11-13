Měšec.cz  »  Účty a platby  »  V nové pobočce České spořitelny radí klientům AI avatar. Podívejte se, jak vypadá Future Lab

V nové pobočce České spořitelny radí klientům AI avatar. Podívejte se, jak vypadá Future Lab

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Pobočka banky.
Autor: Česká spořitelna a.s.
Pobočka Future Lab České spořitelny v Praze na Národní třídě.
Česká spořitelna otevřela v Praze na Národní třídě první nonstop pobočku. Klientům zde poradí AI recepční nebo online bankéř, se kterým se přes videohovor spojí klidně i v noci.

Future Lab – laboratoř bankovní budoucnosti, je první pobočkou v rámci stávající sítě České spořitelny, kde bude klientům vedle bankéřů radit také AI avatar. Banka mu dala jméno Adam a krom rad ohledně bankovních produktů umí pomoci i s výběrem kavárny nebo vyprávět vtipy (zda s AI avatarem sdílíte stejný smysl pro humor, zjistíte v galerii). Ambicí je, aby Adam do roka a půl zvládl s klienty vyřešit 80 % servisních záležitostí, tedy běžných záležitostí týkajících se účtů, karet apod.

Při komplikovanějším poradenství pak Adama zastoupí lidští kolegové. Vedle služeb klasických bankéřů přitom Future Lab nabídne také možnost spojit se přes videohovor s pracovníkem call centra. Služba online bankéře je přitom dostupná 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Zároveň zde klienti – v běžné pracovní době – narazí na takzvané Future Lab experty. Naši experti nebudou sedět za přepážkou, ale budou se volně pohybovat mezi návštěvníky pobočky a společně s nimi testovat technologické novinky. Stále věříme, že největší síla je v kombinaci lidského a digitálního poradenství, říká Petr Ropický, šéf distribuce v České spořitelně.

Poradenský koncept se ostatně bance osvědčil. V roce 2016 jsme představili nový koncept naší pobočkové sítě zaměřený na personalizované poradenství, ať už přímo na pobočce nebo skrze videohovor. Dnes v tomto konceptu funguje již většina našich poboček, říká Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny. Prostřednictvím Future Labu chce banka tento poradenský koncept posunout na další úroveň.

Zároveň jde o místo, které bance umožní experimentovat s novými způsoby obsluhy klientů. Ty, které se osvědčí, potom rozšíří i na další pobočky. Na menších pobočkách by se podle zástupců banky mohli uchytit například online poradci.

Vedle možnosti řešit finanční záležitosti prostřednictvím moderních technologií se ale banka snaží nabídnout klientům i trochu zábavy. Na pobočce je proto instalovaných několik interaktivních miniher zaměřených na finanční zdraví. V rámci jedné z nich lze například zjistit, kolik peněz by člověk potřeboval našetřit na penzi, pokud by se chtěl věnovat určitým kratochvílím. U každé zóny finančního zdraví si návštěvník může domluvit schůzku s bankéřem nebo se ho rovnou ujme Future Lab expert, aby s ním prošel, jak lze “vysněné” budoucnosti dosáhnout.  V prostoru pobočky je i místo pro pořádání přednášek, diskusí a komunitních aktivit s pravidelnou frekvencí, vypočítává Ropický.

Návštěvníci Future Labu si zde ale mohou vyzkoušet i služby mimo bankovnictví. Jde například o Zónu fyzického zdraví, kde si lze s využitím moderních AI technologií změřit tep, tlak, tělesnou teplotu či okysličení krve. Na základě těchto měření se pak člověk dozví potenciální zdravotní komplikace, na které je dobré se preventivně zaměřit. Právě zdraví fyzické, stejně jako to finanční, je totiž podle Ropického jednou z oblastí, kterou Češi často zanedbávají.

Jak si Česká spořitelna představuje pobočku a služby budoucnosti, si můžete prohlédnout v galerii.

